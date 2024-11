Trumps Wahlsieg löst Huthi-Kriegsübungen aus, während sich der Jemen auf eine US-Invasion vorbereitet

https://www.mintpressnews.com/yemen-mobilizes-for-war-anticipating-us-invasion-under-trump/288681/



Untersuchung

Von Ahmed AbdulKareem



18. November 2024



„Das Ziel ist nicht, feindliche Soldaten abzuwehren oder zu töten, sondern sie gefangen zu nehmen“, sagte Ali Mohammed Hassan mit ruhiger Stimme, während er den Riemen seiner AK-47 anlegte. Hassan trug die traditionelle Tahami-Uniform, hatte Granaten am Gürtel hängen und Munition griffbereit. Er sprach mit der Zuversicht von jemandem, der sich auf dem Terrain bestens auskennt. “Ich kenne dieses Land. Das ist unser Vorteil.“

Hassan schloss sich kürzlich einer Gruppe bewaffneter Bewohner bei einer Militärübung entlang der Küstengebiete im östlichen Gouvernement Hodeidah an. Die Übung, die auf einer Mischung aus Strategie und Notwendigkeit beruhte, spiegelte die wachsende Angst der Bevölkerung vor einem bevorstehenden Einmarsch ausländischer Truppen wider.

In den letzten Wochen wurden in den westlichen Regionen Jemens Dutzende von Militärübungen abgehalten, insbesondere in den Küstengebieten, da sich die Bewohner auf eine ihrer Meinung nach unmittelbar bevorstehende Invasion unter der Führung der Vereinigten Staaten vorbereiten. „Wir bereiten uns auf alle möglichen schlechten Szenarien vor, wie z. B. die Unfähigkeit der Armee, die Invasionskräfte zu bekämpfen, oder einen Fallschirmsprung feindlicher Fallschirmjäger, die versuchen könnten, große Gebiete im Landesinneren zu erobern“, sagte Hassan. Hassans Worte spiegeln die wachsende Angst wider, die die Gemeinden im Zuge der jüngsten Drohungen der Vereinigten Staaten gegen die jemenitische Regierung erfasst hat.

Diese Manöver an der Basis, an denen die lokale Bevölkerung beteiligt ist, stehen im Einklang mit umfassenderen und komplexeren Übungen, die von den jemenitischen Streitkräften durchgeführt werden. In der vergangenen Woche haben die Marineeinheiten und die Küstenverteidigung taktische Übungen unter dem Namen „To Make Your Faces Disgraced“ durchgeführt. Die Operationen simulierten die Verteidigung gegen einen hypothetischen amerikanischen Angriff, komplett mit vier verschiedenen Angriffswellen.

Die jemenitischen Seestreitkräfte haben ihre Einsatzbereitschaft mit einer Reihe von fünf groß angelegten Manövern erhöht, die sich über regionale Gewässer, Küstengebiete, städtische Straßen und sogar Wohngebiete erstreckten. Diese Übungen, bei denen gewaltsame Zusammenstöße simuliert wurden, unterstreichen die zunehmende Ernsthaftigkeit der wahrgenommenen Bedrohungen, insbesondere da in Mokha – einem strategischen Gebiet unter der Kontrolle von Verbündeten der saudischen Koalition – Verstärkungen eintreffen. Die Spannungen werden durch die verstärkte Rekrutierungstätigkeit im Süden Jemens durch Kräfte verschärft, die offen ihre Bereitschaft zur Normalisierung der Beziehungen zu Israel bekundet haben.

Bei den Manövern wurde eine Reihe fortschrittlicher Waffen vorgeführt, darunter Drohnen, See- und Luftraketen, Torpedos und Seeminen sowie Panzer, Panzerabwehrsysteme und andere hochmoderne Ausrüstung. Zu den hypothetischen Szenarien gehörten Angriffe auf Schlachtschiffe, U-Boote, Minensuchboote und amphibische Angriffe. Die Truppen führten auch simulierte Gefechte entlang der Küste von Hodeidah durch, bei denen sie Taktiken der urbanen Kriegsführung anwendeten, wie z. B. die Räumung besetzter Gebäude, das Aufstellen von Hinterhalten für gepanzerte Fahrzeuge und die Gefangennahme hypothetischer amerikanischer Soldaten. Zu diesen Übungen gehörten sogar die Evakuierung verwundeter Soldaten und die Detonation von Landminen unter kampfähnlichen Bedingungen.

In einem seltenen Schritt veröffentlichten die Militärmedien nur 45 Minuten Filmmaterial von den Übungen und deuteten damit auf die Geheimhaltung im Zusammenhang mit dem Einsatz neuer Waffen hin, darunter selbst entwickelte autonome Unterwasserfahrzeuge. Schlüsseltechnologien wie Luftverteidigung, ballistische Raketen, Schiffsabwehrwaffen und Systeme zur Bekämpfung fortschrittlicher Flugzeuge und Zerstörer blieben weiterhin geheim. Das Training bereitete auch auf unkonventionelle Szenarien vor, wie z. B. die Bekämpfung einer Strategie der verbrannten Erde, die Feuergürtel umfassen könnte, die von modernen Kriegsschiffen und Flugzeugen geschaffen werden.

In einer Ansprache am Donnerstag im Fernsehen gab Abdulmalik Al-Houthi, der Anführer der Ansar Allah, bekannt, dass über eine halbe Million Kämpfer mobilisiert und ausgebildet worden seien, von denen viele Militärausbildungen abgeschlossen hätten. Al-Houthi gab außerdem bekannt, dass der Jemen 2.900 Manöver, Märsche und Militärparaden zur Vorbereitung auf mögliche Konflikte durchgeführt habe.

US-Ultimatum erhöht den Einsatz

Sanaa wurde ein Ultimatum gestellt, das für Millionen Jemeniten eine Katastrophe bedeuten könnte: Entweder die Militäroperationen gegen israelische Schiffe im Roten Meer werden eingestellt oder Hodeidah wird besetzt. Als wichtigster Zugangspunkt für humanitäre Hilfe und Wirtschaftsgüter in den Jemen ist Hodeidah eine Lebensader für die vom Krieg betroffene Bevölkerung des Landes. Ein erneuter Konflikt in der Stadt droht die fragile Ruhe zu zerstören, die durch einen von den Vereinten Nationen vermittelten Waffenstillstand nach mehr als acht Jahren verheerenden Krieges entstanden ist.

Die Drohungen der USA gegen die Regierung in Sanaa gehen mit verstärkten diplomatischen Aktivitäten einher. Der US-Botschafter im Jemen, Steven Fagin, hat Berichten zufolge intensive Gespräche mit wichtigen Gegnern von Ansar Allah geführt, darunter Rashad al-Alimi, Tariq Afash und Aidaroos Al-Zubaidi. Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, berichteten MintPress News, dass diese Treffen Teil eines umfassenderen Plans der USA sind, die innere Sicherheit Jemens zu destabilisieren und letztlich die Kontrolle über Hodeidah zu übernehmen. Die Rechtfertigung? Die Gewährleistung der Sicherheit der internationalen Schifffahrt und die Bekämpfung der angeblichen Bedrohung israelischer Schiffe durch Ansar Allah.

Als Reaktion darauf haben die Regierung von Sanaa, Ansar Allah und die jemenitische Armee die Forderungen der USA rundheraus abgelehnt. Sie bekräftigten ihre Haltung und erklärten, dass die Operationen gegen israelische oder mit Israel verbündete Schiffe so lange andauern würden, bis die Aggression gegen Gaza und den Libanon ein Ende habe.

In einer kürzlich veröffentlichten Erklärung behauptete Jamal Amer, Außenminister der Regierung von Sanaa, dass die USA aktiv versuchen, Sanaa zu untergraben. Er behauptete, dass die USA, nachdem ihre Bemühungen gescheitert seien, damit begonnen hätten, Informationen über eine mögliche Invasion von Hodeidah durchsickern zu lassen, um Israel zu unterstützen und die jemenitische Führung unter Druck zu setzen, ihre Unterstützung für Gaza einzustellen. Amer warnte, dass ein solches Vorgehen zu einem Konflikt führen würde, der den Vietnamkrieg in seiner Schwere für die US-Streitkräfte übertreffen würde, und betonte, dass „freie Menschen nicht knien“ und dass das amerikanische Regime keine göttliche Autorität besitzt.

Abdulmalik al-Houthi, der Anführer der Ansar Allah, reagierte auf die eskalierenden Drohungen mit der Erklärung: „Wir befinden uns auf einem praktischen Weg, auf dem wir uns auf jede Eskalationsstufe vorbereiten, zu der Amerika und Israel greifen könnten.“ Er warnte auch die saudische Koalition vor einer weiteren Verstrickung in den Jemen. Al-Houthi erklärte in Anlehnung an diese Aussage: „Die jemenitischen Streitkräfte unterstützen unsere arabischen Brüder in Gaza und im Libanon sowie jede andere Bewegung, mit der die Streitkräfte konfrontiert werden.“ Er warnte davor, dass sich die Konfrontationen nicht auf Söldnertruppen beschränken würden, sondern sich auf Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate ausweiten könnten, wenn es zu weiteren Provokationen kommt.

Neu rekrutierte Huthi-Kämpfer versammeln sich am 21. Februar 2024 in Sanaa, Jemen. Osamah Abdulrahman | AP

Diese Warnungen folgen auf eine beispiellose Eskalation Washingtons und Londons gegen den Jemen, einschließlich der Beteiligung an israelischen Angriffen auf Kraftwerke in Hodeidah. US-Kampfflugzeuge griffen kürzlich Sanaa, Sa’ada und Hodeidah an und setzten dabei erstmals B-2-Stealth-Bomber ein. Ein US-Verteidigungsbeamter bestätigte, dass die Bomber fünf unterirdische Waffenlager angriffen und damit ihre Fähigkeit unter Beweis stellten, in einen stark verteidigten Luftraum einzudringen.

Von MintPress News zitierte Quellen deuten darauf hin, dass die jüngsten US-Luftangriffe im Jemen abgelegene Berggebiete, ein kleines Kommunikationsnetzwerk in Saada und verlassene Militärlager zum Ziel hatten, ohne jedoch Waffendepots zu treffen oder das Militärarsenal des Jemen nennenswert zu schwächen. Diese Angriffe, die von dem Tarnkappenbomber B-2 durchgeführt wurden, sind besonders bemerkenswert, da sie die zunehmenden Schwierigkeiten der USA bei der Bekämpfung der immer leistungsfähigeren Luftverteidigungssysteme des Jemen unterstreichen.

Im vergangenen Jahr haben jemenitische Streitkräfte mindestens 11 MQ-9 Reaper-Drohnen abgeschossen, die jeweils etwa 32 Millionen US-Dollar kosten. Dies allein entspricht einem Verlust von mehr als 350 Millionen US-Dollar, der von den Steuerzahlern finanziert wird. Ebenso haben die Kosten für die Verteidigung des israelischen Territoriums gegen von Jemeniten abgefeuerte Geschosse zu der wachsenden finanziellen Belastung beigetragen. Jede Rakete der von den USA gelieferten Luftverteidigungssysteme THAAD und Patriot, die oft zwischen 2 und 4 Millionen US-Dollar pro Stück kosten, hat zu Ausgaben in Milliardenhöhe geführt, die von den amerikanischen Steuerzahlern getragen werden. Die Präsenz der US-Marine in der Nähe des Jemen, einschließlich der Einsätze der USS Bataan Amphibious Ready Group und Lenkwaffenzerstörer, treibt diese Kosten weiter in die Höhe. Die Aufrechterhaltung dieser Marineoperation zur Überwachung des Roten Meeres und zur Verteidigung Israels kostet täglich Millionen.

Die Spannungen beschränken sich nicht nur auf Luftkämpfe. Anfang des Jahres war das Rote Meer Schauplatz einer dramatischen und gewaltsamen Konfrontation zwischen jemenitischen Küstenverteidigungskräften und einem Kommandotrupp, dem vermutlich amerikanische Söldner und israelische Soldaten angehörten. Das Eliteteam versuchte, die Galaxy zu befreien, ein israelisches Schiff, das von der jemenitischen Marine in der Nähe von Hodeidah gekapert worden war. Trotz heftiger Kämpfe, bei denen Dutzende Soldaten starben, scheiterte die Mission letztendlich und die Galaxy blieb in jemenitischer Hand. Dieser Vorfall ist ein düsterer Ausblick auf die Art von direkten Konfrontationen, die sich an der Küste Jemens abspielen könnten, sollte eine amerikanische Invasion stattfinden.

Trumps Politik schürt den Widerstand

Während die Spannungen im Nahen Osten weiter eskalieren, hat sich der Jemen als unerwarteter Krisenherd herausgestellt, insbesondere nach der Wahl von Donald Trump, dessen Politik sowohl Saudi-Arabien als auch Israel bereits ermutigt hat. Trumps Vorgängerregierung, die sich stark an den Interessen Israels und der von Saudi-Arabien geführten Koalition orientierte, intensivierte die Militarisierung der Region unter dem Vorwand, den vermeintlichen Bedrohungen durch die jemenitische Ansar Allah entgegenzuwirken.

Die Folgen dieser Politik waren gravierend. Die jemenitischen Streitkräfte setzten ihre Operationen im Roten und Arabischen Meer unbeirrt von den Drohungen der USA und Israels fort und griffen sogar den israelischen Luftwaffenstützpunkt Nevatim mit einer Hyperschallrakete an. Der Abschuss einer weiteren MQ-9 Reaper-Drohne – im Wert von über 32 Millionen US-Dollar und die zwölfte ihrer Art, die seit dem Angriff auf Gaza verloren ging – symbolisierte einen demütigenden Schlag gegen die Bemühungen des US-Militärs, die wachsenden Fähigkeiten Jemens einzudämmen.

Trotz der Behauptungen der Trump-Regierung, den Frieden in der Region voranzutreiben, mobilisierten sich die Jemeniten zum Trotz. In Städten wie Hodeidah, Hajjah und Sanaa wurde bei Massendemonstrationen das Abenteurertum der USA und Saudi-Arabiens verurteilt und Solidarität mit Gaza und dem Libanon bekundet. Die Demonstranten warnten offen davor, dass jede militärische Eskalation nach hinten losgehen würde, und stellten Trumps Politik als eine Politik dar, die das Leid verschlimmere, anstatt Konflikte zu lösen.

Für viele Jemeniten scheint die Aussicht auf einen ausgeweiteten Krieg unter einer zweiten Präsidentschaft Trumps unvermeidlich, aber nicht unüberwindbar. Doch ihre Sprechchöre, Reden und massiven Proteste spiegeln die Bereitschaft zum Widerstand wider und lehnen das ab, was sie als Versuche betrachten, Palästina zu liquidieren und Jemens Rolle bei der Unterstützung seines Kampfes zu beenden. Doch anstatt Jemens Operationen abzuschrecken, haben diese Drohungen eine Bevölkerung aufgerüttelt, die bereits durch jahrelange Kriege abgehärtet und widerstandsfähig gegen ausländische Interventionen ist.

Es besteht kein Zweifel daran, dass der Jemen seit der Ankündigung der Wahl von Präsident Donald Trump von einer spürbaren Spannung erfasst wurde. Dennoch gingen am Freitag in Hodeidah, Hajjah und Sanaa sowie in anderen Städten Millionen Menschen auf die Straße, um vor jeglichen Abenteuern zu warnen, die Washington oder Saudi-Arabien unternehmen könnten. Die Demonstranten, die die Straßen Jemens füllten, erklärten ihre unerschütterliche Solidarität mit Gaza und dem Libanon, unbeeindruckt von den zunehmenden Drohungen. Sie betonten ihre enge Vertrautheit mit Krieg und Leid und bezeichneten jeden potenziellen neuen Konflikt nicht nur als unvermeidlich, sondern auch als zutiefst heilig und moralisch gerechtfertigt.

Feature-Foto | Eine Versammlung, die darauf abzielt, AnsarAllah-Kämpfer an den Fronten im ganzen Jemen zu mobilisieren. Hani Mohammed | AP

Ahmed AbdulKareem ist ein jemenitischer Journalist mit Sitz in Sanaa. Er berichtet für MintPress News sowie für lokale jemenitische Medien über den Krieg im Jemen.

Veröffentlichen Sie unsere Geschichten erneut! MintPress News ist unter einer Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 International Lizenz lizenziert.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …