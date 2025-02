Trumps Plan zur Kolonisierung des Gazastreifens erinnert an gescheiterte amerikanische Missionen im 19. Jahrhundert

Joseph Massad

7. Februar 2025

Der Plan des US-Präsidenten für eine „Riviera“ im Gazastreifen lässt die verschiedenen missionarischen Bemühungen amerikanischer Protestanten im 19. Jahrhundert zur Kolonisierung Palästinas wieder aufleben

Demonstranten protestieren am 5. Februar 2025 in der Nähe der US-Botschaft in Seoul, Südkorea, gegen die von US-Präsident Donald Trump geplante Übernahme des Gazastreifens (Kim Jae-Hwan/SOPA via Reuters)

Wenn der Protestantismus – sowohl vor als auch nach Max Webers bahnbrechendem Buch zu diesem Thema – als die Vorzeigereligion des Kapitalismus identifiziert wurde, dann war der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, schon immer ein Konvertit.

Der ehemalige presbyterianische Christ bezeichnet sich heute als „nicht konfessionsgebundenen Christen“ und besucht nur selten Gottesdienste, umgibt sich aber mit evangelikalen Protestanten. Tatsächlich sieht ihn eine Mehrheit der weißen amerikanischen evangelikalen Protestanten als „Kämpfer für ihren Glauben“.

In seiner wiederhergestellten Funktion als Großmissionar des amerikanischen Kapitalismus und Imperialismus hat Trump seit seiner kürzlichen Rückkehr ins Weiße Haus mehrere missionarische Erklärungen abgegeben und eine Reihe von Maßnahmen zur Förderung des amerikanischen Kapitalismus angekündigt.

Dazu gehört unter anderem die angestrebte imperiale territoriale Expansion der Vereinigten Staaten durch die Macht des Geldes oder militärische Gewalt.

Trumps kapitalistischer evangelikaler Plan, Gaza zu stehlen und zu kolonisieren, ist jedoch nicht das erste amerikanische Projekt zur Errichtung von Kolonien in Palästina.

So wie sein Bestreben, Kanada, Grönland und den Panamakanal zu erobern, die imperialen Ideologien des 19. Jahrhunderts wie „Kontinentalismus“ und „Manifest Destiny“ widerspiegelt, so spiegelt sein Plan zur Kolonisierung Palästinas durch die USA den Plan fanatischer amerikanischer Protestanten aus derselben Zeit wider.

Amerikanische Übernahme

In den letzten Wochen hat sich Trumps Plan für eine amerikanische Übernahme des Gazastreifens weiterentwickelt: Von der anfänglichen Forderung nach der Vertreibung – oder zumindest der Selbstvertreibung – der meisten in Gaza lebenden Palästinenser nach Jordanien und Ägypten bis hin zu seiner jüngsten Erklärung, in der er sich für die Vertreibung aller Palästinenser und eine amerikanische Übernahme des palästinensischen Territoriums ausspricht.

Es scheint, als wäre ein Gaza in amerikanischem Besitz ein Ort, an dem „internationale Gemeinschaften koexistieren“, aber ohne Palästinenser

Dies ist dasselbe Land, das Israel seit Oktober 2023 im Zuge des Völkermords an seiner palästinensischen Bevölkerung verwüstet hat.

Trump scheint von der französischen Riviera am Mittelmeer unbeeindruckt zu sein und möchte eine weitere „Riviera des Nahen Ostens“ bauen.

In der Zwischenzeit würden die vertriebenen Palästinenser mit „wirklich guten Unterkünften versorgt, wie eine schöne Stadt, wie ein Ort, an dem sie leben können und nicht sterben müssen, denn Gaza ist eine Garantie dafür, dass sie am Ende sterben werden“, sagte Trump gegenüber Reportern.

Vermutlich will Trump die Kosten für diese „guten Unterkünfte“ den arabischen Ländern aufbürden.

Unterdessen würden die Amerikaner die „Riviera“ unter einer, wie Trump es nannte, „Eigentümerposition“ bauen – oder wie CNN, ein ansonsten enthusiastischer Unterstützer des Krieges Israels gegen Gaza, es beschrieb, „Kolonialismus für das 21. Jahrhundert“.

Trump fügte hinzu:

„Wir werden es besitzen und für die Beseitigung aller gefährlichen Blindgänger und anderer Waffen auf dem Gelände verantwortlich sein. Das Gelände planieren, die zerstörten Gebäude beseitigen, es ebnen, eine wirtschaftliche Entwicklung schaffen, die den Menschen in der Region eine unbegrenzte Anzahl von Arbeitsplätzen und Wohnraum bietet, eine echte Arbeit leisten, etwas anderes tun.“

Es scheint, als wäre ein Gaza in amerikanischem Besitz ein Ort, an dem „Bürger der Welt“ und „internationale Gemeinschaften koexistieren“ würden – allerdings ohne Palästinenser, deren „Rückkehr“ in das amerikanische Gaza, so Trump, „unrealistisch“ wäre.

Kapitalistischer Kreuzzug

Was Trump höchstwahrscheinlich am meisten begehrt, ebenso wie die Israelis, sind weniger die Strände der „Riviera“ von Gaza als vielmehr die Öl- und Gasreserven, die im Meer liegen und Milliarden von Dollar wert sind und die Trump und die zionistische Siedlerkolonie unter sich aufteilen können.

Lange vor Trumps kapitalistischer Vision eines Gaza in amerikanischem Besitz versuchten amerikanische protestantische Missionare im 19. Jahrhundert, Kolonien in Palästina zu gründen und das Land und seine Bevölkerung nach ihrem eigenen Bild umzugestalten.

Tatsächlich waren es Trumps ehemalige Glaubensgenossen – presbyterianische amerikanische Missionare –, die in den 1820er Jahren nach Palästina entsandt wurden, um palästinensische Muslime, orthodoxe Christen und vor allem die 4.000 palästinensischen Juden sowie die wenigen tausend messianischen litauischen Juden, die kurz vor den Amerikanern angekommen waren, zu bekehren.

Die Amerikaner blieben bis 1844, als sie nach der Gründung britisch-anglikanischer Missionen in Palästina nach Syrien und in den Libanon zogen, wodurch ihre Anwesenheit überflüssig wurde. Vor ihrer Abreise gelang es ihnen jedoch, Tausende Exemplare ihrer protestantischen Bibel zu verteilen und Palästina in die sicheren Hände ihrer britischen Glaubensgenossen zu übergeben.

Im Rahmen der europäischen christlichen Eroberung Palästinas im 19. Jahrhundert – die als „Friedlicher Kreuzzug“ bezeichnet wurde – schlossen sich amerikanische protestantische Anhänger der Tausendjährigen-Republik und der Restauration dem „Kreuzzug“ an und gründeten landwirtschaftliche Kolonien in der Stadt Jaffa.

Sie hofften, die wenigen tausend Juden, denen sie in Palästina begegneten, zu bekehren und ihnen die Landwirtschaft beizubringen. Sie empfanden sie jedoch als „faul“ und widerstandsfähig gegen Bekehrungen.

Eine Gruppe amerikanischer Siebenten-Tags-Adventisten, damals als Milleriten (Anhänger eines gewissen William Miller) bekannt, ließ sich 1851 in Bethlehem nieder, zusammen mit europäischen christlichen Siedlern im Dorf Artas. Später zogen sie nach Jaffa, um die Kolonie „Mount Hope“ zu gründen, die jedoch nicht lange überlebte.

Eine weitere fanatische Gruppe, die Dicksons, gründeten 1854 die „American Mission Colony“ in Jaffa, was auf palästinensischen Widerstand stieß. Die Kolonie wurde 1858 angegriffen, mehrere Kolonisten wurden getötet und die Überlebenden wurden nach Massachusetts zurückgeführt.

Als Reaktion darauf entsandten die USA ein Marineschiff, die Dampffregatte USS Wabash, an die Küste Palästinas, um die Osmanen unter Druck zu setzen, die Angreifer zu verfolgen.

Geschichte des Widerstands

1866 kam eine weitere Gruppe fanatischer amerikanischer protestantischer Handwerker und Bauern aus Maine an, um in Jaffa eine weitere Kolonie zu gründen.

Die Adams-Kolonie, benannt nach ihrem evangelischen Anführer George Washington Joshua Adams (einem ehemaligen Mormonen), begann mit 156 Kolonisten, bestand aber nur zwei Jahre.

Die Palästinenser lehnten die Anwesenheit der Kolonisten ab, was die Osmanen dazu veranlasste, an den US-Minister in Konstantinopel zu schreiben, um zu protestieren, dass „die Einheimischen von einer Kolonie Yankees von ihren Feldern vertrieben werden“.

Adams, der sich mit dem damaligen Präsidenten Andrew Jackson – dem Schlächter der amerikanischen Ureinwohner – im Weißen Haus getroffen hatte, um seine siedlerkolonialistischen Bemühungen bei den osmanischen Behörden zu unterstützen, verglich die Kolonisierung Palästinas mit der der Vereinigten Staaten.

Die Palästinenser lehnten die Anwesenheit der Kolonisten ab, was die Osmanen dazu veranlasste, an den US-Minister in Konstantinopel zu schreiben, um zu protestieren, dass „die Einheimischen“ „von einer Kolonie Yankees von ihren Feldern vertrieben“ würden.

Finanzielle Schwierigkeiten zwangen Adams zur Abreise, und viele der Kolonisten wurden über Ägypten in die Heimat zurückgeführt.

Bei Beginn seines Kolonisationsprojekts hatte Adams erklärt, dass seine Kolonie das Land für die „Rückkehr“ der europäischen Juden vorbereiten würde, was wiederum das zweite Kommen Jesu Christi beschleunigen würde. Nach der Auflösung der Kolonie blieben nur 20 amerikanische Siedler in Palästina zurück.

1881 versuchte eine weitere protestantisch-evangelische Familie aus Amerika, eine Kolonie zu gründen, diesmal in Jerusalem.

Horatio und Anna Spafford aus Chicago führten ein Kontingent von 16 Kolonisten in die Stadt, um das zweite Kommen zu beschleunigen. 1896 schlossen sich ihnen 55 schwedische fundamentalistische Protestanten an, deren Zahl bis zur Jahrhundertwende auf 150 anwuchs. Sie kauften das Haus des palästinensischen Landbesitzers Rabah al-Husayni.

Im Gegensatz zu ihren Vorgängern hielten sie sich mit der Missionierung zurück, was ihnen die Feindschaft der Einheimischen ersparte. Ihre Kolonie überlebte bis in die späten 1950er Jahre, als interne Spannungen zu ihrem Untergang führten.

Das von ihnen gekaufte Husayni-Haus wurde später in das heutige American Colony Hotel in Ostjerusalem umgewandelt.

Ein aussichtsloses Unterfangen

Diese Geschichte zu erzählen, soll Trump nicht nur versichern, dass sein koloniales Vorhaben kaum innovativ ist – es wurde im 19. Jahrhundert tatsächlich wiederholt versucht.

Es unterstreicht auch, dass die Verbundenheit der Palästinenser mit ihrer Heimat und ihr Wille, sich gegen ihre Kolonisatoren zu wehren, stärker sind als selbst Trumps Verbundenheit mit seinem kapitalistischen und imperialistischen Ethos.

Während die fanatischen amerikanischen Missionare des 19. Jahrhunderts versuchten, das Land der Palästinenser zu übernehmen und seine Bevölkerung zu ihrem Christentum zu bekehren, steht Trumps Plan, Gaza zu stehlen, in direktem Zusammenhang mit seiner eigenen Version einer imperialen und kapitalistischen Religion.

Neben Trump saß der Kriegsverbrecher Benjamin Netanjahu, der es trotz seiner besten völkermörderischen Bemühungen nicht geschafft hat, die Palästinenser zu vertreiben, und lobte den Vertreibungsplan als „bemerkenswert“.

Aber wenn die völkermörderische israelische Armee kläglich daran gescheitert ist, den Geist und die Entschlossenheit zu brechen, die die Palästinenser seit über anderthalb Jahrhunderten dazu antreiben, sich der Kolonisierung ihres Heimatlandes durch amerikanische und europäische Siedlerkolonisten zu widersetzen, glaubt Trump dann wirklich, dass seine profitgierige imperiale Mission – und seine Vision einer „Riviera im Nahen Osten“ für „Weltbürger“ – dies schaffen wird?

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University in New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel wurden in ein Dutzend Sprachen übersetzt.

Übersetzt mit Deepl.com