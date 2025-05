Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/israel-news/2025-05-21/ty-article/.premium/trump-has-to-decide-end-israels-war-on-gaza-or-let-smotrich-have-his-way/00000196-ef0b-d945-a5b6-ff3be1030000



Analyse |

Trumps Entscheidung: Den Krieg in Gaza beenden oder Israels extreme Rechte zerstören lassen

Die USA und andere Vermittler wollen ein Ende des Krieges, aber da Netanjahu ernsthafte Gespräche ablehnt, werden die Doha-Gespräche wahrscheinlich scheitern. Europa beginnt zu erkennen, dass dies die letzte Chance sein könnte, die größte ethnische Säuberung unserer Zeit zu stoppen.

US-Präsident Donald Trump besucht in Begleitung des Kronprinzen von Abu Dhabi, Scheich Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan (rechts), die Scheich-Zayed-Moschee in Abu Dhabi am 15. Mai 2025. Bildnachweis: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Chaim Levinson

21. Mai 2025, 6:06 Uhr IDT

In den nächsten ein oder zwei Tagen müssen US-Präsident Donald Trump und sein rechter Hand Steve Witkoff eine strategische Entscheidung treffen: Entweder konfrontieren sie Premierminister Benjamin Netanjahu offen und öffentlich und zwingen ihn zu einem Waffenstillstand und zur Beendigung des Krieges, oder sie geben nach und lassen Finanzminister Bezalel Smotrich seinen Plan zur Zerstörung Gazas durchführen. Der diplomatische Kessel steht kurz vor dem Überkochen, und es scheint, als sei keine Zeit mehr.

Am Dienstagnachmittag sind die Verhandlungen in Doha gescheitert, und die Positionen beider Seiten bleiben unverändert. Die Hamas will ein Abkommen, das die Freilassung aller Geiseln im Austausch gegen Gefangene, den Rückzug Israels aus dem Gazastreifen und ein Ende des Krieges vorsieht. Israel will, wie Netanjahu vor laufender Kamera erklärte, um die Verhandlungen zu torpedieren, jetzt mehrere Geiseln erhalten und danach den Krieg fortsetzen. Da die Hamas nicht dumm ist, hat sie kein Interesse an Netanjahus partieller, offensichtlicher, transparenter und vorhersehbarer Strategie.

Während der Verhandlungen in Doha gab es für einen Moment die Illusion, dass sich etwas geändert habe, nachdem das Verhandlungsteam sich bereit erklärt hatte, über ein Ende des Krieges zu diskutieren. Aber es waren unproduktive, fruchtlose Worte, und beide Seiten verharren in ihren Positionen. Israel stellt eine Reihe von Forderungen als Vorbedingungen und ist nicht bereit, über deren Nuancen zu diskutieren: Die Entmilitarisierung des Gazastreifens und die Ausweisung der Hamas-Führer. Wie viele? Wohin? Wie sieht die Entmilitarisierung konkret aus? Welche Sicherheitsmechanismen sind vorgesehen?

Über diese Fragen will man nicht diskutieren. Das soll erst später geschehen. Die Geiseln interessieren Netanjahu natürlich nicht sonderlich. Wie diese Woche im Propagandasender (dem regierungsnahen Channel 14) zu hören war, handelt es sich um eine private Tragödie von 20 Menschen, nicht um eine nationale Angelegenheit. Nichts Dramatisches wie eine Demonstration vor einem Schönheitssalon. (Im März 2023 schimpfte Netanjahus Frau auf Demonstranten, die vor einem Salon in Tel Aviv demonstrierten, wo sie sich die Haare machen ließ).

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu im April in Jerusalem. Bildnachweis: Abir Sultan/Reuters

Die katarischen Vermittler, die sehr an einer Beendigung des Krieges interessiert sind, üben Druck auf die Hamas aus, einem Teilabkommen zuzustimmen, im Gegenzug für eine öffentliche Erklärung des US-Präsidenten, dass dies ein Schritt auf dem Weg zur Beendigung des Krieges sei. Die Hamas lehnt dies ab und fordert eine schriftliche Zusage der USA an Katar mit Strafmaßnahmen gegen Israel, falls diese Zusage gebrochen wird.

Derzeit wollen die Amerikaner Katar kein solches Dokument aushändigen, sondern nur eine mündliche Zusage. Am Dienstag warf der katarische Premierminister Mohammed Al Thani bei einer Veranstaltung des Wirtschaftsforums in Doha, an der auch Bloomberg teilnahm, Israel vor, die Verhandlungen aus politischen Gründen zu erschweren. Weiterlesen in haaretz.com Übersetzt mit Deepl.com

