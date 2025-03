https://english.almayadeen.net/news/politics/un-experts-accuse–israel–of-genocide–sexual-violence-in-g



UN-Experten werfen „Israel“ Völkermord und sexuelle Gewalt in Gaza vor

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

14. März 2025

Die israelischen Angriffe führten nicht nur zum Verlust wichtiger Gesundheitsinfrastruktur, sondern auch zu körperlichen und seelischen Narben.

„Israels“ Aktionen in Gaza erfüllen die Definition von Völkermord, so das Ergebnis einer Untersuchung der Vereinten Nationen vom Donnerstag. In dem Bericht wird betont, dass ‚Israel‘ gezielt wichtige Einrichtungen der sexuellen und reproduktiven Gesundheitsversorgung angriff und zerstörte, die für sichere Schwangerschaften, Entbindungen und die Versorgung von Neugeborenen unerlässlich sind. Darüber hinaus werden die israelischen Streitkräfte beschuldigt, sexuelle Gewalt als Kriegsstrategie einzusetzen, darunter erzwungene Entkleidung, sexuelle Belästigung und Vergewaltigung, was zu schweren und lang anhaltenden Traumata bei palästinensischen Frauen und jungen Mädchen beiträgt.

Die UN-Untersuchungskommission berichtete, dass „Israel das wichtigste Fruchtbarkeitszentrum im Gazastreifen absichtlich angegriffen und zerstört“ und gleichzeitig eine Belagerung verhängt hat, die die humanitäre Hilfe blockiert, darunter auch Medikamente, die für sichere Schwangerschaften, Entbindungen und die Neugeborenenversorgung unerlässlich sind.

„Israel“ hat behauptet, dass die Berichte ‚unbegründet‘ seien, aber die Kommission stellte fest, dass die Handlungen ‚Israels‘ die Fortpflanzungsfähigkeit der Palästinenser in Gaza stark beeinträchtigt haben. Die Kommission hat zwei Kategorien von Völkermordtaten beschrieben: ‚vorsätzliche Zufügung von Lebensbedingungen, die auf die physische Zerstörung der Gruppe abzielen‘ und ‚Auferlegung von Maßnahmen, die darauf abzielen, Geburten innerhalb der Gruppe zu verhindern‘.

„Israel“ fügte palästinensischen Frauen und Mädchen tiefe körperliche und seelische Narben zu

Die Vorsitzende der Kommission, Navi Pillay, erklärte, dass diese Verstöße „Frauen und Mädchen schweren unmittelbaren körperlichen und seelischen Schaden und Leid zufügten“ und „irreversible langfristige Auswirkungen auf die psychische Gesundheit und die reproduktiven und fruchtbarkeitsbezogenen Aussichten der Palästinenser“ hätten.

Der Bericht ging auch auf die Zerstörung des Al-Basma IVF-Zentrums, der wichtigsten In-vitro-Fertilitätsklinik im Gazastreifen, im Dezember 2023 ein. Bei dem Angriff wurden Berichten zufolge etwa 4.000 Embryonen zerstört, und die Kommission fand keine glaubwürdigen Beweise dafür, dass die Klinik einem militärischen Zweck diente. Sie kam zu dem Schluss, dass der Angriff darauf abzielte, Geburten unter Palästinensern zu verhindern, was einen Akt des Völkermords darstellt.

Die Kommission stellte außerdem fest, dass die Auswirkungen auf schwangere, stillende und junge Mütter beispiellos waren und irreversible Folgen für die reproduktive Zukunft der Bevölkerung im Gazastreifen haben würden. Diese Handlungen wurden als Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnet, und die Kommission kam zu dem Schluss, dass die Handlungen „Israels“ ein Versuch waren, die palästinensische Gruppe als Ganzes zu vernichten.

Nach öffentlichen Anhörungen in Genf berichtete die Kommission auch, dass „Israel“ palästinensische Frauen und Mädchen direkt mit sexueller Gewalt angegriffen habe, darunter erzwungenes Entkleiden, sexuelle Belästigung und Übergriffe. Frauen und Mädchen sind aufgrund der Blockade an Komplikationen im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt gestorben, und die Kommission stufte diese Handlungen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und als Kriegsverbrechen der vorsätzlichen Tötung ein.

