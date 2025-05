https://www.geopoliticaleconomy.report/p/poll-israelis-expel-palestinians-gaza-genocide?utm_source=post-email-title&publication_id=457596&post_id=164789107&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Umfrage: 82 % der Israelis wollen Palästinenser aus dem Gazastreifen vertreiben; 47 % wollen alle Männer, Frauen und Kinder töten

Eine Umfrage ergab, dass 82 % der Vollbürger Israels die Palästinenser aus dem Gazastreifen vertreiben wollen. 47 % wollen jeden einzelnen Mann, jede einzelne Frau und jedes einzelne Kind töten. Der ehemalige Premierminister Ehud Olmert sagte, Israel führe einen „Vernichtungskrieg“.

Ben Norton

30. Mai 2025

Kinder in Gaza im Februar 2025 (Bildnachweis: Palestine News & Information Agency, WAFA)

Die Unterstützung für Völkermord, Massenmord und ethnische Säuberungen ist in Israel weit verbreitet.

Der ehemalige israelische Premierminister Ehud Olmert gab zu, dass sein Land einen „Vernichtungskrieg“ führt: „die wahllose, hemmungslose, grausame und kriminelle Tötung von Zivilisten“.

Unterdessen will die überwiegende Mehrheit der Israelis die Palästinenser aus Gaza vertreiben, und etwa die Hälfte will jeden einzelnen Mann, jede einzelne Frau und jedes einzelne Kind in dem belagerten Gazastreifen töten.

Dies geht aus einer Umfrage hervor, die von der großen israelischen Zeitung Haaretz veröffentlicht wurde.

Demnach wollen 82 % der Israelis die Bewohner Gazas vertreiben, und 47 % befürworten die Tötung aller Palästinenser in Gaza.

Je religiöser ein Israeli ist, desto eher unterstützt er Völkermord und ethnische Säuberungen.

Die Umfrage wurde im März vom israelischen Wissenschaftler Tamir Sorek, Professor an der Pennsylvania State University, durchgeführt. Er arbeitete mit dem israelischen Meinungsforschungsinstitut Geocartography Knowledge Group zusammen.

Eine im März 2025 von der Pennsylvania State University in Auftrag gegebene und von der israelischen Zeitung Haaretz veröffentlichte Umfrage zur öffentlichen Meinung in Israel

Die meisten Israelis wollen palästinensische Bürger vertreiben

Etwa 21 % der Bürger Israels sind Palästinenser, obwohl sie nicht als vollwertige Israelis angesehen werden. Sie sind Bürger dritter Klasse und werden vom israelischen Regime nicht gleich behandelt.

„Israel ist kein Staat aller seiner Bürger“, erklärte Premierminister Benjamin Netanjahu 2019 mit Stolz.

„Gemäß dem von uns verabschiedeten Grundgesetz zur Staatsangehörigkeit ist Israel der Nationalstaat des jüdischen Volkes – und nur dessen“, betonte Netanjahu und machte damit deutlich, dass Palästinenser nicht wirklich als Israelis angesehen werden.

Die von der Pennsylvania State University in Auftrag gegebene Umfrage vom März 2025 ergab, dass 56 % der jüdischen Israelis – die als einzige als echte, vollwertige Bürger gelten – alle palästinensischen Bürger ausweisen wollen. Dazu gehören 66 % der Israelis unter 40 Jahren.

Je jünger ein Israeli ist, desto eher neigt er zu rechtsextremen Ansichten, so das Ergebnis der Umfrage.

Wie die politischen Systeme Israels und der USA Rechtsextremismus fördern

Professor Tamir Sorek, der israelische Wissenschaftler, der die Umfrage durchgeführt hat, stellte fest, dass einige prominente religiöse Führer in Israel den Massenmord an palästinensischen Zivilisten befürwortet haben.

Als Beispiel nannte Sorek Rabbi Yitzchak Ginsburgh, einen einflussreichen israelischen Siedlerführer im Westjordanland, das nach internationalem Recht palästinensisches Gebiet ist, das seit 1967 illegal von Israel besetzt ist.

Ginsburgh, der die Palästinenser eliminieren und eine theokratische Monarchie in Israel errichten will, ist ebenfalls Amerikaner. Er ist in den Vereinigten Staaten geboren und aufgewachsen und zog erst in seinen Zwanzigern nach Israel.

Sorek schrieb, dass der Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 „nur Dämonen entfesselte, die jahrzehntelang in den Medien und im Rechts- und Bildungssystem genährt worden waren“.

In Haaretz schrieb Sorek (Hervorhebung hinzugefügt):

Der Zionismus ist nicht nur eine nationale Bewegung, sondern auch eine Bewegung von Einwanderern und Siedlern, die die lokale Bevölkerung verdrängen wollen. Siedler-Einwanderer-Gesellschaften stoßen immer auf wahllosen gewaltsamen Widerstand von indigenen Gruppen. Der Wunsch nach absoluter und dauerhafter Sicherheit kann zu dem Bestreben führen, die widerständige Bevölkerung zu eliminieren. Daher birgt praktisch jedes Siedlungsprojekt das Potenzial für ethnische Säuberungen und Völkermord, wie es tatsächlich in Nordamerika im 17. bis 19. Jahrhundert oder in Namibia zu Beginn des 20. Jahrhunderts geschehen ist.

Sorek warnte in einem weiteren Artikel im April, dass „in Israel Forderungen nach Völkermord aus der Randzone in den Mainstream gewandert sind“.

Ein deutliches Beispiel dafür, wie der Faschismus in Israel zum Mainstream geworden ist, ist der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich, Mitglied des mächtigen Sicherheitskabinetts der Regierung.

Smotrich bezeichnete sich selbst als „faschistischen Homophoben“. Der hochrangige israelische Politiker forderte die „vollständige Vernichtung“ des Gazastreifens und argumentierte, es sei „gerechtfertigt und moralisch vertretbar“, alle 2,1 Millionen Palästinenser in dem Gebiet verhungern zu lassen.

Der ehemalige Premierminister Ehud Olmert sagt, Israel führe einen „Vernichtungskrieg“ in Gaza

Der ehemalige israelische Premierminister Ehud Olmert hat seinem Land Kriegsverbrechen und die Führung eines „Vernichtungskrieges“ in Gaza vorgeworfen.

Olmert stand von 2006 bis 2009 an der Spitze des israelischen Regimes. Zuvor war er jahrzehntelang Mitglied von Netanjahus rechter Partei Likud.

Diese offenen Eingeständnisse machte er im Mai in einem hebräischen Artikel in Haaretz. (Die folgenden Zitate stammen aus Google Translate.)

„Was wir in Gaza tun, ist ein Vernichtungskrieg: die wahllose, hemmungslose, grausame und kriminelle Tötung von Zivilisten“, erklärte Olmert.

Er stellte klar, dass dies das „Ergebnis einer Politik ist, die von der Regierung wissentlich, absichtlich, bösartig, heimtückisch und rücksichtslos diktiert wurde“.

Der israelische Premierminister Ehud Olmert mit US-Präsident George W. Bush im Weißen Haus im Jahr 2006

Olmert erklärte, dass er 2023 und 2024 geleugnet habe, dass das israelische Regime absichtlich Kriegsverbrechen begehe, aber nun erkenne er, dass er sich geirrt habe.

„Es gibt zu viele Fälle von brutalen Schüssen auf Zivilisten, von Zerstörung von Eigentum und Häusern“, sagte der ehemalige israelische Premierminister. „Plünderung von Eigentum, Diebstähle aus Häusern, worauf IDF-Soldaten in vielen Fällen sogar stolz sind und in persönlichen Beiträgen veröffentlichen. Wir begehen Kriegsverbrechen.„

Olmert erklärte unmissverständlich, dass Israel Hunger als Waffe einsetzt: “Ja, wir entziehen den Bewohnern Gazas im Rahmen einer erklärten Politik Nahrung, Medikamente und minimale Lebensgrundlagen.“

Er bezeichnete das israelische Regime als „Bande von Kriminellen“ und schrieb, dass „die Minister der israelischen Regierung unter der Führung des Bandenchefs Netanjahu tatsächlich ohne Vorbedacht und ohne zu zögern eine Politik der Aushungerung und humanitären Druckausübung verfolgen, deren Folgen katastrophal sein könnten“.

Israel bezeichnet seinen Krieg in Gaza offiziell als „Operation Gideons Streitwagen“. Olmert bezeichnete dies als „illegitime Militäraktion“, in der israelische Soldaten „Amok laufen“ und Gaza in eine „humanitäre Katastrophenzone“ verwandelt hätten.

Die Armee handle „rücksichtslos, leichtsinnig und übermäßig aggressiv“, fügte er hinzu.

Die große Zahl der in Gaza getöteten palästinensischen Zivilisten sei „unvernünftig, ungerechtfertigt und inakzeptabel“, schrieb er.

Olmert räumte auch ein, dass Israelis „auch in der Westbank palästinensische Zivilisten massakrieren“ und „jeden Tag in der Westbank abscheuliche Verbrechen begehen“.

In einem Interview mit ABC News räumte der ehemalige israelische Ministerpräsident ein: „Wir haben Gaza zerstört“.

