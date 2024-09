https://www.commondreams.org/news/un-expert-west-bank



Israelische Streitkräfte transportieren die Leiche eines palästinensischen Mannes während einer Razzia in der Stadt Hebron im Westjordanland am 1. September 2024.

(Foto: Hazem Bader/AFP via Getty Images)

UN-Experte sagt, dass die Straffreiheit für Israel enden muss, da sich die „völkermörderische Gewalt“ auf das Westjordanland ausbreitet

„Das Apartheid-Israel nimmt den Gazastreifen und das Westjordanland gleichzeitig ins Visier, als Teil eines umfassenden Prozesses der Eliminierung, Verdrängung und territorialen Ausdehnung“, sagte die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen, Francesca Albanese.

Jake Johnson

03, September 2024

Ein unabhängiger Experte der Vereinten Nationen warnte am Montag, dass „Israels völkermörderische Gewalt aus dem Gazastreifen in das gesamte besetzte palästinensische Gebiet zu sickern droht“, da westliche Regierungen,Unternehmen und andere Institutionen ihre Unterstützung für das israelische Militär aufrechterhalten, das schwerer Kriegsverbrechen im Gazastreifen und im Westjordanland beschuldigt wird.

Francesca Albanese, die UN-Sonderberichterstatterin für die Menschenrechtssituation in denillegal besetzten palästinensischen Gebieten, sagte in einer Erklärung, es gebe „immer mehr Beweise dafür, dass kein Palästinenser unter Israels uneingeschränkter Kontrolle sicher ist“.

„Albanese, der im Mai einen detailliertenBericht veröffentlicht hat, in dem er zu dem Schluss kommt, dass es „vernünftige Gründe für die Annahme“ gibt, dass Israel sich des Völkermordes in Gaza schuldig gemacht hat, sagte: „Die Zeichen stehen auf Sturm, und wir können sie nicht länger ignorieren.

Albaneses neue Erklärung kam zu dem Zeitpunkt, als dergrößte Angriff des israelischen Militärsauf das Westjordanland seit Jahrzehnten in die zweite Woche ging. Nach Angaben von AlJazeera wurden bei den Angriffen mindestens 29 Palästinenser getötet, darunter mindestens fünf Kinder.

„Das Apartheid-Israel nimmt den Gazastreifen und das Westjordanland gleichzeitig ins Visier, als Teil eines umfassenden Prozesses der Eliminierung, Verdrängung und territorialen Expansion“, sagte Albanese am Dienstag. „Die langjährige Straffreiheit, die Israel gewährt wird, ermöglicht die Entpalästinisierung des besetzten Gebiets und überlässt die Palästinenser der Gnade der Kräfte, die ihre Beseitigung als nationale Gruppe verfolgen“.

„Die internationale Gemeinschaft, die sowohl aus Staaten als auch aus nichtstaatlichen Akteuren, einschließlich Unternehmen und Finanzinstitutionen, besteht, muss alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Gefahr eines Völkermordes am palästinensischen Volk unter der israelischen Besatzung sofort zu beenden, die Rechenschaftspflicht sicherzustellen und letztendlich Israels Kolonisierung der palästinensischen Gebiete zu beenden“, so Albanese weiter.

Defense for Children International-Palestinestellte am Montagfest, dass „Dutzende von israelischen Militärfahrzeugen“ in der vergangenen Woche die Stadt Jenin im Westjordanland „gestürmt“ haben, als „israelische Streitkräfte in den betroffenen Flüchtlingslagern aufmarschierten, palästinensische Häuser beschlagnahmten, um sie als Militärstützpunkte zu nutzen, und Scharfschützen auf den Dächern der Gebäude stationierten, um die Bewohner vor Ort zu untersuchen.“

„Die militärischen Bulldozer begannen mit der Zerstörung der zivilen Infrastruktur in der Stadt Jenin und im Lager, was zur Zerstörung der wichtigsten Wasserversorgungsnetze und zum Stromausfall in mehreren Vierteln von Jenin und den umliegenden Dörfern führte“, so die Gruppe. „Die israelischen Streitkräfte belagerten mehrere Krankenhäuser in Dschenin und behinderten die Bewegung von Krankenwagen und Sanitätern.“

Israelische Soldaten und Siedler haben seit dem 7. Oktobermehr als 620 Menschen im besetzten Westjordanland getötet, zusätzlich zu den rund 40.800, die das israelische Militär im Gazastreifen getötet hat.

Auch die unrechtmäßige Beschlagnahme von Land durch Israelhat im Westjordanlandzugenommen, da Siedler und Soldaten ganze palästinensische Gemeinden auslöschen. Die BBC berichtete am Montag, dass es nach ihrer eigenen Analyse „derzeit mindestens 196 im gesamten Westjordanland gibt, und 29 wurden im letzten Jahr errichtet – mehr als in jedem Jahr zuvor“.

Israels mehrtägiger Angriff auf das Westjordanland, der letzte Woche begann, hat die Befürchtung verstärkt, dass sich der Angriff auf Gaza ohne einendauerhaften Waffenstillstand auf den Rest der besetzten palästinensischen Gebiete und den gesamten Nahen Osten ausweiten könnte.

David Hearst, Mitbegründer und Chefredakteur vonMiddle East Eye, schrieb am Montag, dass „trotz des offensichtlichen Widerwillens der Hisbollah und des Irans, sich einzumischen, alle Zutaten für einen viel größeren Flächenbrand vorhanden sind“.

„Ein Israel, das von einem ultranationalistischen, religiösen Siedleraufstand beherrscht wird; ein US-Präsident, der es zulässt, dass sein wichtigster Verbündeter seine Politik missachtet, selbst auf die Gefahr hin, eine wichtige Wahl zu verlieren; ein Widerstand, der nicht aufgeben wird; Palästinenser in Gaza, die nicht fliehen werden; Palästinenser im Westjordanland, die jetzt an die vorderste Front gehen; Jordanien, das zweite Land, das Israel anerkannt hat, das sich existenziell bedroht fühlt“, schrieb Hearst.

Für den US-Präsidenten Joe Biden oder die demokratische Kandidatin Kamala Harris sei „die Botschaft so klar, dass sie in Neonlichtern blinkt: Die regionalen Kosten, die entstehen, wenn man Netanjahu nicht die Stirn bietet, könnten schnell die innenpolitischen Vorteile überwiegen, wenn man von ihm mitgeschleift wird.“

James Zogby, Präsident des Arab American Institute, argumentierte am Dienstag in ähnlicher Weise, dass „die USA ihren Kurs ändern müssen – und zwar drastisch“.

„Ein längst überfälliger Stopp der US-Waffenlieferungen an Israel und die Anerkennung des palästinensischen Rechts auf Selbstbestimmung wäre genau der Schock für das System, der nötig ist“, schrieb Zogby. „Es würde eine interne Debatte in Israel erzwingen und diejenigen stärken, die Frieden wollen. Es könnte auch dazu dienen, dem palästinensischen Volk die Botschaft zu übermitteln, dass seine Notlage und seine Rechte verstanden werden.

Diese Maßnahmen, insbesondere wenn sie mit Entschlossenheit und konkreten Schritten verfolgt werden, werden den Konflikt nicht morgen beenden“, so Zogby weiter, “aber sie würden die Region sicherlich auf einen produktiveren Weg zum Frieden bringen als den, auf dem sie sich jetzt befindet.“

Jake Johnson

Jake Johnson ist ein leitender Redakteur und Mitarbeiter von Common Dreams.

Übersetzt mit Deepl.com

