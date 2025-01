Al Jazeera, der Fernsehsender, der die Ehre des modernen Journalismus rettet!

https://www.counterpunch.org/2025/01/24/al-jazeera-the-tv-channel-that-saves-the-honor-of-modern-journalism/



Giorgos Mitralias

24. Januar 2025

Es wurde schon oft gesagt und geschrieben, dass der Völkermord an den Palästinensern in Gaza der „erste Live-Kriegsbericht“ in der Geschichte ist. Und dass aufgrund dieser historischen Premiere niemand mehr behaupten kann, er wisse nicht, was in Palästina geschieht. Nur wenige haben sich jedoch gefragt: Wem ist es zu verdanken, dass dieser Krieg live übertragen wurde? Und noch weniger haben es gewagt, diese Frage zu beantworten. Was folgt, ist eine Hommage an all diejenigen, die dies unter Einsatz ihres Lebens getan haben …

Der Sender, der diese Live-Übertragung monopolisiert hat, ist Al Jazeera. Und er hat sie nicht monopolisiert, weil er es wollte, sondern weil die große Mehrheit der Fernsehsender auf der ganzen Welt sich entweder geweigert hat, über „die Ereignisse in Gaza“ zu berichten, oder dies angesichts der Drohungen und Angriffe, manchmal mörderischer Art, des israelischen Eindringlings, der alles in seiner Macht Stehende tat, um sicherzustellen, dass es keine Augenzeugen seiner Verbrechen gab, eingestellt hat. Nur Al Jazeera gab nicht nach und erfüllte seine Mission allen Widrigkeiten zum Trotz, wodurch die viel geschmähte Ehre der Weltpresse gerettet wurde!

Da die Waffenruhe genutzt wird, was bedeutet, dass Journalisten und andere Medienfachleute, die in Gaza stationiert sind, endlich ihre Kriegsausrüstung (Helme, kugelsichere Westen usw.) ablegen und sich vor israelischen Drohnen, Granaten und Scharfschützen sicher fühlen, sollten wir ihnen gerecht werden, indem wir eine Bestandsaufnahme ihrer Professionalität, ihres Mutes und ihres Heldentums vornehmen. Denn dank ihnen wissen wir, was auf den Schlachtfeldern von Gaza geschehen ist, und dass die Henker eines Tages für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden müssen …

Beginnen wir also mit diesem außergewöhnlichen Hani Mahmoud, dem Al-Jazeera-Journalisten, der in unser Leben getreten ist, indem er uns seit 15 Monaten jeden Morgen aufweckt, um uns über alles zu informieren, was in der vergangenen Nacht und bei Sonnenaufgang in Gaza geschehen ist. Dieser Hani Mahmoud steht immer in den Ruinen oder vor einem der wiederholt bombardierten Krankenhäuser in Gaza und berichtet in einwandfreiem Englisch und mit beispielhafter Genauigkeit, ohne jemals seine Gefühle zu verraten, von den Massakern der letzten Stunden, während das charakteristische Geräusch der über ihm fliegenden Drohnen manchmal seine Stimme übertönte und die Bomben oft hinter seinem Rücken explodierten! Und all dies, während Hani Mahmoud und seine Familie das Schicksal der Palästinenser in Gaza teilten, die gezwungen waren, hungrig und durstig unter einem Bombenhagel, der sie jeden Moment treffen konnte, von einem Ort zum anderen zu irren …

Diese Bomben trafen die Familie von Wael Al-Dahdouh, dem Büroleiter von Al Jazeera in Gaza-Stadt, schwer und töteten seine Frau, seine Kinder und Enkelkinder, während er uns weiterhin informierte und sich nur ein paar Tränen gönnte. Aber das ist noch nicht alles. Einige Monate später wurde Wael Al-Dahdouh von einer israelischen Rakete getroffen, und während er mit Verletzungen davonkam, verlor er seinen Kameramann Samer Abu Daqqa, der sofort getötet wurde. Und um seine persönliche Tragödie zu vervollständigen, wird sein ältester Sohn, ebenfalls Journalist, Anfang Januar 2025 bei einem Luftangriff getötet …

Leider ist der Fall des großen Wael Al-Dahdouh keineswegs außergewöhnlich. Laut dem in den USA ansässigen Committee to Protect Journalists „ergaben die vorläufigen Untersuchungen des CPJ, dass sich zum 21. Januar 2025 mindestens 166 Journalisten und Medienschaffende unter den mehr als Zehntausenden befanden, die seit Kriegsbeginn in Gaza, im Westjordanland, in Israel und im Libanon getötet wurden, was es zur tödlichsten Zeit für Journalisten macht, seit das CPJ 1992 mit der Datenerhebung begann“ (1). Aber laut Al Jazeera selbst, das eine Umfrage mit dem beredten Titel „Learn their names“ (Lernt ihre Namen) mit Bildern und Namen von „palästinensischen Journalisten, die von Israel in Gaza getötet wurden“ veröffentlicht, ist die Bilanz noch schrecklicher:

„Vom 7. Oktober 2023 bis zum 25. Dezember 2024 wurden in Gaza mindestens 217 Journalisten und Medienmitarbeiter getötet. Fünf weitere wurden am 26. Dezember getötet, als ein israelischer Luftangriff einen Nachrichtenwagen in der Nähe des Al-Awda-Krankenhauses traf. Diese jüngsten Morde an Journalisten unterstreichen die gefährliche Umgebung, in der Medienschaffende in Gaza arbeiten. Einfach ausgedrückt war dies der schlimmste Konflikt für Journalisten – aller Zeiten.“ (2)

Ein beispielloses Ereignis in der Geschichte der Journalisten! Ein Blutbad, das in der Geschichte der Weltpresse seinesgleichen sucht! Für Israel hat die Beseitigung palästinensischer Journalisten absolute Priorität, die nur noch von der systematischen Beseitigung palästinensischer Ärzte übertroffen wird. Dies gilt umso mehr, als die palästinensischen Journalisten von Al Jazeera seit vielen Monaten die einzigen sind, die über den anhaltenden Völkermord Israels an ihrem Volk berichten. Alle anderen internationalen Medien sehen davon ab, mit zu wenigen Ausnahmen. (3)

Deshalb muss man Al Jazeera nur ein paar Stunden lang folgen, um zu erkennen, dass das, was alle anderen Fernsehsender auf der ganzen Welt tun oder vielmehr nicht tun, schlicht und einfach Desinformation und reine Gehirnwäsche ist. Und das liegt daran, dass es bei Al Jazeera keineswegs ausschließlich um Palästina oder gar den Nahen Osten geht. Es berichtet mit Korrespondenten vor Ort (!) über alle Themen von Nordirland und Botswana bis Indonesien und Neuseeland. Und vor allem legt sie mit gründlichen Recherchen großen Wert auf die großen Themen unserer Zeit, wie Feminismus und den Status der Frau, Klimakatastrophe und den Kampf der Umweltbewegungen, Rassismus und Antisemitismus, LGBT-Rechte und Unterdrückung, Welthunger und so weiter. Und immer auf der Seite der Schwachen und mit den Augen und der Sensibilität derer von unten, was dazu führt, dass Al Jazeera all jenen Vorrang einräumt, die unsere Medien traditionell verachten und „vergessen“, wie Schwarzafrika, die Länder des Indischen Ozeans, die der ehemaligen UdSSR oder … indigene Nationen und Völker. Im Gegensatz zu unseren Mainstream-Medien zählen für Al Jazeera manche Leben und Tode nicht mehr oder weniger als andere, weshalb der Sender oft den Angehörigen israelischer Geiseln, die von der Hamas festgehalten werden, und sogar israelischen Generälen und Beamten, die die Politik der Regierung Netanjahu verteidigen, das Wort erteilt! Kurz gesagt, Dinge zu tun, die nicht nur für die israelischen Medien, sondern auch für die Mainstream-Medien in unseren westlichen Ländern einfach undenkbar sind. Unsere Schlussfolgerung ist also einfach und offensichtlich: Für diejenigen, die sich eine Meinung darüber bilden möchten, worum es bei diesem von Netanjahu und seinen westlichen Freunden und anderen so verhassten Al Jazeera geht, hier ist der Link, auf den sie klicken können, um seine Sendungen live zu verfolgen.

Und vergessen Sie nicht, auf das Video unten zu klicken, um das Lied für Hani Mahmoud und seinen Kollegen Tareq Abu Azzoum zu hören, komponiert und gesungen vom modernen Woody Guthrie, dem jüdisch-amerikanischen David Rovics.

