Meta und Facebook-CEO Mark Zuckerberg (L), Apple-CEO Tim Cook und Amazon- und Blue-Origin-Gründer Jeff Bezos nehmen am 20. Januar 2025 an Gottesdiensten im Rahmen der Amtseinführungsfeierlichkeiten in der St. John’s Church in Washington, D.C., teil.

(Foto: Anna Moneymaker/Getty Images)

Trumps zweite Amtseinführung hat den Stimmenhandel auf ein ganz neues Niveau gehoben

Craig Holman

OtherWords

24. Januar 2025

Die Tatsache, dass diesmal ein Skandal geradezu vorprogrammiert ist, erfordert angemessene Beschränkungen hinsichtlich der Quellen und Beträge von Spenden für die Amtseinführung.

US-Präsident Donald Trump schlug während des Wahlkampfs viele populistische Töne an. Doch als er zum zweiten Mal den Amtseid ablegte, wurde er auf der Bühne von Milliardären und Vorstandsvorsitzenden begleitet, die Millionen dafür ausgegeben hatten, dabei zu sein – und ließ die Unterstützer, die quer durchs Land gereist waren, um dabei zu sein, buchstäblich im Regen stehen.

Präsidentschaftseinführungen waren schon immer eine Gelegenheit für wohlhabende Interessengruppen, sich mit großzügigen Antrittsgeschenken bei der neuen Regierung einzuschmeicheln. Aber noch nie hat die Nation eine solche Einflussnahme erlebt, wie wir sie gerade bei Trumps zweiter Amtseinführung erlebt haben.

Das Trump Vance Inaugural Committee, Inc. hat alle Rekorde gebrochen und über 200 Millionen Dollar an Geldern von Interessengruppen gesammelt und ausgegeben, um den Wahlsieg 2024 zu feiern. (Der bisherige Rekord lag bei 107 Millionen Dollar für Trumps erste Amtseinführung im Jahr 2017. Im Gegensatz dazu wurden bei der Amtseinführung des ehemaligen Präsidenten Joe Biden im Jahr 2021 fast 62 Millionen Dollar gesammelt und ausgegeben.)

Die schiere Höhe der heutigen Antrittsgeschenke lässt darauf schließen, dass wohlhabende Interessengruppen der Meinung sind, dass sich die Investition lohnt.

Fast die gesamte Finanzierung stammt von Unternehmen und wohlhabenden Geschäftsführern, die vor der neuen Regierung noch Geschäfte zu tätigen haben. Selten werden kleine Spenden von Bürgern entgegengenommen, die einfach nur von einem neuen Präsidenten begeistert sind.

Die Öffentlichkeit wird sich erst im Frühjahr ein vollständiges Bild von Trumps Spendern machen können, wenn der einzige Offenlegungsbericht 90 Tage nach der Amtseinführung eingereicht wird. Aber die, von denen wir bisher wissen, zeichnen ein hässliches Bild von Unternehmen, Auftragnehmern der Regierung, Milliardären und Millionären, die sich bei Trump und seiner Regierung beliebt machen wollen.

Alle Spender, die sich selbst gemeldet haben – darunter auch Big-Tech-Firmen wie Google, Microsoft, Meta, Amazon und OpenAI – haben 1 Million Dollar oder mehr zugesagt. Das Kryptowährungsunternehmen Ripple hat 5 Millionen Dollar zugesagt. Tatsächlich hat die Kryptowährungsbranche sogar ihren eigenen Eröffnungsball veranstaltet.

Und natürlich macht sich die Wall Street mit Großspenden von Goldman Sachs, Bank of America und dem milliardenschweren Hedgefonds-Manager Ken Griffin beliebt.

„JEDER WILL MEIN FREUND SEIN!!!“ staunt Trump auf seinem Truth-Social-Konto.

Einige dieser neuen Freunde hatten sich zuvor gegen Trump ausgesprochen, der in der Vergangenheit immer wieder Rache an seinen Gegnern üben wollte und sogar sagte, er könnte in seiner zweiten Amtszeit Vergeltung üben. ‚Wenn diese Wahl vorbei ist … hätte ich jedes Recht, sie zu verfolgen‘, sagte Trump im Sommer über seine politischen Gegner.

Mark Zuckerberg von Meta, Jeff Bezos von Amazon und Sam Altman von OpenAI sind nicht nur ehemalige Trump-Kritiker, sondern haben auch ein Auge auf große Regierungsaufträge der neuen Regierung geworfen. Jeder von ihnen hat jetzt eine Million Dollar für Trumps Amtseinführung gespendet. Zuckerberg und Bezos feierten sogar mit Trump in Mar-a-Lago und bei der Amtseinführung in DC.

Was kann man sich mit all diesem Geld noch kaufen? Zugang. Zugang bedeutet nicht unbedingt, dass man sich offizielle Gefälligkeiten erkaufen kann. Aber die schiere Menge der heutigen Antrittsgeschenke deutet darauf hin, dass wohlhabende Sonderinteressen glauben, dass sich die Investition lohnt.

Präsidentschaftseinführungen waren nicht immer ein solches Fest für die Reichen. Der ehemalige Präsident Richard Nixon gab 1973 weniger als 4 Millionen Dollar für seine Amtseinführung aus. Der ehemalige Präsident Jimmy Carter gab 1977 3,5 Millionen Dollar aus. Thomas Jefferson ging 1801 einfach zum Kapitol, um vereidigt zu werden, und ging dann nach Hause.

Die Tatsache, dass diesmal ein Skandal geradezu vorprogrammiert ist, erfordert angemessene Beschränkungen hinsichtlich der Herkunft und Höhe von Spenden für Amtseinführungen. Unternehmen und insbesondere Auftragnehmer der Regierung sollten von Spenden ausgeschlossen werden.

Spenden sollten begrenzt werden, um auch nur den Anschein von Gefälligkeiten zu vermeiden. Die Offenlegungspflicht sollte erheblich erweitert werden und neben Spenden auch die Offenlegung von Ausgaben umfassen. Und es sollten Regeln für die Verteilung überschüssiger Mittel aufgestellt werden.

Die Amtseinführung des Präsidenten sollte ein Fest für die ganze Nation sein und keine Möglichkeit für die sehr Reichen, Einfluss zu nehmen.

Craig Holman, Ph.D., ist als Lobbyist für Public Citizen im US-Kapitol für Ethik, Lobbying und Regeln zur Wahlkampffinanzierung tätig. Craig ist Experte für Reformen der Wahlkampffinanzierung, Regierungsethik, Lobbying-Praktiken und den Einfluss von Geld in der Politik. Folgen Sie ihm auf Twitter: @CBHolman

Übersetzt mit Deepl.com

