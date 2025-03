https://english.almayadeen.net/news/politics/over-300-syrian-alawite-civilians-killed-in-latest-killings

Über 300 syrische alavitische Zivilisten bei jüngsten Morden getötet

Von Al Mayadeen English

Quelle: Agenturen

8. März 2025

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet über die Hinrichtungen von 311 alawitischen Zivilisten durch Sicherheitskräfte und verbündete Gruppen in der Küstenregion Syriens.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, dass seit Donnerstag „311 alawitische Zivilisten in der Küstenregion … von Sicherheitskräften und verbündeten Gruppen getötet wurden“. Die Tötungen wurden als Hinrichtungen beschrieben, die von Sicherheitspersonal oder regierungsfreundlichen Kämpfern durchgeführt wurden, begleitet von „Plünderungen von Häusern und Eigentum“.

Mit diesen neuen Todesfällen ist die Gesamtzahl der Todesopfer auf 524 gestiegen, „darunter 93 Mitglieder der Sicherheitskräfte der neuen Regierung und 120 Pro-Assad-Kämpfer“, wie aus dem Bericht hervorgeht.

Die staatliche Nachrichtenagentur SANA berichtete, dass „Überbleibsel des abgesetzten Regimes“ einen Angriff auf ein nationales Krankenhaus in Latakia gestartet hätten, der von Sicherheitskräften abgewehrt wurde.

Der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa forderte die Aufständischen am Freitag auf, „die Waffen niederzulegen und sich zu ergeben, bevor es zu spät ist“. Westliche Mächte und die Nachbarn Syriens haben die Bedeutung der Einheit beim Wiederaufbau einer vom Krieg zerstörten Nation betont.

Die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle hat in den letzten Tagen mehrere Massaker gemeldet, bei denen auch Frauen und Kinder zu den Opfern gehörten.

„Die überwiegende Mehrheit der Opfer wurde von Personen, die dem Verteidigungs- und Innenministerium nahestehen, kurzerhand hingerichtet“, so die Menschenrechtsgruppe.

Aktivisten veröffentlichten Filmmaterial, das Dutzende von Leichen in Zivilkleidung vor einem Haus zeigt, mit Blutflecken und trauernden Frauen. Andere Videos scheinen Männer in Militärkleidung zu zeigen, die aus nächster Nähe auf Zivilisten schießen.

#Augenzeugenbericht#DieMilizenpic.twitter.com/sUyYWZQbaz

— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) 7. März 2025

Auf Social-Media-Plattformen wurden zahlreiche Bildaufnahmen verbreitet, die ungeheuerliche Kriegsverbrechen dokumentieren. Einige Videos zeigen den Moment, in dem mehrere unbewaffnete syrische Bürger von Sicherheitskräften erschossen wurden, von denen einige vor ihrer Hinrichtung auch noch gedemütigt wurden.

Eine Liste der Massaker, die am 7. März 2025 in Syrien begangen wurden

Verwandte Nachrichten

Die SOHR hat eine detaillierte Liste der Orte veröffentlicht, an denen diese Gräueltaten begangen wurden, und liefert damit einen umfassenden Bericht über die eskalierende Gewalt in ganz Syrien. Die dokumentierten Orte sind wie folgt:

Baniyas, Tartus, auf dem Land

60 Zivilisten wurden in der Stadt Baniyas getötet, darunter 10 Frauen und 5 Kinder.

Die SOHR gab an, dass die Opfer bei einem „intensiven Angriff“ durch Schüsse hingerichtet wurden.

Dweir Baabda, Beit Aana, Jableh, Latakia

7 Zivilisten wurden direkt erschossen.

Dorf Al-Shir, Latakia

24 Zivilisten wurden bei einer Massenhinrichtung getötet.

Dorf Al-Mukhtariyah, Region Al-Haffa, Latakia

38 Zivilisten wurden aus nächster Nähe erschossen.

Stadt Al-Haffa, Latakia

7 Zivilisten erlagen schweren Schussverletzungen an Kopf oder Brust.

Yahmour, Tartus, auf dem Land

Zwei junge Männer, die versuchten, aus dem Dorf zu fliehen, wurden erschossen.

Salhab, Hama, auf dem Land

Scheich Shaaban Mansour und sein Sohn wurden laut SOHR hingerichtet, nachdem sie von den Behörden festgenommen worden waren.

Es ist erwähnenswert, dass die Leiche des 90-jährigen Alawiten-Scheichs am Freitag auf der Straße gefunden wurde.

Dorf Qarfis, Latakia

22 Zivilisten wurden bei einem Angriff auf Häuser im Dorf getötet.

SOHR fordert die internationale Gemeinschaft zum Handeln auf

Die SOHR bezeichnete die Aktionen als schwere Menschenrechtsverletzungen und forderte die internationale Gemeinschaft auf, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, indem sie spezialisierte Ermittlungsteams entsendet, um sie zu dokumentieren.

Die Beobachtungsstelle forderte die syrischen Behörden auf, das an den Hinrichtungen beteiligte Sicherheits- und Verteidigungspersonal zur Verantwortung zu ziehen, und warnte, dass „Straflosigkeit nur dazu führen wird, dass sich solche Verbrechen in Zukunft wiederholen, was eine ernsthafte Bedrohung für die politische und gesellschaftliche Stabilität Syriens in der Zeit nach Assad darstellt“.

