Analyse |

Für Israelis ist „Vom Fluss zum Meer“ Realität. Für Palästinenser ist es ein Verbrechen

Dahlia Scheindlin

13. Februar 2025

Es ist unsinnig und heuchlerisch, Palästinenser zu verhaften oder zu beschuldigen, die Ideologie „Vom Fluss zum Meer“ zu fördern, während in Israel auf Schulkarten die Grüne Linie nicht eingezeichnet ist und die Regierung die vollständige Annexion vorantreibt

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu steht vor einer Karte, wie in einem Screenshot aus einem Video zu sehen ist, das vom offiziellen X-Account des Amtes des Premierministers von Israel gepostet wurde. Bildnachweis: X

Die große existenzielle Bedrohung Israels durch die Palästinenser ist zurück. Ein Malbuch für Kinder mit dem Titel „Vom Fluss zum Meer“ lässt keinen Zweifel daran: Die Palästinenser wollen das gesamte Land und sie wollen Israel zerstören. Das Buch ist ein unumstößlicher Beweis dafür, dass sie ihre Kinder zu diesem Ziel der Zerstörung anstiften und dass sie daher niemals einen eigenen Staat haben dürfen.

So lautet die weit verbreitete Stimmung in Israel nach der Verhaftung der Buchhändler Mahmoud und Ahmed Muna vom Educational Bookshop in Jerusalem Anfang dieser Woche.

Die Polizei beschuldigte sie zunächst, Material verkauft zu haben, das zum Terrorismus aufruft. Da sie jedoch keine Beweise vorlegen konnte, beschränkte sie ihre Vorwürfe später auf „öffentliche Störung“. Da jedoch selbst dafür keine Beweise vorlagen, wurden die Brüder nach zwei Nächten im Gefängnis freigelassen, anstatt nach den von der Polizei geforderten acht. Offenlegung: Mahmoud ist ein Kollege und Freund – ein nachdenklicher, scharfsinniger, herzlicher, sensibler und gastfreundlicher Buchhändler. Die Bilder von ihm und Ahmed in Handschellen sind schockierend.

Die Buchhändler Mahmoud Muna (links) und sein Bruder Ahmed am Montag in einem Gericht in Jerusalem. Bildnachweis: Mahmoud Illean/AP

Anscheinend muss dies noch einmal gesagt werden: Israelische Juden sind die letzten Menschen auf der Erde, die sich über den palästinensischen Wunsch nach dem Land vom Fluss bis zum Meer beschweren können. Der Staat Israel ist die Mutter des „Flusses zum Meer“ – und zwar in bildlicher, nicht in geografischer Sprache. Es ist heute in Israel fast unmöglich, in der Öffentlichkeit eine Karte zu finden, die die Grüne Linie zeigt, die einen hypothetischen palästinensischen Staat abgrenzen würde – von offiziellen Karten bis hin zu öffentlicher Kunst und Ikonografie. Karten in Israel zeigen das gesamte Land ungeteilt – und löschen damit die politische und nationale Identität der Palästinenser aus.

Eine private Sammlung von Schnappschüssen, die ich im ganzen Land gemacht oder aus dem Internet eingefangen habe, erzählt eine Geschichte so klar wie ein Malbuch: In einem Judaica-Laden in Tel Aviv gibt es ein blaues Glasobjekt für den Couchtisch in Form der Landkarte von Eretz Israel – ohne die störende Grüne Linie. Eine Ladestation für Elektroautos in Haifa zeigt eine Karte ihrer Stationen, die großzügig über das Land Israel verteilt sind – eine einzige Einheit vom Fluss bis zum Meer (danke an meine Partner in diesem Projekt, die das Foto gemacht haben).

Eine Person, die ein Schild zur Unterstützung von Mahmoud und Ahmed Muna in einem ihrer Educational Bookshop-Läden hält, nachdem die israelische Polizei die Brüder am Sonntag verhaftet hatte. Bildnachweis: Ammar Awad/Reuters

Jeden Tag drucken die Zeitungen Wetterkarten des gesamten Landes, auf denen Palästina fehlt (Haaretz ist eine einzige Ausnahme). Auf dem Geiselplatz im Zentrum von Tel Aviv haben Bürger den Platz mit Kunst gefüllt, darunter ein Triptychon aus visuellen Bildern, bei dem die mittlere Säule Zeichnungen von Familien trägt, die Kinder in Form des gesamten Territoriums des britischen Mandatsgebiets Palästina umarmen. Die Liste und die Fotos gehen weiter.

Was die Anstiftung von Kindern zum Thema „Fluss zum Meer“ betrifft: Es ist an der Zeit, daran zu erinnern, dass es israelischen öffentlichen Schulen praktisch untersagt ist, Karten zu verwenden, auf denen die Grüne Linie zu sehen ist – auch dort gibt es kein Palästina. Das israelische „Fluss zum Meer“ ist nicht nur das glückliche Kind, das das Malbuch bekommt, sondern jedes Kind in einer israelischen Schule. Weiterlesen bei haaretz. com

Übersetzt mit Deepl.com

