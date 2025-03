https://israelpalestinenews.org/columbia-board-member-advocated-killing-palestinian-journalists/



Anne Applebaum vom Atlantic Magazine & Columbia’s Pulitzer Board befürwortete die Tötung palästinensischer Journalisten

Anne Applebaum (Foto)

Bedroht ihre Aktion die „Sicherheit“ palästinensischer Studenten? Warum gilt der „Sicherheits“-Rahmen nie für arabische Studenten?

Von Adam Johnson,

erneut veröffentlicht von The Column,

14. März 2025

Im Jahr 2002 befürwortete Anne Applebaum, Pulitzer-Preis-Vorstandsmitglied der Columbia University, angebliche „antiautoritäre“ Expertin und Kolumnistin des Atlantic Magazine, im Magazin Slate ausdrücklich, dass Israel palästinensische Journalisten töten sollte, weil sie Israelis und Amerikaner in ein schlechtes Licht gerückt hatten. In ihrem Artikel „Kill The Messenger“ gibt es wenig Subtilität oder Zweideutigkeit, was nicht nur das Recht Israels betrifft, die palästinensische Medieninfrastruktur in die Luft zu jagen, sondern auch Reporter zu töten, die einfach nur ihre Arbeit machen:

… die offiziellen palästinensischen Medien sind der richtige Ort, auf den Israel seinen Zorn richten kann. Tatsächlich wurde bei der Berichterstattung über den Nahostkonflikt, die sich fast immer auf die Gewalt von gestern und die Zahl der Toten von heute konzentriert, die entscheidende Rolle der Voice of Palestine – des offiziellen Rundfunkarms der Palästinensischen Autonomiebehörde – oft übersehen. Das Problem betrifft auch nicht nur Radio und Fernsehen. Wenn man verstehen will, warum der Oslo-Friedensprozess gescheitert ist oder woher Selbstmordattentäter kommen, lohnt es sich, einen genaueren Blick auf alle offiziellen Medien der Palästinensischen Autonomiebehörde zu werfen …

Bis dahin wird die Voice of Palestine das bleiben, was sie geworden ist: ein Kämpfer – und damit ein legitimes Ziel – in einem schmerzhaften, nie endenden Krieg niedriger Intensität.

Dieser Artikel, den Applebaum nie erklärt oder widerrufen hat, ist nützlich, um die aktuelle Hexenjagd auf dem Campus zu kontextualisieren, die sich gegen Demonstranten gegen den Völkermord in Gaza richtet und unter dem hauchdünnen Deckmantel der Förderung der „Sicherheit der Studenten“ und der „Bekämpfung des Antisemitismus“ steht.

Besonders bemerkenswert ist, dass Applebaum sich nicht einmal die Mühe macht, ihre Befürwortung der Hinrichtung palästinensischer Medienschaffender in der Sprache des „Terrorismus“ oder der „materiellen Unterstützung des Terrorismus“ zu verbrämen – sie setzt sich einfach dafür ein, dass Israel palästinensische Medienschaffende tötet, nur weil diese Israel und die USA in ein schlechtes Licht rücken. Tatsächlich ist ein wichtiges Beispiel für eine Berichterstattung, die ihre Tötung rechtfertigt, eine äußerst banale politische Karikatur, die Appelbaum zitiert. Sie schreibt:…

sie sind subtil und manchmal auch nicht so subtil antiamerikanisch. Eine kürzlich in Al-Hayat Al-Jadida, der offiziellen Tageszeitung der Palästinensischen Autonomiebehörde, veröffentlichte Karikatur zeigte einen mit verbundenen Augen dargestellten George Bush, der wahllos Raketen auf eine Dartscheibe abfeuerte, die mit den Namen arabischer Staaten bedeckt war. Einer seiner Pfeile hatte das mit „Afghanistan“ markierte Bullauge getroffen. Ein anderer war vom Kurs abgekommen und traf einen Araber in den Rücken. Die Bildunterschrift lautete: „Der Krieg in Afghanistan ist erst der Anfang.“ Zwar gibt es in anderen palästinensischen Medien und in der Tat in arabischen Medien überall jede Menge anderen Antiamerikanismus, aber dies ist die Stimme der Palästinensischen Autonomiebehörde, der Regierung von Jassir Arafat, einem häufigen Besucher im Weißen Haus.

Applebaum ist der Meinung, dass eine Karikatur, die George W. Bush als Kriegstreiber darstellt, die palästinensischen Medien zu einem legitimen Ziel macht, das es wert ist, kurzerhand getötet zu werden. „Antiamerikanismus“, so wird man glauben gemacht, ist nicht nur eine Form des Rassismus, sondern eine Art der Rede, die einen seines geschützten zivilen Status beraubt.

Dies ist eine außergewöhnliche, illiberale und rassistische Meinung, dennoch darf Applebaum in der liberalen und akademischen Elite weiterhin hohes Ansehen genießen, weil Rassismus und lässiges Blutvergießen gegen Palästinenser und Araber in der „Sicherheitsberechnung“ für Studenten einfach nicht registriert werden oder keine Rolle spielen.

Stellen Sie sich vor, ein Professor an der Columbia University oder ein Mitglied des Pulitzer-Preiskomitees befürwortet die summarische Tötung israelischer oder amerikanischer Medienmitarbeiter, weil sie in ihrer Berichterstattung die Sache der palästinensischen Befreiung untergraben haben. Wenn dieser Artikel auftauchen würde, würde er sofort Empörung und Verurteilung hervorrufen, der betreffende Akademiker würde schnell gefeuert werden, es würde sich entschuldigt werden und neue Richtlinien würden versprochen werden. Aber da Applebaum die Tötung palästinensischer Reporter fordert, ein Artikel, der alle paar Monate auf Twitter halb viral geht, interessiert das niemanden. Es passiert nichts. Es ist nur eine weitere routinemäßige, normale Meinung eines Experten für ernsthafte Außenpolitik.

Die Präsidentin der Columbia University, Katrina Armstrong, leistet derzeit einen Beitrag zur Zusammenarbeit von Trump-Beamten, dem Heimatschutzministerium, der US-Einwanderungs- und Zollbehörde und anderen Regierungsbeamten, die darauf abzielt, antiisraelische Demonstranten abzuschieben und einzusperren, und zwar allein aus dem Grund, dass sie – laut Trump-Beamten selbst – ideologische Standpunkte vertreten, die dem Trump-Regime nicht gefallen. Die Columbia University und viele andere Universitäten kommen diesen Forderungen maximal nach, angeblich um die „Sicherheit auf dem Campus“ zu fördern und „Hass zu bekämpfen“. Tatsächlich ist das „Sicherheitsgefühl“ der Studierenden der hehre liberale Grund für praktisch jeden Universitätsverwalter, der vor und nach Trumps Amtsantritt hart gegen die Redefreiheit vorgeht. „Wir konzentrieren uns darauf“, sagte Armstrong in einer Pressemitteilung im vergangenen Jahr, „die Sicherheit [der Studierenden] zu gewährleisten, ihr Wohlbefinden zu fördern und ihre Lernfähigkeit zu schützen.“

„Ich habe es bereits gesagt und ich werde es noch einmal sagen“, betonte Armstrong, “Diskriminierung und Belästigung, einschließlich Hassreden, Aufrufe zu Gewalt und die gezielte Verfolgung von Einzelpersonen oder Gruppen aufgrund ihrer Überzeugungen, Abstammung, Religion, Geschlechtsidentität oder einer anderen Identität oder Zugehörigkeit haben an der Columbia keinen Platz.“

Nur leider ist das nicht der Fall. Columbia, das den Pulitzer-Preis verwaltet und vergibt, hat kein Problem damit, jemanden, der sich in der Vergangenheit für die Tötung arabischer Zivilisten ausgesprochen hat, in eine Machtposition zu bringen, bei der Entscheidung zu helfen, wer im Journalismus seine höchste Auszeichnung verdient, und eine Atmosphäre auf dem Campus zu schaffen, die seinen palästinensischen Studenten klar macht, dass sie Untermenschen sind und keinen Anspruch auf den normalen Schutz nach dem Kriegsrecht haben.

Adam Johnson ist Autor für The Column.

Übersetzt mit Deepl.com

