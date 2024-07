https://www.aljazeera.com/opinions/2024/7/5/what-does-the-success-of-pro-gaza-independents-say-about-labours-victory



Was sagt der Erfolg der unabhängigen Befürworter des Gazastreifens über den Sieg der Labour Party aus?

Von Shaista Aziz

Politische Kommentatorin, Journalistin und Autorin

5 Juli 2024

Es scheint, dass die Labour-Partei ihren Erdrutschsieg zu einem großen Teil nicht der Umarmung des Starmerismus durch die Wähler verdankt, sondern ihrer vollständigen Ablehnung der Tories.

Der abgesetzte ehemalige Labour-Chef Jeremy Corbyn hat als pro-palästinensischer Unabhängiger bei der Wahl am Donnerstag in seinem Wahlkreis North Islington deutlich gewonnen [Benjamin Cremel/AFP].

Es ist der Morgen nach der vergangenen Nacht, und das Vereinigte Königreich hat eine neue Regierung. Die Labour-Partei von Keir Starmer hat die Parlamentswahlen in einem Erdrutschsieg gewonnen und dabei fast so viele Sitze und eine ebenso große Mehrheit errungen wie Tony Blair mit seiner „New Labour“ im Jahr 1997.

Die Tatsache, dass Starmers Labour-Partei nach 14 Jahren langer und überwiegend katastrophaler Tory-Herrschaft endlich an die Macht gekommen ist, ist jedoch nicht die ganze Geschichte. Wie immer kommt es auf das Kleingedruckte an, und das muss genau untersucht werden.

Es scheint, dass die Labour-Partei einen Großteil ihres erdrutschartigen Sieges nicht der Umarmung des Starmerismus durch die Wähler verdankt, sondern ihrer völligen Ablehnung der Tories.

Gestern Abend wurden die Konservativen vernichtet – die Menschen weigerten sich, für sie zu stimmen, sogar in einigen der Sitze, die lange als ihre sichersten galten, einschließlich der Sitze, die einst von den ehemaligen Premierministern Theresa May, Boris Johnson, David Cameron und der Premierministerin mit der kürzesten Amtszeit in der britischen Politikgeschichte, Liz Truss, gehalten wurden.

Da die Tories schockierende 250 Sitze verloren haben, sind viele führende Persönlichkeiten der Torys, darunter Jacob Reece Mogg, Penny Mordaunt und Grant Shapps, heute Morgen arbeitslos geworden. Eine Rekordzahl von 11 ehemaligen Tory-Kabinettsmitgliedern hat ihren Parlamentssitz verloren. Es war ein totales Tory-Wahlergebnis.

Die Labour-Partei hat einen erdrutschartigen Sieg errungen, aber nur etwa ein Drittel der Wähler – 35 Prozent – haben ihre Stimme für die Partei abgegeben. Ihr Stimmenanteil ist bei dieser Wahl nur um 1,4 Prozentpunkte gestiegen, vor allem dank der Zugewinne gegen die SNP in Schottland, und liegt 2019 um ganze fünf Prozentpunkte unter dem Ergebnis von Jeremy Corbyn im Jahr 2017.

Hätte die britische Öffentlichkeit die Konservativen 2017 oder 2019 in der gleichen Weise abgelehnt wie gestern, hätte Corbyns Labour einen ebenso großen Sieg errungen wie den, den wir heute erleben.

Dies ist natürlich eine Folge des archaischen britischen Mehrheitswahlsystems, das dazu beiträgt, das Zweiparteien-Duopol in Westminster aufrechtzuerhalten, und oft zu Ergebnissen führt, die nicht mit dem Willen des Volkes übereinstimmen.

Trotz dieses kaputten Systems haben die Wähler mit der Wahl der Unabhängigen eine klare Botschaft an Labour gesendet.

Bei dieser Wahl hat Starmers Labour-Partei eine Reihe ehemaliger Hochburgen an unabhängige Kandidaten verloren, die auf pro-palästinensischen Plattformen kämpften und einen sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand in Gaza sowie ein Ende der jahrzehntelangen Besetzung Palästinas forderten. In fünf Wahlkreisen wählten die Wähler, die sich über Starmers israelfreundliche Haltung zum Gaza-Krieg aufgeregt hatten, Kandidaten, die sich vor allem zu diesem Thema äußerten. Der abgesetzte ehemalige Labour-Führer Jeremy Corbyn beispielsweise gewann in seinem Wahlkreis North Islington als pro-palästinensischer unabhängiger Kandidat mit Leichtigkeit.

Mehrere andere pro-palästinensische Unabhängige haben die Mehrheit der Labour-Partei in Sitzen, die einst als sicher galten, erheblich verringert. Die Mehrheit von 5.000 Sitzen des Labour-Schattengesundheitsministers Wes Streeting in Ilford North wurde beispielsweise auf nur 500 reduziert, als eine 23-jährige britische Palästinenserin, Leanne Mohammed, in greifbare Nähe rückte, um ihn abzusetzen. In ähnlicher Weise gewann Jess Philipps, die einst eine Mehrheit von 10.000 Stimmen hatte, mit nur wenigen hundert Stimmen in Birmingham Yardley gegen eine pro-palästinensische Kandidatin einer kleinen Partei.

Bislang wurde dieser beispiellose Anstieg der unabhängigen Stimmen von den Mainstream-Medien einfach als Ablehnung von Starmers Gaza-Politik in Gebieten mit „muslimischer Mehrheit“ erklärt. Dies ist jedoch eine kurzsichtige Analyse, die unterstellt, dass nur Muslime an einem Völkermord interessiert sind. Darüber hinaus nährt sie Tropen über die angeblich gespaltene Loyalität britischer Muslime und schürt die Islamophobie.

Die Wahrheit ist natürlich ganz einfach. Viele Briten, ob Muslime oder nicht, wollen, dass das Töten ein Ende hat und dass in Palästina Gerechtigkeit herrscht. Außerdem wollen sie, dass ihre Vertreter die moralische Integrität besitzen, sich gegen Völkermord und andere eklatante Verstöße gegen das Völkerrecht auszusprechen, selbst wenn diese Verstöße von einem Staat begangen werden, der als wichtiger strategischer Verbündeter des Vereinigten Königreichs gilt. Darüber hinaus sind sich viele Briten der historischen Mitschuld Großbritanniens an der gewaltsamen Enteignung der Palästinenser von ihrem Land bewusst und wünschen sich, dass ihre Regierung in dieser Frage eine prinzipielle Haltung einnimmt, um die Fehler der Vergangenheit wiedergutzumachen. Das ist der Grund, warum die Position der Labour-Partei zum Gaza-Streifen so viele Wähler dazu gebracht hat, der Partei den Rücken zu kehren.

Eine weitere wichtige Geschichte dieser Wahl ist der Aufstieg der rechtsextremen, einwanderungsfeindlichen Reformpartei, die 14 Prozent der Stimmen und vier Sitze im Parlament errang. Nigel Farage, ehemaliger UKIP-Vorsitzender und Hauptverfechter des Brexit, ist jetzt Abgeordneter der Reformpartei und vertritt Clacton.

In den letzten Jahren hat Farage eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der britischen Politik gespielt, insbesondere bei Themen wie Einwanderung und den Beziehungen des Vereinigten Königreichs zu Europa, obwohl er keinen Sitz im Parlament hat. Jetzt, da er ein gewählter Abgeordneter ist, kann man davon ausgehen, dass er einen noch größeren Einfluss haben wird.

Innerhalb des Parlaments wird die Reform die Labour-Partei dazu drängen, eine rechtslastigere und aggressivere Einwanderungspolitik zu betreiben. Starmer wird sich diesem Druck widersetzen und sich für eine Einwanderungs- und Asylpolitik einsetzen müssen, die mit internationalem Recht und moralischem Anstand im Einklang steht und gleichzeitig den Bedürfnissen des Landes dient.

Wie geht es nun weiter?

Vierzehn Jahre Tory-Herrschaft haben den Briten viel abverlangt. Unser Leben ist jetzt viel härter. Viele von uns sind viel ärmer. Alle unsere öffentlichen Dienste liegen auf den Knien. Und wie der Erfolg der pro-palästinensischen Unabhängigen gezeigt hat, sind viele von uns bestürzt darüber, dass unsere Regierung einen völkermörderischen Krieg gegen ein Volk unterstützt, das unter Besatzung lebt und dessen Schicksal das koloniale Großbritannien mit besiegelt hat.

Es gibt einen massiven Appetit auf Veränderung – deshalb haben die Menschen die Tories abgewählt. Doch wenn Keir Starmer die Führung des Landes übernimmt, muss er unbedingt anerkennen, dass sein Sieg nicht absolut war und dass er große Teile der Wählerschaft nicht davon überzeugt hat, dass seine Regierung ihren Interessen dienen wird. Er wird uns allen zeigen müssen, dass er die klare Botschaft der Wähler verstanden hat: „Wir lehnen die Tories ab, aber das bedeutet nicht, dass wir eure Labour-Partei bedingungslos annehmen“.

In seiner ersten Rede als neuer britischer Regierungschef hat Starmer signalisiert, dass er dies verstanden hat, und behauptet, er wolle Premierminister für das ganze Land sein, insbesondere für diejenigen, die ihn nicht gewählt haben.

Wenn es ihm damit ernst ist – und ich hoffe, dass es ihm zum Wohle unseres Landes ernst ist -, dann muss er auf diejenigen in der Labour-Linken zugehen, die er aus der Partei gedrängt hat, auf die Gewerkschaftsbewegung und auf alle anderen Kräfte im Vereinigten Königreich, die wollen, dass dieses Land den Interessen aller seiner Bürger dient und gleichzeitig in seiner Außenpolitik die Menschenrechte und das Völkerrecht achtet.

Die Erfolge der Unabhängigen und der linken Kleinparteien dürfen nicht ignoriert werden. Starmer muss sich ihre Sorgen zu Themen wie Gaza und Klimawandel anhören und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Andernfalls wird er feststellen, dass sein Wahlsieg, der auf dem Zusammenbruch der Torys beruhte, sich als bedeutungslos erweisen wird. Er wird nicht nur nicht in der Lage sein, dem Druck der Reformpartei standzuhalten, sondern auch mit mehr Empörung, Protesten und einem stärkeren Drängen auf Rechenschaftspflicht seitens der Linken konfrontiert sein.

Die pro-palästinensische Linke hat diese Wahl maßgeblich beeinflusst. Doch der Kampf ist noch lange nicht vorbei. Jetzt, da die Tories abgewählt sind und Labour an der Macht ist, muss sich diese nicht homogene Gruppe weiter zusammenschließen und neue Strategien entwickeln, um die neue Regierung unter Druck zu setzen, damit sie in den für sie wichtigen Fragen sinnvolle Maßnahmen ergreift, angefangen mit dem Krieg gegen Gaza.

Diese Wahl hat gezeigt, dass die Tage des Zweiparteien-Duopols in Großbritannien vorbei sind. Immer mehr Menschen entscheiden, wen sie aufgrund ihrer Werte und nicht aufgrund ihrer Loyalität zu einer Partei wählen, und so bietet sich für die Linke eine wichtige Gelegenheit, ihren Einfluss zu vergrößern.

Shaista Aziz Politische Kommentatorin, Journalistin und Autorin Shaista Aziz ist eine politische Kommentatorin, Journalistin und Autorin. Sie ist ehemalige Labour-Stadträtin und setzt sich auf nationaler Ebene gegen Rassismus und für Gleichberechtigung ein.

