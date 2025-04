Nebensja: Haben euch gewarnt – Raketenangriff schaltet ausländische Offiziere in Kriwoi Rog aus

Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja hat am Dienstag in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates über den Präzisions-Raketenangriff der russischen Streitkräfte am Freitag auf ein Restaurant in Kriwoi Rog berichtet, in dem ein militärisches Treffen ukrainischer Kommandeure und westlicher Ausbilder stattfand.