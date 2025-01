https://www.commondreams.org/opinion/press-cover-popular-movements



Eine Person hält ein Schild mit der Aufschrift „We Are United“ während des People’s March und der Kundgebung zum Lincoln Memorial in Washington, D.C., Vereinigte Staaten, am 18. Januar 2025.

(Foto: Nathan Morris/NurPhoto via Getty Images)

Um die Demokratie vor Trump zu verteidigen, muss die Mainstream-Presse über die Bewegungen der Menschen berichten

Ohne die Berichterstattung der Medien über die Aktionen, Rechtsstreitigkeiten, Initiativen und Berichte von Bürgerinstitutionen und Gewerkschaften werden ihre Bemühungen wenig oder gar nichts bewirken.

Ralph Nader

Common Dreams

25. Januar 2025

Ein gesetzloser Verrückter mit gerissenen politischen Fähigkeiten treibt in unserem Weißen Haus sein Unwesen. Nach weniger als fünf Tagen im Amt hat er einen Rekord für auffällig erlassene Exekutivanordnungen aufgestellt, von denen viele gegen Bundesgesetze und die Verfassung verstoßen.

Eine unvollständige Liste: Er hat die USA aus der Weltgesundheitsorganisation zurückgezogen (z. B. was die internationale Koordination bei Pandemien betrifft), ist aus den Pariser Klimaabkommen ausgetreten (z. B. was den Beitrag der Nationen zum Kampf gegen Klimagewalt betrifft), hat Unternehmensideologen für die Leitung von Regulierungsbehörden ausgewählt (deren Zweck es ist, Leben zu retten, Verletzungen zu verhindern und Abzocke von Verbrauchern zu stoppen), die US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) auf Schulen losgelassen, um nach Kindern ohne Papiere zu suchen, die abgeschoben werden können, die Medien bedroht, weitere Steuersenkungen für die Superreichen und Großunternehmen vor und stoppte die Einstellung von IRS-Mitarbeitern, die benötigt werden, um die massive Steuerhinterziehung durch die Plutokratie zu stoppen. Er hat massive Kürzungen bei den Ausgaben für Programme zum Schutz von Kindern und Kranken vorgenommen (z. B. drastische Kürzungen bei Medicaid), die Kontrollen für Öl- und Gasbohrungen aufgehoben, die Unterstützung für Solar- und Windenergie reduziert und den öffentlichen Dienst ausgehöhlt. Unterdessen begnadigt er, ein verurteilter Verbrecher, Hunderte von verurteilten und inhaftierten Verbrechern, die am 6. Januar 2021 Polizisten auf dem Capitol Hill angegriffen haben und nun rachsüchtig auf den Straßen sein werden. Die erschreckende Liste geht noch weiter. (Siehe die Brookings Institution, die die regulatorischen Änderungen in der zweiten Trump-Administration verfolgt: https://www.brookings.edu/articles/tracking-regulatory-changes-in-the-second-trump-administration/).

Diese Maßnahmen schaden allen Amerikanern, d. h. sie führen zu einer willkürlichen Ungerechtigkeit gegenüber liberalen und konservativen Niedriglohnempfängern, Verbrauchern, Eltern und Kindern. Dies stärkt den Widerstand der Bevölkerung, die nun geeinter die Möglichkeit hat, Präsident Donald Trump aufzuhalten. Es wurden bereits die ersten Klagen auf Bundes- und Landesebene eingereicht, um Trumps Machtübernahme zu blockieren. Sicherlich bereiten viele Generalstaatsanwälte Klagen vor. Da er sich seiner Dominanz über den Kongress und den Obersten Gerichtshof jedoch sicher ist, reagiert Trump mit einer bereits bekannten Reaktion – er spottet im übertragenen Sinne: „Verklagt mich doch, ha, ha, ha“.

Die Reporter und Redakteure der Times, Post und der übrigen nationalen und lokalen Zeitungen, Radiosender und Fernsehmedien müssen sich ihrer eigenen Bedeutung bewusst werden und dem erwachten Widerstand gegen das herannahende diktatorische Trump-Regime eine Stimme geben.

In Erwartung des Trump-Amoklaufs veröffentlichte die New York Times am 18. Januar 2025 einen Leitartikel mit dem Titel: „Schlafen wir uns in die Autokratie hinein?“ Die Antwort der Zeitung lautet „Ja“, es sei denn: „Die Verteidiger der Demokratie müssen vereint bleiben und sich darauf konzentrieren, dass die Gewaltenteilung intakt bleibt und dass entscheidende demokratische Kontrollinstitutionen (meine Betonung) nicht in die Hände fallen.“

Schöne Worte. Aber die Times und andere große Zeitungen und Zeitschriften haben sich seit den 60er und 70er Jahren weitgehend einer kritischen Verantwortung entzogen. Das heißt, ohne dass sie über die Aktionen, Rechtsstreitigkeiten, Initiativen und Berichte von Bürgerinstitutionen und Gewerkschaften berichten, werden ihre Bemühungen wenig oder gar nichts bewirken.

Die Redakteure der Times wissen genau, dass die Macht der Zivilgesellschaft und der Arbeitergemeinschaft erheblich eingeschränkt wird, wenn nicht Millionen von Menschen, einflussreiche Gruppen und Gesetzgeber erreicht werden. Dieser Mangel an Medienberichterstattung besteht seit 40 Jahren.

Eine Berichterstattung in den Massenmedien, die auf Nachrichtenwert und redaktioneller Bearbeitung basiert, stärkt diese Gruppen, zieht die Aufmerksamkeit von mehr Unterstützern auf sich und erschwert es den Kräften einer oft geheimen autokratischen Regierung, die Bürger zu unterdrücken.

Die regelmäßige Berichterstattung über die Aktivitäten von Aktivisten in den 1960er und 1970er Jahren ermöglichte die Verabschiedung von Gesetzen für Verbraucher, Umwelt, Arbeit und Informationsfreiheit. Ähnliche Bemühungen können heute ohne Medienpräsenz nicht an Fahrt gewinnen. Gesetzgebungsanhörungen, Strafverfolgungen und Regulierungsmaßnahmen können nicht allein dadurch in Gang gebracht werden, dass die Menschen auf einer gerechten und demokratischen Gesellschaft bestehen.

Im Laufe der Jahre habe ich diese Ausgrenzung hervorgehoben und Hunderten von Reportern, Redakteuren und einigen Verlegern berichtenswerte Geschichten vorgeschlagen. Mit wenig Erfolg.

Schauen Sie sich die Szene bei der Times und The Washington Post an. Wie oft sehen Sie Meinungsbeiträge von Bürger- oder Arbeitnehmervertretern? Wie oft lesen Sie Rezensionen ihrer Bücher? Wie oft wurde über die bahnbrechenden Studien von Public Citizen, Common Cause, dem Center for Science in the Public Interest, Veterans for Peace, Union of Concerned Scientists und anderen berichtet? Schauen Sie sich die profitablen Washington Post Live-Podcasts an und sehen Sie, wie Bürger- und Gewerkschaftsführer mit der Rückhand geschlagen wurden. Wie oft werden sie von den gefeierten Podcasts der New York Times und der Washington Post interviewt? Die Ausschlüsse sind überwältigend, selbst wenn man sie mit dem Zugang vergleicht, den Rechtsextreme wie die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) und Grover Norquist erhalten.

Manche mögen sagen, dass sie immer noch die sozialen Medien nutzen können. Diese sind jedoch zu unübersichtlich, zu fragmentiert und zu impulsiv. Ob es uns gefällt oder nicht, die Originalinhalte der großen Zeitungen speisen die Radio- und Fernsehsender und haben nach wie vor einen unangefochtenen Einfluss darauf, Aufmerksamkeit für politische Vorhaben zu erregen, die vielleicht schon seit Jahren im Internet kursieren und nirgendwo hinführen.

Die gleiche Situation besteht für den Lokaljournalismus, der das lokale Fernsehen und Radio beliefern könnte, wenn er aufhören würde, beginnende Bemühungen von Bürgeraktivisten, Whistleblowern oder einfach gute Geschichten, die von aufmerksamen Bürgern an sie herangetragen werden, zu ignorieren.

Derzeit herrscht der Journalismus aus offiziellen Quellen vor. Unsere Demokratie kann sich in den kommenden Tagen keine redundante und laue Berichterstattung leisten. So gibt es beispielsweise etwa 500 Vollzeitreporter, die über den Kongress berichten. Die meist gleichförmige Berichterstattung verpasst alle möglichen Geschichten. Wir haben die vierteljährlich erscheinende 40-seitige Zeitung Capitol Hill Citizen (capitolhillcitizen.com) ins Leben gerufen, um einige der Vorgänge im Kongress aufzudecken, die unter die Rubrik des ignorierten inoffiziellen Journalismus fallen, um diesen Punkt zu veranschaulichen.

In einer Zeit, in der Wochen- und Tageszeitungen eingestellt werden, könnte man erwarten, dass über dieses einzigartige Projekt, das über den Kongress berichtet, die wichtigste und potenziell mächtigste Institution, die unsere sich verschlechternde Demokratie wieder auf Kurs bringen kann, berichtet wird. Seit fast drei Jahren hat keine der großen Zeitungen und Nachrichtenmagazine ihre Leser über dieses aufstrebende journalistische Leuchtfeuer informiert.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Reporter und Redakteure der Times, der Post und der übrigen nationalen und lokalen Zeitungen, Radiosender und Fernsehmedien müssen sich ihrer eigenen Bedeutung bewusst werden und dem erwachten Widerstand gegen das herannahende diktatorische Trump-Regime, das eine faschistische Regierung und eine stärkere Machtkonzentration der Unternehmen einführt, eine Stimme geben.

Wenn sie nachgeben, wenn sie sich ducken, wie Thomas Jefferson warnte, bröckelt das wichtigste Bollwerk unserer Republik. Dann ziehen sich mehr Bürger zurück und geben auf. Dieses Unheil würde den Kongress und die Menschen, die die letzten ultimativen Retter unserer belagerten konstitutionellen Republik sind, lähmen.

Übersetzt mit Deepl.com

