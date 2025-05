Trumpland Chris Hedges

Trumpland The corporate coup d’état and collapse of American democracy began long before Trump. He is simply snuffing out what remains.

Trumpland

Der Staatsstreich der Konzerne und der Zusammenbruch der amerikanischen Demokratie begannen lange vor Trump. Er macht lediglich das fertig, was noch übrig ist.

Chris Hedges

03. Mai 2025

Trumpland USA – von Mr. Fish

Die christlichen Faschisten und Oligarchen, die Donald Trump freudig seinen Filzstift und seine Durchführungsverordnungen reichen, führen keinen Krieg gegen den Deep State, die radikale Linke oder um uns vor „Antisemiten“ zu schützen. Sie führen Krieg gegen nachweisbare Fakten, die Rechtsstaatlichkeit und die Transparenz und Rechenschaftspflicht, die nur mit einer freien Presse, dem Recht auf Meinungsverschiedenheit, einer lebendigen Kultur und einer Gewaltenteilung, einschließlich einer unabhängigen Justiz, möglich sind.

All diese Säulen einer offenen Gesellschaft wurden, wie ich in meinem Buch „Death of the Liberal Class“ ausführlich darlege, schon lange vor Trump zerstört. Die Presse, einschließlich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die Wissenschaft, die Demokratische Partei, eine korporatisierte und banale Kultur, eine Justiz, die der Milliardärsklasse dient, und ein von Lobbyisten gekaufter Kongress wurden ausgeweidet. Sie sind leicht zu erledigen. Nur wenige wollen sich zu ihrer Verteidigung erheben. Sie haben uns verkauft. Lasst sie sterben.

„Der Verlust der liberalen Klasse schafft ein Machtvakuum, das von Spekulanten, Kriegsprofiteuren, Gangstern und Mördern gefüllt wird, oft angeführt von charismatischen Demagogen“, schrieb ich 2010 in ‚Death of the Liberal Class‘. “Es öffnet totalitären Bewegungen die Tür, die sich durch Verspottung und Verhöhnung der liberalen Klasse und der Werte, für die sie angeblich eintritt, profilieren. Die Versprechen dieser totalitären Bewegungen sind fantastisch und unrealistisch, aber ihre Kritik an der liberalen Klasse ist wahr.“

Der Faschismus entsteht aus einem bankrotten Liberalismus, der seine traditionelle Rolle in einer kapitalistischen Demokratie aufgegeben hat. Er mildert nicht mehr die schlimmsten Exzesse der herrschenden Klasse und des Imperiums durch schrittweise und halbherzige Reformen. Er schimpft und moralisiert die entrechteten Arbeiter, die er verraten hat.

Die Medien geben dem Zugang zu den Mächtigen Vorrang vor der Wahrheit. Sie haben Lügen und Propaganda verbreitet, um uns in einen Krieg gegen den Irak zu treiben. Sie haben die Wall Street glorifiziert und uns versichert, es sei klug, unsere Ersparnisse einem Finanzsystem anzuvertrauen, das von Spekulanten und Dieben geführt wird. Die Ersparnisse der Menschen wurden vernichtet. Sie haben uns die Lügen von Russiagate aufgetischt. Sie bedienen sklavisch die Israel-Lobby und verzerren die Berichterstattung über den Völkermord und die Universitätsproteste, um Palästinenser, Muslime und studentische Demonstranten zu dämonisieren. Sie tanzen nach der Pfeife ihrer Werbekunden und Sponsoren. Sie machen ganze Teile der Bevölkerung, deren Elend, Armut und Missstände eigentlich im Mittelpunkt des Journalismus stehen sollten, unsichtbar.

Die Universitäten haben sich in Unternehmen verwandelt. Hochrangige Verwaltungsangestellte, die oft einen Master of Business Administration (MBA) haben, aber wenig oder gar keine Erfahrung im Hochschulbereich, sowie Sporttrainer, die der Universität Geld einbringen können, werden mit Gehältern in Höhe von Hunderttausenden von Dollar hoch bezahlt, wobei beliebte Trainer und Hochschulpräsidenten Millionen verdienen.

Etwas mehr als 10 Prozent der Lehrstellen sind heute unbefristet. Fast 45 Prozent sind befristete Teilzeitstellen oder Lehrbeauftragte. Jede fünfte Stelle ist eine Vollzeitstelle ohne Aussicht auf eine Festanstellung. Durch den radikalen Abbau von unbefristeten und angemessen bezahlten Stellen sind die Universitäten zu einer Erweiterung der Gig Economy geworden. Lehrbeauftragte und graduierte Mitarbeiter sind oft gezwungen, Medicaid zu beantragen, Zweitjobs an anderen Hochschulen anzunehmen, für Uber oder Lyft zu fahren, als Kassierer zu arbeiten, Essen für Grubhub oder DoorDash auszuliefern, Hunde auszuführen, auf Häuser aufzupassen, zu kellnern, als Barkeeper zu arbeiten und zu viert oder zu sechst in einer Wohnung zu leben oder auf dem Sofa eines Freundes zu campen.

Eine schlecht bezahlte Fakultät ohne Arbeitsplatzsicherheit wird keine Themen ansprechen, die das vorherrschende Narrativ in Frage stellen, sei es soziale Ungleichheit, räuberische Konzerne, die Verbrechen des Imperiums, den Völkermord Israels oder unseren Zustand des permanenten Krieges. Wenn sie es doch tun, werden sie entlassen. Hochrangige Universitätsverwalter hingegen erhalten Bonuszahlungen für die „Senkung der Ausgaben“, indem sie Studiengebühren und sonstige Gebühren erhöhen, Personal abbauen und Löhne kürzen. Diese Instabilität gibt wohlhabenden Spendern die Gewissheit, dass die neoliberale Ideologie, die das Land verwüstet und den Völkermord in Gaza ermöglicht, von Akademikern, die um ihren Arbeitsplatz fürchten, nicht in Frage gestellt wird. Die Reichen und Mächtigen werden gepriesen. Die arbeitenden Armen, einschließlich derjenigen, die an der Universität beschäftigt sind, werden vergessen.

Wie Irving Howe in seinem Essay „This Age of Conformity“ (Dieses Zeitalter der Konformität) von 1954 hervorhob, hat „die Idee der intellektuellen Berufung – die Idee eines Lebens, das Werten gewidmet ist, die von einer kommerziellen Zivilisation unmöglich verwirklicht werden können – allmählich ihren Reiz verloren. Und genau das, und nicht die Aufgabe eines bestimmten Programms, ist es, was unsere Niederlage ausmacht.“ Der Glaube, dass der Kapitalismus der unantastbare Motor des menschlichen Fortschritts sei, schreibt Howe, „wird durch alle Kommunikationsmittel verkündet: durch offizielle Propaganda, institutionelle Werbung und wissenschaftliche Schriften von Menschen, die bis vor wenigen Jahren noch seine größten Gegner waren.“

„Die wirklich Machtlosen sind jene Intellektuellen – die neuen Realisten –, die sich an die Machtzentren klammern, wo sie ihre Meinungsfreiheit aufgeben, ohne als politische Persönlichkeiten an Bedeutung zu gewinnen“, stellte Howe fest. „Denn es ist entscheidend für die Geschichte der amerikanischen Intellektuellen in den letzten Jahrzehnten – ebenso wie für die Beziehung zwischen ‚Reichtum‘ und ‚Intellekt‘ –, dass sie, sobald sie von den anerkannten Institutionen der Gesellschaft absorbiert werden, nicht nur ihre traditionelle Rebellion verlieren, sondern in gewissem Maße auch ihre Funktion als Intellektuelle aufgeben.“

Die beiden Regierungsparteien verkauften den Neoliberalismus, um das Land zu deindustrialisieren, strenge Sparmaßnahmen durchzusetzen, die Vereinigungsfreiheit abzuschaffen und Vorschriften zum Schutz der Öffentlichkeit vor Ausbeutung auszuhöhlen. Sie ermächtigten Unternehmen, ihren Reichtum und ihre Macht zu plündern und zu konsolidieren, was zu einem Monopolkapitalismus und zu einer der größten Einkommensungleichheit und Vermögensungleichheit in der amerikanischen Geschichte führte. Die Banken, die Kommunikations-, Öl-, Waffen-, Agrar- und Lebensmittelindustrie sichern sich ihre Gewinne durch Preisabsprachen, die Umgehung oder sogar Abschaffung von Finanz-, Gesundheits- und Umweltschutzmaßnahmen und die Ausbeutung ihrer Arbeitnehmer. Dieser Angriff auf die Regelungen des New Deal, die unter Trump bald vollständig abgeschafft werden sollen, hat die Arbeiterklasse entrechtet, die in ihrer Verzweiflung einen Demagogen gewählt hat, um sie zu retten.

Als die Mittel für die Kunst versiegten, waren Künstler, wie auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der denjenigen eine Stimme geben sollte, die nicht an Unternehmensinteressen gebunden waren, auf der Suche nach Fördermitteln und Unternehmenssponsoren. Die Folge war ein Verfall der künstlerischen und journalistischen Integrität.

Friedrich Nietzsche behauptet in „Jenseits von Gut und Böse“, dass nur wenige Menschen die Kraft haben, in das zu blicken, was er die „geschmolzene Grube der menschlichen Realität“ nennt. Die meisten ignorieren diese Grube sorgfältig. Künstler und Philosophen hingegen sind laut Nietzsche von einer unstillbaren Neugier, einer Suche nach Wahrheit und einem Verlangen nach Sinn getrieben. Sie wagen sich in die Tiefen der Schmelzgrube. Sie gehen so nah heran, wie sie können, bevor die Flammen und die Hitze sie zurücktreiben. Diese intellektuelle und moralische Ehrlichkeit, so Nietzsche, hat ihren Preis. Diejenigen, die vom Feuer der Realität versengt werden, werden zu „verbrannten Kindern“, zu ewigen Waisen.

Kultur in einer funktionierenden Demokratie ist radikal und transformativ. Sie drückt aus, was tief in uns liegt. Sie gibt unserer Realität Worte. Sie lässt uns fühlen und sehen. Sie ermöglicht es uns, uns in diejenigen hineinzuversetzen, die anders sind oder unterdrückt werden. Sie offenbart, was um uns herum geschieht. Sie ehrt das Geheimnisvolle.

„Die genaue Aufgabe des Künstlers besteht also darin, diese Dunkelheit zu erhellen, Wege durch den dichten Wald zu bahnen“, schrieb James Baldwin, “damit wir bei all unserem Tun nicht den Sinn aus den Augen verlieren, der schließlich darin besteht, die Welt zu einem menschlicheren Ort zu machen.“

Der Krieg gegen unabhängiges intellektuelles Forschen, Kunst und Kultur wird geführt, um uns davon abzuhalten, in den Abgrund zu blicken und die Welt zu einem „menschenwürdigeren Ort zum Leben“ zu machen. Die „verbrannten Menschen“ wurden zum Schweigen gebracht oder an den Rand gedrängt. Vor Trumps Amtsantritt wurden rund 16.000 Bücher aus Schulen und Bibliotheken verbannt, und diese Verbote werden mit der Ausmerzung weiterer Bücher noch beschleunigt. Die Kultur in autoritären Staaten feiert eine idealisierte Vergangenheit, die es nie gegeben hat, und eine Gegenwart, die selbstbetrügerisch ist.

Die Massenkultur nährt den menschlichen Durst nach Illusionen, Aufregung, Glück und Hoffnung. Sie verbreitet blinden Patriotismus und den Mythus vom ewigen materiellen Fortschritt. Sie drängt uns, Bilder von Prominenten oder von uns selbst zu schaffen, die wir verehren können, insbesondere in den sozialen Medien. Das Ergebnis ist ein kultureller Verfall, dessen Apotheose Trumps „Garten der Helden“ und die aufwendige Weihnachtsfeier sein werden, die für diesen Winter im Kennedy Center in Washington geplant sind.

Politiker der beiden Regierungsparteien werden mit dunklen Geldern von Milliardären und Unternehmen finanziert. Diese Politiker führen in unserem System der legalisierten Bestechung die Befehle ihrer Eigentümer im Kongress aus. Der politische Philosoph Sheldon Wolin nannte diese Form der Regierung „invertierten Totalitarismus“. Der umgekehrte Totalitarismus behält die Institutionen, Symbole, Ikonografie und Sprache der alten kapitalistischen Demokratie bei, aber intern haben die Unternehmen alle Hebel der Macht an sich gerissen, um immer größere Profite und politische Kontrolle zu erlangen. Er nutzt das internationale Rechtssystem, um die Ressourcen der Entwicklungsländer zu plündern, einschließlich des Sturzes von Regierungen, die die Dominanz der Unternehmen in Frage stellen. Er stellt Profit über Gerechtigkeit. Er schwächt die Arbeitsgesetze und höhlt den Schutz und die Rechte der Arbeitnehmer aus.

Die Sprengung dieser verfallenen und korrupten Institutionen durch die Trump-Regierung wird das Ende des amerikanischen Experiments und den Übergang vom umgekehrten Totalitarismus zur Diktatur markieren. Sie wird eine Unternehmensdystopie einläuten, die dem totalitären Kapitalismus Chinas mit seiner allgegenwärtigen staatlichen Überwachung, drakonischen Zensur, einer nicht gewählten und nicht rechenschaftspflichtigen herrschenden Klasse und der Niederschlagung von Volksbewegungen einschließlich Gewerkschaften ähneln wird, wenn auch in einer viel grausameren Form. Wir werden in eine Welt des magischen Denkens abgleiten, die das Kennzeichen aller Despotismen ist, eine Welt, in der die Sprache, mit der wir uns selbst und unsere Gesellschaft beschreiben, keinen Bezug zur Realität hat.

Für das autoritäre Projekt ist es unerlässlich, dass alle unabhängigen Institutionen, egal wie geschwächt oder zerfallen sie sind, neutralisiert werden. Trump, so berichtet Axios, habe „gegen gefälschte Umfragen“ gewettert, die seine sinkenden Zustimmungswerte zeigen, und gefordert, dass die Nachrichtenagenturen, die sie veröffentlichen, „wegen Wahlbetrugs untersucht“ werden. Das ist die Haltung aller Diktatoren. Unbequeme Fakten verbieten. Sobald diese Institutionen zum Schweigen gebracht oder unter Kontrolle gebracht sind, werden die Risse im alten Gebäude, die eine gedämpfte Opposition ermöglichten, versiegelt. Angst wird zum Bindemittel des sozialen Zusammenhalts. Milde Kritik wird kriminalisiert. Innere Sicherheit, Einwanderungskontrolle und das Militär werden großzügig finanziert, wodurch Trumps eigene Version eines nicht rechenschaftspflichtigen „Deep State“ entsteht, während Sozialprogramme gekürzt oder ganz gestrichen werden.

Im Mittelpunkt dieses Projekts steht der Kult um den großen Führer. Die unterwürfige Ergebenheit gegenüber dem großen Führer zeigte sich bei Trumps Feier seiner ersten 100 Tage mit seinem Kabinett, dessen Mitglieder alle marineblaue und rote Baseballkappen mit der Aufschrift „Gulf of America“ trugen. Generalstaatsanwältin Pam Bondi zeigte bei dem Treffen in typischer Unterwürfigkeit ihre Begeisterung: „Herr Präsident, Ihre ersten 100 Tage haben alle bisherigen Präsidentschaften in diesem Land bei weitem übertroffen. So etwas habe ich noch nie gesehen, danke.“

Tesla-CEO Elon Musk setzt während einer Kabinettssitzung im Weißen Haus am 30. April 2025 in Washington, DC, eine zweite Kappe mit der Aufschrift „Gulf of America“ auf. (Foto: Andrew Harnik/Getty Images)

Trump wird seine Militärparade zu seinem Geburtstag bekommen, seine zwei 30 Meter hohen Fahnenmasten auf dem Rasen des Weißen Hauses und vielleicht, wenn die im Kongress vorgeschlagenen Gesetze verabschiedet werden, sein Gesicht eingemeißelt auf dem Mount Rushmore, neben George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln und Theodore Roosevelt. Er wird erleben, wie sein Geburtstag zum Bundesfeiertag wird, sein Gesicht auf neuen 250-Dollar-Scheinen erscheint und der Dulles International Airport in Washington in Donald J. Trump International Airport umbenannt wird. Er wird seinen National Garden of American Heroes bauen. Und natürlich wird er die Aufhebung des 22. Verfassungszusatzes erreichen, damit er eine dritte Amtszeit antreten kann. Präsident auf Lebenszeit.

„Kinder werden gelehrt werden, Amerika zu lieben“, verkündete der Svengali-ähnliche Stephen Miller. “Kinder werden gelehrt werden, Patrioten zu sein. Kinder werden in Schulen, die Bundessteuergelder erhalten wollen, staatsbürgerliche Werte vermittelt bekommen. Wenn wir also das Bildungsministerium schließen und den Bundesstaaten Mittel zur Verfügung stellen, werden wir dafür sorgen, dass diese Mittel nicht zur Förderung der kommunistischen Ideologie verwendet werden.“

Trumps Schlangen vernichten die letzten Überreste unserer offenen Gesellschaft und vollenden das schmutzige Werk, das Milliardäre und Konzerne begonnen haben. Dies ist das Ende eines Prozesses. Nicht der Anfang. Trump hatte viel Hilfe.

Es gibt ein Wort für diejenigen, die uns das angetan haben.

Verräter.

