Trumps Unverständnis – „Danke, lieber Donald“

John Helmer

• 24. Februar 2025

Compos mentis fehlte am Montagmorgen im Oval Office.

Der französische Präsident Emmanuel Macron erkannte dies und war so erfreut, dass er wiederholt sagte: „Danke, lieber Donald“.

Die Antworten von Präsident Donald Trump auf die Fragen der Presse, der neben Macron saß, zeigten, dass Trump weder die von Präsident Wladimir Putin angekündigten Bedingungen für das Kriegsende noch den Inhalt der Gespräche, die über den Rückkanal und den Frontkanal in Riad zwischen den Russen und Trumps Vertretern geführt wurden, versteht.

In der 28-minütigen morgendlichen Pressekonferenz sprach Trump in wiederholten Slogans, abgesehen von einer Handvoll neuer Briefing-Punkte, die ihm von seinen Mitarbeitern gegeben wurden: Der Präsident betonte, dass er mit den Franzosen, den anderen Europäern oder der NATO keine Meinungsverschiedenheiten darüber habe, wie ein Ende des Ukraine-Krieges verhandelt werden solle. „Es herrschte große Einigkeit in diesem Raum“, behauptete Trump über die erste Runde der Treffen mit der Macron-Delegation, zu der auch eine Videoverbindung zu anderen G7-Führern gehörte.

„Nehmen Sie etwas Land zurück“, behauptete Trump dann, nachdem er gefragt wurde, welche Bedingungen für ein Kriegsende in der Ukraine er mit Macron besprochen habe. ‚Wir werden sehen, ob wir etwas Land zurückbekommen‘, wiederholte Trump.

Auf die Frage, ob er vorhabe, am 9. Mai nach Moskau zu reisen, gab Trump zu, dass er die Bedeutung der Feierlichkeiten am 9. Mai in Russland nicht kenne. “Wenn das alles geklärt ist, würde ich sicher hingehen, und er könnte auch hierher kommen. Ich kenne den 9. Mai nicht, nein – ich, ähm, das ist ziemlich bald. Zu gegebener Zeit würde ich nach Moskau reisen … Innerhalb weniger Wochen. Ich denke, wir könnten es innerhalb weniger Wochen beenden, wenn wir klug sind. Wenn wir nicht klug sind, wird es weitergehen …“, verriet Trump jedoch, dass er seine Bemühungen, ein Gipfeltreffen mit Putin abzuhalten, ohne eine vorbereitende Einigung über die Bedingungen für ein Ende des Ukraine-Krieges aufgegeben hat.

Im Oval Office und in einem zeitgleichen Social-Media-Post wiederholte Trump sein Interesse, sich für die US-Kriegsausgaben in der Ukraine zu „revanchieren“, indem er ein „Seltene Erden“-Abkommen aushandelt. „Ich habe betont“, hieß es in dem Medienbeitrag, „wie wichtig das lebenswichtige ‚Critical Minerals and Rare-Earths Deal‘ zwischen den Vereinigten Staaten und der Ukraine ist, das hoffentlich sehr bald unterzeichnet wird! Dieses Abkommen, das eine „Wirtschaftspartnerschaft“ darstellt, wird sicherstellen, dass die Amerikaner die zig Milliarden Dollar und die militärische Ausrüstung, die in die Ukraine geschickt wurden, zurückerhalten, und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum der Ukraine fördern, wenn dieser brutale und grausame Krieg zu Ende geht. Gleichzeitig führe ich ernsthafte Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über die Beendigung des Krieges und auch über wichtige wirtschaftliche Entwicklungstransaktionen, die zwischen den Vereinigten Staaten und Russland stattfinden werden. Die Gespräche laufen sehr gut!“

Als Trump Macron gegenüber seine Besorgnis über die „seltenen Erden“ wiederholte, offenbarte er im Oval Office, dass er keine Ahnung von der Geographie der Mineralien hat, über deren Übernahme er verhandelt, sodass „wir unser Geld über einen bestimmten Zeitraum zurückbekommen. Aber es ist auch vorteilhaft für ihre Wirtschaft, für sie als Land.“ Trump versteht nicht, dass sich die Mineralien – „seltene Erden und andere Dinge“, wie er sie nannte – größtenteils nicht mehr in der Ukraine, sondern in den vier neuen Provinzen Russlands und auf dem Meeresboden vor der russischen Krim befinden.

Trump gab auch zu, dass er keine Ahnung hat, wie und von wem seine geplante US-Investition in die Mineralien geschützt werden soll.

Reporter wollten wissen, ob das Mineralienabkommen ein Vorwand für ein Sicherheitsversprechen der USA an das Kiewer Regime sei, das die NATO-Mitgliedschaft ersetzen soll. Auf die ausdrückliche Frage, ob das Mineralienabkommen eine Sicherheitsgarantie der USA für die Ukraine beinhalten werde, antwortete Trump: „Nun, ähm, es wird so sein – Europa wird dafür sorgen, dass nichts passiert. Ich glaube nicht, dass das ein großes Problem sein wird. Ich denke, sobald wir uns geeinigt haben, wird es keinen Krieg mehr in der Ukraine geben. Das wird kein großes Problem sein. Das wird das geringste Problem sein.“

Einige Stunden später, als der französische Präsident auf der zweiten Pressekonferenz nach Abschluss der Gespräche gefragt wurde, deutete Macron eine Aufteilung und Kombination der militärischen „Abschreckungskapazität“ zwischen europäischen und US-amerikanischen Streitkräften an, was, wie er sagte, „ein Wendepunkt meiner Meinung nach und einer der großen Fortschritte ist, die wir während dieser Reise gemacht haben“. Trump war verständnislos; er erinnerte sich nicht daran, was Macron beim Mittagessen gesagt hatte.

Aufgrund von Beweisen aus Moskau für Gespräche über Trumps vorrangige „große Wirtschaftsentwicklungstransaktionen“ hat Putin seinen Unterhändler Kirill Dmitriev zum Minister mit dem Titel „Sonderbeauftragter des Präsidenten Russlands für Investitionen und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Ausland“ befördert. Der Text des Dekrets wurde am Sonntagabend unterzeichnet.

Der Kreml wurde gefragt, ob Dmitriev zum Minister befördert wurde und ob er bei künftigen Verhandlungen mit den Amerikanern den gleichen Rang wie Außenminister Lawrow und Präsidialassistent Juri Uschakow haben wird. Der Kreml-Sprecher antwortete: „Ich weiß es nicht.“

Am 18. Februar äußerte sich Dmitriev in Riad zuversichtlich über die Aussichten auf eine Rückkehr von US-Unternehmen, Produktmarken und Investoren nach Russland. Über das Abkommen zwischen den USA und Kiew über die Übernahme von Kohle, Eisenerz, Öl, Gas und anderen Ressourcen in Novorossiya und auf der Krim schwieg Dmitriev jedoch. Am späten Montagabend empfing Putin einen Reporter in seinem Landsitz, um auf die Aufzeichnung aus dem Oval Office zu reagieren. „Wir wären bereit, [Zusammenarbeit] anzubieten, und zwar unseren amerikanischen Partnern, wenn ich Partner sage, meine ich nicht nur Verwaltungs- und Regierungsstrukturen, sondern auch Unternehmen – wenn sie Interesse an einer Zusammenarbeit zeigen würden … Wir würden uns freuen, mit allen ausländischen Partnern zusammenzuarbeiten, auch mit denen der amerikanischen. Ja, was übrigens die neuen Gebiete betrifft, so gilt dasselbe: Wir sind bereit, ausländische Partner anzuziehen, und in den sogenannten neuen, unseren historischen Gebieten, die in die Russische Föderation zurückgekehrt sind, gibt es auch gewisse Reserven. Wir sind bereit, mit unseren ausländischen Partnern, auch mit den amerikanischen, dort zusammenzuarbeiten.“

Macron betonte Trumps Unverständnis, indem er ihn mehrmals unterbrach.

Klicken Sie hier, um die 28-minütige Pressekonferenz im Oval Office zu verfolgen: https://twitter.com/

Beachten Sie die Anwesenheit von Vizepräsident J.D. Vance rechts. Neben ihm saß Außenminister Marco Rubio. Hinter ihnen saß Finanzminister Scott Bessent. Bessent machte eine einzige Bemerkung; Vance und Rubio schwiegen.

Auf die Frage, ob er sich darauf vorbereite, die Ukraine im Stich zu lassen, beharrte Trump: „Nein, wir werden der Ukraine helfen, wie noch niemand der Ukraine zuvor geholfen hat.“

Er wurde dann verwirrt, als er gefragt wurde, in welcher Form diese US-Hilfe erfolgen würde. ‚Europäische Truppen könnten als Friedensstifter in die Ukraine gehen [sic] … Ich glaube nicht, dass das ein Problem sein wird.‘ Auf die Frage, ob eine solche europäische Truppe die Unterstützung der USA hätte, sagte er: „Nun, wir werden irgendeine Art von Unterstützung haben. Natürlich werden die europäischen Länder beteiligt sein. Und, ähm, ich glaube nicht, dass Sie viel Unterstützung brauchen werden. Das wird kein Problem sein. Sobald ein Abkommen unterzeichnet ist, wird Russland sich wieder seinen Geschäften widmen, und die Ukraine und Europa werden sich wieder ihren Geschäften widmen. Ich glaube nicht, dass das ein Problem sein wird.“

„Wir versuchen, einige Wirtschaftsentwicklungsabkommen mit Russland abzuschließen. Sie haben viele Dinge, die wir wollen, und wir werden sehen – ich meine, ich weiß nicht, ob das Früchte tragen wird. Aber wir würden das gerne tun. Wir könnten – wissen Sie, sie haben riesige Vorkommen an seltenen Erden – es ist tatsächlich das größte Land, was die Landfläche betrifft, es ist bei weitem das größte Land. Und sie haben sehr wertvolle Dinge, die wir nutzen könnten, und wir haben Dinge, die sie nutzen könnten, und es wäre sehr gut, wenn wir das tun könnten.“

Während Trump über das, woran er sich erinnerte und was er sagen wollte, stolperte, veröffentlichten seine Mitarbeiter einen Tweet auf der Plattform Truth Social, in dem sie Trumps idée fixe über Seltenerdmineralien wiederholten und Kanadas Premierminister Justin Trudeau erneut beleidigten.

Quelle: https://truthsocial.com/

Es ist offensichtlich, dass Trump sich nicht daran erinnern kann, wenn seine Mitarbeiter und Berater ihn auf die Aufschlüsselung der Seltenerdmineralreserven nach Ländern durch die US-Geologische Untersuchungsbehörde (USGS) aufmerksam gemacht haben. Die im Januar 2025 veröffentlichte Tabelle zeigt, dass China sowohl bei der Produktion als auch bei den Reserven führend ist, dass Russland auf dem fünften Platz liegt und dass die Seltenerdreserven der Ukraine im Vergleich dazu winzig sind.

PRODUKTION UND RESERVEN VON SELTENE-ERDEN-MINERALIEN NACH LÄNDERN, JANUAR 2025

Quelle: https://pubs.usgs.gov/

In Putins Antwort auf Trumps Tweet korrigierte der russische Präsident Trumps geografische Angaben: „Wir haben eine Größenordnung – das möchte ich betonen – eine Größenordnung mehr Ressourcen dieser Art als die Ukraine. Russland ist einer der unangefochtenen Spitzenreiter bei den Reserven dieser Seltenerdmetalle. Wir haben sie im Norden – in Murmansk, im Kaukasus – in Kabardino-Balkarien, im Fernen Osten, in der Region Irkutsk und in Jakutien, in Tuva. Dies sind recht kapitalintensive Investitionen, kapitalintensive Projekte. Wir würden gerne mit ausländischen Partnern zusammenarbeiten, auch mit amerikanischen … Pavel Zarubin: Auch in den neuen Regionen? Wladimir Putin: Ja, natürlich.“

Nach weiteren Gesprächen mit Macron beim Mittagessen im Weißen Haus fand eine zweite Pressekonferenz statt. Diese dauerte 43 Minuten. Trump begann mit dem Verlesen eines Skripts, das die Slogans seiner Präsentation im Oval Office wiederholte. Klicken Sie hier, um dem Video zu folgen.

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=F_icClkj0Eo

Video-Link

Das Weiße Haus hat das Video veröffentlicht, aber nach fast 24 Stunden noch keine Abschrift herausgegeben. Es gibt auch keine offizielle Liste des Weißen Hauses mit den US-Beamten, die an den Gesprächen teilgenommen haben.

Trump wiederholte sich immer wieder. Dann machte Macron die einzige detaillierte Offenlegung der Vereinbarungen, die er und Trump im Laufe des Tages getroffen hatten. „Können Sie bestätigen, dass es eine Vereinbarung gibt“, fragte ein französischer Reporter, „europäische Friedenstruppen zu entsenden? Wird Frankreich sich daran beteiligen? Wie viele Truppen? Was werden sie tun?“

„Nun“, begann Trump, ‚ich denke, das ist eine etwas seltsame Frage.‘ Er vermied es dann, zu antworten, und sprach stattdessen zum dritten Mal an diesem Tag über die Restaurierung der Kathedrale Notre-Dame in Paris. “Ich war dort. Ich habe den Beitrag gesehen. Ich bin sehr gut im Bauwesen. Ich erkenne gute Bauarbeiten und ich erkenne schlechte Bauarbeiten. Sie haben hervorragende Arbeit geleistet, und dieser Mann verdient dafür viel Anerkennung.“

Macron ging direkt auf die Frage der Regelung nach Kriegsende ein. Er sagte, es habe drei Diskussionsbereiche gegeben, über die Trump und die US-Delegation im Laufe des Tages im Weißen Haus eine Einigung erzielt hätten. Der erste, so Macron, seien die Bedingungen, die Wladimir Selensky in einigen Tagen über die Übernahme ukrainischer Mineralien durch die USA unterzeichnen werde. Der zweite sei die Abfolge von Waffenstillstand, Waffenruhe und Friedensregelung, die Trumps Unterhändler mit den Russen verfolgen werden. Die dritte Vereinbarung mit Trump war Macron zufolge „eine klare amerikanische Botschaft, dass die USA als Verbündeter bereit sind, diese Solidarität für diesen Ansatz zu bieten. Das ist meiner Meinung nach ein Wendepunkt. Und das ist einer der großen Fortschritte, die wir während dieser Reise gemacht haben. Und während dieser Diskussion.“

Macron meinte damit einen Vorschlag, den er eigenen Angaben zufolge bereits mit dem britischen Premierminister Sir Keir Starmer ausgearbeitet hat, um die Ukraine politisch und territorial zu erhalten, und zwar durch eine Kombination der NATO-Streitkräfte, die derzeit auf dem ukrainischen Schlachtfeld im Einsatz sind, unter veränderten Einsatz- und Einsatzbedingungen.

„Was die Truppen betrifft“, so Macron, “haben wir in der Vergangenheit, genauer gesagt vor einem Jahr, einen Grund gesehen, über die Entsendung von Truppen aus strategischen Gründen zu sprechen. Wenn wir heute über Truppen sprechen, dann geht es darum, sie zu entsenden, nachdem wir einen dauerhaften Frieden ausgehandelt haben. Dann, zu diesem Zeitpunkt … nicht an die Front zu gehen, nicht in besetztes Gebiet zu gehen, sondern als Zeichen der Unterstützung – um zu zeigen, dass wir einen ausgehandelten Frieden haben, der von beiden Seiten unterzeichnet wurde, und dass dies ein Frieden ist, den wir bewahren werden. Es wird sich also um friedliche Truppeneinsätze handeln, nicht um Kampfeinsätze. Es wird sich um Einsätze einer Sicherungstruppe handeln.“

Macron deutete an, dass Trump zugestimmt habe, diese „Sicherungsstreitkräfte“ in der Ukraine militärisch zu unterstützen. Während der Gespräche war der US-Verteidigungsminister Peter Hegseth abwesend; stattdessen empfing er den saudischen Verteidigungsminister im Pentagon.

Bei seinem letzten Auftritt im Weißen Haus fasste Macron zusammen: „Der eigentliche Unterschied zu 2014 besteht darin, dass wir auf amerikanischer Seite über diese Abschreckungskapazität verfügen. Auf europäischer Seite haben wir die Fähigkeit zum Engagement. Und daran werden wir gemeinsam weiterarbeiten.“

Trump war nicht in der Lage, auf die Details einzugehen, ebenso wenig auf den strategischen Punkt, den Macron behauptete, Trump habe nun einer NATO-ähnlichen Militärgarantie zugestimmt, einschließlich der „Abschreckungskapazität“ der USA in der Ukraine. „Emmanuel“, unterbrach Trump die Pressekonferenz, „vielen Dank. Großartige Arbeit. Und es war wunderbar, mit Ihnen zusammen zu sein. Grüßen Sie Ihre schöne Frau, und wir sehen uns bald wieder.“

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=F_icClkj0Eo

Video-Link

HINWEIS: In seinem neuen Interview warb Putin für Investitionen der USA in die kostengünstige russische Aluminiumproduktion als Gegenmaßnahme zu Trumps erhöhten Zöllen auf das aus Kanada importierte Metall und zu den neuen Sanktionen der Europäischen Union gegen den Export von russischem Aluminium.

Russisches Aluminium wird vom Oligarchen Oleg Deripaska kontrolliert. Klicken Sie hier, um das Archiv zu diesem Metall aufzurufen. Lesen Sie das Buch, um mehr über die Geschichte von Deripaska zu erfahren.

Links: Oleg Deripaska mit Präsident Putin; rechts: die Geschichte von Deripaskas Geschäftspraktiken, einschließlich seines Versuchs, mich zu ermorden und mich dann aus Russland auszuweisen. Das Buch ist hier erhältlich.

„Wenn beschlossen wird, den amerikanischen Markt für unsere [Aluminium-]Produzenten zu öffnen“, sagte Putin, “dann könnten wir etwa zwei Millionen Tonnen auf dem US-Markt verkaufen. Dies würde die Preisbildung nicht wesentlich beeinflussen, aber meiner Meinung nach hätte es dennoch einen dämpfenden Effekt auf die Preisstabilisierung. Darüber hinaus, und das ist meiner Meinung nach am wichtigsten, könnten wir gemeinsam mit amerikanischen Unternehmen über einen gemeinsamen Beitrag in diesem Bereich nachdenken. Zum Beispiel gab es in der Sowjetzeit in der Region Krasnojarsk Pläne, ein neues Wasserkraftwerk zu bauen und die Aluminiumproduktion zu steigern. Aluminium ist vor allem Energie, und zwar möglichst günstige Energie. Wasserkraft ist günstig und unter anderem auch umweltfreundlich.“ Putin deutete an, dass Deripaskas Rusal bereits mit US-amerikanischen Partnern verhandelt. “Ja, einige unserer Unternehmen stehen miteinander in Kontakt und solche Projekte werden diskutiert.“

(Mit Genehmigung des Autors oder Vertreters aus John Helmer übernommen unz rev.)

