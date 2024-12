Update Ukraine: Scholz macht neue Zusagen

„Deutschland macht in diesem Jahr mehr als Großbritannien und Frankreich zusammen”, betonte Scholz.

Für mich eine „Anti-Wahlwerbung“ Evelyn Hecht-Galinski

Nur einen Tag nach der neuen EU-Spitze ist auch Kanzler Scholz nach Kiew gereist, um dort neue Hilfszusagen zu machen. Noch in diesem Jahr sollen weitere Rüstungsgüter im Wert von 650 Mill. Euro aus bereits zugesagten Mitteln zur Verfügung gestellt werden – darunter Kampfpanzer, Raketen, Drohnen und Flugabwehr-Systeme. „Deutschland macht in diesem Jahr mehr als Großbritannien und Frankreich zusammen”, betonte Scholz. Die Eigenwerbung dürfte auch dazu dienen, Kritik an seiner abwägenden Haltung abzuwehren – denn zugleich warnt Scholz weiter vor einer möglichen Ausweitung des Krieges…Weiterlesen in lostineu.eu

