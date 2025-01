https://www.trtworld.com/discrimination/two-kids-a-day-or-storyteller-18258701



„Two Kids a Day“ | Storyteller

29. Januar 2025

Im Durchschnitt verhaftet, verhört und verurteilt die israelische Armee zwei palästinensische Kinder pro Tag und sperrt sie anschließend ein. Wir dokumentieren, wie Minderjährige zur Unterdrückung der palästinensischen Gesellschaft eingesetzt werden.

„Two Kids a Day“

Interview mit David Wachsmann, Regisseur von „Two Kids a Day“

Das Thema ist emotional aufgeladen und komplex. Wie haben Sie den visuellen und erzählerischen Stil des Films gestaltet, um eine Balance zwischen Storytelling und Fürsprache zu finden?

Der Film ist aus mehreren Gründen emotional aufgeladen, vor allem aber, weil er von Kindern handelt. Die Idee war, einen Film auf der Grundlage des Rohmaterials aus den Verhörräumen zu drehen. Obwohl im Mittelpunkt des Films vier palästinensische Kinder aus dem Flüchtlingslager Aida im Westjordanland stehen, war es mir wichtig, die israelische Seite zu präsentieren, die Besatzungs- und Gewaltseite, zu der ich als Bürger des Landes auch gehöre. Deshalb war es mir wichtig, diese Beamten, Soldaten, Sicherheitskräfte und einen Militäranwalt zu interviewen.

Ich habe die palästinensischen Kinder und die Menschen des israelischen Systems vor neutralem Hintergrund interviewt, um dem, was sie sagen, besonderes Gewicht zu verleihen. Gleichzeitig sollte der Zuschauer beobachten können, ohne von den Szenen in den Verhörräumen wegsehen zu können. In diesen Szenen gibt es Nuancen, die manchmal erst beim zweiten oder dritten Mal Hinsehen sichtbar werden. Die Aussagen der israelischen Sprecher verbinden das Geschehen in den Verhörräumen mit der täglichen Realität im Westjordanland und drehen einem den Magen um.

Wie haben Sie Zugang zu den betroffenen Familien, Kindern und Institutionen erhalten? Wie haben Sie die Authentizität der im Film erzählten Geschichten sichergestellt?

Es war ein sehr langer Weg, der auch die Suche nach den Kindern im Westjordanland beinhaltete. Der palästinensische Koproduzent Muhammad Babai suchte viele Monate lang nach den Kindern, die in den Aufnahmen aus den Verhörräumen zu sehen sind. Es dauerte lange, bis Muhammad das Vertrauen der Kinder und ihrer Familien gewinnen konnte, und dann kam ich ins Spiel und langsam bauten wir das Vertrauen zwischen uns auf.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass die meisten palästinensischen Kinder in den Flüchtlingslagern und Dörfern im Westjordanland nur Soldaten „treffen“, die ihre Häuser betreten und sie gewaltsam verhaften und bei Demonstrationen und an Armeekontrollpunkten auf sie schießen. Oder Siedler, die unter dem Schutz der Armee stehen, mit dem Ziel, ihnen Schaden zuzufügen und sie von ihrem Land zu vertreiben. Das sind die Israelis, denen sie täglich begegnen und die leider die Mehrheit der israelischen Gesellschaft ausmachen. Deshalb kann ich verstehen, wie schwierig es ist, Vertrauen aufzubauen, wenn ein israelischer Regisseur kommt und einen Film über ihre Geschichte drehen möchte. Das ist nicht einfach und braucht Zeit, und das zu Recht.

Die israelischen Interviewpartner haben wir sorgfältig ausgewählt, wobei ich nicht wollte, dass sie zu Interviewpartnern werden, die „schießen und weinen“, sondern zu Menschen, die an ihren Weg glauben und auch heute noch hinter ihren Handlungen stehen. Es gab im Laufe der Jahre etliche Interviewpartner, die wir gefilmt haben, die es aber letztendlich nicht in den Film geschafft haben.

Im Laufe der Jahre haben wir bei den Recherchen für den Film Dutzende, wenn nicht Hunderte von Kindern im gesamten Westjordanland getroffen. Wir wussten, dass wir nicht die Geschichten aller Kinder in den Film aufnehmen können, aber ein Grund für unsere Treffen war, dass wir Informationen abgleichen und die Geschichten überprüfen wollten. Wir hörten immer wieder dieselben Geschichten. Von verschiedenen Kindern aus verschiedenen Gebieten im Westjordanland, die verhaftet, verhört und für lange Zeit ins Gefängnis gesteckt wurden. Kinder, die von Gewalt und Erniedrigung während der Verhaftungen, Inhaftierungen und Verhöre berichteten. Verletzungen der grundlegendsten Rechte, die Kinder nach internationalen Verträgen haben.

Und natürlich wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass es Teil der Methode ist, die Kinder dazu zu bringen, ihre Freunde zu belasten, wie man in den Verhörräumen im Film sehen kann.

Der Film befasst sich mit großen systemischen Problemen, die palästinensischen Kindern widerfahren. Sind Sie bei der Produktion dieses Films auf dieselben Probleme, auf Widerstand oder Hindernisse von Behörden oder Institutionen gestoßen?

Als der Film veröffentlicht wurde, startete der Kulturminister Miki Zohar einen harten Angriff gegen den Film, um seine Verbreitung zu stoppen. Der Minister verlangte, dass wir die staatlichen Fördermittel, die wir für den Film erhalten hatten, zurückgeben. Sein Angriff war ein ernsthafter Versuch, die schrecklichen Handlungen Israels gegen die Palästinenser im Westjordanland zum Schweigen zu bringen und vor den Augen der Israelis und der Welt zu verbergen. Seine Aktion brachte den Film zu immer mehr Zuschauern im Land und auf der ganzen Welt, die neugierig waren zu verstehen, was der Kulturminister des Staates Israel vor ihnen zu verbergen versuchte.

Welche Reaktionen oder Handlungen erhoffen Sie sich von den Zuschauern, die den Film sehen?

Ich muss ehrlich sagen, dass ich diesen Film in erster Linie für israelische Zuschauer gemacht habe. In der Hoffnung, dass sie in der Lage sein werden, die palästinensischen Kinder zu sehen und durch sie zu verstehen, dass diese Taten jeden Tag in unserem Namen begangen werden.

Das Hauptziel bei der Erstellung des Films besteht darin, das Thema der Verhaftung palästinensischer Kinder auf die öffentliche Tagesordnung zu setzen. Nur sehr wenige Menschen in Israel und auf der ganzen Welt sind sich dieses Problems bewusst. Leider sind nach dem 7. Oktober nur wenige Israelis bereit, zuzuhören und zu akzeptieren, dass es ein palästinensisches Volk gibt, das seit Jahrzehnten unter Unterdrückung lebt. Und dass wir als Gesellschaft für einen Völkermord verantwortlich sind, der nur eine Autostunde von unserem Zuhause entfernt begangen wird.

Ein wichtiger Teil der Veränderung und Bewusstseinsbildung besteht heute darin, ein internationales Publikum zu erreichen, das sich den Film ansieht. Ein Publikum, das über die anhaltende Unterdrückung des palästinensischen Volkes und den Völkermord spricht und auf die Straße geht, um zu demonstrieren und eine klare Position gegen die Handlungen Israels zu beziehen.

Hat dieses Projekt Sie als Filmemacher verändert und wenn ja, wie?

Der Film hat mir noch einmal vor Augen geführt, dass es für die Ansichten, die ich als Filmemacher und als Mensch vertrete, in der heutigen israelischen Gesellschaft leider kaum Platz gibt. Mein Schmerz über das Leid der palästinensischen Kinder und Zivilisten in Gaza und im Westjordanland wird immer größer. Als Bürgerin Israels fühle ich mich sehr verantwortlich. Der Völkermord, der in unserem Namen begangen wird, wird für immer an unseren Händen kleben und unser Gewissen belasten. Und nichts wird diesen bösen und grausamen Fleck aus der Menschheitsgeschichte tilgen. Das Mindeste, was ich gegen diese Unterdrückung tun kann, ist zu kämpfen und mit Hilfe der Filme, die ich mache, eine klare Position zu beziehen, in der Hoffnung, dass sie so viele Menschen wie möglich erreichen.

Möchten Sie noch etwas hinzufügen?

Ich kann nur hoffen, dass der Film weiterhin in den Herzen der Zuschauer nachklingt, wenn Gaza und Palästina bald aus den Schlagzeilen der Welt verschwinden, was leider unvermeidlich ist. Ich hoffe aufrichtig, dass der Film die Menschen dazu inspiriert, mehr zu erfahren und sich der schrecklichen Ungerechtigkeit zu widersetzen, die seit Jahrzehnten gegen das palästinensische Volk verübt wird.

„Storyteller“ wird jeden Sonntag um 18:00 Uhr GMT ausgestrahlt. Live-Stream: http://trt.world/ytlive

QUELLE: TRT World

