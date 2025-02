https://www.wsws.org/en/articles/2025/02/18/tavm-f18.html?pk_campaign=wsws-newsletter&pk_kwd=wsws-daily-newsletter



Perspektive

Trumps Plan, die Bodenschätze der Ukraine zu beschlagnahmen, und der sich zuspitzende Konflikt zwischen den USA und der EU

Peter Schwarz

18. Februar 2025

Präsident Donald Trump trifft sich mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky im Trump Tower, 27. September 2024, in New York. [AP Photo/Julia Demaree Nikhinson]

Die Außenminister der USA und Russlands treffen sich am Dienstag in Saudi-Arabien, um über den Krieg in der Ukraine und die Wiederherstellung der bilateralen Beziehungen zu sprechen. Diese Gespräche haben nichts mit der Erreichung von „Frieden“ zu tun. Vielmehr sind sie ein weiterer Schritt in einem globalen Konflikt, der die Menschheit mit nuklearer Vernichtung bedroht.

Die Trump-Regierung hat letzte Woche die wahren Herausforderungen offengelegt, als sie Finanzminister Scott Bessent nach Kiew schickte, um dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ein Abkommen vorzuschlagen: Im Gegenzug für vergangene und zukünftige Unterstützung durch die USA würde die Ukraine die Hälfte ihrer Seltenerd-, Lithium- und Titanvorkommen – im Wert von einer halben Billion Dollar – an die USA abtreten. Da sich der Großteil dieser Ressourcen auf russisch besetztem Gebiet befindet, braucht Trump ein Abkommen mit Moskau.

Ob ein solches Abkommen zustande kommt, bleibt ungewiss. Washington hat wiederholt Angebote mit der Androhung militärischer Eskalation und wirtschaftlicher Sanktionen vermischt. Trump setzt Putin auch unter Druck, Zugeständnisse im Nahen Osten zu machen, wo die USA sich darauf vorbereiten, Palästinenser aus dem Gazastreifen zu vertreiben und einen Angriff auf den Iran zu starten, während sie gleichzeitig versuchen, das Bündnis Russlands mit China, dem zentralen Ziel der US-Kriegsführung, zu schwächen. Wie Verteidigungsminister Pete Hegseth letzte Woche erklärte, „legen die USA den Schwerpunkt auf die Verhinderung eines Krieges mit China im Pazifikraum.“

Selenskyj, der ursprünglich den Ressourcen-Deal vorgeschlagen hatte, zögerte, Trumps mafiöse Forderung zu akzeptieren, da dies die Ukraine praktisch zu einer amerikanischen Kolonie machen würde. Er ist auch auf die Unterstützung der europäischen imperialistischen Mächte angewiesen, die über Trumps Versuch, auf ihre Kosten einen Deal mit Putin abzuschließen, empört sind.

„Nach meinen Berechnungen haben wir der Ukraine mehr als 134 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt“, sagte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas gegenüber Reuters. ‚Damit sind wir der größte internationale Geber.‘ Kallas sprach unverblümt darüber, was sie von Trumps Kurs hält: ‚Es kann nicht sein, dass Russland die ukrainischen Gebiete bekommt, die USA die natürlichen Ressourcen und Europa die Rechnung für die Friedenssicherung zahlt‘, sagte sie der deutschen Nachrichtensendung Tagesschau. „Das ist kein Beitrag. Wir müssen jetzt unsere Kräfte mobilisieren.“

Dieser Streit – und nicht etwa Bedenken hinsichtlich „Demokratie“ oder „westlicher Werte“ – ist die Ursache für die wachsende Kluft zwischen den USA und ihren europäischen Verbündeten. Unter Biden koordinierten die USA und Europa ihren Krieg gegen Russland. Jetzt fürchten die europäischen Mächte, von Trump um die Beute betrogen zu werden.

Die jüngsten Maßnahmen der Trump-Regierung haben deutlich gemacht, dass sie ihre europäischen „Verbündeten“ verachtet. Zunächst stellte Verteidigungsminister Hegseth die Sicherheitsverpflichtungen der USA gegenüber Europa in Frage und schlug ein Friedensabkommen mit Russland vor, das die bisherigen Forderungen der NATO aufgeben würde: die Wiederherstellung der Vorkriegsgrenzen und die Aufnahme der Ukraine in die NATO.

Dann führte Trump ein 90-minütiges Telefongespräch mit Putin, ohne seine europäischen Verbündeten zu informieren. Die beiden besprachen gegenseitige Besuche in Washington und Moskau sowie die Wiederaufnahme Russlands in die G7. Dies führte zu den aktuellen Gesprächen zwischen den USA und Russland in Saudi-Arabien – unter Ausschluss der Ukraine und der Europäer.

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz eskalierte Vizepräsident J.D. Vance die Konfrontation mit einer Brandrede gegen die Europäische Union. „Die Bedrohung, die mir in Bezug auf Europa am meisten Sorgen bereitet, ist nicht Russland“, erklärte Vance. ‚Was mir Sorgen bereitet, ist die Bedrohung von innen.‘ Er warf den europäischen Regierungen vor, die Meinungsfreiheit zu unterdrücken und Angst vor ihrem eigenen Volk zu haben, weil sie angeblich eine ‚Firewall‘ gegen rechtsextreme Parteien wie die Alternative für Deutschland (AfD) aufbauen würden. Anschließend traf er sich persönlich mit der Kanzlerkandidatin der AfD, Alice Weidel.

Die europäischen Medien reagierten mit Wut. Der Spiegel erklärte, dass die Münchner Konferenz „das Ende der nach dem Zweiten Weltkrieg etablierten geopolitischen Ordnung“ signalisierte. Schlagzeilen des Guardian, Die Zeit und The Economist beschrieben Trumps Politik als „Angriff“ und „Attacke“ auf Europa und warfen den USA vor, den „Zusammenbruch des transatlantischen Bündnisses“ herbeigeführt zu haben.

Die führenden europäischen Mächte reagierten darauf mit der hastigen Einberufung eines informellen Gipfeltreffens, um „die Herausforderungen für die Sicherheit in Europa“ zu erörtern. An dem Treffen, das gestern Abend in Paris stattfand, nahmen die Regierungschefs Frankreichs, Deutschlands, des Vereinigten Königreichs, Italiens, Polens, Spaniens, der Niederlande und Dänemarks sowie der EU-Ratspräsident António Costa, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der NATO-Generalsekretär Mark Rutte teil.

Die europäische Antwort auf Trump ist nicht weniger reaktionär als seine eigene faschistische Politik. Sie besteht darin, weiter, weiter und noch weiter aufzurüsten. Der ständige Refrain, dass Europa zu wenig in sein Militär investiert habe und diesen „Mangel“ nun ausgleichen müsse, hat seinen Höhepunkt erreicht. Es ist die Rede davon, die Militärausgaben auf 3 bis 5 Prozent des BIP zu erhöhen, was eine Verdoppelung oder Verdreifachung der derzeitigen Verteidigungsbudgets bedeuten würde.

Solch gewaltige Summen können nur durch brutale Angriffe auf die Arbeiterklasse aufgebracht werden, was die Unterdrückung demokratischer Rechte und die Errichtung einer autoritären Herrschaft erfordert.

In ihrem Interview mit der Tagesschau sprach sich die EU-Außenbeauftragte Kallas ausdrücklich für eine Eskalation des Krieges in der Ukraine aus, um die militärische Niederlage Russlands sicherzustellen – ein Ziel, das angesichts der Erschöpfung der ukrainischen Armee eine massive NATO-Intervention erfordern würde. „Damit ein Land auf den richtigen Weg kommt, muss es seinen letzten Kolonialkrieg verlieren“, erklärte sie. “Russland hat seinen letzten Kolonialkrieg nie verloren, also liegt es an uns, dafür zu sorgen, dass dies geschieht. Vorher können wir nicht wieder zur Tagesordnung übergehen.“

Der britische Premierminister Keir Starmer, der sich bald mit Trump treffen wird, hat bereits angeboten, britische Truppen im Rahmen eines sogenannten „Friedensabkommens“ in die Ukraine zu entsenden. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat vor Monaten einen ähnlichen Vorschlag gemacht. In der Daily Telegraph forderte Starmer außerdem, dass die europäischen Länder „ihre Verteidigungsausgaben erhöhen und eine größere Rolle in der NATO übernehmen“. Er sieht sich selbst als Bindeglied zwischen den USA und Europa.

Der tiefere Grund für die scharfen Konflikte zwischen den transatlantischen Mächten ist die tiefe Krise des Weltkapitalismus. Die NATO wurde 1949 gegründet, um die Spannungen zwischen den europäischen Mächten einzudämmen – Spannungen, die zu zwei Weltkriegen geführt hatten – und um während des Kalten Krieges eine gemeinsame Front mit den USA gegen die Sowjetunion zu bilden. Obwohl die NATO nie frei von internen Rivalitäten war, vermied sie weitgehend direkte militärische Konflikte zwischen ihren Mitgliedern.

Nach der Auflösung der Sowjetunion führten die NATO und ihre Mitgliedstaaten eine Reihe imperialistischer Kriege – unter anderem im Irak, in Jugoslawien, Afghanistan, Libyen und Syrien. Doch nun zerbricht die NATO selbst. Die sogenannte „regelbasierte Ordnung“ bricht zusammen und weicht dem Gesetz des Dschungels und dem Einsatz nackter Gewalt.

Die Trump-Regierung erhebt Anspruch auf Panama, Grönland und Kanada und schreckt auch vor der Androhung von Gewalt nicht zurück. Die Europäer reagieren, indem sie sich „kriegsfähig“ machen.

W. I. Lenin erklärte diesen Prozess in seiner klassischen Analyse des Imperialismus, die er während des Ersten Weltkriegs verfasste:

„Interimperialistische“ oder ‚ultraimperialistische‘ Bündnisse, in welcher Form auch immer sie auftreten mögen, ob als Koalition eines Imperialisten gegen einen anderen oder als allgemeine Allianz, die alle imperialistischen Mächte umfasst, sind unweigerlich nichts weiter als ein ‚Waffenstillstand‘ in den Zeiten zwischen den Kriegen. Friedliche Bündnisse bereiten den Boden für Kriege und entstehen ihrerseits aus Kriegen; das eine bedingt das andere und führt zu wechselnden Formen des friedlichen und nicht friedlichen Kampfes auf derselben Grundlage imperialistischer Verbindungen und Beziehungen innerhalb der Weltwirtschaft und Weltpolitik.

Diese Dynamik spielt sich jetzt auch innerhalb der NATO ab. Die sich verschärfenden transatlantischen Gegensätze, die globale Wende hin zu Handelskrieg und Militarisierung und die damit verbundenen Angriffe auf die Lebensbedingungen und demokratischen Rechte der Arbeiterklasse bringen enorme Klassenkämpfe auf die Tagesordnung.

Dies ist die objektive Grundlage für den Kampf gegen den Krieg. Nur eine Offensive der internationalen Arbeiterklasse, die den Kampf gegen Ausbeutung und Militarismus mit dem Kampf gegen deren Ursache, den Kapitalismus, verbindet, kann den Wahnsinn des Krieges stoppen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …