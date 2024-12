https://english.almayadeen.net/news/politics/ukraine-s-white-wolf-joins-hay-at-tahrir-al-sham-against-syr



Ukrainischer Weißer Wolf schließt sich Hay’at Tahrir al-Sham gegen syrische Armee an

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

3. Dezember 2024



Fotos, die in den sozialen Medien kursieren, zeigen ukrainische Kämpfer an den Fronten in Aleppo und Hama, wobei einige der Bilder militärische Operationen und Aufklärungsmissionen zeigen.

Rauch steigt inmitten von Kämpfen zwischen Oppositionsgruppen und syrischen Regierungstruppen in Idlib, Syrien, am 28. November 2024 auf. (AP)

Mehrere Quellen haben eine direkte ukrainische Beteiligung der als terroristische Organisation eingestuften Hay’at Tahrir al-Sham (früher bekannt als al-Nusra-Front) an den laufenden Kämpfen gegen die syrische Armee an den Fronten von Aleppo, Hama und Idlib bestätigt.

Am 15. September griff die Khimika-Gruppe, die zur GUR des ukrainischen Verteidigungsministeriums gehört, einen russischen Militärstützpunkt in der Nähe von Aleppo in Syrien an.

Berichten zufolge wurden auf dem Stützpunkt Drohnen und improvisierte Sprengsätze hergestellt. Russen sind nirgendwo sicher pic.twitter.com/xmEMLXJfHK

– Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) September 16, 2024

Vorläufigen Berichten zufolge gehören die ukrainischen Einheiten, die in Syrien operieren, zur Gruppe „Weißer Wolf“, die dem ukrainischen Sicherheitsdienst (SBU) angegliedert ist. Diese spezialisierte Einheit ist bekannt für ihre Expertise in der Entwicklung und dem Einsatz unbemannter Luftfahrzeuge (UAVs) und spielt eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung russischer Streitkräfte mit Drohnen an der ukrainischen Front.

Die Einheit kontrolliert Berichten zufolge die gesamte Palette der Drohnenwaffensysteme.

#Syrien(Συρία) Hama-Gebiet:

HTS & Verbündete versuchen, die Front in Nord-Hama zu erweitern und Dörfer wie Abo Samira einzunehmen, wenige Erfolge gemeldet (hauptsächlich seit gestern).Drohnen werden gegen SAA & verbündete Kräfte in Nord-Hama eingesetzt. pic.twitter.com/n0YPLtaYeR

– Kωστας Τσεκαιος (@CimbrianMarius) December 2, 2024

Ausgestattet mit fortschrittlicher Aufklärungs-Technologie, beginnen die Operationen der Einheit mit dem Sammeln von Informationen über Ziele, bevor sie präzise Angriffe starten, oft in Koordination mit Scharfschützenteams.

Die Fotos von ukrainischen Soldaten in Syrien deuten außerdem darauf hin, dass moderne Drohnen im Kampf gegen die syrischen Streitkräfte eine wichtige Rolle spielen – eine Fähigkeit, über die Hay’at Tahrir al-Scham in den letzten Jahren nicht verfügte.

Ukrainischer Geheimdienst und Waffen an koordinierten Angriffen auf Aleppo beteiligt

In diesem Zusammenhang haben Quellen gegenüber Al Mayadeen enthüllt, dass vor dem Angriff auf Aleppo eine Vereinbarung zwischen Hay’at Tahrir al-Sham und dem ukrainischen Geheimdienst getroffen wurde. Die Vereinbarung führte Berichten zufolge zur Freilassung von Söldnern georgischer, tschetschenischer und albanischer Abstammung aus al-Jolanis Gefängnissen, die anschließend in die im Nordwesten Syriens stationierte ukrainische Einheit integriert wurden.

Gestern sagte eine mit der Angelegenheit vertraute syrische Quelle, die von der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti zitiert wurde, dass „die Angriffe von Hayat Tahrir al-Sham auf Aleppo in Nordsyrien unter Beteiligung der Ukraine und der Vereinigten Staaten durchgeführt wurden, wobei fortschrittliche Technologien eingesetzt wurden“.

Die Quelle betonte, dass „dies das erste Mal ist, dass die Kommunikation der syrischen Armee erheblich gestört wurde“.

Zuvor waren ukrainische Waffen bei dem Angriff aufgetaucht, wobei Aufnahmen auftauchten, die zeigen, wie HTS eine fortschrittliche Angriffsdrohne einsetzt, um eine Stellung der syrischen Armee westlich von Aleppo anzugreifen. Die Videos, die in den sozialen Medien weite Verbreitung fanden, zeigten auch den Einsatz hochentwickelter Drohnen, die mit Bomben und hochauflösenden Kameras ausgestattet waren, um syrische Militärstellungen und Fahrzeuge anzugreifen.

Die syrische Armee setzt ihren Kampf gegen die militanten Terroristen fort und betonte am Montag die Bereitschaft und Entschlossenheit ihrer Einheiten, ihre Operationen fortzusetzen und die terroristischen Gruppen zu bekämpfen, um sie aus dem Norden des Landes zu vertreiben.

In einer Erklärung des Generalkommandos der syrischen Armee und der Streitkräfte vom Montag heißt es, dass die Operationen in Zusammenarbeit mit den russischen Streitkräften innerhalb von 24 Stunden fortgesetzt wurden, wobei gezielte Luft-, Raketen- und Artillerieangriffe auf Stellungen der Terroristen, ihre Lager, Nachschublinien und Bewegungskorridore in den ländlichen Gebieten von Aleppo und Idlib durchgeführt wurden.

In der Erklärung wird bestätigt, dass die syrischen Streitkräfte in Zusammenarbeit mit den russischen Streitkräften innerhalb von 24 Stunden fünf Kommandozentralen und sieben Munitions- und Waffenlager, in denen sich zum Teil auch Drohnen befanden, durch gezielte Angriffe zerstört haben.

Darüber hinaus wurden in den vergangenen Stunden in den ländlichen Gebieten von Aleppo und Idlib mehr als 400 Terroristen, darunter Personen verschiedener ausländischer Nationalitäten, ausgeschaltet.

In der Erklärung wurde auch hervorgehoben, dass an mehreren Fronten in den ländlichen Gebieten von Aleppo, Hama und Idlib Maßnahmen ergriffen wurden, um die Terroristen einzukreisen und aus den Gebieten zu vertreiben, in die sie eingedrungen waren, diese vollständig zu sichern und neue Stellungen zur Vorbereitung der nächsten Offensive einzurichten. Diese Bewegungen finden parallel zur kontinuierlichen Ankunft weiterer militärischer Verstärkung in den Konfliktgebieten statt.

