https://thecradle.co/articles/over-160-gaza-health-workers-remain-trapped-in-israeli-torture-camps-report



Über 160 Gesundheitsfachkräfte aus Gaza bleiben in israelischen Folterlagern gefangen: Bericht

Dr. Hussam Abu Safia, Direktor des Kamal-Adwan-Krankenhauses, gehört zu den medizinischen Fachkräften, die noch immer von Israel festgehalten werden

News Desk

25. FEBRUAR 2025

(Bildnachweis: AFP / Getty Images)

Mindestens 160 medizinische Fachkräfte aus Gaza, darunter mehr als 20 Ärzte, befinden sich vermutlich noch immer in israelischen Hafteinrichtungen, in denen Folter und Vergewaltigung an der Tagesordnung sind, berichtete The Guardian am 25. Februar.

Laut Healthcare Workers Watch (HWW), einer palästinensischen medizinischen NRO, befinden sich 162 medizinische Mitarbeiter noch immer in israelischer Haft, darunter einige der erfahrensten Ärzte des Gazastreifens. 24 weitere werden vermisst, nachdem sie während des Krieges von israelischen Streitkräften aus Krankenhäusern entführt wurden. Weitere 179 wurden zuvor inhaftiert, aber wieder freigelassen.

„Dass Israel auf diese Weise gezielt gegen das Gesundheitspersonal vorgeht, hat verheerende Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung der Palästinenser, mit großem Leid, unzähligen vermeidbaren Todesfällen und der effektiven Auslöschung ganzer medizinischer Fachgebiete“, sagte Muath Alser, Direktor von HWW.

The Guardian und Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ) haben außerdem „detaillierte Zeugenaussagen von sieben leitenden Ärzten gesammelt, die behaupteten, sie seien aus Krankenhäusern, Krankenwagen und Kontrollpunkten in Gaza entführt, illegal über die Grenze in von Israel geführte Gefängnisse gebracht und monatelang gefoltert, geschlagen, ausgehungert und unmenschlich behandelt worden, bevor sie ohne Anklage freigelassen wurden.“

Unter den von israelischen Streitkräften inhaftierten leitenden Ärzten befindet sich Dr. Hussam Abu Safia, Direktor des Kamal-Adwan-Krankenhauses, der im Dezember inhaftiert wurde.

Ein Anwalt, der den Arzt im Ofer-Gefängnis in Ramallah besuchte, sagte, Abu Safia sei gefoltert, geschlagen und ihm sei die medizinische Behandlung verweigert worden.

Dr. Mohammed Abu Selmia, Direktor des Al-Shifa-Krankenhauses, beschrieb The Guardian, wie er während seiner siebenmonatigen Haft von israelischen Wachen gefoltert wurde.

„Ich spreche von Schlägen mit Knüppeln, von Schlägen mit Gewehrkolben und von Angriffen durch Hunde. Es gab wenig bis gar kein Essen, keine persönliche Hygiene, keine Seife in den Zellen, kein Wasser, keine Toilette, kein Toilettenpapier … Ich sah Menschen, die dort starben … Ich wurde so schwer geschlagen, dass ich meine Beine nicht mehr bewegen und nicht mehr gehen konnte. Es vergeht kein Tag ohne Folter.“

Zwei prominente palästinensische Ärzte in Gaza, Dr. Iyad al-Rantisi, Facharzt für Geburtshilfe und Gynäkologie am Kamal-Adwan-Krankenhaus, und Dr. Adnan al-Bursh, Leiter der orthopädischen Abteilung am Al-Shifa-Krankenhaus, starben in israelischer Haft, vermutlich durch Folter.

Im Juni berichtete Haaretz, dass das israelische Militär 48 Todesfälle von Palästinensern aus Gaza untersucht, die sich in israelischer Haft befanden, darunter 36, die im Sde-Teiman-Gefangenenlager inhaftiert waren.

Eine Untersuchung von CNN einen Monat zuvor ergab, dass in Sde Teiman „Ärzte den Gefangenen manchmal Gliedmaßen amputierten, weil sie sich durch das ständige Anlegen von Handschellen Verletzungen zugezogen hatten; dass medizinische Eingriffe manchmal von unterqualifizierten Medizinern durchgeführt wurden, was dem Gefängnis den Ruf einbrachte, ein ‚Paradies für Praktikanten‘ zu sein; und dass die Luft mit dem Geruch vernachlässigter Wunden gefüllt ist, die man verrotten ließ.“

Im August tauchte ein Video auf, das die Vergewaltigung eines palästinensischen Gefangenen durch Wärter in Sde Teiman zeigt.

Wie Al Jazeera berichtet, zeigt das Video, wie der Gefangene aus einer größeren Gruppe von am Boden gefesselten Personen ausgewählt wird. Das Opfer wird dann zu einer Wand eskortiert, wo die Wachen, die ihre Schilde vor die Kamera halten, um ihre Identität zu verbergen, ihn vergewaltigen.

Als Reaktion auf die Veröffentlichung des Videos verteidigten prominente israelische Politiker und Journalisten die Wachen und sagten, dass im Krieg gegen die Palästinenser in Gaza jede Handlung, einschließlich Gruppenvergewaltigungen, zulässig sei.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …