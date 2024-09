Palästina-Israel und ein moralisches Dilemma in Bezug auf Kriegsverbrechen von Lawrence Davidson

https://www.counterpunch.org/2024/09/18/palestine-israel-and-a-moral-dilemma-concerning-war-crimes/



von Lawrence Davidson

18. September 2024

Die meisten amerikanischen Juden nehmen den Konflikt zwischen jüdischen Israelis und Palästinensern gemäß einer Variation der zionistischen Erzählung wahr. Das heißt, dass die Gründung Israels eine legitime Reaktion auf den historischen Antisemitismus und insbesondere den Holocaust war. Die Palästinenser werden in etwa in die gleiche Kategorie wie die amerikanischen Ureinwohner eingeordnet. Das heißt, der Kampf findet zwischen einer modernen demokratischen Gesellschaft (Israel) und einer primitiven, religiösen, antidemokratischen Gesellschaft (Palästina) statt. Selbst viele von denen, die jetzt Israels völkermörderische Aktionen in Gaza verurteilen, glauben, dass diese israelische Vergeltungsmaßnahme nur das Ergebnis einer taktischen Fehlentscheidung ist – eine bedauerliche, wenn auch mehr oder weniger verständliche Reaktion auf diesen „unprovozierten“ heimlichen Angriff am 7. Oktober 2023.

Laut einer Umfrage des Pew Research Center, die am 2. April 2024 veröffentlicht wurde, sehen einige der relevanten Zahlen, die die Einstellung der Juden widerspiegeln, folgendermaßen aus:

+ 93 % der erwachsenen amerikanischen Juden glauben, dass „die Art und Weise, wie die Hamas ihren Angriff am 7. Oktober durchgeführt hat, inakzeptabel war“.

+ 52 % halten das Verhalten Israels in Gaza für akzeptabel. Bei den über 50-Jährigen steigt die Zahl auf 68 %.

+ 77 % aller befragten jüdischen Erwachsenen halten die Gründe der Hamas für den Kampf gegen Israel für nicht stichhaltig. 89 % halten die Gründe Israels für den Kampf für stichhaltig.

+ Neun von zehn Befragten haben eine positive Meinung vom israelischen jüdischen Volk. Vier von zehn haben eine positive Meinung von Palästinensern.

Dies deutet darauf hin, dass die meisten amerikanischen Juden trotz der wirklich mutigen Aktionen jüdischer Organisationen wie Jewish Voice for Peace (JVP) und Not in My Name, und trotz der wirklich mutigen jüdischen Demonstranten auf vielen amerikanischen Campus, immer noch die visionäre Wahrnehmung Israels haben, mit der sie aufgewachsen sind. Solche Menschen und die Gruppen, die sie vertreten (die wichtigsten amerikanisch-jüdischen Organisationen), widersetzen sich jeder Revision ihrer Ansichten und lehnen alle Fakten, die ihren Überzeugungen widersprechen, als antisemitisch ab. Dies unterstützt eine Position, die israelische Gewalt als gerechte „Selbstverteidigung“ entschuldigt.

Andere, wie Mitglieder von JVP, haben erkannt, dass die Geschichte, die ihnen so lange als wahr erzählt wurde, in Wirklichkeit schwerwiegende Mängel aufweist. Wenn dies geschieht, können sie durchaus aktiv neue Positionen unterstützen, die zu einer gerechten Lösung des Konflikts beitragen könnten.

Es gibt jedoch noch eine dritte Position, die eingenommen werden kann und die für viele liberale amerikanische Juden attraktiv ist, weil sie unter anderem eine historische Situation umgeht, in der die israelischen Juden begonnen haben, ihren eigenen früheren Verfolgern zu ähneln. Diese Position behauptet, dass es moralische Absolutheiten gibt, an die sich alle Seiten nicht halten, und dass daher alle Seiten gleichermaßen schuldig sind. Dies ist ein Vorschlag, der verlangt, dass der historische Kontext beiseitegelassen werden muss, wenn es darum geht, historisches Verhalten zu beurteilen. Ein Beispiel für diese Behauptung ist das, was wir jetzt betrachten werden.

Ein moralisches Dilemma

Unter amerikanischen Juden ist Peter Beinart, Professor und liberaler politischer Kommentator, ein bemerkenswert aufgeschlossener Zeitgenosse. Er gibt bereitwillig zu, dass Israel unter einem schlimmen Fall von rassistischem Ethno-Nationalismus leidet und sich jetzt in mutwilliger ethnischer Säuberung engagiert. Ich höre Beinart oft zu, und sei es nur, um daran erinnert zu werden, dass es eine Reihe von Juden gibt, die bereit sind, die Rechte der Palästinenser zu unterstützen.

Leider hat sich Peter Beinart jedoch dafür entschieden, moralische Absolutheiten in den palästinensisch-israelischen Konflikt hineinzutragen. Dies wiederum schafft ein allgemeines moralisches Dilemma – eines, das in der Tat unlösbar sein könnte. Beinart hat dieses Dilemma unwissentlich in der Einleitung eines kurzen Monologs dargelegt, den er am 1. September 2024 online hielt. Er trug den Titel „Um die verbleibenden Geiseln zu retten, beenden wir den Krieg jetzt“.

Beinart begann mit einer Aufzählung der sechs israelischen Geiseln, die kürzlich tot in Gaza aufgefunden wurden. Dann fuhr er fort: „Das Erste, was meiner Meinung nach offensichtlich sein sollte, ist, dass die Verantwortung für ihren Tod bei der Hamas liegt, die sie überhaupt nicht hätte entführen dürfen, und dass es ein Kriegsverbrechen ist, Zivilisten zu entführen und zu töten. Punkt. … Was die Hamas am 7. Oktober getan hat oder was die Hamas gerade getan hat, sind Kriegsverbrechen. … Meiner Meinung nach entzieht sich die Hamas damit der moralischen Verantwortung, zu deren Wahrung jede Gruppe von Menschen, egal wie brutal ihre Unterdrückung ist, verpflichtet ist“ [meine Hervorhebung]. Er fährt fort, dass die israelische Regierung aufgrund ihrer Weigerung, einem Waffenstillstand zuzustimmen, eine Mitverantwortung trage.

Ok. Worin besteht hier also das moralische Dilemma? Versuchen wir, es durch die Betrachtung des folgenden Punktes herauszuarbeiten:

+ Beinart postuliert ein Absolutum. Er behauptet, dass „jede Gruppe oder jedes Volk“ moralisch verpflichtet sei, im Einklang mit dem Völkerrecht zu handeln, das Kriegsverbrechen verbietet. Auf den ersten Blick scheint dies ein vernünftiges Ziel zu sein.

In dieser Hinsicht behauptet er jedoch, dass der Kontext und die Umstände keine Rolle spielen. „Egal wie brutal ihre Unterdrückung ist“, man könne sich dieser Verpflichtung nicht entziehen. Hier fühlt man sich an die Zehn Gebote erinnert. Es ist jedoch zu beachten, dass nicht einmal Gott die vollständige Einhaltung erreicht.

Beinart identifiziert dann die Hamas als die Partei, die in dieser Hinsicht „ihre moralische Verantwortung aufgegeben“ hat, indem sie zivile Geiseln genommen und sie dann (angeblich) getötet hat. Beide Handlungen sind Kriegsverbrechen.

Das moralische Dilemma entsteht durch die zweiseitige Natur der oben dargestellten Situation: (1) einerseits die Tatsache, dass Gesetze, die Kriegsverbrechen verbieten, absolut sind. Das heißt, sie sind nicht der Art, dass sie kompromissbereit sind oder durch die Umstände abgeschwächt werden. (2) Andererseits hat historisch gesehen noch nie jemand (außer vielleicht Heilige) konsequent so absolut gehandelt, wenn er „brutal unterdrückt“ wurde. Ein Absolutum zu postulieren ist wie ein Ideal zu postulieren. Sie sind großartige Maßstäbe, nach denen man streben kann, aber auf lange Sicht prägen Ideale unser Verhalten nicht so sehr wie die Umstände. Im vorliegenden Fall befinden wir uns in einem Zwiespalt zwischen einem moralisch starken Ideal, keine Kriegsverbrechen zu begehen, und „brutaler Unterdrückung“, die selbst Kriegsverbrechen beinhaltet. Was sollen die Palästinenser also tun?

Richtig und falsch

Es ist nicht so, dass Beinart in moralischer Hinsicht Unrecht hat. Die Definitionen von Kriegsverbrechen, die er zitiert, sind zutreffend und ihre kriminelle Natur steht außer Zweifel. Er schätzt jedoch falsch ein, was tatsächlich möglich ist, wenn er verlangt oder erwartet, dass Menschen, die unter „brutaler Unterdrückung“ leiden, solche auferlegten Regeln befolgen. Historisch gesehen gibt es keinen Präzedenzfall für eine solche freiwillige Aufgabe der Anwendung von Gewalt (Gewalt, die der vom Unterdrücker angewandten Gewalt ähnelt) im Widerstandsprozess – außer in bestimmten Fällen, in denen die Opfer völlig schutzlos waren. Zum Beispiel isolierte Gruppen von Sklaven, KZ-Insassen, misshandelte Gefangene in gut bewachten, engen Räumen. Aber eine große Anzahl von „brutal unterdrückten“ Menschen ist schwer effektiv zu überwachen. Und wie oben angedeutet, werden sie, selbst wenn sie die verwerfliche Natur von Verbrechen gegen die Menschlichkeit erkennen, im Allgemeinen nicht davon absehen, solche kriminellen Taktiken anzuwenden, wenn diese konsequent gegen sie eingesetzt werden. Anders ausgedrückt: Wenn sie die Chance dazu haben, wird die Gewalt der Unterdrückten das gleiche Ausmaß erreichen wie die Gewalt der Unterdrücker. Historisch gesehen ist das genau der Lauf der Dinge.

Die Annahme eines absoluten Ideals moralischen Verhaltens führt zu einer Position, in der Unterdrücker und Unterdrückte als gleichwertig beurteilt werden müssen. Der Sklavenhändler und der Sklave, der KZ-Wachmann und der Häftling dürfen nicht nach dem Machtgefälle beurteilt werden, das ihre Umstände definiert, sondern nach einem absoluten Verhaltenskodex. Das ist es, was Peter Beinarts „Zeitraum“ impliziert. Der Sklavenhändler und der Wärter mögen alle moralischen Grundsätze über Bord werfen und auf brutale Weise unterdrücken, aber theoretisch bleibt das Opfer nicht nur an seine Knechtschaft gebunden, sondern auch an die moralischen Einschränkungen, die seine oder ihre erlaubten Reaktionen einschränken. Was einst vernünftig klang, klingt nun unvernünftig.

Dennoch (und hier sind wir wieder beim Dilemma) gilt nach wie vor, dass gute Ziele (z. B. die Verwirklichung der Rechte der Palästinenser unter einer egalitären und demokratischen Regierung) nicht als Rechtfertigung für schlechte Mittel (den Einsatz von Terrortaktiken im Widerstandsprozess) angesehen werden sollten, denn wie Aldous Huxley einmal bemerkte: „Gute Ziele … können nur durch den Einsatz geeigneter Mittel erreicht werden. Der Zweck heiligt nicht die Mittel, aus dem einfachen und offensichtlichen Grund, dass die eingesetzten Mittel die Art der erreichten Ziele bestimmen.“ Selbst wenn es den Palästinensern also irgendwie gelingt, sich aus den Klauen der Israelis zu befreien, ist es zweifellos so, dass ein Jahrhundert des rücksichtslosen Kampfes gegen ihre Unterdrücker sie sowohl als Individuen als auch als nationales Kollektiv verändert haben wird (und nicht unbedingt zum Besseren).

Schlussfolgerung

Peter Beinart ist ein wohlmeinender und intelligenter Mann. Er weiß, dass die Israelis im Unrecht sind. Er weiß, dass ihr Fehlverhalten nicht das Produkt eines korrupten Premierministers ist, sondern tiefer geht. Dennoch weiß er nicht, wie er dieses Wissen mit seinen moralischen Grundsätzen in Einklang bringen kann – und hier ist er sicherlich nicht allein.

Wenn gute Menschen mit einer solchen Situation konfrontiert werden, neigen sie dazu, sich auf ihre persönlichen ethischen Standards zu berufen, die angeblich ihre eigene Anständigkeit wahren, und sie projizieren sie auf die Welt als Ganzes. Das Problem dabei ist, dass solche Menschen fast immer in einem Umfeld leben, das ihnen ein Mindestmaß an Moral erlaubt, während das Umfeld, das ihren Problembereich prägt (in diesem Fall der Bereich, in dem der palästinensische Widerstand operiert), keinen solchen Luxus erlaubt.*

Letztendlich reicht es nicht aus, moralisch korrekt zu sein. Im Jahr 1520 erklärte Martin Luther den deutschen Bauern, dass ihre einzige Option gegen „brutale Unterdrückung“ der „passive Widerstand“ sei. Das war und ist kein überzeugendes, geschweige denn wirksames Argument. Es wurde im Laufe der Geschichte mehrfach wiederholt und hat nie funktioniert. Jetzt behauptet Peter Beinart, dass es einen moralisch korrekten Imperativ gibt und damit hat sich’s. „Punkt.“

Es ist unvernünftig, auf Gehorsam gegenüber dem Gesetz zu bestehen, wenn die Behörden selbst zu den schlimmsten Kriminellen gehören. An diesem Punkt wird das absolute Ideal null und nichtig. Wir tun uns das selbst an, in der Regel im Namen der „nationalen Sicherheit“ oder eines ähnlichen Schlagworts. Das daraus resultierende moralische Dilemma scheint unlösbar zu sein. In der Zwischenzeit sind es die Palästinenser, die verteidigt werden müssen.

*Manchmal gibt es Ausnahmen. Es sollte angemerkt werden, dass die Israelis zwar immer wieder Krankenhäuser zerstören, Krankenwagen beschießen und palästinensische Ärzte foltern, der palästinensische Widerstand jedoch, zumindest bis heute, davon abgesehen hat, dieselben Taktiken anzuwenden. Sie haben die Sanitätshubschrauber oder Krankenwagen, die zur Evakuierung verwundeter israelischer Soldaten gerufen wurden, nicht angegriffen.

Lawrence Davidson ist ein pensionierter Geschichtsprofessor an der West Chester University in West Chester, PA.

