https://www.aljazeera.com/opinions/2025/3/19/there-seems-to-be-no-limit-to-how-far-israel-can-go-in-its-genocide-on-gaza



Um in Gaza zu überleben, muss man sich selbst belügen

Ich fürchte, es gibt keine Grenze dafür, wie weit Israel bei seinem Völkermord an Gaza gehen kann.

Qasem Waleed, palästinensischer Physiker und Schriftsteller mit Sitz in Gaza

Veröffentlicht am 19. März 2025

Am 18. März 2025 wurden israelische Panzer in der Nähe des nördlichen Gazastreifens gesichtet [Ohad Zwigenberg/AP]

Wir, die Menschen in Gaza, wurden wiederholt bedroht. Man hat uns mit einer „Säuberung“, mit Massensterben und damit gedroht, dass „die Hölle über uns hereinbricht“.

Die Sache ist die, dass wir bereits durch die Hölle gegangen sind. Ich habe, wie zwei Millionen andere Palästinenser in Gaza, das völkermörderische Inferno vom 7. Oktober 2023 bis zum 19. Januar 2025 überlebt.

Wenn ich ehrlich sein soll, habe ich nicht überlebt, indem ich am Leben festgehalten habe. Nein, ich habe überlebt, indem ich das „f“ in „Leben“ weggelassen und mich an das „Lüge“ geklammert habe.

Je mehr ich mich selbst belogen habe, desto mehr habe ich meine zerbrechliche Existenz aufrechterhalten.

Ich erinnere mich noch an die erste Lüge, die ich mir selbst erzählt habe. Das war lange vor dem Völkermord.

Ich erinnere mich, dass ich mir nach der israelischen Aggression gegen Gaza 2008/2009 sagte, dass ich so etwas wie diesen Krieg nie wieder erleben würde. Es war eine naive kleine Lüge. Ich habe 2012 wieder einen Krieg erlebt, und wieder 2014, und wieder 2021, und wieder im Mai 2023.

Am Abend des 7. Oktober 2023 umarmte ich meine Mutter, als sie in Tränen ausbrach, weil israelische Kampfflugzeuge wahllos ganz Gaza bombardierten.

Ich beschloss, ihr und mir die Wahrheit zu sagen: dass dies die letzte Episode unseres elenden Lebens sein würde. Ich hatte das Gefühl, dass wir in dem, was folgen würde, so oder so sterben würden. Sie fühlte genauso, deshalb weinte sie.

Aber wie kann man in völliger Akzeptanz des bevorstehenden Todes existieren? Menschen wollen von Natur aus leben. Also begann ich wieder, mich selbst zu belügen.

Als Israel am 17. Oktober das Baptist Hospital bombardierte und Hunderte Menschen tötete, log ich. Ich redete mir ein, dass die Welt sich für Gaza einsetzen würde und die Sonne nicht auf israelische Kampfflugzeuge scheinen würde, die Gaza erneut bombardierten. Diese Lüge hielt nicht lange an. Die israelischen Bombardierungen wurden immer heftiger und erreichten völkermörderische Ausmaße.

Als Israel mich im Dezember desselben Jahres zwangsweise vertrieb, redete ich mir ein, dass es nur ein paar Tage dauern würde und ich zurückkehren könnte. Als ich im Mai 2024 zurückkehrte, redete ich mir ein, dass ich nicht noch einmal vertrieben werden würde.

Als ich nach meiner siebten Zwangsumsiedlung im September 2024 nach Hause zurückkehrte, hatte Israel die Einfuhr von Hilfsgütern nach Gaza stark eingeschränkt, und ich sagte mir, dass die Welt nicht zulassen würde, dass sie uns verhungern lassen. Aber das taten sie. Wochenlang überlebten meine Familie und ich von Brot, Zaatar und ein paar Dosen Thunfisch, die wir aus unserer Zeit als Vertriebene in al-Mawasi gerettet hatten.

Aber die bei Weitem schlimmste Lüge, die ich mir selbst auftischte, war, als Phase eins des Waffenstillstands in Kraft trat. „Das war’s“, sagte ich mir. „Die militärische Version des Völkermords ist vorbei, denn was kann Israel noch tun, was es nicht schon getan hat? Wir haben alle Formen von Qual und Schrecken durchgemacht!“

Aber tief im Inneren wusste ich, dass ich mich selbst belog.

Ich wusste, wie so viele Menschen in Gaza, dass es nur eine Frage der Zeit war, wann und wie Israel den Völkermord wieder aufnehmen würde.

Es dauerte nicht lange, bis wir einen Hinweis darauf bekamen, dass es soweit war. Kurz nach Beginn des Ramadan stoppte Israel die Einfuhr jeglicher Hilfsgüter und löste damit eine weitere Hungersnot aus. Zwei Wochen später wurden wir statt vom Ruf zum Suhur vom Lärm massiver Bombardierungen geweckt.

Mehr als 400 Menschen, darunter mindestens 100 Kinder, wurden innerhalb weniger Stunden massakriert.

Die Frage nach dem „Wann“ ist also beantwortet, aber die Frage nach dem „Wie“ bleibt. Wie viele Kinder wird Israel noch töten, um seinen sogenannten „totalen“ Sieg zu erringen? Wie lange wird es dieses Mal dauern, bis es „den Job erledigt“ hat? Wie viel Schrecken und Elend werden wir noch ertragen müssen? Und wie wird es dieses Mal enden?

Obwohl ich 15 Monate lang den völkermörderischen Krieg Israels miterlebt habe, habe ich keine Antwort auf diese Fragen, denn Israel überrascht mich immer wieder damit, wie viel Böses es auf Lager hat. Ich meine, war es das jetzt? Die letzte Phase des Völkermords? Die Wiederaufnahme des Angriffs bei gleichzeitiger Blockade jeglicher Hilfe und der Unterbrechung der Wasser- und Stromversorgung? Ich fürchte, dass Israel noch weiter gehen kann.

Die israelische Regierung sagt, dass diese Angriffswelle so lange andauern wird, bis sie ihre Gefangenen zurückbekommt. Wenn das der Fall wäre, wozu dann die Waffenruhe? Eine Pause für die Mörder vom vielen Töten?

In der Zwischenzeit gibt die Welt wieder einmal leere Verurteilungen von sich und unternimmt nichts. Sie hat uns so oft im Stich gelassen, dass ich aufgehört habe zu zählen.Das Mindeste, was sie tun kann, ist, unseren Schmerz und unser Leid nicht als selbstverständlich hinzunehmen, als wären wir in diese Situation hineingeboren worden, als wären wir darauf programmiert, ständig zu leiden.

Ich bin in einer von Kriegen geprägten Umgebung aufgewachsen und habe 15 Monate des Völkermords überlebt, und dennoch bin ich überrascht, dass ich angesichts der großen Qualen, die ich durchgemacht habe, keine Immunität gegen Angst entwickelt habe. Ich habe immer noch Angst vor dem, was kommen wird.

Da ich mich erneut dem Tod stelle, möchte ich ehrlich zu mir selbst sein. Ich möchte sagen, dass ich ein viel besseres Leben verdient habe als das, das mir Israel unterdrückerisch aufgezwungen hat. Ich verdiene ein langweiliges, ereignisloses, sicheres Leben, frei von Bomben, Hunger und unvorstellbarem Verlust.

Ich möchte nicht mehr lügen, ich möchte leben.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Qasem Waleed, palästinensischer Physiker und Schriftsteller aus Gaza

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …