Trumps Bruch mit Israel: Echte Wende oder politisches Theater?

Kit Klarenberg

19. Mai 2025

Als Donald Trump im November 2024 zum Präsidenten wiedergewählt wurde, waren die Erwartungen groß, dass Israels Angriff auf Gaza sich verschärfen würde und dass die neue Regierung eine viel aktivere Rolle bei der Neutralisierung der regionalen Gegner Tel Avivs spielen würde. Die Verbundenheit zwischen Benjamin Netanjahu, vielen Israelis und Trump ist bekannt. Wie Foreign Policy im Oktober 2024 feststellte, „ist Israel Trump-Land, und Trumps größter Unterstützer ist dessen Premierminister“, schrieb das Magazin. Trumps Sieg wurde in Israel sowohl öffentlich als auch auf staatlicher Ebene ausgiebig gefeiert.

Nur wenige Tage später prognostizierte der ehemalige CIA-Direktor und Verteidigungsminister Leon Panetta, dass der Präsident Netanjahu einen „Blankoscheck“ ausstellen würde, um im Nahen Osten Chaos zu stiften, bis hin zu einem totalen Krieg mit dem Iran. Nach seinem Amtsantritt im Januar unternahm der Präsident wenig, um solche Prognosen zu widerlegen – ganz im Gegenteil. Im Februar skizzierte Trump Pläne für „Gaza Lago“ – eine vollständige Vertreibung und Zwangsumsiedlung der palästinensischen Bevölkerung Gazas und die Schaffung einer sogenannten „Riviera des Nahen Ostens“ an ihrer Stelle.

Im März erneuerte Trump die Feindseligkeiten gegen die jemenitische Ansar Allah, nachdem die Gruppe als Reaktion auf Israels flagrante Verstöße gegen das Waffenstillstandsabkommen mit der Hamas ihre Blockade des Roten Meeres wieder aufgenommen hatte. Die USA gingen weit härter gegen den Jemen vor als Biden jemals zuvor, und US-Beamte prahlten, dass die Luft- und Seestreik gegen Ansar Allah „auf unbestimmte Zeit“ fortgesetzt würden. Trump behauptete auch, dass Washingtons „unerbittliche Schläge“ den Widerstand zerstören würden.

Anfang Mai erklärte Trump jedoch die Mission für beendet, nachdem er einem Waffenstillstand zugestimmt hatte, wonach Ansar Allah im Gegenzug für freie Hand im Krieg gegen Israel keine US-Schiffe mehr angreifen würde. Tel Aviv wurde Berichten zufolge nicht informiert und erfuhr von dem Deal aus den Nachrichten. Mike Huckabee, der US-Botschafter in Israel, reagierte auf die Kritik an dem Deal mit der Erklärung, dass die USA „nicht verpflichtet sind, die Erlaubnis Israels einzuholen“, um Vereinbarungen zu treffen.

Huckabee, ein ultrakonservativer Evangelikaler und ausgesprochener Zionist, der bei seiner Nominierung gelobte, Israel mit biblischen Begriffen wie ‚Gelobtes Land‘ zu bezeichnen, und der häufig behauptet hat, dass Juden ein ‚rechtmäßiges Eigentumsrecht‘ an palästinensischem Land haben, überraschte Beobachter mit dieser Aussage. Dennoch schien dies den Beginn einer dramatischen Kursänderung der Trump-Regierung zu markieren, die, wie MintPress News bereits zuvor dokumentiert hat, mit pro-israelischen Falken besetzt ist.

Seitdem hat Trump eine Reise durch den Nahen Osten angetreten, wobei Israel auffällig abwesend ist. Stattdessen reiste er in Staaten des Golf-Kooperationsrats. Unterdessen handelte der Präsident die Freilassung des letzten lebenden US-Geisels aus, der von der Hamas festgehalten wurde, und berief direkte Friedensgespräche mit der Widerstandsgruppe ein – in beiden Fällen ohne die Beteiligung Tel Avivs. Es gibt Gerüchte, dass die Hamas die Feindseligkeiten im Gegenzug für die Anerkennung eines palästinensischen Staates durch die USA beenden könnte, ein Angebot, für das Trump Berichten zufolge offen ist.

Seit Trumps Amtsantritt laufen Verhandlungen mit dem Iran über ein neues Atomabkommen. Am 15. Mai wurde weit verbreitet berichtet, dass beide Seiten endlich kurz vor einer Einigung stünden. Israel war offenbar erneut vollständig ausgeschlossen von diesen Gesprächen, und ein etwaiges Abkommen wird wahrscheinlich die kriegerische Haltung Tel Avivs gegenüber dem Iran nicht berücksichtigen. In einer bemerkenswerten Rede in Riad am 13. Mai schien Trump von der jahrzehntelangen Politik der USA im Nahen Osten abzurücken.

Aufeinanderfolgende US-Regierungen haben die Normalisierung der Beziehungen zwischen allen arabischen und muslimischen Staaten – insbesondere Saudi-Arabien – und Israel als oberstes Ziel betrachtet, bis hin zur Bedingung, dass die Fortsetzung der US-Verteidigungsgarantien für Riad von der Anerkennung Tel Avivs abhängig gemacht wurde. Trump hat dieses Ziel jedoch ausdrücklich zurückgestellt und erklärt, dass er zwar hoffe, dass die Saudis letztendlich die Abraham-Abkommen unterzeichnen würden, er aber verstehe, dass dies unter den gegenwärtigen Umständen nicht realisierbar sei, und fügte hinzu: „Ihr werdet es zu eurem eigenen Zeitpunkt tun.“ Israel erwähnte er nur einmal.

Washington unterzeichnete daraufhin eine Reihe von Abkommen mit Riad in verschiedenen Bereichen, darunter das größte Verteidigungsabkommen zwischen den beiden Ländern mit einem Wert von fast 142 Milliarden Dollar. Zusammenfassend lässt eine Reihe von einschneidenden Entwicklungen stark vermuten, dass die Trump-Regierung mit der bisher unerschütterlichen Politik der USA bricht, Israel bedingungslos zu unterstützen und seinen Interessen in fast jeder Hinsicht zu dienen – eine Vereinbarung, die seit der Gründung des Landes im Jahr 1948 bestand. Aber ist dieser bisher undenkbare Bruch real oder nur Show?

Trump brüskiert Israel in Nahost-Politik

Angebliche Risse in den Beziehungen zwischen den USA und Israel sind nichts Neues. Während der gesamten Amtszeit von Barack Obama deuteten mehrere Mainstream-Berichte darauf hin, dass die Beziehungen „angespannt“ seien, insbesondere aufgrund scharfer persönlicher Differenzen zwischen dem damaligen Präsidenten und Netanjahu. In ähnlicher Weise berichteten große Nachrichtenagenturen seit Beginn des Völkermords in Gaza immer wieder, dass Joe Biden „privat“ über Netanjahus Verhalten verärgert sei. Unterdessen betonten Sprecher des Weißen Hauses und prominente Demokraten, darunter Alexandria Ocasio-Cortez, öffentlich, dass die Regierung sich für einen Waffenstillstand einsetzen werde.

In beiden Fällen wurden jedoch die für Israels Fortbestand und die Auslöschung des palästinensischen Volkes unverzichtbaren finanziellen und militärischen Hilfen der USA unvermindert fortgesetzt, wenn nicht sogar erhöht. Ende April erklärte der israelische Botschafter in Washington, Michael Herzog, der von 2021 bis 2025 im Amt war, stolz, dass „die [Biden]-Regierung nie zu uns gekommen ist und gesagt hat: ‚Waffenstillstand jetzt.‘ Das hat sie nie getan.“ Daher ist die Skepsis gegenüber der Aufrichtigkeit und Substanz des abrupten Bruchs der Trump-Regierung mit ihrer traditionell pro-israelischen Linie durchaus berechtigt.

Giorgio Cafiero, CEO von Gulf State Analytics, erklärt gegenüber MintPress News, dass sich in der US-Außenpolitik möglicherweise ein echter Wandel vollzieht, der zum großen Teil von Trumps Entschlossenheit getrieben ist, Chinas wachsendem globalen Einfluss, insbesondere im Nahen Osten, entgegenzuwirken. Es ist diese Agenda, die Washington derzeit dazu veranlasst, „eine Außenpolitik zu betreiben, die zunehmend freundlich gegenüber den finanzstarken Staaten auf der Arabischen Halbinsel ist, auf Kosten der historischen Allianz zwischen den USA und Israel“. Wie Cafiero es ausdrückte:

Trump will Saudi-Arabien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und andere Länder näher an den geopolitischen und geoökonomischen Einfluss der USA heranführen und sie gleichzeitig in gewissem Maße von China entfernen. Es ist unwahrscheinlich, dass er die Dynamik der arabisch-chinesischen Beziehungen in den Bereichen Energie, Investitionen, Handel, Logistik, Wirtschaft, KI, Digitalisierung usw. bremsen kann. In den Bereichen Verteidigung und Sicherheit werden die USA jedoch weiterhin dominieren, und Trump wird deutlich machen, dass dies aus Sicht Washingtons unüberwindbare „rote Linien“ in den Beziehungen des Golfs zu China sind.

Trumps umfangreiche Handels- und Investitionsabkommen mit den Golfstaaten spielen eine wichtige Rolle für seine Agenda „Make America Great Again“ und seine Selbstmythologisierung als Dealmaker im In- und Ausland. Die Golfstaaten seien „reif für lukrative Geschäfte“ für US-Unternehmen, sagt Cafiero und fügt hinzu, dass diese Abkommen Arbeitsplätze schaffen und der Regierung im Inland „gute Optik“ verschaffen würden.

Der geopolitische Risikoanalyst Firas Modad stimmt zu, dass wirtschaftliche Faktoren für Trumps aktuellen Kurswechsel von zentraler Bedeutung sind und Tel Aviv entfremden. „Trump muss F-35 verkaufen. Die US-Rüstungsindustrie braucht die Gelder. Der Verkauf von F-35 an die Türkei und vielleicht an Saudi-Arabien … ein neues Abkommen mit dem Iran, ein saudisches ziviles Atomprogramm – all das wird zu großen Streitpunkten mit Israel führen“, sagte Modad.

Wenn die Atomverhandlungen erfolgreich sind, wird Trump wahrscheinlich versuchen, auch iranische Märkte für US-Firmen zu öffnen. Das will Israel ebenfalls nicht. Trump zeigt Netanjahu, wie sehr Israel die USA braucht, und nicht umgekehrt.“

Golfstaaten gewinnen an Einfluss, während Israel an Macht verliert

Seyed Mohammad Marandi, ein in Teheran ansässiger Politologe und Professor an der Universität Teheran, erklärt gegenüber MintPress News, dass es tatsächlich eine „Kluft“ zwischen den USA und Israel gebe, dass es jedoch „schwierig zu sagen ist, wie bedeutend oder tief diese wirklich ist“.

Marandi glaubt, dass die breitere Machtstruktur der USA erkannt hat, dass ihre Unterstützung für das, was er als „Holocaust in Gaza“ seit Oktober 2023 bezeichnet – „ein rund um die Uhr im Fernsehen übertragener Völkermord“ –, das internationale Ansehen und die Soft Power des Westens ernsthaft beschädigt hat. Gegenüber MintPress News erklärte er: „Dies hat automatisch die Soft Power Chinas, Irans und Russlands erheblich gestärkt. Der globale Süden blickt auf sie, nicht auf die USA oder ihre europäischen Vasallen, wenn es um Führung, Orientierung und Partnerschaft geht.“

Modad stimmt dem zu und weist darauf hin, dass sich Saudi-Arabien im März 2023 unerwartet „unter chinesischer Schirmherrschaft und ohne nennenswerte Konsultation mit Washington“ mit dem Iran versöhnt hat. Da arabische und muslimische Staaten China und Russland nun als tragfähige wirtschaftliche und militärische Partner betrachten, wird die Aussicht auf die Verwirklichung der von dem Politikwissenschaftler Samuel P. Huntington prognostizierten „chinesisch-islamischen Allianz“ immer wahrscheinlicher.

„Die Amerikaner werden alles tun, um zu verhindern, dass ressourcenreiche oder militärisch starke muslimische Länder in den Einflussbereich Pekings geraten, selbst wenn dies auf Kosten Israels geht“, erklärt Modad gegenüber MintPress News.

Marandi sieht Potenzial für Veränderungen in den Beziehungen der USA zur Region und sagt, „der Raum für Fortschritte ist da“ – auch wenn diese Fortschritte „vorerst begrenzt und rein prospektiv“ bleiben. Er glaubt, dass die derzeitige Kluft zwischen Washington und Tel Aviv weitgehend mit der Führung Netanjahus zusammenhängt.

„Es besteht die Möglichkeit, dass er geopfert wird, um das internationale Ansehen Israels zu bewahren und wiederherzustellen, wobei ihm die Schuld für alles seit dem 7. Oktober allein zugeschrieben wird“, sagt Marandi. „Das wäre so, als würde man Hitler allein für den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust verantwortlich machen, anstatt das System, das er führte, und alle, die es ermöglicht haben.“

Marandi bezweifelt, dass es zu einer umfassenderen Spaltung zwischen den USA und Israel kommen wird, da die Beziehungen ‚so substanziell sind, dass sie nicht einfach so aufgrund der aktuellen Ereignisse vollständig zerfallen werden‘. ‚Die zionistische Lobby in den USA ist nach wie vor sehr mächtig‘, , und fügt hinzu, dass Israel zwar „weltweit diskreditiert und international verachtet wird und die Menschen im gesamten Westen das zionistische Regime verurteilen und verabscheuen, die Lobby aber nach wie vor enormen Einfluss auf die Innen- und Außenpolitik Washingtons ausübt“.

Auch Modad macht sich keine Illusionen über den Einfluss der Israel-Lobby in Washington. Er geht davon aus, dass die ihr nahestehenden Gruppen – und die vielen von ihnen großzügig finanzierten Gesetzgeber – Trumps Kurswechsel aggressiv bekämpfen werden. Er schlägt außerdem vor, dass die Regierung auf den Druck reagieren könnte, indem sie das American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) dazu zwingt, sich als ausländischer Agent registrieren zu lassen. Angesichts des politischen Einflusses des AIPAC wäre ein solcher Schritt beispiellos.

Der US-Politologe John Mearsheimer hat AIPAC als „de facto Agenten einer ausländischen Regierung“ mit „einem Würgegriff um den Kongress“ beschrieben. Tatsächlich hat die mächtige Lobbyorganisation eine beunruhigende Erfolgsquote bei der Wahl von Hardlinern Israels in den Kongress und den Senat und leistet aggressive Beiträge, um jeden im Capitol Hill zu stürzen, der sich solidarisch mit den Palästinensern zeigt. Diese Bemühungen haben sich seit dem 7. Oktober noch verstärkt, und die Organisation ist so überzeugt von ihrer Straffreiheit, dass sie offen für ihre Aktivitäten wirbt.

So veröffentlicht AIPAC beispielsweise einen Jahresbericht, in dem seine „politischen Erfolge“ hervorgehoben werden. Der Bericht für 2022 des Komitees rühmt sich unter anderem damit, 3,3 Milliarden Dollar „für Sicherheitshilfe für Israel ohne zusätzliche Bedingungen“ gesichert und „pro-israelische Kandidaten“ mit 17,5 Millionen Dollar finanziert zu haben – mehr als jeder andere US-amerikanische PAC. Erstaunliche 98 % dieser Kandidaten gewannen die Wahl und besiegten dabei 13 pro-palästinensische Herausforderer.

AIPAC stößt auf Widerstand im Weißen Haus

Trump ist sich des übermäßigen Einflusses der Israel-Lobby auf die Innen- und Außenpolitik der USA durchaus bewusst. Wie Marandi anmerkt, teilte Trump am 15. Januar ein Video von Professor Jeffrey Sachs, in dem dieser Benjamin Netanjahu für die US-Invasion im Irak 2003 verantwortlich macht – einen Krieg, den Trump seit langem kritisiert. Die entscheidende Rolle, die AIPAC und seine Verbündeten bei der Vorbereitung dieses Krieges gespielt haben, ist weitgehend in Vergessenheit geraten.

Dies ist wahrscheinlich zum Teil auf die groß angelegten Aufräumaktionen der Organisation im Internet zurückzuführen, bei denen Beweise für ihre frühe Befürwortung einer vollständigen US-Invasion im Irak stillschweigend gelöscht wurden. Im Dezember 2001 veröffentlichte AIPAC ein Briefing für US-Gesetzgeber über die „große Bedrohung“, die Saddam Hussein angeblich für die USA im Nahen Osten, für die Interessen der USA in der Region und für die „Sicherheit Israels“ darstellte – und beschuldigte ihn, Massenvernichtungswaffen herzustellen und terroristische Organisationen zu beherbergen.

Beide Behauptungen waren falsch und bildeten die Grundlage für Washingtons Rechtfertigung der Invasion. AIPAC entfernte das Briefing später von seiner Website. Im Jahr 2015 erklärte ein Sprecher des Komitees gegenüber der New York Times, dass „AIPAC keinerlei Position zum Irakkrieg bezogen hat“. Später im selben Jahr ging AIPAC-Präsident Robert A. Cohen noch weiter und behauptete, dass „AIPAC im Vorfeld des Irakkriegs im März 2003 keinerlei Position bezogen hat und auch keine Lobbyarbeit zu diesem Thema betrieben hat“.

Heute drängen Israel und sein Lobby-Netzwerk auf einen weiteren großen Konflikt im Nahen Osten – diesmal mit dem Iran. Im April enthüllte die New York Times unter Berufung auf anonyme Briefings, dass Tel Aviv detaillierte Pläne für einen Angriff auf die Islamische Republik ausgearbeitet hatte, der die Unterstützung der USA erfordert hätte – Pläne, die Berichten zufolge von Trump abgelehnt wurden. Israelische Beamte sollen über die Indiskretion empört gewesen sein, einer bezeichnete sie als „eine der gefährlichsten Indiskretionen in der Geschichte Israels“.

Während Tel Aviv angeblich immer noch einen „begrenzten Angriff“ auf den Iran plant, hat der Bericht der New York Times eine unmissverständliche Botschaft an Netanjahu und seine Regierung gesendet, dass die Trump-Regierung eine solche Aktion unter keinen Umständen unterstützen werde. Die Ablehnung einer aggressiven Haltung gegenüber Teheran ist angesichts der bisherigen Rhetorik und Haltung von Trump und seinem Kabinett eine ziemlich außergewöhnliche Kehrtwende. Noch bevor Trump sein Amt antrat, wurde berichtet, dass die Regierung Pläne ausheckte, um den Iran mit „maximalem Druck“ in den Bankrott zu treiben.

Außenminister Marco Rubio, der seit langem eine Verschärfung der bereits verheerenden Sanktionen gegen Teheran gefordert hatte, stand an der Spitze dieser Initiative. Er wurde eifrig unterstützt von Nationalem Sicherheitsberater Mike Waltz, einem Pentagon-Veteranen, der zuvor im Ausschuss für Streitkräfte des Repräsentantenhauses gesessen hatte. Bei einer Veranstaltung des NATO-nahen Atlantic Council im Oktober 2024 prahlte Waltz damit, wie Trump zuvor die Währung der Islamischen Republik fast zerstört habe, und kündigte für die Zeit nach der Amtseinführung des Präsidenten noch härtere Strafmaßnahmen an.

Die Berichten zufolge positiven Fortschritte bei den Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran deuten jedoch darauf hin, dass Trump und sein Team diese Ambitionen nicht nur aufgegeben haben, sondern entschlossen sind, einen Krieg zu vermeiden. Cafiero glaubt, dass dieses Ziel eine der wichtigsten geopolitischen Überlegungen ist, die den aktuellen Kurs des Präsidenten im Nahen Osten bestimmen. Er weist darauf hin, dass ein solcher Konflikt unweigerlich „chaotisch, blutig und kostspielig“ wäre, und glaubt, dass Netanjahus Entschlossenheit, „die USA in einen Krieg zu ziehen“, bedeutet, dass Trump Israel nun als echte Belastung betrachtet:

Trump betrachtet Westasien als eine Region, in die die USA historisch gesehen hineingezogen wurden, und er ist der Meinung, dass Washington sich dort nicht mehr übermäßig verstricken sollte – keine kostspieligen und demütigenden Morast mehr, die Ressourcen und Aufmerksamkeit von anderen Teilen der Welt abziehen, wo China große wirtschaftliche und geopolitische Gewinne erzielt. Die Golfmonarchien sind Quellen regionaler Stabilität – sie sind diplomatische Brücken und Gesprächspartner, die den Dialog und Verhandlungen erleichtern und dabei helfen, lokale und internationale Konflikte zu entschärfen oder zumindest die Beteiligung der USA daran zu verringern.

Ein kostspieliger und demütigender Konflikt zwischen den USA und dem Iran wäre dies mit Sicherheit – und sollte Israel es wagen, Teheran allein anzugreifen, würde Washington wahrscheinlich in jedem Fall negative Konsequenzen zu tragen haben. Ein Bericht der einflussreichen und geheimnisvollen Lobbygruppe Jewish Institute for National Security of America (JINSA) vom September 2024 legte detailliert dar, dass es „höchstens fünf Minuten“ dauern würde, bis Irans ballistische und Hyperschallraketen die meisten US-Militärstützpunkte im Nahen Osten erreichen und vernichten würden.

Endet die Unterstützung der USA für Israel?

Die Angst vor einem solchen Szenario und die wiederholt unter Beweis gestellte Unfähigkeit des Imperiums, sich im Kampf gegen die Ansar Allah im Jemen durchzusetzen, stehen sicherlich hinter Trumps entschlossenem Vorstoß für Frieden mit dem Iran. Selbst wenn die derzeitige Bevorzugung der Golfstaaten gegenüber Tel Aviv durch die Regierung nur vorübergehend und aus rein opportunistischen Gründen erfolgt, wurden die Wünsche und der Wille der israelischen Führung angesichts der aktuellen geopolitischen Lage noch nie in der Geschichte Israels so offensichtlich und konzertiert ignoriert oder sogar offen missachtet.

Sollte diese schwierige Phase nur eine vorübergehende Delle in den Beziehungen zwischen den USA und Israel darstellen, so zeigt diese Episode zumindest deutlich, dass Washington Israel nicht so sehr verpflichtet ist, wie seine Führer und die internationale Israel-Lobby gerne glauben. Angesichts des wachsenden Einflusses Chinas und der sich abzeichnenden multipolaren Weltordnung könnten die US-Führer es sich zweimal überlegen, ob sie den Forderungen Tel Avivs, seinen Plänen für eine endlose territoriale Expansion und seinen fortwährenden Kriegen gegen seine Nachbarn im Namen der „Sicherheit“ weiterhin so entgegenkommend gegenüberstehen.

Titelfoto | Präsident Donald Trump und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprechen im Weißen Haus, 4. Februar 2025. Alex Brandon | AP

Kit Klarenberg ist investigativer Journalist und Mitarbeiter von MintPress News, der die Rolle der Geheimdienste bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung untersucht. Seine Beiträge wurden bereits in The Cradle, Declassified UK und Grayzone veröffentlicht. Folgen Sie ihm auf Twitter @KitKlarenberg.

