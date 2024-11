Über den Grad der Komplizenschaft

https://www.counterpunch.org/2024/11/29/on-degrees-of-complicity/



29. November 2024

Von M. Shahid Alam

„…gute Taten lassen sich kurz und bündig beschreiben, aber wo Unrecht geschieht, bedarf es einer Fülle von Worten, um seine Entstellung zu verschleiern.“

– Thukydides

„Wir haben die Verantwortung, für das Gute zu handeln, wenn wir die Macht dazu haben.“

-Sprüche 3:27

WENN Hajj Amin al-Husseini – der palästinensische Führer in den 1940er Jahren – Nazi-Deutschland in den 1940er Jahren heimlich mit einem Großteil des Gases Zyklon B beliefert hätte, um die Gaskammern mit voller Kapazität zu betreiben, würden Sie dann nicht sagen, dass die Palästinenser am Holocaust beteiligt waren?

Deutschland brauchte zu dieser Zeit dringend Hilfe bei der Versorgung mit Zyklon B. Seine industriellen Kapazitäten waren seit dem Eintritt der Vereinigten Staaten in die alliierten Kriegsanstrengungen im Dezember 1941 ein wenig überlastet. Insgeheim waren die Palästinenser – die einzige muslimische Nation, die mit Deutschland verbündet war – gerne bereit, den deutschen Bedarf an Zyklon B zu decken; sie produzierten alle Arten von Giftgas in ihren Hunderte von Kilometern langen Tunneln, die sie bei der Verteidigung gegen die aufeinander folgenden Kreuzfahrerwellen im 11., 12. und 13.

Die palästinensische Hilfe mit Zyklon B ist nicht ganz unwahrscheinlich. Am 20. Oktober 2015 hatte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in einer Rede vor dem Zionistischen Weltkongress Hitler vom Holocaust entlastet.

„Hitler wollte die Juden zum Zeitpunkt [des Treffens zwischen dem Mufti und dem Naziführer] nicht ausrotten. Er wollte die Juden vertreiben“, sagte Netanjahu in seiner Rede. „Und Haj Amin al-Husseini ging zu Hitler und sagte: ‚Wenn Sie sie vertreiben, werden sie alle hierher kommen [in das obligatorische Palästina]’“, fuhr der Premierminister fort. „’Was soll ich also mit ihnen machen?‘ fragte er [Hitler]“, so Netanjahu. „Er [Husseini] sagte: ‚Verbrennt sie.’“

Das obige Zitat könnte eine Erfindung sein, aber da ich es aus der Times of Israel kopiert habe, am Tag 417 des israelischen Völkermordes gegen Gaza, darf ich wohl annehmen, dass es sich nicht um eine palästinensische Erfindung handelt, obwohl ich davon überzeugt bin, dass alles, was sie sagen oder tun, von ihrem angeborenen Antisemitismus motiviert ist. Sind sie nicht Nachfahren der Kanaaniter, die sich den Armeen Josuas widersetzten, als sie aus Ägypten zogen, um ihr göttliches Erbe zu fordern?

Wenn die Idee zum Holocaust von Hajj Amin al-Husseini stammt, ist es dann nicht wahrscheinlich, dass er Hitler auch mit Zyklon B-Gas versorgt hat?

Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht sagen, wie genau die Palästinenser Zyklon B-Gas hergestellt oder erhalten haben. Das müssten Sie Netanjahu fragen; er ist über solche Dinge besser informiert.

Natürlich will ich damit nicht andeuten, dass die Länder, die Israel mit Bomben, militärischem Gerät, Geld und diplomatischem Schutz versorgten, während es den Völkermord im Gazastreifen durchführte, an diesem Völkermord mitschuldig sind. Logische Kohärenz ist eine antisemitische Verzerrung der Logik. Der IStGH würde niemals Haftbefehle gegen Präsident Biden, Vizepräsidentin Kamala Harris, die Führer der EU, Deutschlands, Großbritanniens und Frankreichs erlassen. Das würde die USA leider dazu zwingen, wider besseres Wissen Den Haag oder zumindest die Büros des IStGH zu bombardieren. Das würde in Peking, Moskau und Teheran für viel Heiterkeit sorgen. Der IStGH würde eine solche Belustigung durch Amerikas Feinde nicht wollen, und ich auch nicht.

M. SHAHID ALAM ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Northeastern University. Dies ist ein Auszug aus seinem demnächst erscheinenden Buch, Israeli Exceptionalism: Die destabilisierende Logik des Zionismus (Macmillan, November 2009). Kontaktieren Sie mich unter alqalam02760@yahoo.com.

