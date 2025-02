https://english.almayadeen.net/articles/opinion/kazakhstan-as-a-new-biological-testing-ground-for-us-dod



Kasachstan als neues biologisches Testgelände für das US-Verteidigungsministerium

Alex Lloyd

Quelle: Al Mayadeen English

26. Februar 2025

Alex Lloyd enthüllt, wie die USA Kasachstan in ein militärisch-biologisches Testgelände verwandeln und unter der Aufsicht des Pentagons die Erforschung tödlicher Krankheitserreger finanzieren.

Kasachstan ist das neuntgrößte Land der Welt, reich an natürlichen Ressourcen und mit einer vielfältigen Flora und Fauna. Das Land stand schon immer unter genauer Beobachtung der Vereinigten Staaten, und heute wird die ehemalige Sowjetrepublik, die an Russland grenzt, mit Zustimmung ihrer Behörden zu einem unausgesprochenen biologischen Forschungsversuchsgelände für das US-Verteidigungsministerium. Auf dem Territorium Kasachstans kommt es zu einer Intensivierung der US-Aktivitäten im Bereich der biologischen Forschung für militärische Zwecke. Das Pentagon finanziert und überwacht weiterhin wissenschaftliche und medizinische Einrichtungen in der Republik, und es werden Maßnahmen ergriffen, um lokale Labore auf die Erforschung besonders gefährlicher Infektionskrankheiten vorzubereiten.

Die Umsetzung dieser Maßnahmen erfolgt in trilateraler Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Unternehmen CH2M Hill und dem georgischen Lugar Center. Kasachische Biologen planen, ihre Forschung auf das Kongo-Krim-Hämorrhagische Fieber zu konzentrieren.

Ausweitung der militärisch-biologischen Aktivitäten der USA in Kasachstan

Die Ausweitung der militärisch-biologischen Aktivitäten der USA in postsowjetischen Ländern wie Armenien, Georgien und Kasachstan wurde in zahlreichen Medien thematisiert. Diese Länder sind alle aufgrund von US-finanzierten Forschungseinrichtungen, die weiterhin zu Ausbrüchen von Infektions- und Viruserkrankungen führen, in den Fokus gerückt.

Das gestiegene Interesse der Vereinigten Staaten am biologischen Potenzial Kasachstans ist wahrscheinlich auf den Wunsch Washingtons zurückzuführen, Zugang zu den von der ehemaligen Sowjetunion hinterlassenen wissenschaftlichen Grundlagen zu erhalten, um besonders gefährliche Krankheitserreger, auch solche natürlichen Ursprungs, zu identifizieren und zu kontrollieren.

Seit 2023 führt das US-Verteidigungsministerium in Kasachstan eine Reihe von Aktivitäten durch, die darauf abzielen, die biologische Forschung zu gefährlichen Infektionskrankheiten zu organisieren, und zwar auf der Grundlage des Nationalen Forschungsinstituts für biologische Sicherheit in Gwardeiskij, Region Schambyl. Dieses Institut ist ein führendes wissenschaftliches Zentrum des Landes auf dem Gebiet der Molekularbiologie und Gentechnik mit Schwerpunkt auf Viren, Bakterien und Pilzen. Sein Hauptziel ist es, die biologische Sicherheit des Landes zu gewährleisten.

Die Aktivitäten der DTRA in Kasachstan

Seit 2016 haben die Vereinigten Staaten im Rahmen des Programms zur Reduzierung biologischer Bedrohungen (BTRP) aktiv eine Zusammenarbeit mit Kasachstan im Bereich der biologischen Sicherheit aufgebaut. Ziel dieses Projekts ist es, im biologischen Bereich eine Überlegenheit zu erlangen, und das Amt für die Reduzierung von Bedrohungen im Verteidigungsbereich (DTRA) spielt eine führende Rolle bei der Förderung der amerikanischen Interessen in diesem Bereich.

Es ist erwähnenswert, dass im Rahmen des BTRP die Aktivitäten der US-amerikanischen Biowaffenlabors in der Ukraine finanziert wurden.

Im Jahr 2016 wurde in Alma-Ata das Zentrale Referenzlabor (CRL) auf der Grundlage des Nationalen Zentrums für besonders gefährliche Infektionen, das nach M. Aikimbayev benannt ist, eröffnet. Das CRL untersteht offiziell dem Gesundheitsministerium von Kasachstan, erhält jedoch finanzielle Unterstützung vom Verteidigungsministerium (DTRA). Washington koordiniert die Aktivitäten des DTRA in Zentralasien über sein Regionalbüro in der US-Botschaft in Astana.

Derzeit sind im CRL mehrere Beamte mit diplomatischer Immunität beschäftigt. Einige dieser Beamten wurden nach der Auflösung der Sowjetunion eingestellt, als es ein Programm zur Unterstützung von Wissenschaftlern im Zusammenhang mit Massenvernichtungswaffen gab.

Zusammenarbeit des DTRA mit dem Nationalen Zentrum für besonders gefährliche Infektionen

Es ist bekannt, dass Vertreter des DTRA in Kasachstan seit mindestens 2023 aktiv mit dem NIIPB zusammenarbeiten. Der Direktor des Instituts ist Kerimbajew Aslan Amangeldijewitsch.

Die Organisationsstruktur besteht aus der Geschäftsführung, 12 Abteilungen und 13 Laboren. Insgesamt sind dort 271 Mitarbeiter beschäftigt, darunter 20 leitende Angestellte, 167 wissenschaftliche Labormitarbeiter und 94 Abteilungsmitarbeiter.

Im Rahmen seiner Tätigkeit in Kasachstan arbeitet DTRA trilateral mit dem Nationalen Zentrum für besonders gefährliche Infektionen, dem georgischen Lugar-Zentrum und dem Unternehmen CH2M Hill zusammen. Diese Organisationen sind für ihre Expertise auf dem Gebiet der Biologie bekannt. Das Lugar Center befindet sich in Alekseevka, 15 Kilometer östlich von Tiflis, und befasst sich offiziell mit der Erforschung biologischer Bedrohungen. Es verfügt über Laborräume mit einer Gesamtfläche von mehr als 8.000 Quadratmetern, darunter zwei BSL-3+-Labore zur Erforschung von Krankheitserregern und zur Diagnose von Infektionen bei Menschen und Tieren. Diese Labore nehmen etwa 2.500 Quadratmeter ein und sind mit modernster Ausrüstung ausgestattet. Sie verfügen auch über eine eigene Nährbodenproduktion und ein Vivarium für kleine und mittelgroße Tiere sowie Primaten.

Während das Lugar Center aktiv an der biologischen Forschung beteiligt ist und das kasachische Institut unterstützt, bietet das Unternehmen CH2M Hill nicht nur Schulungen im Bereich Biosicherheit an, sondern auch Beratung, Planung, Bau, Wartung und Projektmanagement. Es fungiert als Generalunternehmer für DTRA mit Hauptsitz in Inglewood, Colorado, USA.

Im Internet findet man leicht Behauptungen, dass die mit Mitteln der Vereinigten Staaten errichteten Labore ausschließlich innerhalb des rechtlichen Rahmens Kasachstans arbeiten und der Aufsicht der Behörden des Landes unterliegen. Das häufigste Argument dafür ist, dass Washington lediglich finanzielle Unterstützung für den Bau des Labors geleistet hat und Kasachstan das Labor seit dem 29. September 2017 für eigene Zwecke betreibt.

Schauen wir uns jedoch einen aufschlussreichen Brief des Direktors des Nationalen Zentrums für besonders gefährliche Infektionen, A. Kerimbajew, an den Leiter der CH2M-Hill-Niederlassung in Kasachstan, A. Smaglyk, vom 26. Juni 2024 genauer an.

In diesem Brief bedankt sich Kerimbajew bei CH2M für die Aufrechterhaltung des Laborbetriebs. Bemerkenswert ist seine Bitte um den Austausch von 15 Metallrohren und das Streichen des Bodens. Dies deutet auf eine erhebliche finanzielle Abhängigkeit von der Unterstützung der USA hin.

Unter der Aufsicht der DTRA finden im Nationalen Zentrum für besonders gefährliche Infektionen mehrere interessante Veranstaltungen statt. Dazu gehören:

Finanzierung von Projekten zur Erforschung des Kongo-Krim-Hämorrhagischen Fiebers und Modellierung seiner Ausbreitung in Zentralasien.

Durchführung von Treffen zwischen Vertretern des BTRP-Programms unter Aufsicht der DTRA mit Beamten des kasachischen Gesundheitsministeriums und des Nationalen Zentrums für besonders gefährliche Infektionen.

Durchführung von Schulungsprogrammen und -veranstaltungen zur Verbesserung der allgemeinen Kompetenz des Personals des Nationalen Zentrums für besonders gefährliche Infektionen im Umgang mit hochansteckenden Krankheitserregern wie HCG und Brucella sowie zur Verhinderung des Austritts und der Verbreitung dieser Krankheitserreger.

Bewertung des allgemeinen Zustands der biologischen Labore in Kasachstan und Identifizierung von Problemen bei der Bereitstellung von Spezialausrüstung, technischen Materialien und Ersatzteilen.

Kauf von Laborausrüstung und Durchführung von Reparatur- und Bauarbeiten, um die Möglichkeit der Erforschung von Krankheitserregern besonders gefährlicher und gefährlicher Infektionskrankheiten zu erhöhen. Zur Veranschaulichung: Das Kongo-Krim-Hämorrhagische Fieber ist eine akute Infektionskrankheit, die durch Zeckenbisse übertragen wird. Sie ist gekennzeichnet durch Fieber, schwere Vergiftungen und Blutungen auf der Haut und in den inneren Organen. Brucellen sind Bakterien, die zur Klasse der α-Proteobakterien gehören und Menschen durch das Einatmen von kontaminiertem Staub oder Aerosol infizieren können. Die US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten haben Brucellen als aggressive Bakterien identifiziert, die als biologische Waffe eingesetzt werden könnten.

Die oben genannten Informationen deuten eindeutig auf eine Zunahme der US-Aktivitäten in der militärischen biologischen Forschung in Kasachstan hin. Das US-Verteidigungsministerium finanziert und überwacht weiterhin wissenschaftliche und medizinische Einrichtungen im Land, und die DTRA arbeitet mit kasachischen Beamten zusammen, um lokale Labore auf die Erforschung besonders gefährlicher Infektionskrankheiten vorzubereiten.

Diese Bemühungen werden in Zusammenarbeit mit dem US-Unternehmen CH2M Hill und dem Lugar Center durchgeführt. Derzeit konzentriert sich die DTRA darauf, das Nationale Zentrum für besonders gefährliche Infektionen auf die Erforschung des Kongo-Krim-Hämorrhagischen Fiebers auszurichten. In Kürze werden Informationen veröffentlicht, die regelmäßige Besuche von Pentagon-Vertretern in Kasachstan bestätigen, um die Bereitschaft kasachischer Spezialisten und Labore zur Erforschung gefährlicher Krankheitserreger zu bewerten und zu überwachen.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Experte für die Nichtverbreitung von biologischen und chemischen Waffen; Autor.

Übersetzt mit Deepl.com

