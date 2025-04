https://countercurrents.org/2025/04/un-chief-calls-gaza-a-killing-field-as-agencies-urge-global-action-on-israels-blockade/



UN-Chef bezeichnet Gaza als „Tötungsfeld“, während Organisationen zu globalen Maßnahmen gegen Israels Blockade aufrufen

in Palästina

von Quds News Network

09/04/2025

Teilen:

Auf WhatsApp teilenAuf Facebook teilenAuf X (Twitter) teilenAuf Telegram teilenAuf Reddit teilenPer E-Mail teilen

Menschen warten in Gaza-Stadt auf die von Hilfsorganisationen verteilten Mahlzeiten. [Ali Jadallah/Anadolu]

New York (Quds News Network) – UN-Generalsekretär António Guterres erklärte, dass „die Hilfe versiegt ist und sich die Schleusen des Grauens wieder geöffnet haben“ im Gazastreifen, wo Israel jegliche humanitäre Hilfe blockiert und seine Angriffe wieder aufgenommen hat.

„Gaza ist ein Schlachtfeld, und die Zivilbevölkerung befindet sich in einer endlosen Todesspirale“, sagte Guterres am Dienstag.

In seiner Ansprache vor Journalisten in New York sagte Guterres, dass Israel als Besatzungsmacht nach internationalem Recht verpflichtet sei, dafür zu sorgen, dass die Bevölkerung mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgt wird.

Das bedeutet, dass Israel Hilfsprogramme ermöglichen und die Versorgung mit Lebensmitteln, medizinischer Versorgung, Hygiene und die Einhaltung der Standards im Bereich der öffentlichen Gesundheit in Gaza sicherstellen sollte, sagte er. „Nichts davon geschieht heute“, fügte er hinzu.

„Der derzeitige Weg ist eine Sackgasse – in den Augen des Völkerrechts und der Geschichte völlig untragbar“, sagte er.

Guterres lehnte auch einen neuen israelischen Vorschlag zur Kontrolle der Hilfslieferungen in Gaza ab und sagte, dies berge die Gefahr, ‚die Hilfe weiter zu kontrollieren und bis auf die letzte Kalorie und das letzte Mehl herzlos zu begrenzen‘.

„Lassen Sie mich eines klarstellen: Wir werden uns an keiner Vereinbarung beteiligen, die die humanitären Grundsätze nicht uneingeschränkt respektiert: Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Unabhängigkeit und Neutralität„, sagte Guterres.

„Mehr als ein ganzer Monat ist vergangen, ohne dass ein Tropfen Hilfe in Gaza angekommen ist. Keine Lebensmittel. Kein Treibstoff. Keine Medikamente. Keine kommerziellen Güter“, sagte Guterres in New York.

Guterres‘ Kommentare folgten auf eine gemeinsame Erklärung von sechs UN-Organisationen vom Montag, in der die Staats- und Regierungschefs der Welt aufgefordert wurden, dringend zu handeln, um sicherzustellen, dass Lebensmittel und Hilfsgüter die Palästinenser im Gazastreifen erreichen.

Die Menschen im Gazastreifen seien „gefangen, bombardiert und erneut ausgehungert“, hieß es in der Erklärung.

„Der jüngste Waffenstillstand hat es uns ermöglicht, in 60 Tagen das zu erreichen, was Bomben, Blockaden und Plünderungen uns in 470 Kriegstagen verwehrt haben: lebensrettende Hilfsgüter erreichen fast jeden Teil von Gaza“, hieß es in der Erklärung.

„Dies bot zwar eine kurze Atempause, aber die Behauptung, dass es jetzt genug Lebensmittel gibt, um alle Palästinenser in Gaza zu ernähren, ist weit von der Realität vor Ort entfernt, und die Vorräte gehen extrem zur Neige.“

Die Erklärung wurde von den Leitern folgender Organisationen unterzeichnet:

OCHA – Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten

Unicef – Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen

WFP – Welternährungsprogramm

WHO – Weltgesundheitsorganisation

UNRWA – Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten

UNOPS – Büro der Vereinten Nationen für Projektdienste

Aufgrund der Blockade mussten alle von den Vereinten Nationen unterstützten Bäckereien schließen, auf den Märkten gibt es kaum frisches Gemüse und in den Krankenhäusern werden Schmerzmittel und Antibiotika rationiert.

In der Erklärung heißt es, dass das „teilweise funktionsfähige Gesundheitssystem in Gaza überlastet ist [und] … die lebenswichtigen medizinischen und Trauma-Versorgungsgüter schnell zur Neige gehen.“

„Da die verschärfte israelische Blockade des Gazastreifens nun schon den zweiten Monat andauert, appellieren wir an die Staats- und Regierungschefs der Welt, entschlossen, dringend und entschieden zu handeln, um sicherzustellen, dass die Grundprinzipien des humanitären Völkerrechts eingehalten werden.“

Als Reaktion auf die Kommentare erklärte das israelische Außenministerium, dass es in Gaza keinen Mangel an Hilfsgütern gebe. „Wie immer lassen Sie sich bei der Verbreitung von Verleumdungen gegen Israel nicht von den Fakten aufhalten“, sagte Sprecher Oren Marmorstein.

„Es gibt keinen Mangel an humanitärer Hilfe im Gazastreifen – in den 42 Tagen des Waffenstillstands sind über 25.000 Hilfslieferungen in den Gazastreifen gelangt“, behauptete er.

Am 2. März schloss Israel alle Grenzübergänge der palästinensischen Enklave, wodurch der Fluss dringend benötigter humanitärer Hilfe gestoppt und die Krise in dem Gebiet weiter verschärft wurde.

Am 18. März nahm Israel seine groß angelegten Angriffe auf Gaza wieder auf, bei denen nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums über 1.400 Palästinenser getötet und über 3.600 verwundet wurden.

Am Montag erklärte der rechtsextreme israelische Finanzminister Bezalel Smotrich, dass er die vollständige Blockade der Hilfsgüter, die in den Gazastreifen gelangen, aufrechterhalten werde, und schwor, dass „nicht einmal ein Weizenkorn nach Gaza gelangen wird“.

Smotrich bestand darauf, der vollständigen Niederlage der Hamas Vorrang vor der Freilassung israelischer Gefangener einzuräumen.

„Es ist gut, dass der Krieg begonnen hat, und es ist bedauerlich, dass er auf diese Weise begonnen hat, aber wir verändern die Realität im Nahen Osten“, sagte er.

Israel wurde beschuldigt, während seiner Angriffe auf die belagerte Enklave den Hungertod als Kriegswaffe eingesetzt zu haben, was eines der Hauptverbrechen war, das den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) dazu veranlasste, im November Haftbefehle gegen Netanjahu und seinen ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant zu erlassen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …