Trumps Verbündete treffen heimlich auf Selenskyjs ukrainische Gegner: Politico

6. März 2025

Während Washington den Druck auf Selenskyj erhöht, damit er zurücktritt, treffen sich die Gegner des ukrainischen Staatsoberhaupts mit den engsten Verbündeten von US-Präsident Donald Trump.

Vier hochrangige Mitglieder aus dem engsten Kreis von Donald Trump haben diskrete Gespräche mit wichtigen politischen Rivalen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geführt, und das zu einer Zeit, in der Washington und Moskau sich einig zu sein scheinen, ihn aus dem Amt zu entfernen, wie Politico berichtet.

Laut drei ukrainischen Parlamentariern und einem außenpolitischen Experten der US-Republikaner trafen sich die Trump-Verbündeten mit der ukrainischen Oppositionsführerin Julia Timoschenko, die als „unerbittlich ehrgeizig“ beschrieben wird, sowie mit hochrangigen Vertretern der Partei des ehemaligen Präsidenten Petro Poroschenko.

Berichten zufolge konzentrierten sich die Gespräche auf die Möglichkeit, in der Ukraine vorgezogene Präsidentschaftswahlen abzuhalten.

Die Trump-Berater glauben, dass Selenskyj eine solche Abstimmung verlieren würde, und führen dafür die Kriegsmüdigkeit und die öffentliche Unzufriedenheit über die weit verbreitete Korruption an.

Während Selenskyjs Zustimmungswerte seit Jahren sinken, erhielten sie nach der Konfrontation im Oval Office in der vergangenen Woche einen Schub, bei der er „zur Tür hinauskomplimentiert wurde, nachdem er von Präsident Donald Trump und Vizepräsident J.D. Vance beschimpft worden war“, wie Politico berichtete.

Trotz dieser politischen Manöver zeigt die jüngste Umfrage, dass Selenskyj im Präsidentschaftswahlkampf weiterhin einen starken Vorsprung hat.

Ukraine plant neue Gespräche mit den USA, während der Austausch von Geheimdienstinformationen pausiert

Die Ukraine hat am Mittwoch Pläne für neue Gespräche mit den Vereinigten Staaten angekündigt, nachdem Washington beschlossen hatte, den Austausch von Geheimdienstinformationen auszusetzen. Dieser Schritt hat Kiew einen schweren Schlag versetzt, da es sich weiterhin in einem von der EU unterstützten Krieg mit Russland befindet.

Diese Entwicklung folgt auf ein viel beachtetes und umstrittenes Treffen zwischen Selenskyj und Trump in der vergangenen Woche, bei dem Letzterer den ukrainischen Präsidenten vor internationalen Medien kritisierte und das Treffen abrupt beendete.

In einer Abendansprache gab Selenskyj bekannt, dass Vorbereitungen für neue Gespräche im Gange seien. „Heute haben ukrainische und amerikanische Teams mit der Arbeit an einem bevorstehenden Treffen begonnen. Wir sehen eine positive Dynamik“, sagte er, ohne jedoch Einzelheiten über den Zeitpunkt oder den Ort der Gespräche zu nennen.

Die Aussetzung des Austauschs von US-Geheimdienstinformationen folgt auf eine frühere Einstellung der Militärhilfe, was in Kiew und ganz Europa die Sorge aufkommen ließ, dass die Ukraine unter zunehmenden Druck geraten könnte, eine für Moskau günstige Friedensregelung zu akzeptieren, oder Gefahr läuft, die wichtige amerikanische Unterstützung zu verlieren.

In der Zwischenzeit sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, später, dass die jüngste Erklärung von Zelensky nach den gescheiterten Verhandlungen mit Trump in der vergangenen Woche ein positiver Schritt nach vorne sei, aber es bleibt abzuwarten, was als Nächstes passiert.

„Präsident Selenskyj hat gestern eine Erklärung abgegeben, die wir für einen positiven Schritt halten, und der Nationale Sicherheitsberater Mike Waltz hat mit seinem ukrainischen Amtskollegen gesprochen. Wir sind also mittendrin und werden sehen, was als Nächstes passiert“, sagte Leavitt während einer Pressekonferenz.

Selenskyj hat einen Beitrag zur Verbesserung der Beziehungen geleistet und das Engagement der Ukraine für einen dauerhaften Frieden bekräftigt. In einem Social-Media-Post nach einem Telefonat mit dem deutschen Kanzler Olaf Scholz schrieb er: „Wir alle wollen eine sichere Zukunft für unser Volk. Nicht einen vorübergehenden Waffenstillstand, sondern ein Ende des Krieges ein für alle Mal. Mit unseren koordinierten Bemühungen und der Führung der USA ist dies durchaus erreichbar.“

Zuvor hatte Selenskyj seine Bereitschaft zu Friedensverhandlungen bekundet und erklärt, er sei „bereit, so schnell wie möglich an den Verhandlungstisch zu kommen, um einen dauerhaften Frieden näher zu bringen“, und er wolle „die Dinge in Ordnung bringen“ mit Trump.

Während die drakonischen, vom Westen geführten Sanktionen gegen Russland die Wirtschaftskrise weltweit verschärfen und russische Truppen trotz des Zustroms von Militärhilfe in die Ukraine an Boden gewinnen, die direkte Beteiligung der USA an Bio-Labors in ganz Osteuropa und das Aufkommen von Neonazi-Gruppen aufgedeckt werden … Wie wird sich die Lage entwickeln?

