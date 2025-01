Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

„Um Netanjahu zu stürzen, braucht man eine Revolte“: Ein Interview mit einer Ikone des israelischen Kommunismus

Die meisten Israelis sehen keinen Zusammenhang zwischen dem Krieg im Gazastreifen und dem jahrzehntelangen Konflikt mit den Palästinensern – und das ist ein Kardinalproblem, sagt die ehemalige Hadash-Abgeordnete Tamar Gozansky. Aber die lebenslange Kommunistin hat die Hoffnung für dieses Land nicht verloren, auch nicht nach dem 7. Oktober

Bildnachweis: Hadas Parush

Shany Littman

23. Januar 2025

Vom siebten Stock des Gebäudes, in dem Tamar Gozansky lebt, konnte man einst über das gesamte Viertel blicken. Aber seit den 1970er Jahren, als das Gebäude errichtet wurde und die Gozanskys einzogen, wurden in Bat Yam, südlich von Tel Aviv, viel beeindruckendere Hochhäuser gebaut. Von ihrem bescheidenen Arbeitszimmer aus ist noch ein Stück Meer zu sehen, ebenso wie der Hof der angrenzenden Schule. Auf jeden Fall war Gozansky schon immer jemand, der es vorzieht, nicht zu weit von festem Boden, von Menschen, von der Realität entfernt zu sein.

Auch heute, 22 Jahre nachdem sie die Knesset verlassen hat, wo sie 13 Jahre lang für Hadash (Demokratische Front für Frieden und Gleichheit), eine arabisch-jüdische Partei, tätig war, und zu einer Zeit, in der sie aufgrund des Gesundheitszustands ihres Mannes Yoram kaum das Haus verlässt, hat sie immer noch den Finger am Puls des Landes. Obwohl die ehemalige Abgeordnete mit 84 Jahren nicht mehr an vielen regierungskritischen Demonstrationen teilnimmt, hält sie diese nach wie vor für wichtig und notwendig – auch wenn sie nicht zur Absetzung von Premierminister Benjamin Netanjahu führen werden.

„Es stimmt, dass die Proteste groß sind und trotz der Zeit [die seit der Ankündigung der Justizreform im Jahr 2023 vergangen ist] und der Hetze gegen sie anhalten, aber um Netanjahu zu verdrängen, reichen Demonstrationen nicht aus„, behauptet sie. ‚Man braucht so etwas wie eine Revolte.“

Was meinen Sie mit ‘Revolte“?

Gozansky: „Revolte bedeutet, dass man nicht nur gegen Netanjahu persönlich ist, sondern gegen das System als Ganzes. Anfangs wurden Menschen von Hadash und Maki [die Israelische Kommunistische Partei, die größte Fraktion in Hadash], die mit Demonstranten auf Kaplan [dem Brennpunkt der Protestbewegungen in Tel Aviv] standen und Parolen gegen den Krieg riefen, mit einem Minimum an Kritik aufgenommen. Aber anscheinend hat sich in den letzten Monaten die Erkenntnis durchgesetzt, dass man nicht zwischen Krieg und Geiseln, Demokratie und Staatsstreich unterscheiden kann – dass all diese Dinge tatsächlich miteinander verbunden sind. Weiterlesen in haaretz.com

