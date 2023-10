The New York Times, a cheerleader for Israel and its crimes Newspaper of record helps launder the theft of Palestinian land and rights.

Eric Adams aus New York City hat dieses und andere Fotos im letzten Monat getwittert

getwittert, aus denen eindeutig hervorgeht, dass er im besetzten Ost-Jerusalem gewesen ist. (via Twitter)

Die New York Times, ein Befürworter von Israel und seinen Verbrechen

Von Michael F. Brown

28. September 2023

Die New York Times ist nicht bereit, ihren Lesern klar zu machen

dass Ostjerusalem Teil des Westjordanlandes ist, das Israel seit 1967

seit 1967 militärisch besetzt hält.

Am 24. August schrieben Dana Rubinstein und Emma G. Fitzsimmons, mit einem Beitrag des Jerusalemer Büroleiters Patrick Kingsley, dass

dass der Bürgermeister von New York City, Eric Adams, „keinen Versuch unternommen hat, die

palästinensischen Gebiete zu besuchen“ – der Begriff, den die Zeitung für das besetzte

Westjordanland und den Gaza-Streifen.

Diese Behauptung „kein Versuch“ ist eine falsche Aussage.

Bürgermeister Adams hat Ost-Jerusalem besucht, wie seine eigenen Tweets deutlich zeigen.

Ein Foto, das den Artikel in der New York Times begleitete, machte ebenfalls deutlich, dass Adams Zeit im besetzten Ost-Jerusalem verbrachte.

Doch die Bildunterschrift zu diesem Foto verwirrte die Leser,

Bürgermeister Eric Adams legte während seiner Israel-Reise mehrere spirituelle Stopps ein

Reise nach Israel mehrere spirituelle Stopps ein, darunter ein Besuch der Klagemauer in Jerusalem“.

Diese Formulierung vermittelt den Eindruck, dass ganz Jerusalem zu Israel gehört und dass die

Westmauer, die sich im besetzten Ostjerusalem befindet, ebenfalls zu Israel gehört.

Nach internationalem Recht wird kein Teil Jerusalems als Teil Israels betrachtet, auch nicht Westjerusalem. Zionistische Milizen vertrieben 1948 etwa 10.000 palästinensische Familien aus Westjerusalem und nahmen de facto

palästinensischen Familien 1948 aus Westjerusalem und übernahmen de facto die Kontrolle über diesen Teil der

der Stadt. Heute sind diese Palästinenser und ihre Kinder mit einem dualen Rechtssystem konfrontiert, das ihre Rückkehr verhindert, während israelische Siedler diskriminierende israelische Gesetze anwenden, um in die Häuser palästinensischer Flüchtlinge in Ostjerusalem einzuziehen.

Die große Mehrheit der Länder und der UN-Sicherheitsrat erkennen Jerusalem nicht

erkennen Jerusalem nicht als Israels Hauptstadt an. Die Vereinigten Staaten und eine kleine

Anzahl anderer Länder, die Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkannt haben

Hauptstadt Israels anerkannt haben, sind die isolierten Ausreißer aus diesem langjährigen internationalen

Konsens.

Unmittelbar nach der Besetzung Ost-Jerusalems durch Israel im Jahr 1967 vertrieben die israelischen Streitkräfte Hunderte von Palästinensern aus dem marokkanischen Viertel, um Platz für den Platz an der Klagemauer zu schaffen – eine Tatsache, auf die die Zeitung nicht eingeht.

Die E-Mails der Electronic Intifada an Kingsley, Rubinstein und

Fitzsimmons blieben unbeantwortet. Auch die Auslandsredaktion und die Korrekturabteilung

auf Bitten um eine Erklärung reagiert.

In den letzten 22 Jahren hat dieser Autor immer wieder Korrekturen bei der New York Times angefordert und gelegentlich auch erhalten. Einmal, im Jahr 2003, bezeichnete mich ein Redakteur während einer Meinungsverschiedenheit über den Verhaftungsstatus des Psychologen Dr. Fadel Abu Hein als „stur“, „starrköpfig“ und „dickköpfig“.

Es ist schlichtweg unmöglich zu wissen, wie die Zeitung reagieren wird – wütend, entgegenkommend oder nicht.

Aber in diesem Fall ist klar, dass die Zeitung sich nicht

über den Status des besetzten Ost-Jerusalem öffentlich auseinandersetzen will, ganz zu schweigen

zu erwähnen, dass die Zeitung Anfang August eine Bildunterschrift veröffentlichte

– die im Allgemeinen nicht in der Verantwortung des Journalisten lag, der den

Artikel verfasste – mit dem Hinweis auf „arabische Stadtteile im israelisch besetzten Ost

Jerusalem“.

Die Zeitung muss sich entscheiden: Völkerrecht oder Rechtsbruch, wie

in der Region von der Trump-Administration im Namen Israels energisch vorangetrieben

Regierung.

Es ist auch nicht das erste Mal, dass die Zeitung meine Fragen zu Ostjerusalem – oder auch Westjerusalem – ignoriert hat.

Die Tatsache, dass die Times – die stolz darauf ist

stolz darauf ist, dass sie seit 1895 ein Haushandbuch für Stil und Sprachgebrauch unterhält –

bei einem so wichtigen Thema regelmäßig korrigiert werden muss, kann nicht

kann nicht das Ergebnis von bloßer Nachlässigkeit sein. Vielmehr zeigt es, dass zumindest

dass zumindest einige ihrer Mitarbeiter und Entscheidungsträger es als ihre Aufgabe ansehen, Israels Falschdarstellungen und internationale Verbrechen im Namen der so genannten „Zeitung der Rekorde“ zu verteidigen und zu waschen.

Es gab eine Zeit, da reagierte die Times zumindest auf

auf ernsthafte Anfragen reagierte und manchmal eine Position änderte, wenn sie

ein zwingender Fall vorlag. Diese Zeiten scheinen der Vergangenheit anzugehören. Ihr

Schweigen zu Ost-Jerusalem ist eine weitere Bestätigung für

und demonstriert die Hybris, die damit einhergeht, dass man sich

außerhalb der Reichweite einer fundierten Untersuchung zu sein.

Von hier aus ist es nur noch ein kleiner Schritt, bis die Zeitung eines Tages

Teile – oder das gesamte – illegal annektierte Westjordanland in die Karten von

Israel einfügen, wenn israelische Politiker die formale Annexion dieses Gebiets

de facto-Annexion, die jetzt besteht.

Dies geschieht vor dem Hintergrund der eskalierenden Gewalt israelischer Siedler – die routinemäßig vom israelischen Militär verteidigt werden -, die palästinensische Dörfer im besetzten Westjordanland ethnisch säubern.

Als die Zeitung in der Vergangenheit das gesamte Westjordanland ausradierte und es Israel zuordnete, wurde dies als Fehler anerkannt.

Wie lange das noch der Fall sein wird, ist fraglich, da die New York Times das besetzte Ostjerusalem Israel zuordnet und keine Bereitschaft zeigt, die Angelegenheit zu diskutieren.

Kingsley ging auch nicht auf die Karten des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu von 1948 und 2023 ein, in denen Palästina während seiner Rede vor der UN-Generalversammlung am vergangenen Freitag ausgelöscht wurde, obwohl er einen Analyseartikel über Netanjahus Besuch in den USA schrieb. Übersetzt mit Deepl.com



