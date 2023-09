Ukrainischer Militärgeheimdienstchef warnt vor Einsatz von US-Panzern

In einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der Website War Zone warnte der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Kirill Budanow, dass die von den USA gelieferten Abrams-Panzer nur bei bestimmten Operationen eingesetzt werden sollten, da sie sonst schnell von den russischen Streitkräften zerstört würden. Die Ukraine „freue sich“ dennoch auf die 31 Abrams M1-Kampfpanzer, die Washington im Januar zu liefern versprochen hat, so Budanow.

Während eines Treffens im Weißen Haus am Donnerstag sagte US-Präsident Joe Biden seinem ukrainischen Amtskollegen Wladimir Selenskij, dass die ersten Abrams M1 „nächste Woche“ in der Ukraine eintreffen werden. Medienberichten zufolge soll Biden Selenskij auch Raketen vom Typ ATACMS in Aussicht gestellt haben. Budanow warnte jedoch, dass die amerikanischen Panzer, wenn sie „an der Frontlinie und nur in einem Kampf mit kombinierten Waffen eingesetzt werden, nicht sehr lange auf dem Schlachtfeld überleben werden“.

Um die Panzer optimal zu nutzen, sollte Kiew sie nur in „sehr spezifischen, gut durchdachten“ Durchbruchsoperationen einsetzen, sagte er. Der breite Einsatz von Artillerie und Minen sowohl bei den russischen als auch bei den ukrainischen Streitkräften habe „die Möglichkeit, gepanzerte Ausrüstung in praktisch allen Hauptrichtungen einzusetzen, auf ein Minimum reduziert“, erklärte Budanow.