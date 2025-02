https://english.almayadeen.net/articles/opinion/trump-s–new-middle-east–vision



Trumps Vision vom „Neuen Nahen Osten“

Hamzah Rifaat

Quelle: Al Mayadeen English

16. Februar 2025

Alle politischen Maßnahmen von Trump in der Region sind zum Scheitern verurteilt.

Trumps „Plan B“ für den Nahen Osten (illustriert von Ali al-Hadi Shmeiss; Al Mayadeen English)

„Die (israelische Besatzungs-)Einheit ist so winzig und muss erst einmal aufgepäppelt werden.“ Dies war eine Aussage von Trump in den letzten Tagen seines Wahlkampfs. Netanjahu kündigte bei den Vereinten Nationen ‚Plan A‘ an und nannte ihn den ‚Neuen Nahen Osten‘, den er nach der erfolgreichen Bekämpfung von Widerstandsführern für erreichbar hielt. Trump war bereit, Netanjahus territoriale Expansion im Rahmen dieses Plans zu unterstützen, doch ‚Plan A‘ scheiterte an den Frontdörfern im Südlibanon.

Trump ging dann zu „Plan B“ für den Nahen Osten über und ordnete ein Ende des Krieges im Südlibanon und im Gazastreifen an. Er mag keine langwierigen Kriege und ihm wurde klar, dass die Entität trotz ihrer Hartnäckigkeit nicht in der Lage war, einen Sieg zu erringen. Anstatt die Entität durch „Plan A“ zu „mästen“, wechselte Trump zu einer Strategie, die palästinensischen Gebiete zu entvölkern, um die demografische Situation in der Region zu ändern und dafür zu sorgen, dass die jüdische Bevölkerung dort immer die Mehrheit stellt. Zu diesem Zweck nahm er Kontakt mit dem König von Jordanien und dem Präsidenten von Ägypten auf.

Trump glaubt, dass er diesen Ländern seine Befehle diktieren und das „Evakuierungsprojekt“ durchführen kann. Eine Umsiedlung nach Jordanien kann jedoch zu echter Instabilität und sogar zu einem möglichen Umsturz führen. Daher kann Amerika nur die „freiwillige Einwanderung“ fördern. Aus diesem Grund haben sie auch versucht, unerträgliche Bedingungen in Gaza und im Westjordanland zu schaffen, um dieses Ziel zu erreichen. Die Palästinenser haben sich jedoch als standhaft in ihrem Land erwiesen und weigern sich, das Land zu verlassen, egal wie schwierig die Umstände sind.

Trumps neue Nahost-Strategie zielt darauf ab, „Israel“ aus seiner derzeitigen Zwangslage zu befreien. Sie beinhaltet die offizielle Anerkennung „Israels“ durch Saudi-Arabien und die Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Dies wäre jedoch nur der Fall, wenn die Beziehungen vom Tisch verschwinden würden. Die Normalisierungsabkommen haben den 7. Oktober nicht verhindert und bewiesen, dass eine Normalisierung nichts an der Gleichung ändert. Es ist klar geworden, dass kein Plan und keine Kollaborateure Palästina zum Verschwinden bringen werden.

In seiner Vorstellung versucht Trump, die amerikanische Unipolarität durch die Kontrolle über die Wirtschaft, SWIFT und die Hegemonie des Dollars wiederherzustellen, zusätzlich zu den Sanktionen. Trumps Plan sieht umfangreiche Investitionen im Nahen Osten vor. Dazu gehört die Ausbeutung des „mediterranen Öls und der Strände“ und die Umwandlung des Gazastreifens in ein boomendes Wirtschaftszentrum. Gaza wäre wie ein „neues Hongkong im Nahen Osten“, mit amerikanischen Unternehmen im Zentrum.

Darüber hinaus drohte Trump den BRICS-Staaten mit der Einführung einer neuen Handelswährung und warnte sie vor 100-prozentigen Zöllen. Viele BRICS-Mitgliedstaaten, darunter Saudi-Arabien und Ägypten, stammen aus Westasien. Er will Saudi-Arabien als Finanzmacht und Ägypten als Verbrauchermarkt von den monetären Ambitionen der BRICS trennen. Trump plant auch, chinesische Investitionen und die Belt and Road Initiative zu blockieren, indem er eine starke westliche Präsenz in der Region sicherstellt.

Die USA und ihre Unternehmen könnten möglicherweise in Syrien für Wiederaufbau und Investitionen eintreten. Trump betrachtet die neuen Machthaber Syriens als Terroristen. Plan A für Syrien könnte wahrscheinlich darin bestehen, auf eine Regierung zu drängen, die aus Personen besteht, die nicht als Terroristen eingestuft werden. Dies könnte bedeuten, dass sie über die Golfstaaten und nicht über die Türkei ins Land gebracht werden. Sobald dieser Übergang abgeschlossen ist und in Syrien ein ziviles, golffreundliches Regime etabliert ist, kann ein Friedensabkommen mit „Israel“ folgen. Diese Regierung in Syrien wäre wahrscheinlich das Ergebnis einer Phase der Unruhen in Syrien, gefolgt von einer Versöhnung. Das Land wird de facto geteilt bleiben, bis eine vollständige Stabilisierung erreicht ist. Trump wird die US-Truppen wahrscheinlich nur abziehen, wenn sie bedroht sind.

Wenn Chaos und Konflikte anhalten, könnte Plan B für Syrien unter Trump die Aufteilung des Landes in vier Zonen beinhalten: eine unter der Kontrolle der Türkei, eine weitere unter der Kontrolle der USA über kurdische Streitkräfte, eine dritte unter der Kontrolle der israelischen Besatzungseinheit und eine vierte, die eine gesetzlose, chaotische Zone bleibt.

Die US-Zone wird in der Euphrat-Region liegen, einschließlich Raqqa, Hasakah und Deir Ezzor, unter kurdischer Kontrolle. Die Zone der Türkei wird vollständig von Ankara kontrolliert werden und Aleppo und Hama umfassen. Die israelische Besatzungsmacht wird die von ihr besetzten Gebiete beeinflussen, die sich von Golan bis Daraa erstrecken. Es könnte eine alawitische Küstenregion entstehen, möglicherweise unter französischer oder türkischer Aufsicht.

Was den Iran betrifft, wird Trump versuchen, einen Dialog unter amerikanischen Bedingungen zu führen. Die Verhandlungen werden lange dauern und letztendlich scheitern. Wenn es zwei unterschiedliche Standpunkte gibt, wobei der Iran den amerikanischen Imperialismus aus der Region vertreiben will und Amerika einen „Regimewechsel“ im Iran herbeiführen will, gibt es für beide Parteien nichts, worin sie sich einig sein könnten, sodass keine Einigung erzielt werden kann.

Alle politischen Maßnahmen Trumps in der Region sind zum Scheitern verurteilt. Er könnte einen vollständigen Rückzug aus der Region in Betracht ziehen und die militärische Präsenz durch maximale Sanktionen, diplomatische Isolation und Druck auf alle mit dem Iran verbundenen Parteien ersetzen. Dies wird jedoch nur die Allianz zwischen China, Russland und dem Iran stärken und die Dominanz der USA in der Region erheblich schwächen. Trumps Politik wird keinen Erfolg haben, da die für die Umsetzung dieser Politik erforderlichen Elemente zu groß und unkontrollierbar sind. Es gibt auch eine regionale Achse, die diese Pläne in ihrer Gesamtheit strikt ablehnt.

