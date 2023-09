On Escalation, De-Escalation, And „Deterrence“ A very confused and distressed young man wandered into our home on Sunday and began acting erratically. He was clearly suffering from a severe mental illness, probably schizophrenia, and from his…

Über Eskalation, De-Eskalation und „Abschreckung“

von Caitlin Johnstone

18. September 2023

Ein sehr verwirrter und verzweifelter junger Mann kam am Sonntag in unser Haus und begann, sich unberechenbar zu verhalten. Er litt eindeutig an einer schweren Geisteskrankheit, wahrscheinlich Schizophrenie, und aufgrund seiner schönen Kleidung und seines zerzausten Äußeren vermute ich, dass er irgendwo ein Zuhause hatte, aber seit ein paar Tagen auf der Straße lebte.

Mein Mann Tim begann mit ihm zu reden und versuchte herauszufinden, wie man ihm helfen könnte, aber als Tim versuchte, mit ihm nach draußen zu gehen, schlug der Mann ihm die Tür vor der Nase zu und fing an, von „Anwerbern“ zu schwärmen und zu behaupten, Tim sei ein Pädophiler.

Der Mann war zu verwirrt, um herauszufinden, wie man die Tür verschließt, also lehnte er sich einfach dagegen, um Tim draußen zu halten. Tim ist ein großer Kerl und ein ausgebildeter Kampfsportler und hätte sich den Weg nach hinten bahnen und den Mann überwältigen können, aber er arbeitete auch jahrelang in einer psychiatrischen Einrichtung und verstand, dass dies eine Situation unnötig eskalieren lassen würde, die wahrscheinlich friedlich deeskaliert werden könnte.

Tim ging nach hinten, wo ich gerade auf den Mann gestoßen war, und erklärte mir die Situation auf eine ruhige und freundliche Art und Weise, die unseren unerwarteten Hausgast sicher nicht aufregen würde. Meine Familie unterhielt sich kurz mit ihm, und er entspannte sich ein wenig, dann ging er ohne Aufhebens.

Es war ein interessanter Einblick in diese Dynamik von Eskalation und Deeskalation, die wir überall auf der Welt auf verschiedene Weise beobachten können, von einzelnen Interaktionen der Polizei mit der Öffentlichkeit bis hin zu groß angelegten Konflikten zwischen Weltmächten. Ein Polizist wendet Gewalt gegen jemanden an, um eine Bedrohung zu neutralisieren, die Person wird durch diese Eskalation aufgeregt, beginnt sich zu wehren und wird von dem Polizisten getötet. Eine Supermacht beginnt, in der Nähe der Grenze ihres geopolitischen Rivalen Kriegsgerät aufzustellen, um diesen Rivalen von aggressivem Verhalten abzuhalten, und der Rivale reagiert aggressiv auf diese Bedrohung.

Jeder Mensch, unabhängig von seinem geistigen Gesundheitszustand, wird sich bedroht fühlen, wenn Waffen auf ihn gerichtet werden oder Gewalt gegen ihn ausgeübt wird. Die Person, die die Waffen auf sie richtet oder die Gewalt ausübt, mag aufrichtig der Meinung sein, dass sie sich nur verteidigt, aber die andere Partei wird sich genauso fühlen und mit Aggression auf diese Eskalation reagieren, weil sie sich in eine Kampf-oder-Tod-Situation versetzt fühlt.

Wir wissen, dass das in der Ukraine passiert ist. Wir wissen, dass sich das mit Taiwan wiederholt, da wir Nachrichten erhalten, dass China seine Luftwaffenpräsenz rund um die Insel als Reaktion auf die zunehmende militärische Nähe Taipehs zu den Vereinigten Staaten verstärkt hat. Es steht nicht mehr ernsthaft zur Debatte, dass die Strategie, eine mächtige Nation im Namen der „Abschreckung“ mit Kriegsmaschinerie zu umgeben, in Wirklichkeit extrem eskalierend ist und zum Krieg führt.

Die Fakten liegen vor und der Fall ist abgeschlossen: Die Anhäufung von Drohungen in der Nähe der Grenzen mächtiger Nationen wirkt eher eskalierend als deeskalierend. Dies gilt für Russland und China, und die Geschichte hat uns gezeigt, dass dies auch für die Vereinigten Staaten gilt; das letzte Mal, als eine glaubwürdige militärische Drohung in der Nähe der US-Grenze ausgesprochen wurde, reagierten die USA so aggressiv, dass die Welt fast unterging. Wenn Sie diese falsche „Abschreckungs“-Strategie immer noch unterstützen, nachdem alle Beweise vorliegen, sind Sie nur ein Kriegstreiber, der einen Krieg will.

Es gibt eine Zeit und einen Ort für Gewalt, aber diese Grenze ist sehr, sehr weit von dem Punkt entfernt, an dem die meisten Menschen sie zu ziehen pflegen. Gewalt und die Androhung von Gewalt sollten immer das letzte Mittel sein, das nur zur Selbstverteidigung eingesetzt wird, aber wir sehen, wie die Polizei Menschen erschießt, die sich ein bisschen komisch bewegen, und wie das mächtigste Imperium, das es je gab, ständig Angriffskriege führt und immer mehr Kriegsmaschinerie an den Grenzen seiner beiden größten geopolitischen Gegner aufbaut.

Das ist nicht das, was geschehen sollte. Was passieren sollte, ist Diplomatie, Deeskalation und Entspannung, mit dem Endziel einer Welt, in der die Regierungen zum Wohle aller zusammenarbeiten. Es gibt keinen triftigen Grund, warum das nicht möglich sein sollte.

In der Regel ist es möglich, angespannte Situationen zu deeskalieren, indem man einfach darüber spricht. Das kann zwischen Weltmächten geschehen, das kann bei Polizeieinsätzen geschehen, und das kann geschehen, wenn eine psychisch kranke Person versehentlich in Ihr Haus kommt. Übersetzt mit Deepl.com

