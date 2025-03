https://english.almayadeen.net/news/politics/evangelicals-pressing-trump-to-greenlight-west-bank-land-gra



Evangelikale drängen Trump, Landraub im Westjordanland zu genehmigen: NYT

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: The New York Times

8. März 2025

Eine Gruppe einflussreicher christlicher Führer forderte Präsident Trump auf, alle Hindernisse für die angebliche „Souveränität“ „Israels“ über „sein gesamtes Land“, einschließlich des Westjordanlandes, zu beseitigen.

Evangelikale christliche Führer, die für Donald Trump gestimmt haben, fordern ihn nun auf, die „Annexion“ der Westbank durch „Israel“ zu verkünden.

Prominente evangelikale Unterstützer von Trump starten eine vielschichtige Kampagne, um Druck auf den Präsidenten auszuüben, darunter Besuche in „Israel“, Petitionen an das Weiße Haus, Präsentationen auf einer bedeutenden evangelikalen Konferenz und Bemühungen, Unterstützung in der Gesetzgebung zu generieren.

Amerikas führende Evangelikale, darunter Ralph Reed, Tony Perkins und Mario Bramnick, besuchten am Dienstag das besetzte al-Quds, um „Israels“ weitere Landnahme aus der Westbank offiziell zu unterstützen.

Diese evangelikalen Pastoren gehören einer Bewegung an, die als christlicher Zionismus bekannt ist.

Eine Gruppe einflussreicher christlicher Führer forderte Präsident Trump auf, alle Hindernisse für die angebliche „Souveränität“ „Israels“ über „sein gesamtes Land“, einschließlich der Westbank, zu beseitigen, während der National Religious Broadcasters Convention, bei der die Organisatoren eine Petition zur Ablehnung jeglichen Drucks auf die Besatzung, Gebiete aufzugeben, vorstellten.

Die Siedlungen „Israels“ im Westjordanland, für die die Regierung von Benjamin Netanjahu grünes Licht gegeben hat, werden von den Vereinten Nationen und zahlreichen Menschenrechtsorganisationen als Verstoß gegen das Völkerrecht angesehen.

Diejenigen, die Trump gebeten haben, die israelische „Annexion“ des Westjordanlandes zu befürworten, erwarten, dass eine solche Proklamation jeglichen weiteren Gesprächen über einen künftigen palästinensischen Staat dort ein Ende setzen wird.

Wenige Tage bevor die American Christian Leaders for Israel die Petition ankündigten, schickte die Abgeordnete Claudia Tenney, eine Republikanerin aus New York, die sich als Presbyterianerin bezeichnet, zusammen mit fünf weiteren Mitgliedern des „Friends of Judea and Samaria Caucus“ im Kongress einen ähnlichen Brief an Trump, in dem sie die Regierung aufforderte, „das Recht Israels anzuerkennen“, die Souveränität über das Gebiet zu proklamieren, und argumentierte, dass dies für den Schutz des „jüdisch-christlichen Erbes, auf dem unsere Nation gegründet wurde“, von entscheidender Bedeutung sei.

Auf die Frage, wie er die israelische „Annexion“ des Westjordanlandes sehe, erklärte Trump auf einer Pressekonferenz mit Netanjahu im Februar, dass „die Menschen die Idee mögen“ und dass es in den kommenden Wochen eine Ankündigung zu diesem Thema geben werde.

Trump hat israelische Initiativen unterstützt, indem er palästinensische ethnische Säuberungen im vergangenen Monat befürwortete, die Sanktionen gegen Siedler im Westjordanland aufhob und pro-israelische Evangelikale wie Paula White-Cain und Mike Huckabee in Schlüsselpositionen seiner Regierung berief.

Im Jahr 2017 nahm Huckabee an einer Zeremonie in einer Siedlung im Westjordanland teil und sagte gegenüber CNN, dass er glaube, dass „Israel das Eigentumsrecht an Judäa und Samaria hat“, und fügte hinzu, dass es „so etwas wie das Westjordanland“ oder „eine Besatzung“ nicht gebe.

Letztes Jahr, nachdem er zum Botschafter ernannt worden war, sagte er dem israelischen Armeeradio, dass eine „Annexion“ „natürlich“ eine Option sei.

Tenney hat einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der die Regierungsbezeichnungen für das Westjordanland durch biblische Titel ersetzen soll. Der Abgeordnete Brian Mast, ein Republikaner aus Florida, der den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses leitet, hat seine Mitarbeiter angewiesen, das Land als „Judäa und Samaria“ zu bezeichnen, wie aus einem internen Ausschussdokument hervorgeht, das am vergangenen Mittwoch erstmals von Axios veröffentlicht wurde.

Laut Associated Press stimmten 2024 fast 80 % der weißen evangelikalen Christen für Präsident Trump, und die allgemeine christliche Wählerschaft war laut der Arizona Christian University entscheidend für seinen Erfolg.

Eine 2021 von der University of North Carolina at Pembroke in Auftrag gegebene Umfrage ergab eine deutliche Veränderung der Einstellungen jüngerer Evangelikaler zwischen 2018 und 2021, wobei ihre Unterstützung für „Israel“ von 75 % auf weniger als 35 % sank und gleichzeitig der Wunsch nach einer US-Politik, die die palästinensische Perspektive widerspiegelt, zunahm.

Übersetzt mit Deepl.com

