Überlebende von Auschwitz, europäische Staats- und Regierungschefs gedenken des 80. Jahrestags der Befreiung

Ältere Überlebende des Lagers gingen gemeinsam zur Todeswand, wo Gefangene hingerichtet wurden, darunter viele Polen, die sich der Besetzung ihres Landes widersetzten.

Die meisten Opfer waren Juden, die in Gaskammern im industriellen Maßstab getötet wurden, aber auch Polen, Roma, sowjetische Kriegsgefangene und viele andere. / Foto: AP

Der 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz durch sowjetische Truppen wird am Montag am Ort des ehemaligen Vernichtungslagers mit einer Zeremonie begangen, die weithin als die letzte große Gedenkfeier gilt, an der eine nennenswerte Anzahl von Überlebenden teilnehmen kann.

Die nationalsozialistischen deutschen Truppen ermordeten etwa 1,1 Millionen Menschen an diesem Ort in Südpolen, das während des Zweiten Weltkriegs unter deutscher Besatzung stand.

Die meisten Opfer waren Juden, die in Gaskammern im industriellen Maßstab getötet wurden, aber auch Polen, Roma, sowjetische Kriegsgefangene und viele andere.

Ältere Überlebende des Lagers, von denen einige blau-weiß gestreifte Schals trugen, die an ihre Gefängnisuniformen erinnern, gingen gemeinsam zur Todesmauer, wo Gefangene hingerichtet wurden, darunter viele Polen, die sich der Besetzung ihres Landes widersetzten.

Zu ihnen gesellte sich der polnische Präsident Andrzej Duda, dessen Nation während des Krieges 6 Millionen Bürger verlor. Er trug eine Kerze und ging mit dem Direktor des Staatlichen Museums Auschwitz-Birkenau, Piotr Cywinski.

„Wir Polen, auf dessen Land die Nazis damals einmarschierten, die Deutschen bauten diese Vernichtungsindustrie und dieses Konzentrationslager auf, sind heute die Hüter der Erinnerung“, sagte Duda anschließend gegenüber Reportern.

Er sprach von dem „unvorstellbaren Leid“, das so vielen Menschen, insbesondere den Juden, zugefügt wurde.

„Möge die Erinnerung an alle Toten weiterleben, mögen sie in Frieden ruhen“, sagte er.

Russland nicht eingeladen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj stellte eine Kerze am Holocaust-Mahnmal Babyn Jar in Kiew auf, wo während der Nazi-Besatzung Zehntausende Juden hingerichtet wurden.

Die Gedenkfeierlichkeiten erreichen am Montag ihren Höhepunkt, wenn sich Staats- und Regierungschefs aus aller Welt mit älteren Überlebenden der Lager, von denen die jüngsten in den Achtzigern sind, in Birkenau treffen, dem Teil von Auschwitz, in dem der Massenmord an Juden stattfand.

Politiker wurden in diesem Jahr jedoch nicht um eine Rede gebeten. Aufgrund des hohen Alters der Überlebenden, von denen etwa 50 erwartet werden, haben die Organisatoren beschlossen, sie in den Mittelpunkt der Gedenkfeier zu stellen.

Zu den erwarteten Führungskräften gehören der deutsche Kanzler Olaf Scholz und Präsident Frank-Walter Steinmeier. Deutschland hat laut der deutschen Nachrichtenagentur dpa noch nie beide seiner höchsten Staatsvertreter zu den Gedenkfeiern geschickt.

Dies ist ein Zeichen für das anhaltende Engagement Deutschlands, Verantwortung für die Verbrechen des Landes zu übernehmen, selbst inmitten einer wachsenden rechtsextremen Bewegung, die diese gerne vergessen würde.

Der französische Präsident Emmanuel Macron und der kanadische Premierminister Justin Trudeau werden ebenfalls teilnehmen, ebenso wie der britische König Charles III. sowie Könige und Königinnen aus Spanien, Dänemark und Norwegen.

Russische Vertreter waren in der Vergangenheit zentrale Gäste bei den Gedenkfeiern zum Jahrestag, um der Befreiung des Lagers durch die Sowjetunion am 27. Januar 1945 und der enormen Verluste der sowjetischen Streitkräfte bei der alliierten Niederlage gegen Nazi-Deutschland zu gedenken.

Seit dem Russland-Ukraine-Krieg im Jahr 2022 sind sie jedoch nicht mehr willkommen.

