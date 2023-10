Ukraine-Krieg: Großbritannien sucht direkte Konfrontation mit Russland

Der britische Verteidigungsminister will den Ukraine-Konflikt weiter eskalieren. Britische Truppen sollen in der Ukraine stationiert werden. Die britische Marine soll ukrainische Schiffe im Schwarzen Meer schützen. Beide Maßnahmen bedeuten die direkte Konfrontation mit Russland.

Der britische Verteidigungsminister Grant Shapps kündigt in einem Interview mit der britischen Zeitung The Telegraph an, das Engagement Großbritanniens in der Ukraine ausweiten zu wollen. Seine Vorschläge sind eine Abkehr von der bisherigen Politik Großbritanniens, die Ukraine zwar finanziell und durch Waffenlieferungen zu unterstützen, eine direkte Konfrontation mit Russland aber zu vermeiden.

Shapps schlägt vor, dass die britische Marine die ukrainischen Getreidetransporte durchs Schwarze Meer absichern solle. Darüber habe er bereits in der letzten Woche bei seinem Besuch in der Ukraine mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij gesprochen. Shapps hatte Selenskij angeboten, die britische Navy könnte ukrainische Schiffe gegen russische Angriffe schützen.

The Telegraph schreibt dazu: