Sky News ist die Grenze für Fake News in Großbritannien, die von der israelischen Lobby finanziert werden

Von Martin Jay

28. November 2024

Die Vorstellung, dass die einfachen Bürger Großbritanniens ihr Vertrauen in die Regierung setzen würden, um sie über die Stichhaltigkeit der Medienangebote zu informieren, ist jenseits aller Parodie.

Die Europäische Union und eine Reihe von Regierungen ihrer Mitgliedsstaaten setzen ihr Bestreben fort, die Medien noch stärker zu kontrollieren. Der jüngste Vorstoß des Vereinigten Königreichs – ein staatliches Gütesiegel in Form einer „Kitemark“ – wurde kürzlich vom House of Lords abgelehnt. Diese Institution, die sich aus achtzigjährigen Dummköpfen zusammensetzt – die zumeist Assistenten beschäftigen, die sich um ihre E-Mail-Postfächer kümmern, so schlecht ist ihr digitales Bewusstsein – hat vor kurzem einen Bericht vorgelegt, den sie letztlich selbst abgelehnt hat. Die Idee war, dass es eine Art Aufsichtsbehörde geben sollte, die Sendungen mit einem Symbol auf dem Bildschirm genehmigt, das den Zuschauern zeigt, dass der Staat sie als objektiv, unvoreingenommen und korrekt eingestuft hat. An dieser Stelle hätte man sich vor Lachen vom Stuhl erheben können, wenn man bedenkt, dass praktisch die gesamte vierte Gewalt im Vereinigten Königreich – sowohl die großen Akteure als auch die einzelnen Journalisten – die bigotteste, voreingenommenste und bestenfalls schlecht informierte Gruppe von Medienleuten ist, die man in seinem Leben treffen kann, wenn man bedenkt, was er in der Ukraine und in Gaza erlebt hat.

Aber der Witz wird noch witziger. Während wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben, wie wenig der Staat weiß, wie er wahrgenommen wird, ganz zu schweigen von seinen Entscheidungen, die IDF in Gaza bei der Ermordung von Kindern und Frauen zu unterstützen, oder wie er die Ukraine in ihrem Krieg gegen Russland blind unterstützt, ist die Vorstellung, dass die bescheidenen Bürger des Vereinigten Königreichs ihr Vertrauen in die Regierung setzen würden, um sie über die Stichhaltigkeit der Medienangebote zu belehren, jenseits der Parodie. Wie das House of Lords überhaupt dazu kam, bei all dem seine Hand im Spiel zu haben, ist an sich schon bemerkenswert, aber die Idee der Kitemark lässt erahnen, in welche Richtung ein weiteres Durchgreifen gegen die Medien gehen wird. Vielleicht hatten die alten Spießer vor ihrem Mittagsschlaf etwas im Sinn, als sie die Kitemark ablehnten, weil sie dachten, dass sie vielleicht die Büchse der Pandora öffnen und auf diejenigen zurückfallen würde, die sie geschaffen haben.

Nehmen wir zum Beispiel die EU. Kein britischer Abgeordneter, geschweige denn Nigel Farage, der auf dem Rücken der Brüsseler Bestie, die er zu verabscheuen vorgibt, zum Multimillionär geworden ist, weiß, dass diese Organisation selbst bereits Hunderte von Millionen ihrer eigenen Steuergelder für die Finanzierung der größten Fake-News-Operation im Fernsehen ausgibt, die es je gegeben hat. Bei praktisch allen Fernsehberichten, die aus Brüssel kommen, werden die Produktionskosten von der EU übernommen, und zwar über beeindruckende, hochmoderne Studios und Produktionsteams, die dem glücklosen Brüsseler Korrespondenten zur Seite stehen. Würde diese groteske Subvention wegfallen, gäbe es fast gar keine Berichterstattung über die EU mehr, was natürlich eine feine Sache wäre, denn was die so genannten Journalisten tun, um ihre Dankbarkeit gegenüber dem braunen Umschlag zu zeigen, ist natürlich sehr schmeichelhaft für das Projekt.

Aber zurück zur Kitemark. Wie lange würde es dauern, bis die neuen Euroskeptiker im Block – Ungarn unter der Führung von Viktor Orban – darauf bestehen würden, dass bei jedem Bericht, der aus Brüssel kommt und dessen Team davon profitiert hat, dass der gesamte Bericht von der EU bezahlt wurde, ein neues Logo auf dem Bildschirm zu sehen ist?

Wenn selbst die EU-freundlichsten Wähler ein solches Symbol sehen würden, könnten sie sich eine durchaus berechtigte Frage stellen: Wie objektiv können diese Berichte eigentlich sein?

Das House of Lords, das die Kitemark-Idee auf dem Bildschirm ablehnt, denkt dem Spiel voraus. Sie gehen davon aus, dass die meisten Menschen diese Berichte gar nicht mehr sehen und sich ausschließlich über die sozialen Medien informieren werden. In Wirklichkeit ist dies bereits in großem Umfang geschehen, denn jeder Journalist wird Ihnen sagen, dass Sie sich in den sozialen Medien informieren werden, wenn Sie wissen wollen, was in Gaza oder in Kursk wirklich vor sich geht.

Das Problem ist, dass das britische Medienmodell, das einst ein angesehener Leuchtturm seiner Zeit war und dem Rest der Welt als Beispiel diente, jetzt völlig korrumpiert ist. Es ist durch und durch verrottet und dient nur noch einem einzigen Zweck, nämlich der Aufrechterhaltung des Narrativs der USA und der britischen Regierung. Noch witziger ist vielleicht die Rolle von Sky News, das besonders in Bezug auf Gaza gezeigt hat, dass es der Meister der Fake News ist, indem es die Ereignisse ausschließlich durch das Prisma der Zionisten, die hinter dem Völkermord stehen, und ihre eigenen verdorbenen falschen Erzählungen, die sie für die westlichen Medien ausgeheckt haben, interpretiert, anstatt irgendetwas zu senden, das einer rohen, objektiven Berichterstattung über die Ereignisse nahe kommt.

Mehrere Millionen Menschen auf der ganzen Welt hatten kürzlich einen synchronen Blasentod, als Mark Austin, Gott segne ihn, Professor Mohamed Morandi (einem inoffiziellen Sprecher der iranischen Regierung) live im Fernsehen erklärte, dass der iranische Raketenangriff praktisch keinerlei Auswirkungen auf eines der Ziele in Israel hatte. Buchstäblich Millionen von Menschen haben sich über diesen beschämenden Schwachsinn Israels, mit dem Sky News gefüttert wurde und den die grauhaarigen Trottel, die früher vielleicht einmal Journalisten waren, pflichtbewusst wiederholten, vor Lachen in die Hose gemacht. Die gleiche braune Ladung von Falschmeldungen wurde auch vor kurzem gesehen, als der Bericht eines Sky-Korrespondenten aus Amsterdam sowohl aus der Sendung genommen als auch vom Twitter-Account von Sky entfernt wurde, nachdem er ein ziemlich schauriges Bild von israelischen Schlägern zeichnete, die dort randalierten.

Die Chefs von Sky News scheinen in einer ironiefreien Zone zu leben, wenn sie von der Unparteilichkeit des Senders schwärmen, obwohl sie eine Nachrichtenredakteurin beschäftigen, die auf Twitter stolz ihre zionistische Gesinnung zur Schau stellt. Der amerikanische Vorsitzende des Senders, der kürzlich einen Beitrag für den Telegraph über die Entscheidung des Oberhauses verfasst hat, konnte nicht anders, als die Gelegenheit zu nutzen, um die Illusion aufrechtzuerhalten, dass sein Sender unabhängig und glaubwürdig sei – obwohl ihm sogar das Oberhaus selbst gesagt hat, dass er und Sky News „Teil des Establishments“ seien . Wenn er nicht einmal ein Problem mit der heimtückischen Voreingenommenheit sieht, die seine eigenen Mitarbeiter in ihrer eigenen Berichterstattung konstruieren, muss man sich fragen, ob Sky tatsächlich auf der Gehaltsliste der Zionisten steht, wie so viele der Abgeordneten in Starmers Kabinett. Wer finanziert es? Wer steckt wirklich hinter Comcast, seinem US-Eigentümer? Und wer ist David Rhodes wirklich?

Martin Jay ist ein preisgekrönter britischer Journalist mit Sitz in Marokko, wo er als Korrespondent für The Daily Mail (UK) arbeitet und zuvor für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling berichtete. Von 2012 bis 2019 war er in Beirut ansässig, wo er für eine Reihe internationaler Medientitel wie BBC, Al Jazeera, RT, DW sowie als freier Mitarbeiter für die britische Daily Mail, die Sunday Times und TRT World berichtete. Im Laufe seiner Karriere hat er in fast 50 Ländern Afrikas, des Nahen Ostens und Europas für eine Vielzahl großer Medientitel gearbeitet. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und gearbeitet.

