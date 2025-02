https://www.wsws.org/en/articles/2025/02/08/mwwq-f08.html?pk_campaign=wsws-newsletter&pk_kwd=wsws-daily-newsletter



„Um meine Stimme als Künstler zu bewahren … muss ich diesen Preis ablehnen“: Der arabisch-amerikanische Künstler Fareed Armaly lehnt renommierten deutschen Kunstpreis wegen Zensur pro-palästinensischer Stimmen ab

David Walsh

8. Februar 2025

Fareed Armaly, 2024 © Fareed Armaly

Der in den USA geborene Künstler libanesisch-palästinensischer Herkunft Fareed Armaly hat den Käthe-Kollwitz-Preis 2025, einen deutschen Kunstpreis, abgelehnt. Armaly, der sowohl in den USA als auch in Deutschland Beiträge geleistet hat, lehnte die Auszeichnung aus Protest gegen die Unterdrückung der Opposition gegen den Völkermord Israels im Gazastreifen durch die deutsche Regierung und gegen das allgemeine „Zum-Schweigen-Bringen von Verfechtern der palästinensischen Rechte nach internationalem Recht“ ab.

Der Preis ist nach der deutschen Künstlerin Käthe Kollwitz (1867-1945) benannt. Er wird von der Akademie der Künste in Berlin, einer staatlichen Kunstinstitution, verliehen. Der renommierte Preis wird jährlich von einer Jury, deren Mitglieder jedes Jahr neu ausgewählt werden, an einen in Deutschland lebenden und arbeitenden bildenden Künstler vergeben, der entweder für einen einzelnen Beitrag oder sein gesamtes Werk geehrt wird.

Der Preis wird seit 1960 verliehen und war zuletzt mit 12.000 € (12.400 $) dotiert. Zu den jüngsten Preisträgern gehören Candida Höfer, Sandra Vásquez de la Horra, Nan Goldin, Maria Eichhorn und Timm Ulrichs.

Armaly ist ein interdisziplinärer Künstler, dessen Arbeit die Produktion von Videos, Soundarbeiten, architektonischen Interventionen, Design, Skulpturen und großformatigen Installationen umfasst.

Laut seiner Website hat der 1957 geborene Künstler

umfangreich in internationalen Institutionen und auf renommierten Plattformen ausgestellt, darunter die Documenta 11 (From/To). Seine künstlerische Praxis umfasst: Musik-/Kulturpublikationen Terminal Zone und R.O.O.M. (1987–89); Auseinandersetzung mit Rollen und institutionellen Positionen, z. B. bei der Gründung der Galerie Nagel (1989–94), Künstler und Berater im Project Unité (1993), Co-Kuration und Künstlerproduktion (? in NowHere, Louisiana Museum, 1995–96); Künstlerischer Leiter des Programms „haus. 0“ (1999–2002) für das Künstlerhaus Stuttgart und Visiting Fellow am Center for Research Architecture, Goldsmiths (2011–13); ausgewählte Aufträge und Projekte: Shar(e)d Domains, Musée d’art et d’histoire, Genf (2006–07); Empty Fields, SALT, Istanbul (2016), The (re) Orient (1989/2021) mumok, Wien. Zu den Sammlungen gehören zuletzt das mumok, Wien.

In seinem Beitrag From/To von 1999, einer Ausstellung über die Geschichte und Identität Palästinas, erklärte ein Kommentator, Armaly

habe eine große Anzahl von Bild- und Tondokumenten über die Geschichte Palästinas gesammelt – vom 19. Jahrhundert über die britische Präsenz im Nahen Osten bis hin zur Zeit nach 1948, als Israel seine Unabhängigkeit erklärte. Karten, Diagramme, alte Postkarten, Dokumentar- und Spielfilme, Tonbandaufnahmen, Faxe und speziell erstellte Webseiten liefern weitere Informationen. Die Ausstellung ist eine Fundgrube für Kulturhistoriker – und sicherlich einer der ersten Fälle (wenn nicht der erste) einer so umfassenden Zusammenstellung des Gedächtnisses einer enteigneten Nation.

Armaly erfuhr im vergangenen Juli von seiner Auswahl für den Kollwitz-Preis. Am 7. August 2024 antwortete er der Akademie und lehnte die Auszeichnung ab. Erst kürzlich gab die Institution jedoch eine Pressemitteilung heraus, in der sie über Armalys Entscheidung berichtete. Die Verantwortlichen würdigten seine Entscheidung „mit Respekt und tiefem Bedauern“.

Die deutsche Nachrichtenagentur DPA berichtete, dass Akademiepräsident Manos Tsangaris Armaly in seiner Antwort mitteilte, dass er die Entscheidung des Künstlers, den Preis abzulehnen, respektiere.

Gleichzeitig betonte Tsangaris, dass die Akademie als Gemeinschaft von Künstlern aus dem In- und Ausland unabhängig die Interessen der Kunst in der Gesellschaft vertrete und sich gegen jede Art von Zensur, Selbstzensur oder politischer Einflussnahme ausspreche.

Der Künstler erklärte auf seiner Website, dass die Stellungnahme der Akademie nicht „die zentralen Gründe für meine Haltung widerspiegele“. Da der Preis und seine Antwort nun öffentlich bekannt waren, hatte Armaly beschlossen, seinen vollständigen Brief zu veröffentlichen, „als Referenz, da er den vollständigen Kontext und die Überlegungen hinter meiner Entscheidung enthält“.

Akademie der Künste, Berlin [Foto von De-okin / CC BY 3.0]

Der allgemeine Hintergrund von Armalys völlig legitimen Protest ist die bösartige, antidemokratische Kampagne, die von der deutschen Regierung, den Medien und dem politischen Establishment gegen die Opposition gegen den Massenmord in Gaza geführt wird. So verabschiedete der Bundestag (das Parlament) im vergangenen November eine reaktionäre „Antisemitismus“-Resolution, in der er sich nach 13 Monaten ununterbrochener Bombardierungen und Tötungen mit den israelischen Kriegsverbrechern solidarisierte:

Wir fordern die Bundesregierung auf, sich auch weiterhin aktiv für die Existenz und die legitimen Sicherheitsinteressen des Staates Israel als ein zentrales Prinzip der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik einzusetzen.

Wie die WSWS damals bemerkte,

unterstreicht einmal mehr, dass die herrschende Klasse Deutschlands Völkermord unterstützt und nie wirklich mit dem Faschismus gebrochen hat. Die Resolution hat nichts mit dem Kampf gegen Antisemitismus oder dem Schutz jüdischen Lebens zu tun. Es handelt sich um einen rechtsextremen Text, der darauf abzielt, Israels Völkermord an den Palästinensern zu verteidigen.

Die Berliner Landesregierung hat ihre eigene schmutzige Rolle dabei gespielt, den Mord an Zehntausenden von Palästinensern zu vertuschen und zu verteidigen, indem sie den aussagekräftigen Film No Other Land über zionistische Operationen im Westjordanland als „antisemitisch“ diffamierte.

In seinem Brief bekräftigt Armaly zunächst, dass der Kollwitz-Preis „eine Auszeichnung ist, die ich mit Ehre entgegennehme“. Er merkt an, dass der Preis, da er

der Preis nach der angesehenen deutschen Künstlerin benannt ist, verkörpere er ein Vermächtnis, das ein umfassendes Verständnis dessen fördert, was die Arbeit eines Künstlers ausmacht. Passenderweise würdigt er die anhaltenden Bemühungen und die Entwicklung des Beitrags eines Künstlers im Laufe der Zeit, was ich sehr schätze.

Er fährt jedoch fort:

Ich werde in einem historisch prekären Moment mit dem Käthe-Kollwitz-Preis ausgezeichnet, der von einem beunruhigenden Trend der Zensur in Deutschland geprägt ist. Seit einigen Jahren gibt es eine stark politisierte, reaktionäre Verschiebung in der offiziellen Kulturpolitik, die darauf abzielt, Befürworter der Rechte der Palästinenser nach internationalem Recht zum Schweigen zu bringen. Diese Verschiebung hat dazu geführt, dass eine wachsende Zahl offizieller Absagen – Ehrungen, Buchpreise, Ausstellungen, Lehraufträge, Einladungen zu Podiumsdiskussionen und Vorträgen – für eine Reihe von Wissenschaftlern und Künstlern mit unterschiedlichen Solidaritätsbekundungen und Zugehörigkeiten zur Normalität geworden ist. Trotz zahlreicher offener Briefe von Wissenschaftlern aller Couleur, die sich gegen diese Formen der Zensur als unerträgliche Einmischung und Mittel zum Schweigen von Stimmen aussprechen, halten diese Praktiken an.

Armaly fährt fort:

In einem solchen Kontext der Einschüchterung scheinen liberale Kulturinstitutionen Selbstgefälligkeit und Selbstzensur zu übernehmen. All dies führt bewusst oder unbewusst strukturell zur fortwährenden Entmenschlichung der Palästinenser, indem ihre Handlungsfähigkeit und ihre Stimme verschleiert und abstrahiert werden.

Das jahrhundertealte Werk und die Biografie von Käthe Kollwitz offenbaren ein komplexes Verständnis dafür, wie das Persönliche und das Politische mit Themen der Kunst, der Gerechtigkeit und des sozialen Bereichs verschmelzen. Während sich ihre Kunstwerke darauf konzentrierten, Mitgefühl für diejenigen zu wecken, die – historisch, materiell und strukturell – stimm- und machtlos gemacht wurden, aktivierte sie durch ihr Handeln die Rolle der Künstlerin mit einem Gefühl der Handlungsfähigkeit.

Armaly schließt mit dem Hinweis, dass es in seiner Karriere als Künstler zahlreiche Zeiträume gegeben habe, in denen er die Ehrung gerne angenommen hätte.

An diesem historischen Wendepunkt bin ich jedoch nicht in der Lage, mich einer Institution anzuschließen, die unter dem aktuellen kulturpolitischen Rahmen der deutschen Regierung arbeitet. Um meine Stimme als Künstler zu bewahren und durch Ihre Anerkennung sinnvoll zu sprechen, muss ich diesen Preis ablehnen.

