Ungarische Briefkastenfirma hinter explodierenden Pagern, die von Israel bei Terroranschlag im Libanon eingesetzt wurden

Die Geräte wurden Berichten zufolge vor ihrer Lieferung in den Libanon mit Sprengstoff versetzt

News Desk

18. September 2024

(Bildnachweis: Gold Apollo)

Die AR-924-Pager, die Israel bei einem Terroranschlag am 17. September im Libanon einsetzte, bei dem Tausende von Menschen ums Leben kamen, wurden von BAC Consulting KFT hergestellt, einem Briefkastenfirma mit Sitz in der ungarischen Hauptstadt Budapest, wie aus einer Erklärung von Gold Apollo hervorgeht, einem taiwanesischen Unternehmen, das die Verwendung seiner Marke auf den Pagern autorisiert hat.

„Gemäß der Kooperationsvereinbarung autorisieren wir BAC, unsere Marke für den Produktverkauf in bestimmten Regionen zu verwenden, aber das Design und die Herstellung der Produkte liegen ausschließlich in der Verantwortung von BAC„, heißt es in der Erklärung.

Der Vorsitzende von Gold Apollo, Hsu Ching-Kuang, teilte Journalisten am Mittwoch mit, dass seine Firma vor drei Jahren die Lizenzvereinbarung mit BAC unterzeichnet habe.

„Das Produkt war nicht unseres. Es war nur so, dass unsere Marke darauf stand“, sagte der taiwanesische Geschäftsmann gegenüber Reportern. „Wir sind ein verantwortungsbewusstes Unternehmen. Das ist sehr peinlich.“

BAC Consulting KFT wurde im Mai 2022 als Gesellschaft mit beschränkter Haftung eingetragen, wie aus den von AP eingesehenen Unternehmensunterlagen hervorgeht. Dem Bericht zufolge verfügt das ungarische Unternehmen über ein Grundkapital von 7.840 Euro und hatte im Jahr 2022 Einnahmen in Höhe von 725.768 US-Dollar und im Jahr 2023 Einnahmen in Höhe von 593.972 US-Dollar.

Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in einem Wohngebiet in Budapest. Journalisten, die das Gebäude am Mittwoch besuchten, berichteten, dass sie die Namen mehrerer Unternehmen, darunter BAC Consulting, „auf Zetteln an einem Fenster“ gesehen hätten.

Eine namentlich nicht genannte Frau bestätigte den Reportern, dass das Gebäude „verschiedenen Unternehmen Hauptgeschäftsadressen zur Verfügung stellt“.

BAC Consulting ist auf Cristiana Rosaria Bársony-Arcidiacono registriert, die auf der Website des Unternehmens als Eigentümerin und einzige Mitarbeiterin aufgeführt ist.

Auf der Website, die am Mittwochmorgen mit einem Benutzernamen und einem Passwort gesperrt wurde, wird außerdem behauptet, sie sei Mitglied des Vorstands des Earth Child Institute gewesen. Die Nachhaltigkeitsgruppe führt Bársony-Arcidiacono jedoch nicht unter ihren Vorstandsmitgliedern auf.

Versuche mehrerer Medien, BAC Consulting oder Bársony-Arcidiacono zu kontaktieren, blieben unbeantwortet.

Laut mehreren Berichten in westlichen Medien steckte der israelische Geheimdienst Mossad hinter dem beispiellosen Terroranschlag und platzierte Sprengstoff in 5.000 AR-924-Pagern, die die Hisbollah vor einigen Monaten erworben hatte.

Das Sprengmaterial wurde Berichten zufolge vor der Lieferung in den Libanon und nach Syrien in die Pager eingeschleust, wobei eine so genannte „komplexe Lieferkettenbehinderung“ zum Einsatz kam.

Bis zu 2.800 Menschen wurden verletzt, Hunderte davon schwer, und 12 Menschen starben nach dem Terroranschlag Israels gegen den Libanon.

