Ukraine & Revolution

13. März 2025

Für Herrscher ist der gefährlichste aller Dinge ein noch bewaffneter Soldat, der anfängt nachzudenken, sagt John Wight.

Ukrainischer Soldat im Osten des Landes im Jahr 2015. (Verteidigungsministerium der Ukraine / Noah Brooks / Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.0)

Von John Wight

Sonderausgabe für Consortium News

Ter eigentliche Feind jeder Regierung oder jedes Regimes ist letzten Endes das eigene Volk. Die Herrscher fürchten es am meisten.

Dementsprechend viel Mühe verwenden die Herrscher auf Propaganda, die in erster Linie darauf abzielt, den Mythos aufrechtzuerhalten, dass es ein nationales Interesse gibt, an das alle gebunden sind, unabhängig vom sozioökonomischen Status oder der tatsächlichen Lebenserfahrung.

In Wahrheit gibt es so etwas wie ein „nationales Interesse“ nicht. Nur die Interessen der herrschenden Klasse der Machthaber zählen. So schwer wiegt die Krone, und so leicht ist die Grenze zwischen Legitimität und Illegitimität zu überschreiten.

Diese Dynamik ist in Kriegszeiten am ausgeprägtesten. Männer mit Waffen, die ausgesandt werden, um gegen andere Männer mit Waffen zu kämpfen, sind nie gefährlicher als dann, wenn die anfängliche, warme Glut des Patriotismus, die dafür verantwortlich ist, dass sie bereitwillig in den eigenen Untergang marschieren, durch die düstere Realität von Leid und Gemetzel ersetzt wird.

Dann tritt das für Herrscher Gefährlichste zutage: ein Soldat, der noch immer bewaffnet ist und anfängt, nachzudenken.

Die Russische Revolution von 1917 ist das historische Beispiel dafür, wie arme Soldaten, die in den Schlund des Kampfes geworfen werden, ein revolutionäres Bewusstsein entwickeln, das das nationale Bewusstsein, das sie verteidigen wollten, verdrängt.

Auch in Frankreich und Deutschland kam es nach diesem Krieg, der alle Kriege beenden sollte, zu Unruhen in der Bevölkerung, doch in beiden Fällen erwiesen sich die Kräfte der Hauptstadt als stark genug, um die Bedrohung von unten zu überwinden.

Eine Wende in der Ukraine

Der russische Präsident Wladimir Putin spricht am 8. August 2024 mit Alexei Smirnow, dem amtierenden Gouverneur von Kursk, über den Einfall der Ukrainer. (Kremlin.ru / Wikimedia Commons / CC BY 4.0)

Die Ukraine hat den Ersten Weltkrieg unserer Zeit verloren. Die Kursk-Offensive Kiews und die Besetzung russischen Territoriums haben sich zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Textes in eine verheerende Niederlage verwandelt. Darüber hinaus hat der Personalmangel in der Ukraine eine kritische Masse erreicht. Ohne den Einsatz europäischer Truppen wird kein noch so großer Umfang an finanzieller und materieller Unterstützung durch die Europäische Union und das Vereinigte Königreich die Realität vor Ort retten oder ändern können.

Das herrschende Regime eines Landes, das buchstäblich junge Männer von der Straße entführt, wie es die Ukrainer erlebt haben, um sie in den Kampf zu schicken, kann man als jeglicher Legitimität beraubt bezeichnen.

Die Ukraine ist nach drei Jahren unablässigen Konflikts kein souveräner Staat mehr. Sie ist ein Handlanger der NATO und Brüssels. Sie ist ein gescheitertes Experiment in Ethno-Nationalismus und Ethno-Faschismus. Sie ist das Israel Osteuropas und ebenso reaktionär. Der Präsident des Landes, Wolodymyr Selenskyj, ist in diesem Licht betrachtet nichts weiter als ein willkommener Agent des westlichen Imperialismus.

Zelensky mit Präsident Donald Trump im Weißen Haus am 28. Februar. (White House / Flickr)

Als er im Oval Office von Präsident Donald Trump und Vizepräsident J.D. Vance zurechtgewiesen wurde, konnte man sehen, wie Macht funktioniert. Der in Khaki gekleidete, zierliche Anführer dieses korrupten Staates war es bis zu diesem Zeitpunkt gewohnt, in westlichen Hauptstädten auf der ganzen Welt wie ein Rockstar auf Tournee gefeiert zu werden. Nun wurde er plötzlich auf seinen „tatsächlichen“ Status als Washingtons Fußabtreter reduziert, der nur so lange nützlich ist, bis seine Nützlichkeit abgelaufen ist.

Zumindest muss man Trump zugutehalten, dass er ohne Illusionen über die Machenschaften des kriegstreiberischen westlichen Sicherheitsapparats an den Verhandlungstisch kommt, der anscheinend den Dritten Weltkrieg dem Frieden in unserer Zeit vorziehen würde.

Aus eben diesem Establishment stammen die schmutzigen und schäbigen Werte der Leichenhalle. Der Tod von einer Million junger Männer ist für sie ein Opfer, das es wert ist, im Namen der Hegemonie und des Erbes gebracht zu werden.

Deshalb sind die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der britische Premierminister Keir Starmer, der französische Präsident Emmanuel Macron und andere die denkbar schlechtesten Führungspersönlichkeiten, die es in der kritischsten Zeit geben kann.

In jeder bombastischen Rede, die von der Leyen hält – in der sie unermüdlich versucht, Russland als Hort einer mongolischen Horde darzustellen, die die Weltherrschaft anstrebt – hinterlässt sie den unauslöschlichen Eindruck einer Frau, die der Roten Armee nie verziehen hat, dass sie 1945 die Tore Berlins stürmte.

„Hissen einer Flagge über dem Reichstag“ 13. Mai 1945. (Jewgeni Chaldej/Adam Cuerden/mil.ru/Wikimedia Commons/gemeinfrei)

Starmer hat aus dem Fehlen jeglicher Tugenden eine Tugend gemacht. Dieser aufgedunsene Bankmanager ist Tony Blair – ohne die Lacher. Er ist eine Tragödie, die das mittlere England hervorgebracht hat, ein Mann, der so hölzern ist, dass er morgens nicht einmal seinen Anzug anzieht. Sein Anzug zieht ihn an.

Was Macron betrifft, so ist dieser zentristische Geck ein König ohne Thron. Ihn dabei zu beobachten, wie er Europa wie ein aufstrebender Koloss überragt, erinnert an Napoleons Beobachtung, dass „Dummheit in der Politik kein Handicap ist“.

Russland unter Präsident Wladimir Putin wurde und wird nie verziehen, dass es sich von der Auflösung der Sowjetunion in den frühen 1990er Jahren erholt hat.

Ein schwaches und gefügiges Moskau war lange Zeit die Standardposition derer im Westen, die Geopolitik als einen Kampf um die Vorherrschaft betrachten, ohne Rücksicht auf die Folgen, anstatt die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit dem Wunsch, solche Folgen zu verhindern, im Auge zu behalten.

Ukrainische Männer und Frauen wurden auf dem Schlachtfeld des NATO-Expansionismus geopfert. Sie wurden in den Fleischwolf geworfen, der im Namen des Nullsummenspiels der Machtpolitik konstruiert wurde, wobei die Bastarde, die für so viel Tod und Zerstörung verantwortlich sind, zur Rechenschaft gezogen werden müssen, und zwar bald.

Die Bolschewiki erkannten diese Notwendigkeit und handelten im Kontext der Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs danach.

Tatsächlich hat die Ukraine mit Selenskyj ihren Alexander Kerenski. Mit anderen Worten: ein gescheiterter Anführer, der sein Möglichstes tut, um einen verlorenen Krieg im Namen der Macht um der Macht willen fortzusetzen.

So wie die Dinge stehen – und mit dem früheren historischen Vergleich im Hinterkopf – braucht die Ukraine dringend ihren Wladimir Lenin. Aber es ist keiner in Sicht. Auch keine organisierte revolutionäre Partei. Es gibt jedoch einige ukrainische Soldaten, die wütend auf Kiew sind.

Im Jahr 2025 sind die Waffen der ukrainischen Soldaten, die zitternd und frierend in den Schützengräben stehen, in die falsche Richtung gerichtet. Wie der Mann sagte: „Krieg entsteht, wenn die Regierung dir sagt, wer der Feind ist. Eine Revolution entsteht, wenn du es selbst herausfindest.“

Je eher die leidgeprüften Truppen der ukrainischen Streitkräfte es selbst herausfinden, desto besser wäre es für uns alle.

John Wight, Autor von „Gaza Weeps“, 2021, schreibt über Politik, Kultur, Sport und alles andere. Bitte erwägen Sie eine Spende, um seine Bemühungen zu finanzieren. Sie können dies hier tun. Sie können auch eine Kopie seines Buches „This Boxing Game: A Journey in Beautiful Brutality“ bei allen großen Buchhändlern und seinen Roman „Gaza: This Bleeding Land“ bei denselben erwerben. Bitte erwägen Sie ein Abonnement auf seiner Medium-Website.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und müssen nicht mit denen von Consortium News übereinstimmen.

Übersetzt mit Deepl.com

