https://www.commondreams.org/opinion/trump-cabinet-fascism



Der vom designierten Präsidenten Donald Trump nominierte Verteidigungsminister Pete Hegseth spricht zu Reportern, als er am 21. November 2024 in Washington, DC, das Russell Senate Office Building verlässt. Hegseth traf sich auf dem Capitol Hill mit Senatoren, um über seine Nominierung und seine Qualifikationen zu sprechen.

(Foto von Kevin Dietsch/Getty Images)

Trumps Kabinettskandidaten sind kein Witz, sondern eine vom Faschismus inspirierte Mutprobe

Die einzelnen Kandidaten, die Trump vorgeschlagen hat, sind für sich genommen schon besorgniserregend, aber die Auswirkungen ihrer Nominierungen sind in ihrer Gesamtheit noch erschreckender.

Von Ryan Skinnell

CommonDreams

29. NOVEMBER 2024

Als Professor für Rhetorik, der sich mit Nazismus, Faschismus und Demagogie beschäftigt, habe ich Trumps Kabinettswahlen mit wachsendem Unbehagen verfolgt. Die meisten von ihnen sind so ungeheuerlich ungeeignet für die Ämter, für die sie nominiert wurden, dass es wie ein perverser Witz wirkt.

Eine Wrestling-Geschäftsführerin, gegen die eine Klage läuft, in der sie beschuldigt wird, Pädophile zu beherbergen, als Bildungsministerin? Eine prominente Ärztin mit einer Vorgeschichte von mehrstufigen medizinischen und versicherungstechnischen Marketingplänen als Verwalterin von Medicare und Medicaid? Eine Kabelnachrichtenpersönlichkeit, die dazu aufgerufen hat, „wache“ Generäle aus dem Militär zu entfernen, soll Verteidigungsministerin werden? Ein Anti-Vaxxer mit einer Vorgeschichte von Drogenmissbrauch als Minister für Gesundheit und menschliche Dienste? Eine hundemordende Gouverneurin, die aus allen Stammesgebieten ihres Staates verbannt wurde, als Ministerin für Innere Sicherheit? Die Liste geht weiter.

Aber Trumps Kabinettskandidaten sind kein Scherz. Sie sind eine vom Faschismus inspirierte Mutprobe.

In den letzten Monaten des Wahlkampfs haben nicht nur einer, sondern gleich zwei von Trumps ehemaligen Kabinettsmitgliedern und der ehemalige Vorsitzende der Generalstabschefs– alles Vier-Sterne-Generäle – ihn offen als Faschisten bezeichnet. Mehrere andere Personen, darunter auch sein Gegner, taten dies ebenfalls. Unabhängig davon, ob der Begriff „Faschist“ zutreffend ist oder nicht, gibt es Gründe, warum er immer wieder auftaucht.

Trump hat wiederholt faschistische Rhetorik geäußert, mehrere vom Faschismus inspirierte Kundgebungen abgehalten, gedroht, im Falle seiner Wiederwahl „vom ersten Tag an“ ein Diktator zu sein, und Journalisten und seine politischen Gegner als „Feinde von innen“ bezeichnet. Er hat sogar damit gedroht, das Militär gegen US-Bürger einzusetzen, die sich ihm widersetzen. Nachdem General Mark Milley Trumps Rolle bei dem Aufstand vom 6. Januar kritisiert hatte, schlug Trump vor, ihn hinzurichten. Milleys Hinrichtung ist nicht die einzige, über die Trump phantasiert hat.

Aber auch in seinen weniger provokanten Momenten zeigt Trump Tendenzen, die mit faschistischer Politik übereinstimmen. Er hat sich konsequent gegen die Normen und Institutionen der Demokratie gewehrt oder sie abgelehnt, einschließlich der Akzeptanz von Wahlergebnissen, der Achtung eines unparteiischen öffentlichen Dienstes und der Aufrechterhaltung der Gewaltenteilung, die das Herzstück der amerikanischen Demokratie ist.

Die offene Ablehnung der Demokratie steht im Mittelpunkt der faschistischen Politik, seit es faschistische Politik gibt. Benito Mussolini in Italien, Adolf Hitler in Deutschland, José Antonio Primo de Rivera in Spanien und andere lehnten die Demokratie als dekadent, unnatürlich und schwach ab. In vielen Fällen – vor allem in Italien und Deutschland – beteiligten sich faschistische Parteien an der demokratischen Politik, um an die Macht zu kommen, und selbst nachdem sie an der Macht waren, behielten sie oft die Merkmale der Demokratie bei, einschließlich Parlamente und Wahlen.

Aber sie haben auch die Normen und Institutionen ausgehöhlt, die sie in Schach halten sollten. Mussolini zum Beispiel half 1923 bei der Durchsetzung des Acerbo-Gesetzes, das besagte, dass die Partei, die bei den Parlamentswahlen die meisten Stimmen erhielt, automatisch zwei Drittel der Parlamentssitze bekam. Im Jahr 1933 brachten Hitler und die Nazis ihren Vorschlag, die deutsche Verfassung außer Kraft zu setzen, im Reichstag zur Abstimmung ein, die sie durch Zwang und die Änderung der Abstimmungsregeln an Ort und Stelle erlangten.

Die Zerstörung der demokratischen Institutionen und andere Bemühungen dieser Art dienten natürlich der Konsolidierung der faschistischen Macht, aber sie waren auch eine ausdrückliche Herausforderung für die demokratischen Gesetzgeber. Sie waren so ungeheuerlich, dass die Gesetzgeber gezwungen waren, sich eindeutig zu positionieren – würden sie den Faschisten trotzig entgegentreten oder würden sie sich fügen? Es erübrigt sich zu erwähnen, dass eine trotzige Konfrontation vorhersehbare Folgen hatte, während das Einknicken offensichtliche Vorteile mit sich brachte.

Unabhängig davon, ob Trump beabsichtigt, zwei Drittel des Kongresses an sich zu reißen oder die Verfassung außer Kraft zu setzen, lehnt er sich an die faschistische Tradition an, ungeheuerliche Forderungen zu stellen, die von den Gesetzgebern verlangen, dass sie sich unmissverständlich zu ihnen bekennen. Mit der Ernennung eines Direktors des Nationalen Nachrichtendienstes, der keine Erfahrung im Bereich der nationalen Nachrichtendienste hat, zwingt Trump die Senatoren – insbesondere die Republikaner – öffentlich zu sagen, ob sie für oder gegen ihn sind.

Niemand sollte auch nur eine Sekunde lang glauben, dass Trump nicht weiß, was er mit seinen Kabinettsernennungen tut. Er weiß, dass seine Nominierten vom Senat bestätigt werden müssen. Während seiner ersten Amtszeit waren seine Kabinettskandidaten „konventionelle“ Republikaner, d. h. sie waren gegen Steuern, gegen Regulierung und für die nationale Sicherheit. Dennoch wurden sie selbst von den Republikanern im Senat sehr kritisch beäugt. Als mehrere seiner ersten Ernennungen zurücktraten oder in Ethik-Skandale verwickelt wurden, griff Trump auf „amtierende“ Ernennungen zurück, um den Senat zu umgehen.

Diesmal gibt sich Trump nicht mit herkömmlichen Ernennungen ab. Er fordert den Senat heraus, indem er eine Liste von Kandidaten zusammenstellt, die mehr als nur Parteigänger sind. Sie sind mehr als nur extrem. Sie sind ein Ultimatum. Die Frage lautet nicht: „Ist Kandidat A oder B qualifiziert?“ Sie lautet: „Werden Sie versuchen, mich aufzuhalten oder nicht?“

Die einzelnen Kandidaten, die Trump vorgeschlagen hat, sind für sich genommen schon beunruhigend, aber die Auswirkungen ihrer Nominierungen sind in ihrer Gesamtheit noch erschreckender. Wie der Senat reagiert, wird uns viel darüber verraten, welche Art von Bedrohung für die Demokratie Trump in den kommenden Jahren darstellen wird. Wenn die Geschichte ein Wegweiser ist, tun wir gut daran, genau hinzuschauen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …