Dieses Foto vom 26. April 2023 zeigt den Bau des in Russland gebauten Kernkraftwerks Akkuyu in der Provinz Mersin in der Türkei (AFP)



Laut dem türkischen Energieminister ist eine Einigung über den Bau eines Kernkraftwerks in Ostthrakien in wenigen Monaten möglich, da es bei den Verhandlungen keine größeren Probleme mehr gibt



Türkei und China stehen kurz vor einem Abkommen über ein Kernkraftwerk

Von Ragip Soylu in Ankara

15. September 2023

Die Gespräche zwischen der Türkei und China über den Bau eines Kernkraftwerks in Ostthrakien machen Fortschritte, und eine Einigung ist in einigen Monaten möglich, sagte der türkische Energieminister Alparslan Bayraktar am Donnerstag vor Journalisten.

Bayraktar sagte, hochrangige Beamte der chinesischen Regierung hätten Ostthrakien besucht und sich die Standorte angesehen, an denen der Bau geplant ist.

„Wir sind zu dem wichtigen Punkt gekommen, dass wir das Geschäft in ein paar Monaten abschließen müssen“, sagte Bayraktar.

„Es gibt noch einige andere Interessenten, und wir haben bereits ausreichend über bestimmte Teile des Geschäfts verhandelt, so dass wir kurz vor einer Einigung stehen. Ich glaube nicht, dass wir größere Differenzen haben. Wir sind in der Lage, bald eine Einigung mit China über das Kernkraftprogramm zu erzielen.“

Einer anderen Quelle zufolge gehörten der Vizeadministrator der Nationalen Energiebehörde Chinas, He Yang, und der leitende Vizepräsident der State Power Investment Corporation, Lu Haongzao, zu der Delegation, die das Gebiet in Thrakien inspizierte.

Die Türkei hat ein ehrgeiziges Atomprogramm. Russland baut bereits ein Kraftwerk in Akkuyu, das im nächsten Jahr teilweise in Betrieb gehen wird, und es gibt laufende Gespräche mit Südkorea und Moskau über ein zweites Kraftwerk, das in Sinop gebaut werden soll.

Die Regierung ist auch offen für den Bau von kleinen modularen Reaktoren (SMR) mit dem Vereinigten Königreich, den USA und Frankreich, aber die Projekte müssen lizenzierbar – d.h. geprüft und sicher -, kommerziell und lokal produziert sein.

Bayraktar sagte, dass die Türkei in Zukunft 20 Gigawatt aus Kernkraftwerken produzieren müsse und fügte hinzu, dass die Türkei fünf Gigawatt an kleinen modularen Reaktoren zu ihrem System hinzufügen könnte.

Das Kraftwerk Akkuyu hat bereits einen erheblichen Beitrag zur türkischen Wirtschaft und zum Energiesektor geleistet.

Der lokale Anteil an dem Projekt, dessen Wert sich auf rund 4,3 Milliarden Dollar beläuft, liegt bei 47 Prozent.

Tausende von Türken arbeiten an dem Projekt und machen 80 Prozent der Arbeitskräfte aus, die das Kraftwerk bauen.

Fast 4.000 Mitarbeiter werden die Akkuyu-Anlage betreiben, sobald sie vollständig in Betrieb ist, und Ankara möchte sicherstellen, dass mindestens 30 Prozent von ihnen türkische Staatsbürger sind.

Vor kurzem hat die Türkei 317 Studenten nach Russland entsandt, um sie in Nukleartechnik auszubilden, und es werden Schritte unternommen, um die Ausbildung im Nuklearbereich in der Türkei weiterzuentwickeln, z. B. neue Programme an den Istanbuler Universitäten und Gymnasien.

Bayraktar fügte hinzu, dass die Regierung eine stärkere Lokalisierung und eine stärkere Beteiligung kleiner und mittlerer Länder an bevorstehenden Kernkraftwerksprojekten anstrebt. Übersetzt mit Deepl.com

