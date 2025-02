https://sonar21.com/trump-reins-in-europe-and-israel-while-daniel-levy-shines-before-the-unsc/



Trump zügelt Europa und Israel, während Daniel Levy vor dem UN-Sicherheitsrat glänzt

von Larry Johnson

25. Februar 2025

Dies wird eine interessante Woche in Bezug auf die Ukraine und die Palästinenser. Beginnen wir mit der Ukraine. Wenn Sie versucht haben, die Ereignisse bei den Vereinten Nationen zu verfolgen, sind Sie vielleicht etwas verwirrt. Die Generalversammlung hat eine US-Resolution mit europäischen Änderungen mit 93 Stimmen angenommen. Die Resolution der UN-Generalversammlung mit dem Titel „Der Weg zum Frieden“ setzte sich für einen nachhaltigen Frieden zwischen Russland und der Ukraine ein, ohne die Schuld für den Ausbruch des Krieges zuzuweisen. 1. Diese Resolution:

Bekundete ihr Bedauern über den „tragischen Verlust von Menschenleben“ im Russland-Ukraine-Konflikt Bekräftigte die Rolle der UN bei der Wahrung des internationalen Friedens und der Förderung einer friedlichen Beilegung von Streitigkeiten forderte ein schnelles Ende des Konflikts und einen dauerhaften Frieden zwischen der Ukraine und Russland verzichtete insbesondere darauf, Russland direkt die Schuld an dem Konflikt zu geben erwähnte weder die Invasion Moskaus noch die territoriale Integrität der Ukraine

Die ursprüngliche US-Resolution war kurz und würdigte den „tragischen Verlust von Menschenleben im Russland-Ukraine-Konflikt“ und forderte „ein schnelles Ende des Konflikts, während sie sich weiterhin für einen dauerhaften Frieden zwischen der Ukraine und Russland einsetzte“. 3. Frankreich und andere europäische Nationen änderten diesen Entwurf jedoch dahingehend ab, dass er auch auf die groß angelegte Invasion Moskaus und die territoriale Integrität der Ukraine Bezug nahm. 1. Die geänderte Resolution wurde schließlich von der UN-Generalversammlung angenommen, wobei sich die USA dafür entschieden, sich bei der Abstimmung über ihren eigenen geänderten Vorschlag der Stimme zu enthalten. 24. Trump sandte Putin mit dieser Geste eine Botschaft.

Aber diese Resolution war bedeutungslos, zumindest im Hinblick auf die Übernahme einer rechtlichen Verpflichtung. Die eigentliche Aktion fand später im UN-Sicherheitsrat (UNSC) statt. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen billigte am 24. Februar 2025 die von den USA ausgearbeitete Resolution zur Ukraine mit 10 Ja-Stimmen und 5 Enthaltungen. 14. Diese Resolution:

– würdigte den „tragischen Verlust von Menschenleben im gesamten Russland-Ukraine-Konflikt“13 forderte ein „schnelles Ende des Konflikts“.13 forderte einen „dauerhaften Frieden zwischen der Ukraine und Russland“.13

Bemerkenswerterweise erwähnte die Resolution die Aggression oder Invasion Russlands nicht³.³⁾ Die fünf Länder, die sich der Stimme enthielten, waren Frankreich, Großbritannien, Dänemark, Griechenland und Slowenien. ¹³ Mit anderen Worten: Die USA lehnten den Druck der Europäer ab, ihre härtere Sprache aufzunehmen, und diese fünf europäischen Staaten enthielten sich der Stimme, um den Zorn der USA nicht zu riskieren. Was die meisten Menschen nicht bemerkten, ist, dass die USA Israel unter Druck setzten, die Resolution zu unterstützen, was es auch tat.

Dies markiert eine klare Kehrtwende in der US-Politik gegenüber dem Krieg in der Ukraine. Unter Biden wurde Russland wiederholt als Bösewicht dargestellt, während die Ukraine als die geschädigte Partei behandelt wurde. Diese Politik ist nun vorbei. Trump sendet mit dieser Resolution eine klare Botschaft, dass sich die US-Politik geändert hat.

Ich bin zuversichtlich, dass Russland dies als positives Zeichen wertet, aber es ändert nichts an den russischen Forderungen nach einer Einigung mit der Ukraine:

Vollständiger Abzug der ukrainischen Truppen aus den Gebieten Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, die Russland für sich beansprucht. 123. Formeller Verzicht der Ukraine auf ihren NATO-Beitritt. 134. Entmilitarisierung der Ukraine. 5. Anerkennung der russischen Souveränität über die beanspruchten Gebiete und weltweite Akzeptanz dieser „neuen territorialen Realitäten“. 6. Vollständiger Schutz der Rechte, Freiheiten und Interessen der russischsprachigen Bürger in der Ukraine⁶. Aufhebung aller westlichen Sanktionen gegen Russland. ⁶.

Während Präsident Trump weiterhin auf einen Waffenstillstand hofft und offen dafür zu sein scheint, dass Europa Friedenstruppen in die Ukraine entsendet, bekräftigten die Russen, dass sie nicht daran interessiert sind:

Der Kreml bekräftigte am Dienstag seine Ablehnung der Anwesenheit europäischer Friedenstruppen in der Ukraine zur Sicherung eines möglichen Waffenstillstands, nachdem US-Präsident Trump erklärt hatte, Russland würde einen solchen Schritt akzeptieren.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow wies lediglich darauf hin, dass es eine offizielle Position von Außenminister Sergej Lawrow zu diesem Thema gebe. „Dem habe ich nichts hinzuzufügen“, wurde Peskov von der russischen staatlichen Nachrichtenagentur TASS zitiert. . . .

Der russische Außenminister Lawrow bezeichnete die Anwesenheit von Friedenstruppen aus NATO-Ländern in der Ukraine als inakzeptabel, während sein Stellvertreter Alexander Grushko einen solchen Einsatz als Eskalation des von Moskau vor drei Jahren begonnenen Krieges bezeichnete.

Es stehen noch zwei Treffen mit Donald Trump an – am Donnerstag kommt der britische Premierminister Starmer und am Freitag der ukrainische Präsident Selenskyj. Ich gehe davon aus, dass Trump sich in der Öffentlichkeit Starmer gegenüber freundlich und fröhlich geben wird, aber weniger freundlich und weniger empfänglich für Starmer sein wird, der versuchen wird, Trump davon zu überzeugen, Europas Bemühungen, den Krieg am Laufen zu halten, zu unterstützen. Ich gehe davon aus, dass Trump Starmer an seine dumme Entscheidung erinnern wird, Mitarbeiter der Labour Party zu entsenden, um im Namen von Kamala Harris gegen Trump zu kämpfen.

Dann ist da noch Selensky. Er ist ein Schwindler und hat einige sehr unhöfliche Dinge über Trump gesagt. Trump wird dafür sorgen, dass Selenskyj, der einem dressierten Affen gleicht, versteht, dass Selenskyj tanzen muss, wenn Trump die Musik spielt. Selenskyj hat ein großes Problem – er hat Berichten zufolge bereits die Rechte an den Seltenerdmineralien an Großbritannien verkauft. Mein Freund Alex Krainer hat eine hervorragende Zusammenfassung des Dilemmas erstellt. Hier ist ein Auszug aus seinem großartigen Artikel:

Es ist schon erstaunlich, dass Selenskyj, der verzweifelt auf die weitere Unterstützung der USA angewiesen ist, auf Trumps Bitte so dreist reagiert und Trump beleidigt hat. Die Erklärung könnte aus einer tschechoslowakischen Veröffentlichung namens AENews stammen, in der es heißt, dass Informationen aus dem ukrainischen Geheimdienst durchgesickert seien. AENews berichtete, dass Selenskyj nicht in der Lage sei, das Abkommen mit den USA abzuschließen, weil er die Bodenschätze der Ukraine bereits an Großbritannien abgetreten habe. Das Abkommen über Seltene Erden ist nichts Neues: Selenskyj hatte es Trump bereits im vergangenen September angeboten, als sich die beiden in New York trafen.

Um Trump zuvorzukommen, beeilte sich Keir Starmer, den Deal mit Selenskyj abzuschließen, der die Ressourcen der Ukraine im Rahmen der „Hundertjährigen Partnerschaft …“ überschrieb. Die neue Partnerschaft wurde am 16. Januar dieses Jahres unterzeichnet, nur vier Tage vor der Amtseinführung von Donald Trump. Angeblich enthält sie einen geheimen Anhang, der vorsieht, dass Großbritannien nach dem Ende der Feindseligkeiten die Kontrolle über alle Häfen, Kraftwerke, Erdgas-Konzessionen, Speicheranlagen und Pipelines, Titanvorkommen und vieles mehr der Ukraine erhält.

Offenbar hat Selenskyj diese Ressourcen im Austausch für das Engagement Großbritanniens für die Sicherheit der Ukraine, die Unterstützung der NATO-Mitgliedschaft und „nicht weniger als 3 Milliarden Pfund pro Jahr“ für „so lange wie nötig, um die Ukraine zu unterstützen“ abgetreten. Die von AENews zitierten Geheimdienstlecks mögen wahr sein oder auch nicht, aber wenn man sich die „Hundertjährige Partnerschaft“ durchliest, erscheinen sie durchaus plausibel. Zunächst einmal ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich das Vereinigte Königreich verpflichtet hat, der Ukraine aus reiner Nächstenliebe eine so großzügige Unterstützung zukommen zu lassen. Außerdem ist die 100-jährige Partnerschaft nicht die „gesamte Vereinbarung“. Üblicherweise enthalten Vereinbarungen die Klausel „die gesamte Vereinbarung“, die festlegt, dass die Verpflichtungen der Vertragsparteien auf das beschränkt sind, was in der Vereinbarung ausdrücklich festgelegt ist. Stattdessen verweist Artikel 11 der Partnerschaft auf nicht näher bezeichnete „weitere Vereinbarungen oder Regelungen, die zur Umsetzung dieser Vereinbarung erforderlich und angemessen sind“.

Ein geheimer Anhang würde auch Keir Starmers dringende Bitte um ein Treffen mit Donald Trump erklären. Er könnte auch erklären, warum Trumps Aussage, Selenskyj sei ein Diktator, im Vereinigten Königreich eine so hysterische Reaktion hervorrief. Wenn Selenskyj zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkommens mit Starmer nicht der rechtmäßige Vertreter der Ukraine war (was nicht der Fall war), dann könnten die gesamten 100-jährigen Flitterwochen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Ukraine null und nichtig sein. Deshalb wäre es jetzt dringend notwendig, Trump irgendwie davon zu überzeugen, die Ressourcen der Ukraine in den fähigen Händen der Briten zu belassen. Vielleicht gibt es Möglichkeiten für Sir Keir, Trump zu überzeugen. Starmer selbst machte nach seinem Krisengipfel im Palais des Champs-Élysées deutlich, dass „der Rückhalt der USA von entscheidender Bedeutung ist“, um die britische Agenda in der Ukraine durchzusetzen.

Nun zu Daniel Levy. Daniel Levy ist ein bekannter britisch-israelischer Politikanalyst und ehemaliger Diplomat mit umfassender Erfahrung in Nahostangelegenheiten, insbesondere im israelisch-palästinensischen Friedensprozess. Er hielt eine Präsentation vor dem UN-Sicherheitsrat, die den Raum in atemlose Stille versetzte. Was für eine tiefgründige Präsentation:

