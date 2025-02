https://www.commondreams.org/opinion/trump-great-replacement-theory



Das Team des Türkischen Roten Halbmonds verteilt am 13. Februar 2025 Lebensmittel an vertriebene Familien in der Stadt Khan Yunis im südlichen Gazastreifen.

(Foto von Doaa Albaz/Anadolu via Getty Images)

Trumps großartige Ersatztheorie für Gaza: „Wir werden euch ersetzen“

John Feffer

Foreign Policy In Focus

14. Februar 2025

Wie ein Slumlord, der seine Mieter loswerden will, um das Grundstück abreißen und einen neuen Wolkenkratzer bauen zu können, kümmert sich Trump nicht um die derzeitigen Bewohner.

„Sie kommen, um uns zu ersetzen.“

Es klingt wie der Slogan eines Horrorfilms. Und in der Tat ist das, was die Rechtsextremen in Ländern mit weißer Bevölkerungsmehrheit ins Ohr flüstern, bei hasserfüllten Kundgebungen skandieren und in verabscheuungswürdige Gesetze umsetzen, ein Horrorfilm, der sowohl beängstigend als auch unwahr ist.

In einem Land nach dem anderen verbreitet die extreme Rechte ihre Horrorfilm-These, dass eine Horde gesichtsloser Einwanderer, unterstützt von Liberalen, über die Grenze strömt und die einheimische Bevölkerung verdrängt. Diese Kampagne, die sich um die Verschwörungstheorie des „Great Replacement“ dreht, hat Weiße mit unterschiedlichem sozioökonomischem Hintergrund mobilisiert, um ihren Stolz, ihre Macht und ihre Privilegien angesichts einer weit verbreiteten, unkonkreten Angst zu verstärken.

Mit Angst gewinnt man leider Wahlen. Aber lassen Sie uns eines klarstellen: Der „Great Replacement“ ist einer der größten Schwindel der jüngeren Vergangenheit, vergleichbar mit der Vorstellung, dass COVID-Impfstoffe Menschen töten, anstatt sie zu retten. Schließlich retten Einwanderer die Länder im gesamten globalen Norden, die sich sonst nicht so langsam selbst auslöschen würden. Die Geburtenrate der EU lag 2022 bei 1,46 und damit deutlich unter der Reproduktionsrate von 2,1. Die Geburtenrate der USA, die 2023 auf 1,62 gesunken ist, unterscheidet sich nicht wesentlich davon.

Der „Große Austausch“, der einst in den Ecken von Bars und Internet-Chatrooms geflüstert wurde, wird jetzt an öffentlichen Orten lautstark verkündet, da die rechtsextreme Kampagne zum Mainstream geworden ist. Donald Trump ist wahrscheinlich mehr als jeder andere für diesen traurigen Zustand verantwortlich.

Der „Große Austausch“, der einst in den Ecken von Bars und Internet-Chatrooms geflüstert wurde, wird jetzt an öffentlichen Orten lautstark verkündet, da die rechtsextreme Kampagne zum Mainstream geworden ist.

Der Präsident, der immer wieder für Aufsehen sorgt, hat die Theorie des „Großen Austauschs“ nicht nur in die Innenpolitik umgesetzt, indem er die Grenze zu Mexiko geschlossen und so viele Menschen wie möglich abgeschoben hat. Er hat die Theorie als Teil der US-Außenpolitik zu einer Waffe gemacht. Es geht nicht mehr darum, Menschen daran zu hindern, „Drecksloch“-Länder zu verlassen, um in die Vereinigten Staaten zu kommen.

Den Menschen in Gaza hat Trump im Wesentlichen verkündet: „Wir kommen, um euch zu ersetzen.“

Aus heiterem Himmel?

Trump liebäugelt schon lange mit der Theorie des „Großen Austauschs“. Bei den Wahlen 2024 behauptete er, die Demokraten förderten den Zustrom von Menschen ohne Papiere, damit diese gegen Trump stimmen könnten (was sie laut Gesetz nicht konnten und daher auch nicht taten). Vor den Wahlen 2016 behauptete Trump, dass dies die letzte US-Wahl sein würde, bei der die Republikaner eine Chance auf einen Sieg hätten (aus demselben falschen Grund).

Dass er sich irrt, hat Trump noch nie aufgehalten. Er verdoppelt seinen Einsatz, was bedeutet, dass er beim nächsten Mal noch mehr falsch liegt.

Auch Trumps Feindseligkeit gegenüber Palästina und den Palästinensern ist nichts Neues. Während seiner ersten Amtszeit zog Trump die Vereinigten Staaten aus dem UN-Menschenrechtsrat zurück und warf ihnen „chronische Voreingenommenheit gegenüber Israel“ vor. Er schloss das Büro der PLO in Washington, D.C. und strich die Mittel für die UNRWA, die Agentur, die palästinensische Flüchtlinge unterstützt. Als Segen für die israelische Rechte brach Trump eine globale Konvention, indem er die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegte.

Die ganze Zeit über versuchte er, einen Megadeal auszuhandeln, um die diplomatische Anerkennung Israels durch alle wichtigen regionalen Akteure zu erleichtern. Wie ich im Jahr 2020 schrieb:

Was bedeutet das für die Palästinenser? Sie sitzen in der Klemme, ohne Staat. Die Trump-Regierung hat ihren viel gepriesenen „Deal des Jahrhunderts“ dazu genutzt, jeden zukünftigen Deal nahezu unmöglich zu machen. In Zusammenarbeit mit Netanjahu hat Trump die Zweistaatenlösung zugunsten eines einzigen israelischen Staates mit einer permanenten palästinensischen Unterschicht abgewürgt.

Aber was Trump jetzt in Bezug auf Gaza vorschlägt, ist eine Hybris, die über alles hinausgeht, was er jemals öffentlich in Betracht gezogen hat. Der Präsident hat vorgeschlagen, alle zwei Millionen Bürger des Gazastreifens in die Nachbarländer auszuweisen, von denen keines auch nur das geringste Interesse daran hat, sie aufzunehmen. Die Bewohner des Gazastreifens hätten kein Recht auf Ablehnung und kein Recht auf Rückkehr. Trump hat sowohl Jordanien als auch Ägypten mit wirtschaftlichen Sanktionen gedroht, wenn sie die Ausgewiesenen nicht aufnehmen. Angesichts innenpolitischer Erwägungen ist es unwahrscheinlich, dass sich eines der beiden Länder diesem Druck beugt.

Imperialismus neu verpackt

Die Vereinigten Staaten stiegen erst spät in das Kolonialspiel des 19. Jahrhunderts ein. Obwohl es in den 1890er Jahren nicht mehr so viel Land zu erobern gab, stürzten sich die Vereinigten Staaten sofort darauf: Hawaii, Puerto Rico, Kuba, der Panamakanal.

Donald Trump muss das Gefühl haben, dass die Vereinigten Staaten auch dieses Mal zu spät ins Spiel kommen. Russland hat sich einen Teil der Ukraine einverleibt. Israel erlangt die Kontrolle über Gaza zurück. Die Türkei hat sich ein Stück von Syrien abgeschnitten. China hat Hongkong praktisch absorbiert.

Nichts deutet so sehr auf ein gesundes Imperium hin wie eine stetige Gebietserweiterung. Daher hat Trump davon gesprochen, die Kontrolle über den Panamakanal wiederzuerlangen. Er hat ein Auge auf die Weite Grönlands geworfen, so wie Außenminister William Seward einst Alaska begehrte. Selbst das gute Nachbarland Kanada ist von Trumps gierigem Blick nicht ausgenommen.

Wie die meisten fabulierenden Kolonialisten hat Trump den Bewohnern des Gazastreifens versprochen: „Wir werden wunderschöne Gemeinden für die 1,9 Millionen Menschen bauen. Wir werden wunderschöne Gemeinden bauen, sichere Gemeinden – es könnten fünf, sechs, es könnten zwei sein, aber wir werden sichere Gemeinden bauen, ein wenig entfernt von dort, wo sie sind, wo all diese Gefahren lauern.“

Die Menschen in Gaza wissen, dass das Unsinn ist. Überfüllte Flüchtlingslager in Jordanien und im Libanon gibt es seit über 70 Jahren, und niemand hat es geschafft, daraus „schöne“ oder „sichere“ Gemeinschaften zu machen. Wie ein Slumlord, der seine Mieter loswerden will, um das Grundstück abreißen und einen neuen Wolkenkratzer bauen zu können, kümmert sich Trump nicht um die derzeitigen Bewohner. Stattdessen liegt der Fokus auf dem Bau eines Rückzugsortes für Oligarchen, der nur einen kurzen Flug von den Eliten Israels, der Golfstaaten und Ägyptens entfernt ist.

Der „Great Replacement“ ist ein klarer Fall von psychologischer Projektion, wie ein eingefleischter Lügner, der seine Gegner immer als Lügner bezeichnet, oder ein Serienvergewaltiger, der sich ständig über Vergewaltiger beschwert, die von jenseits der Grenze kommen. „Sie“ sind nicht das Problem; wir, die reichen Länder, sind das Problem. Wellen von Einwanderern fliehen vor Kriegen, die von reichen Ländern unterstützt wurden, oder vor wirtschaftlichen Bedingungen, die reiche Nationen durch neoliberale Reformen oder Klimabedingungen, die von reichen Industrienationen weitgehend verursacht und anschließend ignoriert wurden, mitverursacht haben.

All diese Umstände haben dazu geführt, dass die Menschen aus Gaza von ihrem Land vertrieben wurden. Doch trotz dieser Widrigkeiten wollen sie auf ihrem Land bleiben und ein gewisses Maß an politischer Souveränität erreichen. Schließlich gibt es ein Volk, das bleiben will, und jetzt will Trump, dass sie gehen.

Die Ironie wäre lächerlich – wenn es kein Kriegsverbrechen wäre.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …