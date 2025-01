https://www.aljazeera.com/features/2025/1/27/hell-on-earth-who-were-the-victims-killed-by-the-nazis-in-auschwitz



„Hölle auf Erden“: Wer waren die Opfer, die von den Nazis in Auschwitz getötet wurden?

Von George Charles Darley

Veröffentlicht am 27. Januar 2025

Am 27. Januar jährt sich die Befreiung des berüchtigten nationalsozialistischen Vernichtungslagers in Polen zum 80. Mal.

Eine Drohnenaufnahme des Tors „Arbeit macht frei“ (Work sets you free) auf dem Gelände des ehemaligen nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz vor dem 80. Jahrestag der Befreiung des Lagers in Oswiecim, Polen, am 10. Januar 2025 [Kacper Pempel/Reuters]

„Der Himmel war rot und die Luft roch nach verbranntem Fleisch. Ich verstand es damals nicht, aber meine Mutter sagte mir, dass es Menschen waren. Menschen wie wir.“ – Ceija Stojka, Auschwitz-Überlebende

Vor achtzig Jahren befreite die sowjetische Rote Armee die Überlebenden von Auschwitz-Birkenau, dem Vernichtungslager der Nazis in der Region Schlesien im Süden Polens. Die Ankunft der Alliierten gab der Welt einen ersten echten Einblick in die Schrecken des Lagers – obwohl es Hinweise darauf gibt, dass britische und amerikanische Geheimdienste von den Massenmorden in den Konzentrations- und Vernichtungslagern von Auschwitz wussten.

Mehr als eine Million Menschen, die überwiegende Mehrheit von ihnen Juden, wurden im Lager Auschwitz ermordet, das von Mai 1940 bis zu seiner Befreiung am 27. Januar 1945 in Betrieb war – heute wird es zu Ehren der Opfer als Internationaler Holocaust-Gedenktag begangen. Zu den weiteren Opfern gehörten die Roma, polnische politische Gefangene, Homosexuelle, Kommunisten, sowjetische Kriegsgefangene und Menschen mit Behinderung.

Wir blicken zurück auf die Geschehnisse in Auschwitz, die Art und Weise, wie verschiedene Opfergruppen behandelt wurden, und die Aussagen einiger Überlebender.

Was waren die verschiedenen deutschen Internierungs- und Vernichtungslager?

Die Nazis, angetrieben von ihrer Ideologie der rassischen Überlegenheit und territorialen Expansion, errichteten von 1939 bis 1945 mehr als 44.000 Lager, die in ganz Deutschland und den besetzten Gebieten einer Reihe von Zwecken dienten.

Dieses riesige Netzwerk wurde als „Lager“ bezeichnet, in dem zwischen 15 und 20 Millionen Menschen inhaftiert oder getötet wurden. Es umfasste Konzentrationslager für „unerwünschte“ ethnische Gruppen und politische Gefangene, Arbeitslager, in denen versklavte Gefangene industrielle oder landwirtschaftliche Arbeit verrichteten, unter anderem für deutsche Firmen wie den Chemie- und Pharmakonzern IG Farben und das Maschinenbauunternehmen Krupp, Durchgangslager, in denen Häftlinge vor der Deportation in andere Lager festgehalten wurden, und sechs Vernichtungslager, in denen Menschen zur Ermordung gebracht wurden.

Auschwitz war ein Komplex, der viele dieser Lagertypen umfasste. Es war auch das größte der nationalsozialistischen Vernichtungslager. Menschen wurden aus Durchgangslagern in ganz Europa und aus Arbeitslagern nach Auschwitz geschickt, wenn sie als nicht arbeitsfähig eingestuft wurden. Einige wurden von Auschwitz an andere Orte geschickt, um anderswo Zwangsarbeit zu leisten.

Mitglieder des Kriegsverbrechertribunals von Auschwitz inspizieren im Dezember 1964 das ehemalige Vernichtungslager der Nazis in Polen, in dem von 1940 bis 1945 mindestens 1,1 Millionen Menschen, hauptsächlich Juden, ermordet wurden [Datei: AP].

Wofür wurde Auschwitz genutzt?

Nach dem Einmarsch der Nazis in Polen im September 1939 verwandelten sie Auschwitz, eine Militärkaserne, in eine Reihe von mehr als 40 Lagern, von denen Auschwitz I und Auschwitz II-Birkenau die beiden bedeutendsten Einrichtungen waren. Auschwitz wurde zu einem zentralen Bestandteil der Endlösung, dem deutschen Plan für den Völkermord an den Juden.

Auschwitz I wurde 1940 in erster Linie für polnische politische Gefangene errichtet und später um Juden und andere Häftlinge erweitert. Das Lager diente auch als Verwaltungszentrum des Komplexes. Es lag in der Nähe der Stadt Oswiecim in Südpolen und war strategisch an ein dichtes Eisenbahnnetz angebunden, sodass die Häftlinge effizient aus ganz Europa transportiert werden konnten.

Auschwitz II-Birkenau wurde 1941 und 1942 im nahe gelegenen Dorf Brzezinka (das auf Deutsch in Birkenau umbenannt wurde) errichtet, etwa 3 km von Auschwitz I entfernt. Es fungierte als größtes Vernichtungs- und Zwangsarbeitslager im nationalsozialistischen System und war mit Gaskammern und Krematorien ausgestattet. Zusammen mit den paramilitärischen Todesschwadronen der Einsatzgruppen war Auschwitz die größte Tötungsmaschine während des Holocaust. In den vier Jahren, in denen das Lager in Betrieb war, wurden etwa 1,3 Millionen Menschen in Auschwitz festgehalten – mindestens 1,1 Millionen von ihnen, die überwiegende Mehrheit Juden, wurden ermordet.

In Auschwitz waren zu jeder Zeit bis zu 90.000 Gefangene untergebracht. Die Häftlinge verrichteten verschiedene Aufgaben innerhalb des Lagers, wie z. B. Reinigungsarbeiten, Verwaltungsarbeit, die Beaufsichtigung anderer Häftlinge oder die Ausführung der grausamen Aufgabe, Leichen aus den Gasöfen zu ziehen, Goldzähne und Frauenhaare zu entfernen und Leichen zu verbrennen. Sie wurden auch zu Zwangsarbeit in Fabriken, Steinbrüchen und auf Bauernhöfen außerhalb des Lagers abkommandiert, wo sie tagsüber arbeiteten und nachts in ihre Lager zurückkehrten.

Auschwitz war auch ein Ort für medizinische Experimente und pseudowissenschaftliche Forschung, bei denen die Insassen als Versuchskaninchen dienten. Dr. Josef Mengele, bekannt als der „Todesengel“, war berüchtigt für seine schrecklichen Experimente in Auschwitz, insbesondere an Zwillingen und Menschen mit körperlichen Anomalien.

Bei diesen Experimenten wurden den Opfern Chemikalien in die Augen injiziert, um die Augenfarbe zu verändern, absichtlich Krankheiten übertragen, um die Immunreaktion zu untersuchen, und ein Zwilling nach dem Tod seziert, um ihn mit dem überlebenden Geschwister zu vergleichen.

Im Rahmen von Massensterilisierungsprogrammen, die sich gegen Minderheiten wie die Roma und Menschen mit Behinderungen richteten, wurden die Opfer gezwungen, sich einer Bestrahlung der Fortpflanzungsorgane, der Injektion ätzender Chemikalien in die Gebärmutter oder die Hoden und einer chirurgischen Sterilisation ohne Betäubung auszusetzen.

Menschen besuchen am 23. Januar 2025 die Gedenkstätte und das Museum Auschwitz-Birkenau, das ehemalige Konzentrations- und Vernichtungslager der Nazis in Oswiecim, Polen [Oded Balilty/AP]

Wer wurde in Auschwitz festgehalten und was geschah mit ihnen?

Juden machten 90 Prozent der Opfer von Auschwitz aus, während auch andere Gruppen in das Lager geschickt wurden. Jede Gruppe wurde aus bestimmten Gründen ins Visier genommen, und das Leben im Lager unterschied sich je nach Gruppe, der die Gefangenen angehörten, erheblich.

Juden

„Es ist nicht möglich, tiefer zu sinken. Kein menschlicher Zustand ist elender als dieser.“ – Primo Levi, italienisch-jüdischer Chemiker, Autor und Auschwitz-Überlebender

Juden waren die Hauptzielgruppe des Holocaust und die mit Abstand am schlimmsten von den Grausamkeiten der Nazis Betroffenen. Zwischen 1939 und 1945 wurden in ganz Europa etwa sechs Millionen Juden ermordet. Sie wurden vergast, erschossen oder verhungerten und wurden zu Tode gearbeitet.

Von den Ermordeten wurden allein in Auschwitz fast 1,1 Millionen Juden getötet – etwa 85 bis 90 Prozent der Opfer des Lagers –, was es zum tödlichsten Vernichtungslager der Nazis macht.

Jüdische Gefangene in Auschwitz waren mit einigen der härtesten und brutalsten Bedingungen aller Häftlingsgruppen konfrontiert. Die nationalsozialistische Rassenideologie zielte vor allem auf die Vernichtung der Juden ab.

In seinen Memoiren „Überleben in Auschwitz“ (If This Is a Man) aus dem Jahr 1947 beschreibt Primo Levi, wie er bei seiner Ankunft im Lager im Januar 1944 sofort dem „Selektionsverfahren“ unterzogen wurde. Diejenigen, die den Test zur Feststellung der Arbeitsfähigkeit nicht bestanden und als nicht arbeitsfähig eingestuft wurden, wurden in die Gaskammern geschickt. Insgesamt wurden 75 bis 80 Prozent der jüdischen Deportierten bei ihrer Ankunft sofort in die Gaskammern geschickt.

Das Bild von Primo Levi auf einer italienischen Briefmarke, Mailand, Italien, 27. Januar 2018 [Shutterstock]

Juden mussten in überfüllten Baracken leben, in denen bis zu 1.000 Gefangene auf engstem Raum zusammengepfercht waren, der eigentlich für 400 Personen ausgelegt war. Sie erhielten minimale Essensrationen, was zu Hunger und extremer Unterernährung führte. Es gab so gut wie keine sanitären Einrichtungen, nur begrenzten Zugang zu Wasser oder Latrinen, was zu grassierenden Krankheiten führte.

Levi, der bei seiner Ankunft seiner persönlichen Habe beraubt, rasiert, tätowiert und mit einer Uniform ausgestattet wurde, wurde zu zermürbender Zwangsarbeit eingeteilt und musste Hunger, eisige Temperaturen, Krankheiten und die ständige Angst vor dem Tod ertragen. „Wir mussten uns wie Automaten bewegen“, schrieb er, „und mechanisch Befehle befolgen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen und bestraft zu werden.“

Jüdische Häftlinge mussten unter ständigen Beschimpfungen und Schlägen von SS-Wachen (Schutzstaffel, eine paramilitärische Organisation) und „Kapos“ – Mithäftlingen, die sich bereit erklärten, als Aufseher für die Nazis zu arbeiten – arbeiten, oft bis sie zusammenbrachen und starben.

Juden wurden auch für besonders erniedrigende und entmenschlichende Behandlungen ausgewählt, wie z. B. gezwungen zu werden, bei öffentlichen Hinrichtungen zuzusehen oder daran teilzunehmen, stundenlang nackt zu stehen oder Schläge zu ertragen. Jüdische Frauen waren oft sexueller Gewalt ausgesetzt.

Obwohl er schließlich überlebte und später ein hoch angesehener Autor vieler Bücher wurde, wurde Levi sein Leben lang von den Traumata gequält, die er während des Holocaust erlebt hatte. 1987 nahm er sich schließlich das Leben.

Die Überlebenden (von links nach rechts) Miriam Ziegler (79), Paula Lebovics (81), Gabor Hirsch (85) und Eva Kor (80) posieren mit einem Bild von sich selbst als Kinder, das in Auschwitz zum Zeitpunkt der Befreiung, am 26. Januar 2015 in Krakau, Polen, aufgenommen wurde [Ian Gavan/Getty Images]

Roma

„Die Schreie der Kinder hallen noch immer in meinen Ohren wider. Sie schrien, bis sie nicht mehr da waren.“ – Ceija Stojka, Roma und Auschwitz-Überlebende

Schätzungsweise 23.000 Roma wurden nach Auschwitz deportiert, hauptsächlich zwischen Februar 1943 und Juli 1944, von denen 19.000 starben. Die als „rassisch minderwertig“ definierten Roma wurden in einem eigens dafür vorgesehenen „Zigeunerlager“ im südlichen Teil von Auschwitz II-Birkenau untergebracht, das an die Gaskammern und Krematorien angrenzte.

Unter den nach Auschwitz Deportierten befand sich auch Stojka, das fünfte von sechs Kindern römisch-katholischer Roma-Eltern, die ihren Lebensunterhalt als fahrende Pferdehändler verdienten. Ihr Familienwagen reiste als Teil einer Roma-Karawane, die die Winter in der österreichischen Hauptstadt Wien und die Sommer auf dem Land in Österreich verbrachte.

In ihren Memoiren aus dem Jahr 1988 berichtet Stojka, dass sie fünf Jahre alt war, als Deutschland im März 1938 Österreich annektierte. Ihren Eltern wurde befohlen, in Wien zu bleiben und ihren hölzernen Wagen in ein festes Haus umzubauen. Stojka erinnert sich, dass sie lernen mussten, mit einem Ofen statt einem offenen Feuer zu kochen.

1940 erhielten Roma-Familien vom Nazi-Regime die Anordnung, sich als Angehörige einer nichtarischen Rasse registrieren zu lassen. Die Siedlung, in der Stojka lebte, wurde eingezäunt und von der Polizei bewacht. Stojka war acht Jahre alt, als ihr Vater ins Konzentrationslager Dachau gebracht wurde. Einige Monate später erhielt ihre Mutter seine Asche in einer Schachtel.

Bald darauf wurden Stojka, ihre Mutter und ihre Geschwister nach Auschwitz-Birkenau deportiert, wo Mutter und Kinder mit Tausenden anderen in überfüllte Baracken gepfercht wurden und nur wenig Nahrung und Wasser bekamen. Sie lebten im Schatten eines rauchenden Krematoriums.

„Auschwitz war wie die Hölle auf Erden“, sagte Stojka. “Der Geruch von verbranntem Fleisch war allgegenwärtig und wurde Teil unseres Lebens – Teil unseres Atems.“

Das Lager war überfüllt, schmutzig und voller Krankheiten. Die Roma-Gefangenen wurden am Rande des Hungertodes gehalten und waren oft brutalen medizinischen Experimenten ausgesetzt, insbesondere die Kinder. Die Sterblichkeitsrate war aufgrund von Krankheiten und Unterernährung extrem hoch.

Stojka beschrieb, wie sie hilflos zusehen musste, wie Gefangene, darunter auch Kinder, für medizinische Experimente ausgewählt oder zur Vernichtung durch Vergasung geschickt wurden.

Dieses Bild vom Juni 1958 zeigt Gebäude hinter einem stillgelegten Hochspannungs-Elektrozaun des nationalsozialistischen Konzentrationslagers Auschwitz I in Polen, das im Januar 1945 von den Sowjets befreit wurde [Datei: AP]

„In Auschwitz waren wir keine Menschen mehr“, schrieb Stojka. “Wir waren Nummern, Dinge, die entsorgt werden mussten, ohne Wert, außer dem Beitrag, den wir leisten konnten, bevor wir starben.“

Mitte 1944 wurden Stojka, ihre Mutter und ihre Geschwister in das Konzentrationslager Ravensbrück in Mitteldeutschland überstellt – und entkamen auf wundersame Weise der sogenannten „Liquidierung“ der Roma in Birkenau.

Am 2. August 1944 umstellten SS-Wachen mit ihren Gewehren und Hunden das Lager. Die Insassen leisteten zunächst mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Werkzeugen, Stöcken und Steinen Widerstand. Sie wurden jedoch bald überwältigt, in die Gaskammern geschleppt und mit dem zyklonbasierten Pestizid Zyklon B ermordet.

Das Massaker im Roma-Familienlager war Teil des umfassenderen Völkermords der Nazis an den Roma, der in der Sprache der Roma als Porajmos („Verschlingen“) bekannt ist. Im Verlauf des Porajmos wurden mindestens 220.000 und möglicherweise sogar 500.000 Roma ermordet, was 25 bis 50 Prozent ihrer Vorkriegsbevölkerung entspricht.

Stojka und ihre Familienmitglieder wurden von Ravensbrück in eine weitere Einrichtung, Bergen-Belsen, im Norden Deutschlands verlegt, aus der sie am 15. April 1945 befreit wurde, mit einem Gewicht von nur 28 kg (62 Pfund).

Polens Ministerpräsidentin Ewa Kopacz (links), der ehemalige Außenminister Wladyslaw Bartoszewski (Mitte) und der deutsche Kanzler Angela Merkel (rechts) posieren während eines Besuchs einer Ausstellung im Jahr 2014 zum Gedenken an die 25 Jahre seit einer symbolischen Versöhnung zwischen den beiden Nachbarstaaten [Datei: Czarek Sokolowski/AP]

Polnischer Widerstand

„Das Schlimmste war der psychologische Terror – die Vorstellung, dass man jeden Moment aus irgendeinem Grund hingerichtet werden könnte, ließ die Angst ständig präsent sein.“ – Wladyslaw Bartoszewski, Mitglied des polnischen Widerstands, Auschwitz-Überlebender

Etwa 150.000 polnische Intellektuelle, Geistliche, Pädagogen und Widerstandskämpfer wurden nach Auschwitz geschickt, um jegliche Opposition gegen den Nationalsozialismus zu unterdrücken und den Wiederaufbau des Landes nach dem Krieg zu verhindern. Obwohl die Behandlung hart war, war sie im Allgemeinen weniger brutal als die der jüdischen Gefangenen.

Selbst dann wurden in Auschwitz etwa 75.000 Polen getötet. Viele polnische politische Gefangene erhielten Verwaltungsaufgaben innerhalb des Lagers, was manchmal Privilegien wie besseres Essen oder Kleidung bedeutete.

Zu den polnischen Widerstandskämpfern, die in Auschwitz inhaftiert waren, gehörte Wladyslaw Bartoszewski, der 1940 von der Gestapo verhaftet und nach Auschwitz gebracht wurde. In einem Interview mit dem United States Holocaust Memorial Museum im Jahr 1988 beschrieb Bartoszewski, dass er und andere in seinem Zug unmittelbar nach der Ankunft mitten in der Nacht „in einen schlammigen Hof geworfen und sofort der Brutalität der SS-Wachen ausgesetzt wurden“.

„Sie schrien uns an, schlugen uns mit Knüppeln und zwangen uns, uns auszuziehen. Wir wurden wie Vieh in die Baracken getrieben, überfüllt und schmutzig. Es gab keinen Platz zum Schlafen und der Geruch des Todes war bereits allgegenwärtig.“

Bartoszewski wurde beauftragt, in der Küche des Kommandanten zu arbeiten. Aber trotz dieses Jobs bekamen er und seine Kameraden kaum genug zu essen, um zu überleben, und er sah, wie viele Gefangene vor Erschöpfung und Hunger tot umfielen.

Eine Ausstellung ausrangierter Schuhe, die am 9. Januar 2025 auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz der Nazis ausgestellt wurde. Sowjetische Truppen, die das Lager 1945 befreiten, berichteten, dass sie Leichen- und Aschehaufen, Gaskammern und Krematorien sowie Lagerhäuser voller Habseligkeiten der Opfer, darunter Schuhe, Kleidung und Menschenhaar, vorfanden [Datei: Kacper Pempel/Reuters].

Einigen inhaftierten Polen gelang es, unterirdische Widerstandsnetzwerke aufzubauen, um sich gegenseitig zu helfen und den Lagerbetrieb zu sabotieren, wobei sie sich die Tatsache zunutze machten, dass Auschwitz in ihrem eigenen Land lag. Sie sammelten Informationen über die Pläne der Nazis, Warenbewegungen und Vernichtungsbemühungen und schmuggelten diese Daten an die polnische Widerstandsführung und die alliierten Streitkräfte.

„Ich erinnere mich an eine Nacht, als wir während des Appells einige SS-Offiziere belauschten, die über einen Massentransport von Gefangenen sprachen, die am nächsten Tag in die Gaskammern geschickt werden sollten“, erinnerte sich Bartoszewski, der später Außenminister Polens wurde. “Es gelang uns, andere heimlich zu warnen, wodurch viele dem Selektionsprozess entgehen konnten. Es war kein Sieg, aber es war ein kleiner Akt des Trotzes, der uns Hoffnung gab.“

Widerstandskämpfer zerstörten oder veränderten auch Aufzeichnungen, um die Identifizierung und Deportation von Gefangenen zu verzögern, und spielten eine Schlüsselrolle bei der Dokumentation der systematischen Morde in Auschwitz. Sie sabotierten industrielle Abläufe, indem sie den Beitrag der Gefangenen verlangsamten und die Ausrüstung beschädigten, organisierten Fluchtwege und schmuggelten Lebensmittel, Medikamente und andere lebenswichtige Güter in das Lager – und das alles unter großem persönlichem Risiko, da diejenigen, die beim Helfen von Gefangenen erwischt wurden, in der Regel hingerichtet wurden.

Mit dem Fortschreiten des Krieges und der Erschöpfung der Vorräte verschlechterten sich die Bedingungen für Bartoszewski und alle anderen Gefangenen in Auschwitz. Als die Nazis im Januar 1945 die Insassen anwiesen, sich aufzustellen und im Schatten ihrer Gewehre hinauszugehen, während die Sowjets sich näherten, waren viele, wie Bartoszewski und Levi, zu schwach, um das Lager zu verlassen. Beide überlebten, bis die sowjetischen Truppen Auschwitz erreichten. Die meisten Menschen, die in Auschwitz festgehalten wurden, überlebten nicht.

Kriegsdienstverweigerer

Viele Kriegsdienstverweigerer wurden in Auschwitz festgehalten, darunter etwa 3.000 Zeugen Jehovas, die sich weigerten, in der Armee zu dienen oder Hitler die Treue zu schwören, selbst unter Folter.

Die Zeugen Jehovas wurden nicht getrennt von anderen Gefangenen gehalten, waren aber durch einen lila Winkel an ihrer Kleidung zu erkennen. Obwohl sie weniger hart behandelt wurden als andere Gruppen, waren auch sie Hunger und Zwangsarbeit ausgesetzt.

Jehovas Zeugen hielten geheime Bibellesungen und Gebete ab, die beide strengstens verboten waren, und teilten ihre kargen Rationen oft mit anderen Gefangenen, die schwächer oder in schlechterer Verfassung waren. Sie weigerten sich auch, sich an der hierarchischen Brutalität des Lagers zu beteiligen, wie z. B. Kapos zu werden – Aufseher der Zwangsarbeit – oder sich an Gewalttaten gegen Mithäftlinge zu beteiligen.

Simone Arnold Liebster, eine jüdische Französin, die Ravensbrück (ein weiteres Konzentrationslager in Mitteldeutschland) überlebte, beschrieb später die Freundlichkeit und geistige Stärke der Zeugen Jehovas, die sie während ihrer Gefangenschaft kennengelernt hatte, und bemerkte: „Ihre Standhaftigkeit und ihr Frieden gaben mir die Kraft, durchzuhalten. Sie erinnerten mich daran, dass selbst an den dunkelsten Orten Freundlichkeit und Glaube überleben können.“

Eine Frau betrachtet die Bilder von Gefangenen, die am 9. Januar 2025, dem 80. Jahrestag der Befreiung des Lagers, auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz der Nazis in Oswiecim, Polen, ausgestellt sind [Kacper Pempel/Reuters]

Kriegsgefangene

Zehntausende sowjetische Kriegsgefangene wurden in Auschwitz festgehalten, gemäß der nationalsozialistischen Ideologie als „Untermenschen“ behandelt und oft unter erbärmlichen Bedingungen, mit wenig Nahrung und ohne medizinische Versorgung, festgehalten. Obwohl sie in der nationalsozialistischen Hierarchie der Vorurteile weit unten standen, waren sie nicht dem systematischen Völkermord an Juden und Roma ausgesetzt. Sie wurden jedoch in der Regel zu den härtesten Formen der Sklavenarbeit gezwungen, wie Bau- oder Forstarbeiten bei Minustemperaturen, wobei viele, wenn nicht sogar die meisten, an Hunger, Kälte und Krankheiten starben.

Aleksei Vaitsen, einer der wenigen sowjetischen Kriegsgefangenen, die Auschwitz überlebten, sagte später: „Uns wurde alles genommen – unsere Uniformen, unsere Würde und unsere Menschlichkeit. Für sie waren wir keine Soldaten. Wir waren Tiere.“

Andere Minderheiten

Zu den weiteren Häftlingen in Auschwitz gehörten homosexuelle Männer, die durch einen auf ihre Uniformen genähten rosa Winkel gekennzeichnet waren und brutalen Experimenten zur „Heilung“ ihrer sexuellen Orientierung unterzogen wurden.

In Auschwitz wurden auch Menschen mit Behinderungen festgehalten, die nach den eugenischen Grundsätzen der Nazis, die darauf abzielten, durch selektive Zucht eine „rassisch reine“ arische Bevölkerung zu schaffen und die als „untauglich“ eingestuften Menschen zu eliminieren, als „lebensunwert“ galten. Dazu gehörte die Zwangssterilisation von etwa 400.000 Menschen mit Erbkrankheiten, psychischen Erkrankungen oder anderen Behinderungen. Im Rahmen des „T4-Programms“ zur Euthanasie wurden etwa 300.000 behinderte Menschen, darunter auch Kinder, systematisch in Gaskammern, durch Injektionen oder durch Verhungernlassen ermordet. In Auschwitz wurden viele dieser behinderten Gefangenen von Mengele und seinen Mitarbeitern schrecklichen medizinischen Experimenten unterzogen.

Eine weitere Gruppe von Auschwitz-Häftlingen waren deutsche und österreichische Kriminelle, die wegen Diebstahls, Mordes oder anderer nichtpolitischer Verbrechen verhaftet worden waren und an den grünen Dreiecken auf ihren Uniformen zu erkennen waren. Als arische Bürger hatten diese Häftlinge unter den Gefangenen einen höheren Status, und viele von ihnen wurden zu Kapos ernannt, wodurch sie Vorteile wie bessere Essensrationen erhielten. Die Kapos waren dafür berüchtigt, andere Gefangene zu misshandeln, insbesondere Juden und politische Gefangene. Einige dieser kriminellen Häftlinge leisteten jedoch Widerstand, indem sie Mithäftlingen halfen oder sich weigerten, SS-Befehle auszuführen.

Ein kurz nach der Befreiung durch die sowjetische Armee im Januar 1945 aufgenommenes Foto zeigt eine Gruppe von Kindern in KZ-Uniformen hinter Stacheldrahtzäunen im Konzentrationslager Auschwitz [Datei: AP Photo]

Wann und wie wurden die Opfer von Auschwitz befreit?

Mitte Januar 1945 wurden etwa 60.000 Auschwitz-Häftlinge vor dem Vormarsch der Sowjets in andere Konzentrationslager in Richtung Westen getrieben. Auf diesen sogenannten „Todesmärschen“ schleppten sie sich tagelang bei eisigen Temperaturen mit wenig Nahrung und Kleidung weiter. Tausende starben an Erschöpfung, Hunger oder Unterkühlung, und viele andere wurden unterwegs von SS-Wachen erschossen.

Die Befreiung von Auschwitz selbst erfolgte am 27. Januar 1945, als sowjetische Truppen der 60. Armee der 1. Ukrainischen Front in das Lager eindrangen. Sie fanden etwa 7.000 verbliebene Überlebende vor, darunter 700 Kinder, von denen die meisten stark abgemagert, krank oder im Sterben lagen – diejenigen, die zu schwach oder krank waren, um sich den Todesmärschen anzuschließen.

Die sowjetischen Truppen fanden Berge von Leichen und Asche, Gaskammern und Krematorien sowie Lagerhäuser voller Habseligkeiten der Opfer, darunter Schuhe, Kleidung und Menschenhaar.

Die Befreiung offenbarte der Welt das Ausmaß der Nazi-Verbrechen und wurde zu einem entscheidenden Moment in der Geschichte des Holocaust.

Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, selbstmordgefährdet ist, können diese Organisationen möglicherweise helfen.

Quelle: Al Jazeera

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …