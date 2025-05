https://consortiumnews.com/2025/05/02/israel-prime-suspect-in-attack-off-malta-on-gaza-aid-ship/?eType=EmailBlastContent&eId=bc0b75bc-500a-4436-8913-02abfb565931



Israel Hauptverdächtiger bei Angriff vor Malta auf Gaza-Hilfsschiff

2. Mai 2025

Teilen

Medea Benjamin berichtet über den Angriff auf Conscience, ein Schiff der Freedom Flotilla Coalition, die seit 2008 Israels Seeblockade gegen Gaza herausfordert.

Ein Schlepper spritzt Wasser, um einen Brand an Bord der Conscience, einem Schiff der Gaza Freedom Flotilla, während eines nächtlichen Notfalls am Freitag zu löschen. (Wikimedia Commons /Public Domain)

Von Medea Benjamin

CODEPINK

In den frühen Morgenstunden des 2. Mai wurde die Nachtruhe an Bord der „Conscience“, einem zivilen Schiff, das 17 Kilometer vor der Küste Maltas in internationalen Gewässern vor Anker lag, jäh gestört. An Bord befanden sich 18 Besatzungsmitglieder und Passagiere, die durch zwei Explosionen aus dem Schlaf gerissen wurden. Flammen und Rauch erfüllten die Luft. Das Schiff war gerade getroffen worden – laut Angaben der Besatzungsmitglieder durch Drohnenangriffe.

Am Tag des Angriffs warteten weitere Passagiere aus 21 Ländern in Malta darauf, zur „Conscience“ gebracht zu werden. Unter denjenigen, die an Bord gehen wollten, waren die weltbekannte Umweltschützerin Greta Thunberg, die pensionierte US-Oberst Ann Wright und der langjährige CODEPINK-Aktivist Tighe Barry.

Die „Conscience“ ist Teil der Freedom Flotilla Coalition, einem Netzwerk internationaler Aktivisten, das seit 2008 gegen die Seeblockade des Gazastreifens durch Israel protestiert.

Die Gruppe behauptet, der Angriff sei von Israel ausgegangen – eine Behauptung, die durch eine Untersuchung von CNN untermauert wird. Laut CNN zeigten Flugverfolgungsdaten von ADS-B Exchange, dass ein C-130 Hercules-Flugzeug der israelischen Luftwaffe am frühen Donnerstagnachmittag aus Israel gestartet war und längere Zeit in geringer Höhe über dem östlichen Malta flog.

Die Hercules landete zwar nicht, aber ihre Flugroute führte sie in die Nähe des Gebiets, in dem die „Conscience“ später angegriffen wurde. Das Flugzeug kehrte etwa sieben Stunden später nach Israel zurück. Die israelischen Streitkräfte (IDF) lehnten es ab, sich zu den Flugdaten zu äußern.

Das Schiff wurde erheblich beschädigt, aber glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Das war nicht der Fall, als die Freedom Flotilla 2010 angegriffen wurde. Der Angriff vom 2. Mai ereignete sich nur wenige Wochen vor dem 15. Jahrestag des berüchtigten Überfalls auf die Mavi Marmara, das türkische Schiff, das 2010 eine Flotte nach Gaza anführte. Am 31. Mai desselben Jahres stürmten israelische Marinekommandos das Schiff in internationalen Gewässern, töteten 10 Menschen und verletzten Dutzende.

Die „Mavi Marmara“ hatte über 500 Aktivisten und humanitäre Hilfsgüter an Bord. Der Angriff wurde weltweit verurteilt und Forderungen nach einer internationalen Untersuchung laut – Forderungen, die Israel zurückwies.

Einer der Organisatoren der diesjährigen Flottille, Ismail Behesti, ist der Sohn eines Mannes, der bei dem Überfall 2010 getötet wurde. In Videos, die nach dem jüngsten Angriff im Umlauf sind, ist Behesti zu sehen, wie er durch das beschädigte Innere der Conscience geht und mit entschlossener Stimme verurteilt, was er als einen weiteren israelischen Akt der Aggression gegen Zivilisten auf einer humanitären Mission ansieht.

„Die Menschen fragen sich, wie Israel mit dem Angriff auf ein ziviles Schiff in internationalen Gewässern davonkommen kann“, sagte Tighe Barry aus dem Hafen von Malta.

„Aber seit dem 8. Oktober 2024 zeigt Israel völlige Missachtung des Völkerrechts – von der Bombardierung ziviler Wohngebiete bis hin zum Einsatz von Hunger als Waffe, indem es die Lieferung von Lebensmitteln nach Gaza blockiert. Dies ist nur ein weiteres Beispiel für seine Straflosigkeit.“

„Wo bleibt die Empörung?“, fragte Barry weiter. “Die USA verurteilen die Houthis dafür, dass sie Schiffe mit Waffen für Israel gestoppt haben – und bombardieren den Jemen gnadenlos dafür. Aber werden sie Israel dafür verurteilen, dass es ein friedliches Schiff auf einer humanitären Mission nach Gaza angegriffen hat?“

Die Freedom Flotilla Coalition und Aktivistengruppen wie CODEPINK fordern Regierungen und internationale Gremien auf, sich zu äußern und Maßnahmen zu ergreifen.

Die „Conscience“ hatte keine Waffen an Bord. Sie stellte keine Bedrohung dar. Ihr einziges Verbrechen bestand darin, dass sie es gewagt hatte, sich einer brutalen Belagerung und einem Massaker zu widersetzen, die die UN selbst als illegal und unmenschlich verurteilt hat. Das ist die wahre Bedrohung, die Israel fürchtet – nicht das Schiff selbst, sondern die globale Solidarität, für die es steht.

Wird die Welt also ihre Stimme gegen Israels jüngste Gräueltat erheben? Oder wird auch dies stillschweigend unter den Wellen begraben werden?

Medea Benjamin ist Mitbegründerin von CODEPINK: Women for Peace und Autorin zahlreicher Bücher, darunter Kingdom of the Unjust: Behind the US-Saudi Connection und Inside Iran: the Real History and Politics of the Islamic Republic of Iran.

Dieser Artikel stammt von CODEPINK.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Consortium News wider.

Tags: Freedom Flotilla Coalition Gaza-Blockade Israel Defense Forces (IDF) Malta Mavi Marmara Medea Benjamin

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …