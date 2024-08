https://consortiumnews.com/2024/08/08/on-the-call-not-to-protest-in-chicago/



Über den Aufruf, in Chicago nicht zu protestieren

Von Riva Enteen

Speziell für Consortium News

8. August 2024

Nach Ansicht von Redakteuren derLA Times gab es in Chicago 1960 und 1964 gute Demonstranten, die „innerhalb des Parteiapparats arbeiteten“. Die Demonstranten von 1968 seien schlecht gewesen und hätten „die Sache zurückgeworfen“, schreibt Riva Enteen.

Vizepräsidentin Kamala Harris im August 2021. (Weißes Haus /Erin Scott)

Zwei College-Professoren, die in den 1960er Jahren studiert und gelebt haben, veröffentlichten kürzlich in der Lose Angelese Times einen Meinungsartikel, in dem sie Dissidenten dazu aufforderten, nicht bei der Democratic National Convention in Chicago zu protestieren. Der erste Absatz ist ein krasses Beispiel für das Trump-Derangement-Syndrom bei den Ultraliberalen:

„Eine Sammlung radikaler Randgruppen ruft zu Demonstrationen in Chicago im August anlässlich der Democratic National Convention auf – ein ‚March on the DNC‘ für Palästina. Wir studieren politische Bewegungen und haben selbst an mehr als ein paar teilgenommen. Wir teilen die Besorgnis vieler Amerikaner über Israels Vorgehen im Gazastreifen, die Notwendigkeit eines sofortigen Waffenstillstands und der Freilassung der Geiseln sowie der Gründung eines palästinensischen Staates neben dem Staat Israel. Aber wir werden dem Aufruf zum Protest in Chicago nicht folgen. Wir hoffen, dass auch andere der Veranstaltung fernbleiben werden.“

Cheri Honkala, die sich seit Jahrzehnten für die Armen und Obdachlosen in den Straßen von Philadelphia einsetzt, plant, die Poor People’s Army bei einem Marsch zu den Stufen des United Center am Eröffnungstag des Kongresses anzuführen. Wenn sie eine „radikale Randgruppe“ ist, dann bin ich es auch.

Die unermüdliche und furchtlose Gründerin der Kensington Welfare Rights Union in Philadelphia im Jahr 1991 ist heute die nationale Sprecherin der Poor People’s Army und nationale Koordinatorin der Poor People’s Economic Human Rights Campaign.

Sie wurde mehr als 200 Mal verhaftet, sagt aber, dass ihre schlimmste Verhaftung im Juli bei der Republican National Convention (RNC) in Milwaukee stattfand, als sie versuchte, einen Haftbefehl gegen Trump und die Republikanische Partei wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zuzustellen.

Die Polizei legte ihr Handschellen an und fuhr sie dann allein in einem Lieferwagen zu einem geschlossenen Gefängnis, in dem 200 Militärpolizisten an Tischen saßen, bereit, bei Bedarf für die Sicherheit des Kongresses zu sorgen. Sie sperrten sie stundenlang in einen Raum mit Glaswänden und fuhren sie dann in ein leeres Lagerhausviertel, wo sie nachts bei Blitz und Donner ohne Brieftasche und ohne Telefon freigelassen wurde.

Honkala im Jahr 2012. (Jill Stein, Wikimedia Commons, Public domain)

Jetzt bereitet sie sich auf die Konfrontation mit den Demokraten vor. Chicago sah sich gezwungen, der Poor People’s Army eine Genehmigung für den Marsch zu den Stufen des Kongresses im Chicagoer United Center zu erteilen, nachdem sie auf ihren Einspruch gegen die Verweigerung einer Genehmigung nicht reagiert hatte. Die Behörden versuchen nun, den Marsch umzuleiten, aber die Poor People’s Army hat nicht vor, sich zurückzuziehen.

Die Proteste richten sich sowohl gegen innenpolitische Krisen als auch gegen den Völkermord an den Palästinensern. Honkala spricht über die Realität auf der Straße und erklärt gegenüber dem Black Agenda Report, dass,

„Durch die Opiatkrise sind mehr Amerikaner gestorben als im Vietnamkrieg. Millionen von Dollar sind nach Philadelphia geflossen, angeblich, um hier mit Genesungsprogrammen, Unterkünften und Dienstleistungen zu helfen, aber das Geld kommt nie bei den Menschen an.“

Diese gelehrten Professoren der 1960er Jahre, die in der LA Times schreiben, behaupten jedoch, dass diejenigen, die sich auf den Protest vorbereiten, die Demokratische Partei und ihre Kandidaten unterstützen müssen, weil Donald Trump ein neuer Hitler ist, der die Demokratie beenden wird. Sie sagen, dass dies nicht die Zeit für Proteste ist.

Malcom X kommt mir in den Sinn

Aber wer bestimmt, wann man geduldig sein und um schrittweise Veränderungen bitten sollte und wann man radikale Veränderungen fordert? Zum jetzigen Zeitpunkt wären selbst eine nationale Gesundheitsversorgung, die Schließung von Guantanamo oder die Erhöhung des nationalen Mindestlohns auf das Existenzminimum radikale Veränderungen. Da fällt mir Malcom X ein: „Das ist kein Pickel auf meiner Schulter. Das ist dein Fuß in meinem Nacken.“ Manchmal funktioniert der Inkrementalismus nicht.

Obwohl die Professoren ihre „Besorgnis“ über den Völkermord in Gaza zum Ausdruck bringen, sprechen sie nur von den israelischen Geiseln, nicht aber von den Tausenden von palästinensischen Gefangenen, viele von ihnen Kinder, die ohne Anklage festgehalten, sexuell missbraucht und gefoltert werden. Ein Knessetmitglied sagte kürzlich, dass Vergewaltigungen von palästinensischen Gefangenen legitim seien.

Der 7. Oktober geschah zum Teil wegen all der Palästinenser, die ohne Anklage oder Hoffnung auf einen Prozess im Gefängnis sitzen. Der einzige Waffenstillstand nach dem 7. Oktober brachte palästinensische Gefangene im Verhältnis von 3:1 zu israelischen Geiseln nach Hause, aber das Verhältnis der verbleibenden palästinensischen Gefangenen zu den israelischen Geiseln ist immer noch weit höher. Die Freilassung der Gefangenen wird Teil jeder Verhandlung sein und muss eine der Forderungen der palästinensischen Solidaritätsbewegung sein.

Kundgebung der Palästinensischen Jugendvereinigung für Gefangene in Gaza zur Unterstützung der palästinensischen Verwaltungshäftlinge, die sich in einem Massenhungerstreik befinden, 12. Mai 2014. (Joe Catron, Flickr, CC BY-NC 2.0)

Die Professoren sagen, dass sie eine Zweistaatenlösung unterstützen, aber dieser Traum ist schon lange tot; Mitglieder des UN-Sicherheitsrats und der Generalversammlung haben ihn jahrzehntelang wie ein Mantra wiederholt, während Israel mehr Land im Westjordanland kolonisierte und Bomben auf Gaza regnen ließ. Präsident Joe Biden und das US-Außenministerium berufen sich weiterhin darauf, sagen aber, dass es nur durch Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern geschaffen werden kann, also gar nicht.

Der 7. Oktober fand statt, weil 75 Jahre Verhandlungen gescheitert sind. Die jüngste israelische Ermordung des Hamas-Führers Ismail Haniyeh dämpfte die Hoffnung auf eine baldige Verhandlungslösung.

Diese Männer der 60er Jahre behaupten, dass „die Kongressproteste von 1960 und 1964 einer ausgeklügelten und pragmatischen Strategie folgten, die innerhalb und außerhalb des Parteiapparats arbeitete“. Aber warum sollte irgendjemand ihrer Strategie „innerhalb und außerhalb“ vertrauen, nachdem die Elite der Demokratischen Partei Bernie Sanders 2016 und 2020 die Nominierung gestohlen und Robert F. Kennedy Jr. in diesem Jahr daran gehindert hat, als Demokrat zu kandidieren?

Die lange Vertuschung von Bidens Niedergang und seine kurzerhand vorgenommene Ersetzung durch Kamala Harris, eine „Lock-em-up“-Kandidatin, die noch nie einen einzigen Delegierten gewonnen hat, riecht nach Deep State. Viele fragen sich: „Wer hat das Sagen, angesichts der offensichtlich beeinträchtigten Fähigkeiten des Präsidenten?“

Während Biden für sein angebliches Geschick bei den Verhandlungen über den jüngsten historischen und komplizierten internationalen Gefangenenaustausch gelobt wird, zeigte sich seine Inkompetenz in der katastrophalen Debatte vom 27. Juni. Er verwechselt Haifa mit Rafa und Mexiko mit Ägypten. Er hat den Gefangenenaustausch auf keinen Fall ausgehandelt.

Den Leitartiklern der LA Times zufolge gab es in Chicago 1960 und 1964 gute Demonstranten, die „innerhalb des Parteiapparats arbeiteten“. Die Demonstranten von 1968 seien schlecht gewesen und hätten „die Sache zurückgeworfen“.

Die DNC-Proteste sind angeblich der Grund für die Niederlage von Hubert Humphrey gegen Richard Nixon, der den Vietnamkrieg – so die Hypothese – länger fortsetzte als Humphrey es getan hätte. Natürlich wurde der Antikriegskandidat Robert F. Kennedy wahrscheinlich gerade vom „Deep State“ ermordet, nachdem er die kalifornischen Vorwahlen gewonnen und damit seine Nominierung so gut wie sicher war. Aber anstatt zu protestieren, hätten wir ruhig auf ein Anti-Kriegs-Programm drängen sollen?

Humphrey versprach, die Bombardierung Nordvietnams einzustellen und nach dem Parteitag und vor der Wahl einen Waffenstillstand anzustreben, weil klar war, dass die Antikriegsbewegung nicht ignoriert werden konnte. Hätte er diese Versprechen auch ohne die Proteste in Chicago gegeben? Hätte er sie im Falle seiner Wahl eingehalten? Das kann man nicht mit Sicherheit sagen.

Als jemand, der auf der Straße gegen den Vietnamkrieg protestierte, wusste ich, dass es unerlässlich war, die Vietnamesen wissen zu lassen, dass wir mit ihnen solidarisch sind, und die Palästinenser haben nicht weniger verdient. Wir müssen unsere Empörung über beide Parteien zum Ausdruck bringen, weil sie den anhaltenden Völkermord in Gaza unterstützen.

Demonstration vor dem Watergate Hotel in Washington, wo der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu am 22. Juli zu Gast war. (Diane Krauthamer, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

„Die Hauptorganisatoren“, schreiben die Professoren,

„Die Hauptorganisatoren“, schreiben die Professoren, „die durch ihre Slogans und Aktionen die Botschaft dieses Protests bestimmen werden, sind Mitglieder der ultralinken Partei für Sozialismus und Befreiung und ihrer Frontorganisation, der ANSWER-Koalition. Dies ist dieselbe Gruppe, die hinter der Demonstration steht, bei der eine amerikanische Flagge verbrannt und Denkmäler verunstaltet wurden, alsderisraelische Premierminister Benjamin Netanjahu letzte Woche vor dem Kongress sprach.“

Wenn das Verbrennen einer amerikanischen Flagge, eine vom Obersten Gerichtshof geschützte Form des Protests, und das Verunstalten von Denkmälern als Akt der Wut gegen den Kriegsverbrecher Netanjahu die Demonstranten zu „Ultralinken“ macht, dann kann ich mich nur anschließen.

Anstatt Bezeichnungen wie „ultralinks“ zu verwenden, sollten Sie sich lieber damit auseinandersetzen, was diese Gruppe tatsächlich sagt, und zwar konkret und sachlich. Es steht weltweit viel auf dem Spiel, daher sind Klarheit und Genauigkeit von entscheidender Bedeutung. Zu den Organisatoren gehören auch die Poor People’s Army und Code Pink. Die Proteste werden von einer Koalition von Gruppen organisiert, die entschlossen sind, die Demokraten auf der Straße wegen ihrer Haltung zu Palästina herauszufordern. Lasst uns die rote Hetze nicht zurückbringen.

Den Professoren zufolge „muss dasHauptzielsein, Donald Trump zu besiegen und den demokratischen Kandidaten zu helfen, im Repräsentantenhaus und im Senat zu gewinnen“.

Sie wollen keine Wähler verlieren, „die den Eindruck haben, die Demokraten seien die Partei des Chaos…“. Aber es ist höchste Zeit, das Chaos ans Tageslicht zu bringen. Es wäre unmoralisch, tatenlos zuzusehen, wie die USA den Völkermord in Palästina finanzieren und mit Russland in der Ukraine ein nukleares Hühnerspiel spielen.

Anstatt der Krönung von Kamala Harris durch die Demokratische Partei jeden politischen Raum zu überlassen, müssen wir aufdecken, wie grundlegend undemokratisch sie ist. Sie haben Bernie Sanders zweimal die Nominierung gestohlen, RFK Jr. aus den diesjährigen demokratischen Vorwahlen herausgehalten und dann Kamala Harris mit dem geringsten Anschein eines demokratischen Prozesses an ihre Stelle gesetzt; ein Haufen namenloser Delegierter traf sich schnell und stimmte zu, ihr ihre Unterstützung zu geben.

Dem renommierten Journalisten Seymour Hersch zufolge drohte Barack Obama Biden mit dem 25. Verfassungszusatz, falls er nicht zurücktrete. Alles dreht sich um Hinterzimmerdeals und Manipulationen des Tiefen Staates, während sich der Rest von uns fragt, wer wirklich das Sagen hat. Doch die Professoren spotten über die Behauptung, die Demokratische Partei sei „ein Werkzeug der Milliardäre und Konzerne“. Ist sie das nicht?

Ajamu Baraka schrieb kürzlich:

„Die Tatsache, dass ausgewählte Oligarchen, in diesem Fall die Kabale, die die Demokratische Partei tatsächlich leitet, einen Präsidentschaftskandidaten absetzen und Kamala Harris im Eiltempo zu seinem Nachfolger ernennen können, kann nicht anders als ein Staatsstreich bezeichnet werden… Die Unterdrückten müssen ein klares und nüchternes Verständnis der Klassen- und Machtdynamik in der Demokratischen Partei, aber auch in der Gesellschaft im Allgemeinen haben. Der Gangsterzug der Oligarchen, die die Demokraten kontrollieren, hat den Anschein erweckt, dass es in dieser Partei echte demokratische Strukturen gibt.“

Die Menschen, die 1968 nach Chicago gingen, um auf dem DNC gegen den Vietnamkrieg zu protestieren, waren mutig und rechtschaffen. Diejenigen, die in diesem Jahr zum DNC in Chicago gehen wollen, um gegen die Komplizenschaft der Demokratischen Partei mit dem anhaltenden Völkermord im Gazastreifen zu protestieren, sind ebenfalls mutig und rechtschaffen. Crash the party“ ist ein Slogan der Chicagoer Ortsgruppe der Democratic Socialists of America. Ich schließe mich an. Wir müssen diesen Fuß von unserem Hals bekommen.

Riva Enteen ist die ehemalige Programmdirektorin der National Lawyers Guild in San Francisco. Sie ist eine lebenslange Aktivistin für Frieden und Gerechtigkeit, Sozialarbeiterin im Ruhestand, Anwältin und Herausgeberin von „Follow the Money„, Interviews des Pacifica Radio Flashpoints-Produzenten Dennis J. Bernstein. Im Jahr 2019 reiste sie mit einer 50-köpfigen Friedensdelegationnach Russland . Black Agenda Report druckte viele ihrer Artikel ab. Riva ist zu erreichen unter rivaenteen@gmail.com.

