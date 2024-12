Trumps Pro-Israel-Traumteam: Patel-Nominierung vervollständigt hawkisches Kabinett

https://www.mintpressnews.com/trumps-pro-israel-dream-team-patel-nomination-caps-hawkish-cabinet/288783/



Von Kit Klarenberg

5. Dezember 2024



Am 30. November nominierte Donald Trump Kash Patel für das Amt des FBI-Direktors. Als überzeugter MAGA-Aktivist und Loyalist mit hohem Ansehen in Trumps Umfeld steht Patel sowohl in innen- als auch in außenpolitischen Fragen auf einer Linie mit dem designierten Präsidenten. In der Tat scheint es ihm schwer zu fallen, Bereiche auszumachen, in denen er mit Trumps Agenda nicht einverstanden ist.

Patel hat sich stets für eine harte Linie gegenüber China eingesetzt und ist ein unverhohlener Befürworter israelischer Interessen, die er oft über die Interessen der USA stellt. Am 7. Oktober, dem ersten Jahrestag des Hamas-Anschlags, gab Patel ein feuriges Interview auf Fox News. In diesem Beitrag versprach er, dass die neue Trump-Regierung ihr Vorgehen gegen israelfeindliche Elemente verstärken werde.

Wir sollten Seite an Seite [mit Israel] stehen… Wenn wir mit Präsident Trump wieder an der Macht sind… werden wir die Maschinerie abschalten, die den Iran mit Geld versorgt… Amerika muss aufwachen und Israel Priorität einräumen, und darum geht es Kamala Harris nicht, wir müssen die Amerikaner nach Hause bringen und diesen Krieg beenden, Israelis nach Hause bringen und unserem wichtigsten Verbündeten in Israel beistehen, und die Menschen müssen am 5. November aufwachen.“

Als relativer politischer Außenseiter, der noch nie ein hohes Amt bekleidet hat, sind die Medien seither mit Profilen von Patel und fieberhaften Spekulationen darüber überschwemmt worden, was seine Leitung des Büros in der Praxis bedeuten könnte. Dabei wurde er von der breiten Öffentlichkeit in einem Maße geprüft und kritisiert, wie es in den letzten Wochen nicht der Fall war, als Trump sein Kabinett mit einem Sammelsurium von engagierten Falken, pro-israelischen Elementen und sowohl unbekannten als auch berüchtigten Personen mit potenziell extremistischen Verbindungen und Ansichten besetzte.

Für einige ist die Zusammensetzung von Trumps Kabinett eine herbe Enttäuschung. Am 9. November löste Trump einen Schock aus, als er ankündigte, dass weder Nikki Haley noch Mike Pompeo in irgendeiner Funktion in seine Regierung aufgenommen werden würden. Diese Nachricht und die Kommentare, die er Ende Oktober in Joe Rogans populärem Podcast abgab, ließen in einigen Kreisen den Optimismus aufkeimen, dass die langjährige Antikriegshaltung des designierten Präsidenten in der Ukraine, wenn nicht anderswo, reale Ergebnisse zeitigen könnte.

In seinem Gespräch mit Rogan erklärte Trump, der größte Fehler„ seiner ersten Amtszeit sei gewesen, dass er einige Leute ausgewählt habe, die ich nicht hätte auswählen sollen“ – Neokons oder schlechte Leute oder illoyale Leute“, darunter John Bolton. Haley war unter Trump US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen und vielleicht die glühendste und unverblümteste Zionistin, die jemals diese Rolle innehatte. Sie, Bolton und Pompeo – der unter anderem die Ermordung des iranischen Generals Qasem Soleimani persönlich orchestrierte – galten weithin als die führenden Falken der Regierung.

Die Hoffnung, dass die Abwesenheit des Paares in Trumps neuem Weißen Haus einen Zustrom von Tauben und damit einen friedlicheren Wechsel in der US-Regierung ankündigen könnte, hat sich jedoch zerschlagen, als die Nominierungen für das Übergangsteam des Präsidenten auf den Weg gebracht wurden. Jetzt, da das Kabinett vollständig besetzt ist, machen sich unzählige Millionen Menschen auf der ganzen Welt dringende und ernste Sorgen darüber, was die Zukunft für sie, ihre Familien, Länder, Regionen und andere bringen könnte.

Vor allem kann Trumps künftige Regierung schon jetzt für sich in Anspruch nehmen, die am stärksten israelfreundliche in der Geschichte der USA zu sein. Und das, obwohl sie eine Regierung ablöst, die mehr als jede andere zuvor dazu beigetragen hat, Israels Krieg gegen Gaza zu beschleunigen, zu fördern und zu erleichtern. Die Aussicht, dass Tel Avivs tödliche Angriffe auf den Gazastreifen und den Libanon irgendwie weiter eskalieren werden, ist jetzt nicht nur sehr real, sondern scheinbar unvermeidlich. Wie wir noch sehen werden, gibt es jedoch auch kleine Hoffnungsschimmer inmitten des massenhaften Untergangs und der Düsternis.

Gelobtes Land

Der neue Außenminister Marco Rubio muss wohl kaum als einer der größten Kriegsbefürworter in der modernen politischen Klasse der USA vorgestellt werden. Seit Beginn seiner Karriere im Jahr 2000 gehört er zu den lautesten Stimmen, wenn es um die Frage geht, wie mit Amerikas offiziell als feindlich eingestuften Staaten umgegangen werden sollte, sei es China, Iran, Venezuela oder andere. Drohungen mit Sanktionen, Staatsstreichen und militärischen Interventionen sind fast täglicher Bestandteil seiner politischen Reden.

Als enger Freund von Benjamin Netanjahu unterstützte Rubio 2019 eine Senatsresolution, in der Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verurteilt wurden, in denen der Ausbau jüdischer Siedlungen im besetzten Palästina als Verstoß gegen das Völkerrecht bezeichnet wurde. Er bezeichnete Israels Massenmord im Gazastreifen seit dem 7. Oktober 2023 als legitime Selbstverteidigung, behauptete, die Hamas sei „zu 100 % schuld“ an allen zivilen Opfern des schrecklichen Angriffs und erklärte bedrohlich, der palästinensische Widerstand müsse „ausgerottet“ werden, da Tel Aviv nicht „mit diesen Wilden“ koexistieren könne.

Medienberichten zufolge heckt die Trump-Administration bereits Pläne aus, um den Iran nach seinem Amtsantritt mit „maximalem Druck“ in den Ruin zu treiben. Rubio, der seit langem eine Verschärfung der ohnehin schon lähmenden Sanktionen gegen Teheran fordert, steht Berichten zufolge an der Spitze dieser Bemühungen, zusammen mit dem designierten Nationalen Sicherheitsberater Mike Waltz, einem Pentagon-Gesellen, der zuvor im Ausschuss für Streitkräfte des Repräsentantenhauses saß. Auf einer Veranstaltung des der NATO nahestehenden Atlantic Council im Oktober prahlte Waltz:

Noch vor vier Jahren … war [Irans] Währung im Keller, sie waren wirklich auf dem Rückzug … wir müssen zu dieser Haltung zurückkehren.“

Die Neutralisierung des Irans wird seit langem als Voraussetzung für die Wiedererlangung der schwindenden Vorherrschaft Israels in Westasien angepriesen. Jede Maßnahme, die Teheran destabilisiert – wirtschaftlich, militärisch oder politisch – verringert dessen Fähigkeit, Israels Handlungen einzuschränken, so dass Tel Aviv ermutigt wird, ohne Zurückhaltung zu handeln. Die Logik ist eindeutig: Die Schwächung des Iran stärkt Israel. Innerhalb der Trump-Administration mit ihrer hawkistischen Ausrichtung werden Maßnahmen, die diesem Ziel dienen, wahrscheinlich unkritisch befürwortet werden.

Trump hat bereits zugesagt, die wenigen noch bestehenden Beschränkungen aufzuheben und die Verzögerungen bei der Lieferung von militärischer Ausrüstung und Munition an Israel unmittelbar nach seinem Amtsantritt zu beenden. Dazu gehören ein Embargo für bestimmte Waffenlieferungen und Beschränkungen für verschiedene kampfbezogene Ausrüstungen. Dieses Embargo wirkt sich Berichten zufolge auf Israels Kriegsführungsfähigkeiten aus, da die israelischen Streitkräfte mit mehreren selbst initiierten aktiven Fronten zu kämpfen haben, was eine „strenge Kontrolle“ über die Lieferung und Verwendung von Munition erfordert.

Die israelfreundliche Haltung des Senators Marco Rubio und des Abgeordneten Michael Waltz ist unbestritten. Dennoch verblasst ihr Eifer, die umstrittene Politik Israels zu unterstützen, im Vergleich zu einigen der anderen Kandidaten des designierten Präsidenten Donald Trump. Nehmen wir Mike Huckabee, den ultrakonservativen ehemaligen Gouverneur von Arkansas und zweimal gescheiterten Präsidentschaftskandidaten, der nun zum US-Botschafter in Israel ernannt wurde. Huckabee, ein ordinierter Pastor der Südlichen Baptisten, verschwendete keine Zeit mit der Bekanntgabe seiner Absichten. Er gelobte, Israel öffentlich mit biblischen Begriffen zu bezeichnen, nannte es das „Gelobte Land“ und verkündete, dass die Juden einen „rechtmäßigen Anspruch“ auf das palästinensische Gebiet hätten.

Huckabee, Mitte rechts, nimmt an einer Zeremonie zur Eröffnung einer rein jüdischen Siedlung im palästinensischen Westjordanland teil, 1. August 2018. Oded Balilty | AP

‚Amerikanischer Kreuzzug‘

Trotz seines unerschütterlichen Konsenses über Israel wurde Trumps Kabinett von der Mainstream-Presse als „eklektisch“ bezeichnet – und das nicht ohne Grund. Neben etablierten Politikern wie Huckabee und Rubio hat Trump auch Persönlichkeiten in sein Kabinett berufen, die lange Zeit als politische Außenseiter galten. Robert F. Kennedy Jr., selbst eine polarisierende Figur, wurde für einen hohen Posten nominiert. Pete Hegseth, ein Fox News-Moderator und Veteran des US-Militärs, ist ebenfalls von den Rändern aufgetaucht und beansprucht eine Rolle in Trumps Kabinett. Hegseth, der Trump während seiner ersten Amtszeit im Stillen beriet, setzte sich für die Begnadigung amerikanischer Soldaten ein, die wegen abscheulicher Kriegsverbrechen verurteilt worden waren – eine Kampagne, die in einigen Fällen erfolgreich war.

Hegseth, der für das Amt des Verteidigungsministers kandidiert, hat seine Verbundenheit mit Israel unmissverständlich deutlich gemacht. Er hat die israelische Siedlerbevölkerung als „Gottes auserwähltes Volk“ bezeichnet. Er hat sich offen für die Umwandlung der Jerusalemer al-Aqsa-Moschee in eine rein jüdische Nachbildung des historischen Tempelbergs ausgesprochen und bezeichnete einen solchen Akt als „Wunder“. Bei einer Gala des National Council of Young Israel 2018 in New York City ließ Hegseth keinen Raum für Zweideutigkeiten:

Zionismus und Amerikanismus sind die Frontlinien der westlichen Zivilisation und Freiheit in unserer heutigen Welt.“

Solche beunruhigenden Äußerungen haben seit Hegseths Nominierung wenig Medieninteresse hervorgerufen. NPR hat jedoch über seine beunruhigenden Tätowierungen berichtet, darunter ein Jerusalemer Kreuz – ein christliches Emblem, das seinen Ursprung in den Kreuzzügen hat – und der lateinische Satz deus vult, der oft als Aufruf zur Rückeroberung des Heiligen Landes durch das Abschlachten von Muslimen interpretiert wird. Beide Symbole wurden von Neo-Nazi-Gruppen vereinnahmt. Vielleicht ist es vorhersehbar, dass Hegseths 2020 erscheinendes Buch „American Crusade“ vor islamfeindlicher Rhetorik nur so strotzt.

Ein weiterer Joker ist die Nominierung von Tulsi Gabbard als Direktorin des Nationalen Geheimdienstes. Die Politikerin und frühere US-Militäroffizierin war jahrelang eine abtrünnige, zurückhaltende Vertreterin der demokratischen Linken, die wegen ihrer Antikriegspositionen als Assad- oder Putin-Apologetin verschrien war. Im Oktober 2022 verließ sie jedoch erbittert die Partei und bezeichnete sie als „unter der vollständigen Kontrolle einer elitären Kabale von Kriegstreibern, die von feiger Wortklauberei getrieben werden“ und weil sie angeblich „anti-weißen Rassismus schüre“.

Gabbard hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits von ihren früheren progressiven Positionen zu Themen wie Abtreibung und LGBTQ-Rechte distanziert und ist seit ihrem offiziellen Beitritt zur republikanischen Partei rasch immer konservativer geworden. Trotz ihrer langjährigen Kritik am militärischen Interventionismus der USA unterstützt Gabbard Israel überschwänglich und lehnt jegliche Einschränkung der Angriffe auf Gaza und Libanon ab. Sie hat israelkritische Demonstranten als „Marionetten“ einer „radikalen islamistischen Organisation“ verleumdet und sie beschuldigt, die Hamas zu unterstützen.

Außenseiter-Ernennung

Trotz ihrer aufrührerischen Rhetorik und ihrer unverhohlenen Unterstützung für Israels kriegerische Politik könnte Gabbards Nominierung als Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes (DNI) ein Silberstreif am Horizont in Trumps Kabinett sein. Diese Position ist mit immenser Macht verbunden, da sie den Beitrag des weit verzweigten amerikanischen Geheimdienstapparats mit seinen 18 Agenturen koordiniert. Seit der Ankündigung hat sich in Geheimdienstkreisen auf beiden Seiten des Atlantiks tiefe Besorgnis breit gemacht, und Veteranen äußerten Befürchtungen über die möglichen Folgen ihrer Führung.

Trump hat einen Großteil seiner ersten Amtszeit damit verbracht, mit den US-Geheimdiensten auf Kriegsfuß zu stehen. Der Präsident und seine Unterstützer beschuldigen die CIA, das FBI und andere zu Recht, seine erste Amtszeit untergraben und sabotieren zu wollen. Am 24. November prognostizierte The Economist auf der Grundlage von Interviews mit amerikanischen und europäischen Geheimdienstmitarbeitern einen „wahrscheinlichen“ Massenexodus aus den amerikanischen Spionageagenturen, da viele Mitarbeiter „Angst haben, mit Trump und Gabbard in Konflikt zu geraten“, unter denen „Spione auf der Hut sind“.

Gabbards Verachtung für die Buchstabensuppe der amerikanischen Spionagebehörden wurde in ihrem im April erschienenen Buch „For Love of Country“ deutlich. Sie machte die CIA, das FBI „und ein ganzes Netzwerk von abtrünnigen Geheimdienst- und Strafverfolgungsagenten, die auf den höchsten Ebenen“ der US-Regierung arbeiten, in Verbindung mit „dem Demokratischen Nationalkomitee, den Propagandamedien [und] Big Tech“ für Amerikas schlimmste Missstände verantwortlich. Sie erklärte, dieser schattenhafte Nexus sei „so gefährlich, dass sogar unsere gewählten Beamten Angst haben, ihn zu durchkreuzen“.

Gabbard behält sich einige ihrer schärfsten Kritikpunkte für die Rolle der Geheimdienste beim Anheizen des Stellvertreterkriegs in der Ukraine vor und beschuldigt sie, den Grundstein für den Konflikt zu legen, damit die Rüstungsunternehmen davon profitieren. „Wie würden ihre Freunde im militärisch-industriellen Komplex Billionen von Dollar mit der Angst verdienen, die sie in Amerika und Europa schüren, indem sie das Feuer des neuen Kalten Krieges anfachen?“, schrieb sie. Die amerikanischen Spione scheinen sie ernst zu nehmen. „Wir sind alle fassungslos“, sagte ein ‚aktueller Geheimdienstmitarbeiter, der in mehreren Regierungen Beiträge geleistet hat‘ dem TIME-Magazin nach der Bekanntgabe ihrer Nominierung.

Gabbard posiert mit dem Benjamin-Netanjahu-Apologeten Shmuley Boteach und der Top-GOP-Spenderin Miriam Adelson bei der Champions of Jewish Values 2016 Gala

Laut Daily Telegraph sind die Geheimdienste in London ebenfalls „alarmiert“ über Gabbards Nominierung. Die hartnäckig pro-ukrainische Zeitung zitierte eine Reihe von „britischen Verteidigungsfiguren“, die den Schritt auf das Schärfste verurteilten. Der in Ungnade gefallene ehemalige MI6-Chef Richard Dearlove griff die „eigenwillige Ernennung“ an und bemängelte ihren Mangel an „Erfahrung in den Bereichen Geheimdienst und Sicherheit“. Der ehemalige Panzerkommandant der britischen Armee, Hamish de Bretton Gordon, befürchtete, dass die „besonderen Beziehungen“ zwischen Großbritannien und den USA „beeinträchtigt werden könnten“.

Die Perspektiven von Dearlove und de Bretton Gordon sind bemerkenswert, denn beide haben eine lange Geschichte der Ausnutzung der „besonderen Beziehung“, um Londons Ziele zu fördern und den US-Geheimdienst und das militärische Establishment in den Krieg zu treiben. MI6-Chef Dearlove war für die Ausarbeitung falscher Geheimdienstinformationen verantwortlich, die die Grundlage der offiziellen britischen und US-amerikanischen Argumente für die Invasion des Irak bildeten. Die anschließende Chilcot-Untersuchung verurteilte seine diesbezüglichen Aktivitäten aufs Schärfste.

In dem Bericht wurde festgestellt, dass Dearlove Premierminister Tony Blair persönlich darüber informierte, dass Bagdad Großbritannien innerhalb von 45 Minuten mit chemischen und biologischen Waffen angreifen könne, und dass diese Information dem MI6 von einem Iraker mit „phänomenalem Zugang“ zu den höchsten Ebenen der Regierung von Saddam Hussein übermittelt worden war. Diese falsche Behauptung war ein zentrales Element der Londoner Kriegsbegründung und wurde damals in den Medien häufig wiederholt. In Wirklichkeit wurde diese Behauptung den britischen Spionen „indirekt“ von einem Taxifahrer zugetragen.

Perfekter Kandidat

In jüngerer Zeit war Dearlove eine zentrale Figur in der Russiagate-Affäre und ein prominenter Fürsprecher für die Glaubwürdigkeit des ehemaligen MI6-Agenten Christopher Steele und seines „Trump-Russland“-Dossiers in den Medien, obwohl das Dokument offensichtlich falsch ist und in britischen und US-amerikanischen Geheimdienstkreisen Zweifel an seinem Wahrheitsgehalt bestehen. Russiagate war eindeutig dazu gedacht, die Beziehungen zwischen Washington und Moskau unter Trump nicht zu verbessern, und ohne die kriegerische Haltung, die seine Regierung daraufhin einnahm, hätte der Stellvertreterkrieg in der Ukraine wohl vermieden werden können.

Hamish de Bretton Gordon spielte auch eine persönliche Rolle beim Vorantreiben eines US-Krieges in Syrien. Er war an einer MI6-Operation beteiligt, bei der Bodenproben aus Syrien herausgeschmuggelt wurden, die angeblich die Verantwortung der syrischen Regierung für die Chemiewaffenangriffe beweisen sollten. Diese Proben stellten sich später als Fälschungen heraus. Eine hochrangige westliche Quelle gab im August 2013 zu, dass das wahre Ziel des britischen Geheimdienstes darin bestand, Washington zu einer direkten Militärintervention mit Stiefeln auf dem Boden zu drängen, ähnlich wie im Irak.

Dieses katastrophale Ergebnis wurde zwar vermieden, aber ein angeblicher Chemiewaffenangriff der Regierung in Douma im April 2018 hat Trump dazu gebracht, Raketenangriffe auf Syrien zu starten. Durchgesickerte Dokumente und unabhängige Untersuchungen haben inzwischen ergeben, dass dieser Vorfall von britischen Geheimdienstmitarbeitern und ihren Mitarbeitern inszeniert wurde. Gabbard kritisierte öffentlich Trumps Reaktion und stellte die Frage, ob Douma ein von der Opposition inszenierter Trick war, um den Konflikt zu einem Zeitpunkt zu verlängern, an dem das Weiße Haus bereit zu sein schien, die Situation zu deeskalieren.

Mit Gabbard als DNI könnte der Einfluss der Geheimdienste auf politische Entscheidungen und die Bereitschaft von Persönlichkeiten wie Rubio, Trump und Waltz, auf der Grundlage zweifelhafter Geheimdienstinformationen zu handeln, zurückgedrängt werden. Auch wenn dies den Palästinensern, die nach wie vor von Tod und Vertreibung bedroht sind, keinen unmittelbaren Trost spendet, so könnte es doch eine positive Veränderung des unkontrollierten Einflusses der britischen und amerikanischen Geheimdienste auf das Weiße Haus bedeuten.

Diese vorsichtigen Gründe für Optimismus werden durch die Ernennung von Patel zum FBI-Direktor noch etwas verstärkt.

Als überzeugter Israel-Firster passt er gut zum Rest von Trumps künftigem Kabinett, und man könnte erwarten, dass Mainstream-Nachrichtenmedien, die eine israelfreundliche Agenda vorantreiben wollen, ihn dementsprechend begrüßen würden. Doch die Reaktion der Medien war alles andere als unterstützend. Die New York Times warnt davor, dass Patel „Angeberei und Ballast“ mitbringen würde, während die Washington Post ihn als „gefährliche und unqualifizierte Wahl“ für die Leitung des Büros bezeichnete.

Das Magazin The Atlantic, das von dem langjährigen pro-israelischen Aktivisten Jeffrey Goldberg geleitet wird, hat die Kritik an Patel verschärft und in den letzten Wochen mehrere kritische Artikel veröffentlicht. In einem Meinungsartikel vom 30. November wurde davor gewarnt, dass hochrangige FBI-Beamte „wahrscheinlich eher zurücktreten würden, als unter Patel zu dienen, was Trump wahrscheinlich ganz recht wäre“. Der Artikel schloss mit den Worten: „Wenn es Trumps Ziel ist, das FBI zu zerschlagen und seine Aufgaben zu untergraben, dann ist Kash Patel der perfekte Kandidat“. Dies könnte durchaus eines der Hauptziele der Regierung sein – neben der Aufwiegelung Israels.

Patel hat geschworen, dass eine künftige Trump-Administration Regierungsbeamte, Geheimdienstleiter, Journalisten und andere Persönlichkeiten des Establishments, die er mit dem, was er als „Russiagate-Schwindel“ bezeichnet, in Verbindung bringt, „verfolgen“ würde. Es ist kaum verwunderlich, dass dieselben Gruppierungen seinen Aufstieg – und den Aufstieg einer neuen Regierung im weiteren Sinne – mit Beklemmung betrachten.

Wie Gabbard bietet auch Patels kämpferische Verachtung für den tiefen Staat der USA wenig Trost. Seine Haltung mildert weder seine Pro-Israel-Neigung noch die aggressive Entschlossenheit der Trump-Administration, dafür zu sorgen, dass Israels Aktionen im Gazastreifen, die von Menschenrechtsgruppen als Völkermord bezeichnet werden, bis zu ihrem grausamen Ende fortgesetzt werden, geschweige denn, dass sie ihnen entgegenwirken.

Dennoch könnte man argumentieren, dass sich die Linke unter einer republikanischen Regierung, die keine Sympathien für die Palästinenser heuchelt, in einer stärkeren Position befinden könnte, um sich den anhaltenden Gräueltaten in Gaza entgegenzustellen. Im Gegensatz zu den demokratischen Regierungen, die mit einer fortschrittlichen Rhetorik versuchen, Solidaritätsaktivisten und fortschrittliche Dissidenten zu beschämen, damit sie ihre verbissenen israelfreundlichen Aktionen unterstützen, entzieht sich die Trump-Administration mit ihrer offenkundig israelfreundlichen Haltung solchen Fälschungen. Und die Möglichkeit, dass etablierte Institutionen wie die CIA und das FBI – seit langem Gegner des Fortschritts und der Gerechtigkeit in Amerika – endlich für ihre Handlungen zur Rechenschaft gezogen werden könnten, könnte ein möglicher Silberstreif am Horizont sein. Beobachten Sie diesen Raum.

Kit Klarenberg ist Enthüllungsjournalist und Mitarbeiter von MintPress News, der sich mit der Rolle der Geheimdienste bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung beschäftigt. Seine Beiträge sind bereits in The Cradle, Declassified UK und Grayzone erschienen. Folgen Sie ihm auf Twitter @KitKlarenberg.

