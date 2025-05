https://www.palestinechronicle.com/the-eu-and-the-ethics-of-trading-with-israel-what-has-changed/



Die EU und die Ethik des Handels mit Israel: Was hat sich geändert?

30. Mai 2025 Artikel, Kommentar

Eine Sitzung des Europäischen Rates für Auswärtige Angelegenheiten. (Foto: via Wikipedia)

Von Martin Cohen

Der Grund, warum es so lange gedauert hat, bis die Überprüfung durchgeführt wurde, lässt sich mit einem Wort zusammenfassen: Deutschland. Offensichtlich hat Deutschland hinter den Kulissen einen Kurswechsel vollzogen.

Es hat viele Jahre gedauert, aber der 20. Mai war ein bedeutender Tag für die Menschenrechte in Palästina. An diesem Tag hat die Europäische Kommission, die schon vor Jahrzehnten hätte handeln müssen, endlich zugestimmt, das Kooperationsabkommen zwischen der EU und Israel zu überprüfen.

Diese Vereinbarung, die nur Ländern offensteht, die die Werte der Europäischen Union achten, einschließlich Artikel 2 des mittlerweile 24 Jahre alten Handelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Israel, besagt, dass „die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien sowie alle Bestimmungen dieses Abkommens auf der Achtung der Menschenrechte und der demokratischen Grundsätze beruhen, von denen sich die Vertragsparteien in ihrer Innen- und Außenpolitik leiten lassen und die ein wesentliches Element dieses Abkommens darstellen“.

Und das ist nicht nur eine Bedingung für die Unterzeichnung des Abkommens – die Fortsetzung der Handelsbeziehungen hängt von der Einhaltung dieser Grundsätze ab.

Das ist eine große Sache. Die USA pumpen Geld in Israel, aber meist in Form von Militärhilfe, die dazu verwendet wird, palästinensische Zivilisten zu töten und Nachbarländer wie den Libanon zu verwüsten.

Das hat einen Wert für die rechtsextremen israelischen Falken, bringt aber den israelischen Bürgern kein Essen auf den Tisch. Nicht so das Handelsabkommen zwischen der EU und Israel. Die EU ist Israels größter Handelspartner. Der Wert der Handelsbeziehungen beläuft sich auf mehr als 45 Milliarden Euro pro Jahr.

Und nun wollen 17 der 27 Außenminister der Union, dass die Menschenrechtsklausel im Handelsabkommen durchgesetzt wird, und unterstützen den mutigen Antrag, den der niederländische Außenminister Caspar Veldkamp Anfang dieses Monats eingebracht hat.

„Aus den heutigen Diskussionen geht klar hervor, dass eine starke Mehrheit für eine Überprüfung von Artikel 2 unseres Assoziierungsabkommens mit Israel ist“, erklärte die Hohe Vertreterin der EU für Außenpolitik, Kaja Kallas, am 20. Mai gegenüber Reportern in Brüssel.

Der Grund, warum die Überprüfung so lange gedauert hat, lässt sich mit einem Wort zusammenfassen: Deutschland. Wenn am Dienstag zehn Länder gegen die Überprüfung gestimmt haben, war es in Wirklichkeit nur der Widerstand Deutschlands „hinter den Kulissen“, der zählte. Und hinter den Kulissen hat Deutschland offenbar einen Kurswechsel vollzogen.

Die Mitte-Rechts-Regierung des Landes war nicht bereit, sich allzu aktiv an einem Völkermord im 21. Jahrhundert zu beteiligen. Am Tag der Abstimmung sprachen die Schlagzeilen schließlich davon, dass 93 Prozent der Kinder in Gaza – das sind fast eine Million Kinder – von einer Hungersnot bedroht seien, während Israel – mit Unterstützung der USA – seine Belagerung des Gazastreifens verschärfte.

Die Vereinten Nationen warnten nicht übertrieben, sondern als kalte Tatsache, dass unter der Politik der israelischen Regierung etwa 14.000 Babys in den nächsten 48 Stunden sterben würden.

Und so, könnte man sagen, brach der Damm. Die von Deutschland und Frankreich dominierte EU-Kommission gab den Forderungen nach einer „Überprüfung“ des Vertrags nach, der Israel maßgeblich dabei geholfen hat, die Palästinenser in den Staub zu treten – und dabei noch Geld übrig zu lassen, um die Wirtschaft seiner Nachbarn zu ruinieren.

Aber wird diese von Deutschland geführte Kommission das Abkommen aussetzen? Oder ist dies nur ein politischer Schachzug, um Zeit zu gewinnen? Wir werden es herausfinden. Aber alles hängt davon ab, ob Deutschland seine katastrophale Innenpolitik aufgibt, die als „Staatsräson“ bezeichnet wird.

Im Großen und Ganzen zielt diese Politik darauf ab, die Interessen Israels, definiert als jüdischer Staat, über die aller anderen Länder und Gemeinschaften zu stellen. Jüngste Umfragen zeigen, dass nur etwa ein Drittel der Deutschen die pro-israelische Staatsräson befürwortet, während 43 % dagegen sind. Aber bis jetzt hatten die herrschenden Cliquen Angst vor dieser Minderheit.

Die Staatsräson macht die Sicherheit Israels zu einer Grundvoraussetzung für die nationalen Interessen Deutschlands – und die Beurteilung der Sicherheit Israels wird schamlos Israel überlassen, unabhängig von der politischen Ausrichtung der Regierung.

Das Ergebnis ist, dass selbst angesichts der explodierenden Zahl palästinensischer Todesopfer – und obwohl internationale Menschenrechtsorganisationen Alarm geschlagen und Maßnahmen zum Schutz der Hunderttausenden palästinensischen Opfer gefordert haben – Deutschland seine politische und materielle Unterstützung massiv erhöht hat.

Die Genehmigungen für Rüstungsexporte nach Israel sind seit 2022 fast verzehnfacht worden, Berlin hat sich anderen Ländern angeschlossen und die Zahlungen an die UNRWA ausgesetzt, und die deutsche Regierung hat sogar versprochen, sich vor dem Internationalen Gerichtshof für Israel einzusetzen, um der Völkermordkonvention der Vereinten Nationen im Wesentlichen jede Bedeutung zu nehmen.

All dies ist der Grund, warum Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, Berlin vor wenigen Wochen als Israels größten Freund in Europa bezeichnete – wobei er insbesondere an die Blockade der EU-Sanktionen gegen Tel Aviv dachte.

Allerdings hat sich in Deutschland etwas geändert. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte Felix Klein, Beauftragter der Bundesregierung zur Bekämpfung von Antisemitismus: „Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um die Sicherheit Israels und der Juden weltweit zu gewährleisten. Aber wir müssen auch klar sagen, dass dies keine Rechtfertigung für alles ist.“

„Die Palästinenser auszuhungern und die humanitäre Lage bewusst dramatisch zu verschlechtern, hat nichts mit der Wahrung des Existenzrechts Israels zu tun. Und es kann auch nicht die deutsche Staatsräson sein„, fügte er hinzu.

Kleins Warnschuss wurde vom deutschen Kanzler Friedrich Merz aufgegriffen, der massive Luftangriffe der IDF auf Gaza verurteilte, und von Außenminister Johann Wadephul, der warnte, Berlin werde bald darüber beraten, welche Schritte zu unternehmen seien, um mit der “unerträglichen“ Situation fertig zu werden.

Wenn der IGH, wie er es sicherlich tun muss, entscheidet, dass Israel grausame und schreckliche Verbrechen gegen die mehr oder weniger wehrlosen Zivilisten in Gaza begeht – unabhängig davon, ob er es als Völkermord bezeichnet oder nicht –, will Deutschland nicht erneut auf der falschen Seite der Geschichte stehen und sich mitschuldig machen an diesem abscheulichsten aller Verbrechen, dem Völkermord, ob man ihn nun so nennt oder nur etwas, das dem sehr nahe kommt.

– Martin Cohen ist Philosoph mit Schwerpunkt auf praktischer Ethik und Gastwissenschaftler beim Europäischen Parlament. Er engagiert sich seit über dreißig Jahren für dieses Thema und arbeitet derzeit an einem Buch, in dem er sich für eine Ein-Staaten-Lösung auf der Grundlage der universellen Menschenrechte ausspricht. Sein neuestes Buch, The Ah-Moment: Exploring Philosophical Ideas through Jokes and Puzzles, befasst sich mit der subversiven, politischen Rolle des Humors. Er hat diesen Artikel für den Palestina Chronicle verfasst.

Übersetzt mit Deepl.com

