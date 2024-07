UK-Wahl 2024: Starmer hat eine Mehrheit gewonnen, aber nur einen Bruchteil der Wählerstimmen erhalten VonPeterOborne

https://www.middleeasteye.net/opinion/uk-election-starmer-won-majority-secured-fraction-popular-vote



UK-Wahl 2024: Starmer hat eine Mehrheit gewonnen, aber nur einen Bruchteil der Wählerstimmen erhalten

VonPeter Oborne

5. Juli 2024

Die Labour-Partei hat eine der größten parlamentarischen Mehrheiten in der britischen Politikgeschichte errungen, allerdings mit einem erbärmlich niedrigen Stimmenanteil

Der Vorsitzende der Labour-Partei, Keir Starmer, ist seit dem 4. Juli 2024 der neue britische Premierminister (Reuters)

Die nackten Ergebnisse zeigen es nicht, aber die gestrige Nacht war kein Sieg für Keir Starmer.

Auch wenn wir Zeuge einer Tory-Pleite wurden, war es keine Bestätigung für die Labour-Partei. Die Labour-Partei hat zweifellos eine der größten parlamentarischen Mehrheiten in der politischen Geschichte Großbritanniens errungen, allerdings mit einem erbärmlichen Anteil an der nationalen Wählerschaft.

Labour wird voraussichtlich etwa 34 Prozent der Stimmen erhalten, nicht einmal zwei Prozentpunkte mehr als Jeremy Corbyn 2019 erzielte und deutlich weniger als die 40 Prozent, die Corbyn 2017 erzielte.

Anders ausgedrückt: Dank der zweitniedrigsten Wahlbeteiligung seit 1885 unterstützen nur knapp 20 Prozent der wahlberechtigten Briten Keir Starmers Labour. Dennoch wird er am Ende etwa zwei Drittel aller Parlamentssitze erhalten.

Der Einbruch des Stimmenanteils von Labour ist das direkte Ergebnis von Starmers kalkulierter Entscheidung, einen leidenschaftslosen, risikolosen Wahlkampf zu führen, der darauf abzielt, sich die Unterstützung des Großkapitals, des kriegsbefürwortenden britischen Establishments und der Murdoch-Presse zu sichern.

Alle drei Ziele hat er erreicht, allerdings um den Preis, dass er den traditionellen Anhängern der Partei auf der Linken und unter den muslimischen Wählern den Rücken gekehrt hat.

Die Labour-Partei hat die muslimischen Wähler schon viel zu lange für selbstverständlich gehalten, und dieses Mal hat sie den Preis in einem größeren und sehr wichtigen Ausmaß bezahlt.

Der aufstrebende Starmerite-Star Thangam Debbonaire, der als Schattenkulturminister vorgesehen war, wurde in Bristol West von Carla Denyer besiegt, der Co-Vorsitzenden der Grünen Partei, die mit Sicherheit einer der Stars des neuen Parlaments sein wird. Ihr Sieg wurde durch die Empörung über die Gaza-Politik der Labour-Partei begünstigt.

Der Schattenkabinettsminister und Starmerite-Schützling Jonathan Ashworth wurde in Leicester gestürzt, nur eine Woche nachdem er Migranten aus Bangladesch als Beispiele für Menschen bezeichnet hatte, die illegal nach Großbritannien gekommen sind und zurückgeschickt werden sollten.

Diese schockierenden Äußerungen schienen ein Versuch zu sein, rechtsextreme Stimmen zu gewinnen.

Ashworth unterlag dem bis dahin unbekannten pro-palästinensischen Kandidaten Shockat Adam, der in seiner eleganten Siegesrede zur Einheit aufrief und erklärte: „Dies ist für Gaza: „Dies ist für Gaza.“

Man wird noch viel von ihm hören, wenn er im Parlament sitzt.

Noch viel mehr.

Dies ist für Gaza

Typisch für die Pro-Gaza-Rebellen von heute Morgen ist, dass Adam ein ehemaliger Labour-Anhänger ist.

In einem Interview mit MEE vor dem Wahlergebnis gestern Abend sagte er: „Die palästinensische Sache liegt der Gemeinschaft sehr am Herzen. Doch als sie eine laute, klare und deutliche Stimme brauchten, fehlte sie“.

„Wie können wir tatenlos zusehen, wenn wir ein Massaker nach dem anderen erleben?“, sagte er.

Nach seinem Sieg sandte Adam eine einfache Botschaft an Starmers Labour-Partei: „Das ist für Gaza“.

Adam sprach für zahllose muslimische Wähler in ganz Großbritannien, die sich von Starmers früher Unterstützung für IsraelsPolitik der kollektiven Bestrafung in Gaza und seiner beharrlichen Weigerung, einen Waffenstillstand zu unterstützen, abgestoßen fühlten.

Nun werden diese Unabhängigen einen Block im Unterhaus bilden – einen Block, dem auch Iqbal Mohamed angehören wird, ein lokaler Ingenieur und IT-Berater, der einen großen Sieg über Starmers Labour-Partei in Dewsbury und Batley errungen hat.

Shockat Adam, der Jonathon Ashworth von der Labour-Partei besiegte, sprach für unzählige britische muslimische Wähler, die sich von Starmers Haltung zu Israels Krieg gegen Gaza abgestoßen fühlten (MEE/Imran Mullah)

Im Anschluss an seinen historischen Sieg erklärte Mohamed: „Ich glaube, dass die Politik von der korrupten, egoistischen, kriegsbefürwortenden und rassistischen Elite gekapert und gegen uns verwendet wurde. „Beide großen Parteien haben den Völkermord in Palästina voll unterstützt und verkaufen weiterhin Waffen, mit denen unschuldige Zivilisten unter Verletzung des Völkerrechts getötet werden.“

Wie im MEE-Bericht hervorgehoben wird, ist Mohamed ein weiteres ehemaliges Mitglied der Labour-Partei, das wegen Starmers blinder Unterstützung für den Krieg des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu gegen den Gazastreifen ausgetreten ist.

Es ist wichtig zu betonen, dass wir hier nicht von einer homogenen muslimischen Wählerschaft sprechen.

Khalid Mahmood ist ein Beispiel für einen muslimischen Abgeordneten, der seinen Sitz aufgrund seiner Unterstützung für Starmer verloren hat.

Die Antikriegsbewegung wird von einer breiteren Koalition unterstützt, zu der auch traditionelle Labour-Wähler, Studenten und andere gehören. Dies ist das genaue Gegenteil der sektiererischen, auf Rasse und Religion basierenden Bewegung, wie sie vom Labour-Establishment dargestellt wird.

Am außergewöhnlichsten ist das Ergebnis in Blackburn. Es heißt, dass Labour in dieser nordwestlichen ehemaligen Industriestadt die Stimmen eher gewichtet als gezählt hat. Die Stadt wird seit 69 Jahren von Labour-Abgeordneten vertreten, darunter die legendäre Kabinettsministerin Barbara Castle und der ehemalige Außenminister Jack Straw.

Gestern Abend wurde die örtliche Labour-Abgeordnete Kate Hollern von Adnan Hussain, einem weiteren ehemaligen Labour-Aktivisten, weggefegt.

In einem Interview mit MEE sagte Hussain: „Gaza ist wichtig, und das ist der Grund, warum ich kandidiert habe. Aber auch die Armut ist ein großes Thema, ebenso wie die Gesundheitsversorgung“. Diese letzte Bemerkung ist wahrscheinlich eine Anspielung auf den neuen Gesundheitsminister der Labour-Partei, Wes Streeting, der selbst nur knapp in Ilford North unterlegen war.

Eine bedrohliche Entwicklung

An der Seite der Phalanx der Unabhängigen, die von Starmers Außenpolitik abgestoßen werden, wird Corbyn stehen, der in Islington North gegen alle Widerstände einen komfortablen Sieg errang. Da sich die Tories im freien Fall befinden, kann Corbyn de facto zum Führer der Opposition werden.

Als dienstältester Abgeordneter dürfte er der Vater des Hauses sein, eine Position, die ihm Vorrang bei Fragen an den Premierminister einräumt.

Da sich die Tories im freien Fall befinden, kann Corbyn de facto Oppositionsführer werden

Er wird dieses Privileg zweifellos in vollem Umfang nutzen. Diane Abbott, seine langjährige Verbündete, wird die Mutter des Hauses sein. Zusammen werden sie der Labour-Regierung Schwierigkeiten bereiten.

Einige Ergebnisse deuten darauf hin, dass Starmer mit seiner Wahlstrategie, vielleicht sogar absichtlich, die Konservative Partei und sogar die extreme Rechte unterstützt hat.

Starmers rachsüchtige Entscheidung, die Palästina-Befürworterin Faiza Shaheen von der Kandidatur in Chingford und Woodford Green auszuschließen, hat dazu geführt, dass der Sitz an den ehemaligen Tory-Chef Iain Duncan Smith ging.

Starmers außergewöhnliche und verwirrende Entscheidung, dem Labour-Kandidaten in Clacton die Unterstützung zu entziehen, ebnete den Weg für einen reibungslosen Sieg von Nigel Farage. Man wird sich Fragen zu dieser Strategie stellen.

Es stimmt zwar, dass der Anstieg der Stimmen für die Reformpartei den Tories großen Schaden zugefügt hat, aber die bedrohlichste Entwicklung der Ergebnisse von gestern Abend war der Anstieg der Stimmen der Rechtsextremen, die von Farage angeführt wurden.

Als Vorsitzender einer angeblich progressiven Partei hätte Starmer entschlossen sein müssen, dies um jeden Preis zu verhindern. Das tat er aber nicht.

Eine große Kluft

Um die Ergebnisse der letzten Nacht zusammenzufassen: Die Tory-Partei ist zerrüttet und könnte sich der dunklen Politik der europäischen extremen Rechten zuwenden.

Das Wahlargument für diese Strategie ist verlockend, denn sowohl Reform UK als auch die Konservativen scheinen einen größeren Stimmenanteil zu haben als Labour.

In einer seismischen Verschiebung besetzt Labour nun den Mitte-Rechts-Bereich, der früher den Konvervativen gehörte.

Das moralische Argument ist ein ganz anderes.

In einer seismischen Verschiebung besetzt Labour jetzt den Mitte-Rechts-Bereich, der früher den Konvervatien gehörte.

Diese Verschiebung hat den erstaunlichen Erfolg der kleineren Parteien – der Liberaldemokraten, der Grünen und der Unabhängigen– eingeläutet. Starmer hat eine Mehrheit im Parlament errungen, aber nur einen Bruchteil der Wählerstimmen erhalten.

Noch nie war die Kluft zwischen einer berechtigten politischen Klasse in Westminster und der Masse des britischen Volkes so groß.

Peter Oborne gewann sowohl 2022 als auch 2017 den Preis für den besten Kommentar/Blogging und wurde 2016 bei den Drum Online Media Awards für seine Artikel für Middle East Eye zum Freiberufler des Jahres ernannt. Außerdem wurde er 2013 bei den British Press Awards zum Kolumnisten des Jahres ernannt. Im Jahr 2015 trat er als leitender politischer Kolumnist des Daily Telegraph zurück. Sein neuestes Buch ist The Fate of Abraham: Why the West is Wrong about Islam, erschienen im Mai bei Simon & Schuster. Zu seinen früheren Büchern gehören The Triumph of the Political Class, The Rise of Political Lying, Why the West is Wrong about Nuclear Iran und The Assault on Truth: Boris Johnson, Donald Trump and the Emergence of a New Moral Barbarism.

Übersetzt mit deepl.com

